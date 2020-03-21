Нравственный закон, и потому что определяется и уясняется не индивидуальными личностями только, а и целыми поколениями людей, в течение столетий, и потому что есть выражение и определение совершеннейшего образца деятельности нашей, достижимого нами только последовательно и постепенно, является идеалом, к осуществлению которого мы можем приближаться последовательно и постепенно. С сознанием и уяснением закона в нас является, таким образом, два образа нас самих: первый образ эмпирический, второй идеальный. В силу нравственного чувства и естественного стремления к совершенству мы не можем не стремиться к тому, чтобы уничтожить в себе этот двойник свой, это раздвоение свое.

Функция души, которая уничтожает эту двойственность в нас, которая прилагает общее требование нравственного закона к каждому отдельному поступку, следит за точным осуществлением его в этом поступке и, наконец, наказывает нас или награждает за него, и есть то, что мы называем совестью. Очевидно, совесть служит выразительницей и как бы средой преломления нравственного закона в сознании того или иного человека. Она не есть что-либо существенно отличное от нравственного закона, являясь по существу тем же законом, но только рассматриваемым не с этической, а с психологической точки зрения. Нравственный закон мыслится нами как какая-то объективная норма деятельности, могущая существовать вне ее отношения к той или другой человеческой личности.

Профессор протоиерей Николай Стеллецкий - Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Том 1

М.: ФИВ - 2009. 416 с.

ISBN 978-5-91399-018-1

Профессор протоиерей Николай Стеллецкий - Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Том 1 - Оглавление

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

I. Определение нравственного Богословия как науки. — Задача его. — Различные названия науки. — Понятие о нравственности и отличие ее от нравов и обычаев

II. Нравственность и религия

III. Нравственность и право; право и религия

IV. Отношение нравственного Богословия к догматике и к нравственной философии

V. Значение и важность нравственного Богословия

VI. Исторический очерк науки нравственного Богословия

VII. Источники, метод и разделение науки нравственного Богословия

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О внутренней сущности нравственности вообще и об общих началах нравственности христианской

VIII. Свобода воли человеческой. Свобода как основная черта и условие нравственной природы и деятельности человека. — Бытие в человеке свободы как силы нравственного самоопределения. — Индетерминизм и детерминизм. — Побуждение не исключает собою свободы. — Нравственная статистика. — Свобода как творческая причина наших действий. — Истинная свобода — нравственная свобода. — Сущность нравственной свободы состоит в стремлении к высочайшему нравственному благу

IX. Внутренний, или естественный, нравственный закон. Понятие о естественном нравственном законе. — Отличие его от законов природы. — Основание и сущность естественного нравственного закона в воле Божией. — Действительное бытие этого закона, его происхождение и достоинство

X. Совесть. Проявление естественного нравственного закона в совести. — История научной разработки вопроса о совести. — Понятие о совести и различные смыслы, усвояемые этому термину. — Действия совести. — Различные состояния совести и причины различия в обнаружениях ее. — Погрешима ли совесть или непогрешима? — Можно ли говорить о совести в нашем смысле 5 слова в Богочеловеческом лице Иисуса Христа? — Значение совести для нравственной жизни человека

XI. Недостаточность естественного нравственного закона в падшем человеке. — Проявление нравственности вне христианства

XII. Краткий очерк нравственных воззрений в языческих религиях

XIII. Нравственные воззрения философские — деизма, пантеизма и материализма

Так называемые «научные» теории нравственности

XIV. Мораль эвдемонизма или утилитаризма

XV. Этический эволюционизм. — Эволюционно-монистическая этика

XVI. Моральные системы сенсуализма

XVII. Автономная мораль Канта

XVIII. Этика современного индивидуализма

XIX. Положительный, или откровенный, нравственный закон Нравственный закон ветхозаветный, или Моисееву его содержание и характер. — Обрядовый закон Моисея. — Нравственное достоинство гражданских Моисеевых законов. — Нравственное состояние подзаконного человека. — Закон евангельскийу его содержание. — Можно лй признать Спасителя новым нравственным законодателем? — Превосходство евангельского закона перед ветхозаветным нравственным законом. — Законы церковные и гражданские у их происхождение и значение. — Так называемые евангельские советы и их отношение к положительным требованиям Евангелия

XX. Номизм и антиномизм

XXI. Любовь как главное начало христианской нравственности Понятие о любви. — Естественные и метафизические основы христианской любви. — Новая заповедь Христова о любви. — Критический обзор противных богословских мнений касательно главного начала христианской нравственности

XXII. О побуждениях к исполнению нравственного закона

XXIII. Добродетель. Понятие о добродетели и ее свойства. — Различие христианской добродетели от естественной и превосходство перед последнею. — Внутреннее единство добродетели и различные ее виды виды

XXIV. Грех. Грех как противоположность добродетели. — Происхождение греха. — Основа и корень греха. — Постепенное развитие греха и переход его в привычку, страсть и постоянную настроенность. — Порок как греховная настроенность. — Виды греха и греховных состояний

XXV. Нравственное вменение. Право и власть вменения. — Наказующая справедливость. — Условия нравственного вменения и правила для оценки нравственных поступков. — О столкновении обязанностей. — Казуистика. — Вопрос о так называемых действиях нравственно-безразличных. — Область нравственно-дозволенного

XXVI. Жизнь Иисуса Христа как образец и пример нравственной жизни Высочайшая нравственная свобода и высочайшая любовь в лице Спасителя. — Гармоничность нравственного характера Иисуса Христа. — Подражание Христу. — Смысл этого подражания. — Различные богословские взгляды на то, как и в чем может выражаться наше подражание Христу

Благодать Божия как сила вспомоществующая нравственному усовершенствованию человека

XXVII. Дух благодати и действия ее в деле возрождения человека. — Необходимость благодати в начале, продолжении и на высших ступенях нравственного совершенства. — Действия благодати в возрождении человека. — Участие человека в деле нравственного возрождения

XXVIII. Обращение. Начало нравственно-христианской жизни — обращение как совместное действие благодати и усилий самого человека. — Оправдание и освящение человека как два нераздельных момента заключительного акта обращения. — История обращения по изображению евангельской притчи о блудном сыне. — Несовершенство многих обращений. — Трудность обращения особенно поздних и на смертном одре. — Условия, без которых невозможно обращение и характеристика нравственной нераскаянности

XXIX. Ход нравственной жизни после обращения. — Возрасты духовной жизни и отличительные свойства каждого из них. — Неодинаковость степеней нравственного совершенства по различию духовных дарований. Цель всех нравственных стремлений христианина и безграничность этих стремлений

Краткая историческая справка об авторе книги

Профессор протоиерей Николай Стеллецкий - Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Том 1 - Предисловие

Предлагаемый труд — это результат более чем пятилетних занятий наших на кафедре богословия в Императорском Харьковском Университете. Если бы кто поинтересовался спросить, почему мы в своих лекциях студентам из всей совокупности богословских наук остановились именно на нравственном богословии, тот может найти для себя ответ в нижеследующих наших соображениях. Христианство, становясь предметом изучения, образует целую и обширную систему различных богословских наук, известную под общим наименованием богословия (υεολογια). Само собой разумеется, что богословие во всем своем объеме может быть предметом изучения только тех, кто специально посвящают себя высшему богословскому образованию — студентов наших духовных академий и теологических факультетов в западных университетах. В русских же университетах, кроме кафедр церковной истории и церковного права, есть только одна собственно богословская кафедра с одним лишь профессором богословия, и потому далеко не все богословские предметы могут быть преподаваемы в наших университетах. Какие же из богословских наук могут войти в круг наук университетского образования (universitas scientiarum)? Каких-либо определенных официальных указаний на этот счет, в смысле, например, нормальной программы по богословию, в министерских планах университетского преподавания не имеется. Поэтому преподавателю богословия самому приходится выбирать предмет для своих чтений.

И насколько можно судить по современным печатным курсам богословия в университетах и других высших светских учебных заведениях, в данном отношении, к сожалению, существует большое разнообразие. Исходя из различных взглядов на богословие в этих учебных заведениях одни преподаватели богословия хотят в своих чтениях дать студентам нечто вроде энциклопедии богословского знания, вводя для этой цели в чтения отрывки разных богословских дисциплин; другие, по своим соображениям, соединяют в чтениях догматику с апологетикой; третьи ограничивают объем своего преподавания богословия или одною догматикой, или — и таких большинство — одной апологетикой. Но разнообразные взгляды на значение богословия в системе университетского образования, так отражающиеся на самом выборе богословских наук для преподавания, объединяются в одном, разделяемом всеми преподавателями богословия. Университетское богословие, по этому взгляду, — имеет своею задачей содействовать укреплению учащейся молодежи в христианском воззрении на жизнь посредством углубления и расширения религиозно-нравственных познаний, полученных ею в средней школе. Такая задача согласна с христианским требованием бесконечного усовершенствования в человеческом познании и допускается большею умственною зрелостью учащейся молодежи в высшей школе, а потому представляется вполне возможной и осуществимой. Однако надо пожалеть, что при достижении указанной цели — обоснования в учащемся молодом поколении христианских, религиозных и нравственных убеждений — исключительное внимание уделяется теоретической стороне христианской религии — вероучению и не обращается почти никакого внимания на практическую сторону ее — на нравоучение.

Профессор протоиерей Николай Стеллецкий - Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Тома 2 и 3

М.: ФИВ - 2011. 736 с.

ISBN 978-5-91399-018-1

Профессор протоиерей Николай Стеллецкий - Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Тома 2 и 3 - Оглавление

ТОМ ВТОРОЙ

Вместо предисловия

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Нравственность индивидуальная, или личная О внешнем выражении нравственного настроения христианина в разнообразных видах частных отношений и обязанностей его как индивидуума по отношению к Богу, себе самому и ближним Нравственные отношения и обязанности в отношении к Богу

XXX. Богопочтение. Основание богопочтения и побуждения к нему. Свойства истинного богопочтения и невозможность его вне христианства. Виды богопочтения

Добродетели, выражающие внутреннее богопочтение

XXXI. Вера Понятие о вере как добродетели. — Свойства истинной веры как сердечного убеждения. — Совершенство веры в благоговении. — Характер благоговейной веры. — Грехи против веры

XXXII Надежда Понятие о христианской надежде как добродетели. — Основание и предмет надежды. — Возможность этой добродетели только в христианстве. — Принадлежности христианской надежды. — Грехи, противные надежде на Бога

XXXIII. Любовь к Богу Отношение любви к вере и надежде. — Понятие о любви к Богу. — Возможна ли любовь к Богу как Существу невидимому и как возможна? — Совместимость любви к Богу с истинными отношениями к природе и людям. — Свойства, или признаки, истинной любви к Богу. Пороки, противные любви к Богу

Внешнее богопочтение и главные его виды

XXXIV. Молитва Понятие о молитве и виды ее. — Смысл и значение молитвы. — Возражения против нее. — Предмет молитвы. — Образцы ее. — Молитвенное настроение и средства развить и поддержать его в себе

XXXV. Общественная молитва, или общественное богослужение. Его важность и значение. — Таинства. — Евхаристия. — Почитание храма и святынь его

XXXVI. Воскресный день и праздники

XXXVII. Посты. Вегетарианство

XXXVIII. Пороки, противные обязанностям внешнего богопочтения

Особенные виды внешнего богопочтения

XXXIX. Исповедание веры

XL. Клятва

XLI. Обеты. Обеты аскетизма и монашества

Нравственные отношения и обязанности христианина к себе самому

XLII. Общие и основные отношения и обязанности христианина к самому себе

Частные, или относительные, обязанности христианина в отношении к самому себе Попечение христианина о развитии души во всех ее способностях

XLIII. Научное развитие с христиански-нравственной точки зрения

XLIV. Эстетическое образование сердца с христиански- нравственной точки зрения

XLV. Развитие нравственного характера. Сущность и направление самоусовершенствования

XLVI. Попечение о теле и его виды. Пища и питье, целомудрие, одежда, труд и отдых

XLVII. Болезни и смерть

XLVIII. Грехи против обязанности самосохранения в отношении телесной природы человека. Преступность самоубийства. Долг самопожертвования

Попечение христианина о внешнем своем благополучии

XLIX. Радости и удовольствия жизни. Театральные представления и другие светские увеселения

L. Скорби и страдания жизни

LI. Богатство и бедность

LII. Честь. Преступность дуэли. Почетное положение в обществе

Нравственные отношения и обязанности христианина как индивидуума по отношению его к ближним

Человеколюбие

LIII. Понятие о христианском человеколюбии. Всеобъемлемость христианской любви к ближним. Законность преимущественной любви к некоторым из наших ближних. О любви к врагам

LIV. Свойства истинной любви к ближним. Учтивость, ласковость и благоприветливость. О гневливости. Услужливость, снисходительность, миролюбие, кротость и терпеливое перенесение обид. О непротивлении злу. Христианское дружество, или дружба

Справедливость

LV. Понятие о христианской справедливости и превосходство ее пред справедливостью в дохристианском мире. Правдивость. Ложь по нужде. Искренность и уважение к ближнему

LVI. Право ближнего на жизнь и здоровье. Смертная казнь преступников

LVII. Право ближнего на известную меру счастья или благоденствия. О неосуждении ближнего. Зависть. Долг послушания

Милосердие

LVIII. Понятие о христианском милосердии в отличие его от милосердия в языческом и иудейском мире. Основания и свойства христианского милосердия

LIX. Виды христианского милосердия. Частная и общественная благотворительность. Благотворительные увеселения. Духовная благотворительность. Добрый пример

LX. Любовь к усопшим (предкам) и к потомству

LXI. Любовь к безличной твари

ТОМ ТРЕТИЙ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Общественная нравственность. Христианские начала жизни семейной

LXII. Нравственное значение семейного состояния

LXIII. Брак, его происхождение и достоинство

LXIV. Существо брака

LXV. Цели брака

LXVI. Моногамия. Браконерасторжимость и развод

LXVII. Второбрачие. Безбрачие

LXVIII. Нравственные условия заключения брака. Смешанные и неравные браки. Запреты браков в близких степенях родства. Церковное венчание. Гражданский брак

LXIX. Взаимные отношения супругов

LXX. Эмансипация женщин

Христианский дом

LXXI. Семейная жизнь и семейная любовь. — Обязанности родителей по отношению к детям. Начала христианского воспитания детей в доме родителей

LXXII. Обязанности детей по отношению к родителям. — Обетования награды в пятой заповеди за исполнение ее и социальное значение этой заповеди. — Родительское благословение. — Братья и сестры. — Родственники. — Господа и слуги

Христианские начала жизни общественно-государственной

Государство