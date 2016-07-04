Строки в Откровении (Апокалипсисе) Иоанна Богослова, где описывается тысячелетний период царствования праведников со Христом, до сих пор вызывают ожесточенные споры среди толкователей.

Можно выделить два основных направления истолкования: буквальное и переносное. Оба эти направления (хилиазм и хиллегоризм) неоднородны и имеют ряд разновидностей, основные из которых рассмотрены в настоящей работе.

В первую очередь нас будут интересовать экзегетические взгляды, возникшие в период I – V веков, являющие собой фундамент дальнейших толкований.

В книге представлен анализ хилиазма и хиллегоризма на основе письменных источников, некоторые из которых впервые были переведены на русский язык для данного исследования.

Хилиазм (от греч. χιλιας – тысяча) или милленаризм [или миллениализм] (от лат. mille – тысяча) – учение, в основе которого лежит буквальное толкование пророчества Откр 20:1—4 о тысячелетнем периоде царствования праведников со Христом.

Хиллегоризм (от греч. χιλιας – тысяча; и αλληγορία – иносказание) – учение, в основе которого лежит переносное толкование пророчества Откр 20:1—4 о тысячелетнем периоде царствования праведников со Христом.

Разновидностями хилиазма являются: иудохилиазм и премилленаризм.

Валерий Стерх - Апокалипсис - Тысячелетие - Хилиазм и хиллегоризм

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero, 2016 г. – 332 с.

ISBN 9785447468026

Валерий Стерх - Апокалипсис - Тысячелетие - Хилиазм и хиллегоризм - Содержание

Введение

Раздел 1. Терминология

Раздел 2. Краткая история вопроса

Раздел 3. Хронологический аспект проблемы

Раздел 4. Антология древнего хилиазма

Св. Иоанн Богослов, апостол от 12 (ок. 2 – ок. 102)

Св. Варнава, апостол от 70 (I век)

«Учение Господа народам чрез 12 апостолов» (Дидахе), I век

Св. Климент Римский, апостол от 70 (ум. ок. 99)

Св. Игнатий Богоносец Антиохийский (ум. 107)

Св. Ерм, апостол от 70 (I век – II век)

Св. Поликарп Смирнский (ок. 70/80 – 155/167)

Св. Папий Иерапольский (ок. 70 – 155/165)

Св. Иустин Философ и Мученик (ок. 100 – 165)

Св. Ириней Лионский (ок. 130 – 202)

Климент Александрийский (ок. 150 – ок. 215)

Непот Египетский (II век – III век)

Тертуллиан (155/165 – 220/240)

Св. Ипполит Римский (ок. 170 – ок. 235)

Коммодиан Газский (III век)

Св. Викторин Петавский (230 – 303/304)

Cв. Афанасий Великий (296 – 372/373)

Cв. Мефодий Патарский и Олимпийский (ок. 260 – 312)

Луций Лактанций (ок. 250 – ок. 325)

Бл. Аврелий Августин Гиппонский (354 – 430)

Раздел 5. Рассмотрение персоналий (I – V века)

Св. Иоанн Богослов, апостол от 12 (ок. 2 – ок. 102)

Св. Варнава, апостол от 70 (I век)

«Учение Господа народам чрез 12 апостолов» (Дидахе), I век

Именей и Александр Филит (I век)

Св. Климент Римский, апостол от 70 (ум. ок. 99)

Св. Игнатий Богоносец Антиохийский (ум. 107)

Св. Ерм, апостол от 70 (I век – II век)

Керинф (I век – II век)

Эбиониты (I век – VII век)

Св. Поликарп Смирнский (ок. 70/80 – 155/167)

Св. Папий Иерапольский (ок. 70 – 155/165)

Св. Иустин Философ и Мученик (ок. 100 – 165)

Маркион (ок. 85 – 160)

Алоги (II век – IV век)

Св. Ириней Лионский (ок. 130 – 202)

Климент Александрийский (ок. 150 – ок. 215)

Ориген (ок. 185 – 254)

Непот Египетский (II век – III век)

Гай Римский (ум. ок. 217)

Св. Дионисий Александрийский (ум. 265)

Тертуллиан (155/165 – 220/240)

Св. Ипполит Римский (ок. 170 – ок. 235)

Коммодиан Газский (III век)

Св. Викторин Петавский (230 – 303/304)

Евсевий Памфил Кесарийский (ок. 263 – 340)

Cв. Афанасий Великий (296 – 372/373)

Cв. Мефодий Патарский и Олимпийский (ок. 260 – 312)

Луций Лактанций (ок. 250 – ок. 325)

Маркелл Анкирский (ум. 373)

Св. Ефрем Сирин (ок. 306 – 373)

Св. Василий Великий (ок. 330 – 379)

Св. Филастрий Бриксийский (ум. 387)

Св. Григорий Богослов (329 – 389)

Аполлинарий Лаодикийский (ок. 310 – ок. 390)

Тихоний Африканский (ум. 390 – 400)

Св. Епифаний Кипрский (ум. 403)

Св. Сульпиций Север (363 – 410/429)

Бл. Иероним Стридонский (342 – 419/420)

Бл. Аврелий Августин Гиппонский (354 – 430)

Бл. Феодорит Кирский (386 – 457)

Св. Андрей Кесарийский (V век)

Раздел 6. Сокращенное изложение православного христианского премилленаризма

Раздел 6a. Цитаты из Священного Писания в свете премилленаризма

Бытие (Быт)

Исход (Исх)

Левит (Лев)

Числа (Числ)

Второзаконие (Втор)

Вторая книга Паралипоменон (2 Пар)

Книга Иова (Иов)

Псалтирь (Пс)

Книга пророка Исайи (Ис)

Книга пророка Иеремии (Иер)

Книга пророка Иезекииля (Иез)

Книга пророка Даниила (Дан)

Книга пророка Иоиля (Иоиль)

Книга пророка Амоса (Ам)

Книга пророка Захарии (Зах)

Книга Премудрости Соломона (Прем)

Книга пророка Варуха (Вар)

Евангелие от Матфея (Мф)

Евангелие от Марка (Мк)

Евангелие от Луки (Лк)

Евангелие от Иоанна (Ин)

Деяния святых апостолов (Деян)

Послание апостола Иакова (Иак)

Первое послание апостола Петра (1 Пет)

Второе послание апостола Петра (2 Пет)

Первое послание апостола Иоанна (1 Ин)

Послание апостола Иуды (Иуд)

Послание к Римлянам (Рим)

Первое послание к Коринфянам (1 Кор)

Второе послание к Коринфянам (2 Кор)

Послание к Галатам (Гал)

Послание к Ефесянам (Еф)

Послание к Филиппийцам (Флп)

Послание к Колоссянам (Кол)

Первое послание к Фессалоникийцам (1 Фес)

Второе послание к Фессалоникийцам (2 Фес)

Первое послание к Тимофею (1 Тим)

Второе послание к Тимофею (2 Тим)

Послание к Евреям (Евр)

Апокалипсис или Откровение апостола Иоанна Богослова (Откр)

Раздел 7. Хиллегоризм и его разновидности

1. Постмилленаризм

2. Амилленаризм

1.1 Постмилленаризм совершенного вида

1.2 Постмилленаризм несовершенного вида

2.1 Амилленаризм совершенного вида

2.2 Амилленаризм несовершенного вида

Раздел 8. Аргументы против хилиазма

Раздел 9. Аргументы против хиллегоризма

Раздел 9a. Нечестные приемы как орудия хиллегоризма

Раздел 10. Хилиазм и пришествие антихриста

Раздел 11. Опасность хиллегоризма

Заключение

Постскриптум

Валерий Стерх - Апокалипсис - Тысячелетие: Хилиазм и хиллегоризм – Раздел 2. Краткая история вопроса

Премилленаризм утвердился после распространения Откровения (Апокалипсиса) Иоанна Богослова, где провозглашается будущий тысячелетний период царствования воскресших праведников. Это учение, хотя и не всегда в ясном виде, можно обнаружить также в других канонических книгах Библии (См. разд. 6a).

В раннехристианских письменных источниках премилленаризм отразился в представлениях об отдельном воскресении святых (Дидахе, св. Климент Римский, св. Игнатий Богоносец, св. Поликарп Смирнский), о тысячелетней субботе или покое праведных (апостол Варнава, св. Иустин Философ и Мученик), преображении природы в этот период (апостол Варнава, св. Папий Иерапольский). Весьма обстоятельное изложение святоотеческого премилленаризма находим у св. Иринея Лионского в книге «Против ересей».

Позиции премилленаризма придерживались также апостол Ерм, Климент Александрийский, еп. Непот Египетский, Тертуллиан, св. Ипполит Римский, Коммодиан Газский, св. Викторин Петавский, св. Афанасий Великий, св. Мефодий Патарский и Олимпийский, Луций Лактанций, св. Сульпиций Север (предположительно), бл. Аврелий Августин Гиппонский (первоначально; затем уклонился в хиллегоризм).

Премилленаризму противостояли ересь Именея и Александра Филита (аллегорически понимавших воскресение [2 Тим 2: 16—18; 1 Тим 1:18—20]), ересь эбионитов (иудохилиазм), ересь Маркиона (учившего о воскресении душ), ересь алогов (отрицающих писания апостола Иоанна), ересь Оригена (учившего о предсуществовании и эволюции душ), ересь Маркелла Анкирского (один из родоначальников постмилленаризма), ересь Аполлинария Лаодикийского (против него, обвиняя в иудохилиазме, выступали св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Епифаний Кипрский).

Упомянутая выше ересь алогов даже оказала влияние на состав Священного Писания, поскольку некоторые христиане, соблазнившись, подвергали сомнению апостольское происхождение Апокалипсиса (Гай Римский, св. Дионисий Александрийский, Евсевий Памфил Кесарийский), в результате чего Откровение Иоанна Богослова с большой задержкой вошло в Библейский канон.

Ересь Именея и Александра Филита, а также ересь Маркиона с течением времени трансформировались в хиллегоризм александрийской школы (вероятно, под влиянием Оригена), против чего резко выступил еп. Непот Египетский в книге «Обличение любителей аллегорий». Однако, это новое учение нашло защиту в лице противников апостольского происхождения Апокалипсиса: Гая Римского, св. Дионисия Александрийского, Евсевия Памфила Кесарийского.

С IV века, после прекращения гонений на христианство в Римской империи, у ряда богословов становится популярным учение Гая Римского о «скованности сатаны» (Откр 20:2), на почве чего окончательно формируется хиллегоризм. Деятельное участие в этом процессе приняли св. Ефрем Сирин, св. Филастрий Бриксийский, Тихоний Африканский, бл. Иероним Стридонский, бл. Аврелий Августин Гиппонский, бл. Феодорит Кирский. Затем хиллегоризм нашел отражение в популярном «Толковании на Апокалипсис», принадлежащем перу св. Андрея Кесарийского, что подало повод для укрепления данного учения.

В русском христианском богословии хиллегоризм получил распространение благодаря учебнику митрополита Макария Булгакова «Православно-догматическое богословие». Этот учебник (а точнее – хиллегоризм, изложенный в нем) был беспощадно и весьма эмоционально раскритикован священником Борисом Кирьяновым в книге «Полное изложение истины о Тысячелетнем царстве Господа на Земле».