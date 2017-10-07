От нашего представления о природе человека зависит очень многое: для конкретных людей — смысл и цель жизни, понимание того, что нам следует делать и к чему стремиться, на что надеяться или кем быть; для человеческих сообществ — какое мы хотим построить общество и какого рода социальные изменения должны осуществлять. Ответы на все эти важнейшие вопросы зависят от того, признаем ли мы существование некой «истинной», или «внутренней», природы людей. Если да, то что же она такое? Различна ли она у мужчин и женщин? Или подобной «сущностной» человеческой природы нет, а есть лишь способность формироваться под воздействием социального окружения — экономических, политических и культурных факторов?Эти фундаментальные вопросы о природе человека вызывают множество разногласий. «Что есть человек, что Ты помнишь его... Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию увенчал его», — писал автор 8-го псалма Ветхого Завета. Библия считает, что люди сотворены трансцендентным Богом с определенной целью.

«Истинная природа человека есть совокупность общественных отношений», — писал Карл Маркс в середине XIX века. Маркс отрицал существование Бога и полагал, что всякий человек является продуктом определенной экономической фазы развития человеческого общества, в котором он или она живет. «Человек осужден быть свободным», — писал Жан Поль Сартр в оккупированной немцами Франции в 40-е гг. ХХ века. Сартр тоже был атеистом, но в отличие от Маркса полагал, что наша природа не определяется ни социумом, ни чем-либо иным. Он был уверен, что всякий человек совершенно свободен в выборе того, кем он или она хочет быть и что ему делать. Современные социобиологи, напротив, считают людей продуктом эволюции, с биологически определенной, специфической для нашего вида моделью поведения.Современные читатели не преминут заметить, что во всех трех приведенных цитатах из Библии, Маркса и Сартра используется слово мужского рода «человек» ( man), тогда как речь предположительно идет обо всех людях, включая женщин и детей.

Подобное словоупотребление широко распространено, и нередко его защищают как удобное сокращение, но недавно оно стало предметом критики за то, что потворствует проблематичному допущению о доминировании мужской природы и вытекающему отсюда игнорированию или подавлению природы женской. Это важные вопросы, выходящие далеко за рамки словоупотребления. Мы затрагиваем феминистские темы в некоторых местах этой книги, но не рассматриваем их самостоятельно: здесь нет главы о специфически феминистских теориях человеческой природы. Мы пытаемся уйти от неравного в гендерном отношении языка в наших собственных текстах, но его едва ли можно избежать в цитатах.

Лесли Стевенсон - Десять теорий о природе человека

Серия: Большая библиотека "Слова"

3 издание,

Перевод: В. В. Васильев

Издательство: СЛОВО/SLOVO, 2004 г.

232 с.

ISBN 5-85050-832-5

Лесли Стевенсон - Десять теорий о природе человека - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Конкурирующие теории и их критическая оценка

1. КОНКУРИРУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА

2. ХРИСТИАНСТВО В СРАВНЕНИИ С МАРКСИЗМОМ

3. ДРУГИЕ «ИДЕОЛОГИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

4. КРИТИКА ТЕОРИЙ

5. ЗАЩИТА ПРОТИВ ВОЗРАЖЕНИЙ — «ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ»

6. НАДЕЖДА НА РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ОЦЕНКУ

7. ЗНАЧИМОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЙ

7.1. ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ

7.2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

7.3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ

7.4. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Часть II. ТРИ ДРЕВНИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

ГЛАВА 2. Конфуцианство: путь святых-совершенномудрых

ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

ПОЗДНЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ

КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ГЛАВА 3. Индуизм Упанишад: в поисках высшего знания

ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

АДВАЙТА-ВЕДАНТА ШАНКАРЫ

ВИШИШТА-АДВАЙТА-ВЕДАНТА РАМАНУДЖИ

КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ГЛАВА 4. Библия: теологический гуманизм

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА: ИУДЕО-ХРИСТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БОГА

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ

ХРИСТИАНСКОЕ СПАСЕНИЕ

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ХРИСТИАНСТВЕ

Часть III. ПЯТЬ ФИЛОСОФОВ

ГЛАВА 5. Платон: правление разума

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ФОН

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

ГЛАВА 6. Кант: разум и свобода, история и красота

МЕТАФИЗИКА И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

ГЛАВА 7. Маркс: экономический базис человеческой природы

ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ

ТЕОРИЯ ИСТОРИИ

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

ГЛАВА 8. Фрейд: бессознательная основа ментального

ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ

ФОНОВАЯ ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

ГЛАВА 9. Сартр: радикальная свобода

ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ САРТРА

ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

Часть IV. ДВА ПРИМЕРА НАУЧНОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ

ГЛАВА 10. Бихевиористская психология: Скиннер об обусловливании

ФОНОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

ГЛАВА 11. Эволюционная психология: Лоренц об агрессии

ФОНОВАЯ ТЕОРИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ

ТЕОРИЯ ЖИВОТНОЙ ПРИРОДЫ

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

ДИАГНОЗ

ПРЕДПИСАНИЕ

КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Часть V ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЛАВА 12. На пути к единой концепции: девять типов психологии

Лесли Стевенсон - Десять теорий о природе человека - Ценностные суждения

Утверждение может быть ценностным суждением, говорящим о том, что должно иметь место, а не фактической констатацией действительно существующего. Предположим, к примеру, кто-нибудь говорит, что гомосексуализм противоестествен. На это можно возразить, что почти в каждом известном нам обществе имеется определенный процент гомосексуалистов. Допустим, первый отвечает, что это не опровергает сказанное, так как гомосексуалисты составляют лишь меньшинство в каждом обществе. Его оппонент, возможно, выскажет предположение о возможности такой ситуации, когда большинство общества вступает как в гомосексуальные, так и в гетеросексуальные связи (как это, похоже, было с мужчинами Древней Греции). Ответ может быть таким: «Я бы все равно сказал, что это противоестественно». Подобная реплика предполагает, что говорящий не высказывает утверждения о реальных действиях людей, но выражает мнение о том, что они должны делать (это подтверждается, если мы обнаруживаем, что он с отвращением реагирует на действия гомосексуалистов).

Если сказанное, таким образом, является скорее оценкой, нежели констатацией факта, то свидетельство о том, что происходит в действительности, не опровергает его. Но, чтобы подобным образом оказаться неуязвимым для фактических свидетельств, утверждение должно быть признано ценностным суждением, даже не пытающимся сказать о реальном положении вещей. И если так, то оно не может и опираться на такие свидетельства, поскольку нет необходимости в том, чтобы действительно происходящее совпадало с тем, что должно происходить.В особенности подвержены такого рода двусмысленности утверждения о человеческой природе. Действительно, слова «природа» и «естественный» должны рассматриваться как сигналы об опасности, указывающие на возможность двусмысленности или путаницы. Если кто-то говорит, что люди «естественным образом суть X», то здесь сразу следует спросить, имеется ли в виду, что все или большинство людей действительно суть X, или что мы должны быть X, или что-то еще?

(Пусть X будет «гетеросексуальны», «альтруистичны» или, к примеру, «хорошо относящиеся к детям».)Иногда при этом имеется в виду что-то вроде тезиса «при условиях Y, люди были бы X». Рассмотрим, к примеру, утверждение, что все надлежащим образом воспитанные дети вежливы и внимательны к другим или что в более равноправном обществе мужчины были бы менее агрессивными. Но тогда мы должны спросить, какими в точности предполагаются соответствующие условия Y (в чем, например, состоит «надлежащее воспитание детей» или «более равноправное общество») и какими свидетельствами подтверждаются эти гипотетические заявления (как можно знать, что случилось бы в столь далеких от реальности ситуациях?)Смысл может быть и таким: «Всякий раз, когда люди не суть X, они претерпевают Z». За этим может стоять как фактическое обобщение, так и скрытое ценностное суждение о нежелательности Z, и мы должны спрашивать о свидетельствах в пользу первого и основаниях в пользу второго. Объективность ценностных суждений — это, конечно, один из основных вопросов философии, и я не пытаюсь здесь предрешить его. Я лишь указываю на необходимость подобного проясняющего вопроса при обсуждении человеческой природы.