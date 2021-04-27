Патрологией (от греч. πατήρ, лат. pater, «отец») принято называть дисциплину, изучающую биографии, сочинения и учения отцов церкви. В буквальном значении «патрология» — это «наука об отцах». Совокупность предметов, изучаемых патрологией, часто обозначается термином «патристика» .Термины «патрология» и «патристика» не являются вполне строгими. С одной стороны, и в наше время они часто используются как синонимы, а с другой, «патрологией» по традиции называют собрания текстов отцов церкви. В этой книге термины «патрология» и «патристика» имеют следующее значение: «патристика» (как исторически сложившаяся совокупность учений «отцов церкви») есть предмет специальной дисциплины — «патрологии».

Следует отметить, что для определения специфического жанра патрологии не существует абсолютно четких и общепризнанных критериев. Поэтому говорить нужно, скорее, о некоторых основаниях, позволяющих выделить патрологию в ряду родственных и связанных с нею дисциплин. Чтобы лучше представить себе эти основания, обратимся к предмету различных областей христианской учености.

В самом широком смысле патристику можно считать общим источником нескольких исторических дисциплин, изучающих духовное наследие христианства. Рассматривать учения отцов церкви можно как минимум с трех точек зрения: догматико-теологической, историко-церковной и, наконец, историко-литературной. Соответственно этому разделению (которое представляет собою не что иное, как внешнее структурное оформление объективного содержания патристики) сложились и частные жанры изучения христианского наследия; каждый из них можно считать самостоятельной исторической дисциплиной, которая вместе с тем является подвидом патрологии как родового жанра. Таковы: 1) история догматов (из которой, в свою очередь, выделяется то, что именуется философией отцов церкви), 2) история церкви (как история оформления мирового христианского сообщества) и 3) история христианской литературы (в узкоспециальном, то есть, литературно-художественном смысле); историческая литургика (описывающая историю организации и построения христианского богослужения) Приблизительно с равными основаниями может и выступать как самостоятельная дисциплина, и рассматриваться в рамках любого из трех упомянутых выше разделов “·

При всей очевидной условности этих трех основных жанров (предметы которых никогда не существовали и не могли существовать в совершенно чистом виде и отдельно друг от друга) различие между ними столь же очевидно, а их выделение методологически безусловно оправдано. Патрология как особый, исторически сложившийся синтетический жанр научной литературы объединяет в себе все перечисленные более специальные аспекты предмета. От истории догматов и исторической экклесиологии она отличается широтой и универсальностью, а от истории христианской литературы в узком смысле — напротив, значительным вниманием к доктринальной, сугубо теоретической стороне предмета.

Главное, однако, что отличает патрологию от трех перечисленных частных жанров, — это рассмотрение истории христианской духовности через личности ее творцов. Основная презумпция патрологии может быть представлена так: личность автора прежде проблемы, события или литературного 'жанра. Иными словами, теория и история рассматриваются сквозь призму многоплановой деятельности их творцов. Несомненно, истина как понятие и как идеал значительной культурной эпохи должна быть освобождена от мелочных требований времени, но история истины складывается во времени, то есть, в определенном историческом пространстве, постигается и переосмысляется в умах ее носителей, получая свое выражение в их творчестве. Патрология есть поэтому дисциплина историческая, изучающая историю христианских идей через личности авторов и их произведения.

Александр Арнольдович Столяров - Патрология и патристика

М.: Канон+, 2001. — 120 с.

ISBN 5-88373-088-4

Александр Арнольдович Столяров - Патрология и патристика - Содержание

От автора

Патрология и патристика (предварительные замечания)

Раздел I. ПАТРОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА ЖАНРА

§ 1. Отцы церкви

1.1. Смысл понятия «отец церкви»

1.2. Великие отцы и учители церкви

1.3. Святоотеческий авторитет и его особенности

§ 2. Основные этапы истории патрологии

2.1. Просопографический период (IV-XV вв.)

2.2. Начало и завершение систематики (конец XVI—середина XIX вв.)

2.3. Оформление жанра патрологии в дискуссиях второй половины XIX — начала веков и современное состояние дисциплины

2.4. Задачи современного этапа

§ 3. Основные собрания текстов и основная литература

3.1. Основные издания текстов до конца XIX века

3.2. Основные собрания греческих и латинских текстов второй половины XIX-ХХ веков

3.3. Основная литература

§ 4. Изучение отцов церкви в России

4.1. Предварительные замечания

4.2. Издательские центры и основные издания

4.3. Авторские исследования в области патристики до 1917 г.

4.4. Патрологическая литература после 1917 г.

Раздел II. ПАТРИСТИКА. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ

§ 5. Патристика сквозь призму патрологии (специфика патристики как духовного явления и основные проблемы ее изложения)

5.1. Место патристики и ее методов в истории идей

5.2. Основные проблемы классификации и периодизации

§ 6. Основные этапы истории патристики в схематическом изложении