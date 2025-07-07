Джон Стотт - Благодатное приношение

Эта брошюра выросла из проповеди Джона Стопа о бескорыстном служении, основанием которой послужило Второе послание к Коринфянам Апостола Павла. Мы хотели сделать ее общедоступной в печатном виде и таким образом выразить наше желание послужить Церкви.

Давайте задумаемся над нашими пожертвованиями - в помощь ли поместной церкви, на всемирную миссионерскую работу, на строительные проекты, или нуждающимся друзьям и благотворительным фондам. Как мы решаем, сколько жертвовать? С каким сердцем мы жертвуем?

Для христианина даяние имеет особую важность. Само даяние прославляет Бога, а также становится благословением для того, кто его совершает. В нашей жизни случаются моменты, когда эти слова действительно соответствуют нашим переживаниям. Но по мере роста наших доходов и в силу изменения жизненных обстоятельств мы можем порой уклоняться от приношений или перестать давать им честную оценку.

Если данная брошюра сможет помочь христианам расходовать свои ресурсы более целенаправленно - она выполнила свое предназначение. Существуют христианские начинания рядом с нашим домом, где-то в нашей стране и по всему миру, для которых дополнительные денежные средства могут сыграть решающую роль.

На внутренней стороне обложки вы найдете напоминание о молитве царя Давида, записанной в 1 Пар. 29, когда народ приносил дары на постройку величественного храма во славу Божью. Эта молитва задает правильный тон. «Все, что на небе и на земле, Твое», - восклицает Давид (ст. 11) и «от руки Твоей полученное мы отдали Тебе» (ст. 14). Этот небольшой отрывок побудил меня вновь задуматься над тем, как я использую дары, вверенные мне Господом. Пусть же каждый из нас будет добрым управителем всего того, что дает Бог - для славы Его.