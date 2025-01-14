Сегодня, к большому сожалению, перед лицом все выше взметающейся волны секуляризации, готовой поглотить доброту в человеке, и неуважительного отношения к Библии и Сыну Божию, в христианстве наступил кризис веры. Наши слова стали явно расходиться с делами, и у каждого появился свой взгляд, свое толкование Писания, а также разночтения библейских текстов, что уводит от истины многие души. Диавол, чувствуя скорую свою погибель, с огромной яростью бросил вызов Церкви Господа Иисуса Христа, чтобы расшатать ее устои, ввести в заблуждение христианство и опорочить труд служителей. Несмотря на весь ужас происходящего, Церковь должна воспринимать это событие с радостью и надеждой на скорое избавление. Господь предлагает нам оглянуться назад и сделать анализ происходящего, ведь открываются новые возможности для свидетельства погибающим и служения (диаконии) во имя Христа и Его Тела - Церкви.

Данная ситуация побуждает вновь пересмотреть позиции христианства как внутри самой церкви, так и во внешнем служении людям. Некоторые моменты в служении церкви на земле приходят в забвение, и утрачивается образец служения церкви первоапостольского времени. Как ни странно, но среди братства ЕХБ нет четко разработанного учения о диаконате, поэтому в ряде церквей имеется необоснованный Писанием взгляд на служение диакона.

В доме молитвы нужно сделать ремонт. Кто должен браться за этот труд? Конечно, диакон! Он обязан делать уборку территории церкви, а к празднику жатвы украсить помещение и витрину. Если у членов церкви появились какие-то проблемы - там первым должен быть диакон. Все это на своем месте, но иногда только и слышишь, что за все материальные заботы и техническую сторону служения отвечают лишь диакона. Неоспорим факт, что свое служение диакон должен выполнять с честью, но очень трудно это сочетать, если нет поддержки от остальных служителей. Библия предостерегает нас, чтобы дорожили служением диакона и не уничижали его труд, ибо Господь - мститель за все это. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это...» (1Фес. 4:6). Диакон становится человеком на побегушках лишь по одной причине - в церквах нет чёткого определения обязанностей диаконов, поэтому члены церкви не оказывают ему в служении должной помощи, будучи не научены должным отношениям к диаконскому служению.

Евангелие говорит нам, что во времена апостолов служение диакона включало в себя гораздо больше, чем только лишь заботу о материальной стороне христианской церкви. Диаконы совершали значительную часть духовной работы: они должны были обладать теми же качествами, которые необходимы для пресвитера (1Тим. 3:8-13). Диаконам необходимо было проявлять попечение в нуждах бедных, однако это положение ни в коем случае не мешало им проповедовать в народе и наставлять людей в вере.

Среди первых семи диаконов, избранных в первоапостольской Церкви, был Стефан, первый христианский мученик, и Филипп, названный впоследствии «евангелистом» (Деян. 6:5,6; 8:5-26; 21:8).

Александр Стовбырь – Диакон

Ривне: Дятлик Н., 2015 г. - 54 с.

Александр Стовбырь – Диакон – Содержание

От автора

Отзыв служителей церквей

Новозаветное служение

Предисловие

1. Общее положение о диаконе

2. Структура диаконского служения в других деноминациях

3. Диакония как служение

4. Совет диаконов

Краткие выводы после размышления