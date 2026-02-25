Дело против Джеймса Диксона по обвинению в покушении на убийство относилось к категории тех, что на прокурорском жаргоне называются «верняк». Элементарно! Достаточно было пробежать глазами свидетельские показания, чтобы удостовериться: во время столкновения в южной части Чикаго Диксон выстрелом в живот ранил сержанта полиции Ричарда Сканлона. С каждым показанием, с каждым вещественным доказательством петля неопровержимых улик все туже затягивалась на шее Диксона. Отпечатки пальцев и оружие, раненый полицейский и показания очевидцев, мотивы и криминальное прошлое обвиняемого... Факты, казалось, говорили сами за себя. В полицию позвонил человек и сообщил; что к его соседям на Вест-Плейс, 108 ломится мужчина с пистолетом. Сержант Сканлон поспешил по указанному адресу и застал там Диксона, который, стоя на крыльце, скандалил через закрытую дверь со своей подружкой. Отец девушки, увидев в окно офицера полиции, решился выйти наружу. Внезапно между ним и Диксоном завязалась драка. Сержант попытался их разнять; прогремел выстрел; Сканлон, раненный в живот, пошатнулся. Тотчас с воем сирен появились две патрульные машины, и выскочившие из них полицейские схватили Диксона.

Тут же, неподалеку, был обнаружен принадлежавший Диксону пистолет 22-Го калибра с его отпечатками пальцев; в пистолете не хватало одной пули. По всей видимости, Диксон, выстрелив, отбросил его в сторону. Отец девушки не был вооружен, револьвер Сканлона оставался в кобуре. Пороховые ожоги на коже Сканлона свидетельствовали о том, что выстрел был произведен с чрезвычайно близкого расстояния. Рана, к счастью, оказалась не опасной для жизни, хотя и достаточно тяжелой. Сам старший полицейский инспектор торжественно вручил Сканлону медаль за храбрость. Что же касается Диксона, то, проверив его «послужной список», полицейские обнаружили, что ранее он уже был судим и признан виновным в вооруженном нападении. Налицо была «склонность к насильственным действиям». И вот, год спустя, я сидел с блокнотом на коленях в полупустом зале суда в Чикаго, где Диксон признавал себя виновным в том, что выстрелил в человека, верой и правдой прослужившего в полиции пятнадцать лет. Признание стало последней жирной точкой в череде улик. Судья Фрэнк Мачала распорядился отправить подсудимого в тюрьму. Удар молотка возвестил о закрытии дела. Правосудие свершилось. Я сунул блокнот во внутренний карман куртки и вразвалочку направился в комнату журналистов, прикидывая, что завтра редактор “Chicago Tribune ” выделит мне три абзаца в разделе криминальной хроники - большего это дело не заслуживает. По крайней мере, так мне казалось.

Симферополь: Диайпи, 2010. 320 с.

ISBN 978-966-491 -102-0

Стробел Ли - Христос под следствием. Журналист расследует факты об Иисусе - Оглавление

Введение. Возобновление уникального следствия

Часть 1. Изучение доказательств

1. Свидетельства очевидцев - Можно ли доверять жизнеописаниям Иисуса ?

2. Проверка показаний очевидцев - Выдержат ли ее Евангелия ?

3. Документальные свидетельства - Жизнеописания Иисуса Христа - действительно ли они дошли до нас в целости и сохранности ?

4. Подкрепляющие доказательства - Существуют ли достоверные свидетельства об Иисусе вне Евангелий ?

5. Научные свидетельства - Подтверждает или опровергает археология жизнеописания Иисуса ?

6. Опровергающие доказательства - Иисус как историческая Личность и Иисус, в Которого верят христиане, О- одно Лицо ?

Часть 2. Иисус: расследование

7. Идентификация личности - Были ли у Иисуса основания считать Себя Сыном Божьим ?

8. Психологические свидетельства - В здравом ли уме был Иисус, когда объявлял Себя Сыном Божьим ?

9. Словесный портрет - Обладал ли Иисус всеми атрибутами Бога ?

10. Отпечатки пальцев - Отождествляется ли личность Мессии с Иисусом и только ли с Ним ?

Часть 3. Расследование Воскресения

11. Медицинские доказательства - Может быть, смерть Иисуса была притворной, а Воскресений- мистификацией ?

12. Исчезновение Тела как доказательство - Действительно ли гробница Иисуса оказалась пуста ?

13. Явления Иисуса как доказательство - Видели ли Иисуса живым после Его смерти на кресте ?

14. Косвенные доказательства - Существуют ли доказательства, косвенно подтверждающие Воскресение ?

Вывод: каков же вердикт истории ? - О чем рассказали свидетельства - и что это значит в наши дни ?

Список цитируемых работ

Примечания