Французский богослов и философ Пьер Тейяр де Шарден занимает видное место в истории богословской мысли XX столетия. Творческое наследие Тейяра давно приковывает к себе внимание многих исследователей, о чем свидетельствуют тысячи публикаций, посвященных тем или иным аспектам его учения.

Уже при жизни Тейяра началась дискуссия вокруг его богословских идей. Эта дискуссия продолжается и поныне. Католические ученые на протяжении полувека пытаются оценить богословское наследие мыслителя, причем их оценки иногда оказываются диаметрально противоположными. Так, на II Ватиканском соборе возникла бурная дискуссия между сторонниками Тейяра (епископами Харли, Райтом, Шпюльбеком и Реетцом, «бразильским апостолом» Гельдером Камара и др.) и его противниками (итальянским кардиналом Руффини, французским монахом Доном Прю и др.). Сторонниками Тейяра были известные католические богословы-томисты Поль Грене и Жан Ладрие. Но среди томистов были и его противники: Этьен Жильсон и Жак Маритен. Такую же полярность оценок Тейяра мы находим у протестантских богословов.

Для нас, конечно, важна оценка тейярдизма в контексте православного богословия. Но и здесь не обнаруживается однозначных выводов. Протоиерей Василий Зеньковский, например, рассматривая богословие Тейяра в свете православного мировоззрения, подверг идеи католического мыслителя суровой критике. Протоиерей Георгий Клингер, протоиерей Александр Мень и профессор Ленинградской Духовной Академии Н. А. Заболотский, напротив, относились к идеям Тейяра с симпатией, находя в них многие нити, связывающие тейярдизм с православным мировоззрением.

К сожалению, наследие Тейяра в России пока еще плохо изучено. Если говорить о богословском аспекте работ Тейяра, то это не удивительно: в советский период не было условий для подобного рода исследований. Обсуждение богословия Тейяра, впрочем, имело место в среде русских православных ученых XX века, оказавшихся в эмиграции, но и оно носило достаточно фрагментарный характер.

В этой связи обнадеживает появление в России книг, подобных той. что держит в руках читатель. Книга священника Евгения Струговщикова представляет собой первое в России подробное богословское исследование темы, которая уже полвека волнует умы христианских богословов во всем мире, - исследование, написанное с православных позиций.

Бесспорным достоинством книги, на наш взгляд, является то, что на ее страницах читатель словно вступает в живой диалог с Тейяром. Благодаря обильному цитированию автор дает самому Тейяру возможность объяснять свои идеи. Значительное число текстов Тейяра становится известным русскоязычному читателю из книги о. Евгения впервые. Мысли французского богослова, нередко весьма трудные для понимания и многомерные в своем возможном истолковании, благодаря тщательной систематизации становятся значительно более доступными.

Менее бесспорной, по нашему мнению, является попытка автора сопоставить идеи Тейяра с православным богословием, начиная с древнейших представителей православного Предания и кончая выдающимися православными богословами XX века. Святоотеческая традиция оказала на Тейяра лишь косвенное и опосредованное влияние (что признает и сам автор настоящей книги), и было бы ошибкой искать прямые параллели между Тейяром и восточными Отцами Церкви. Нам представляется, кроме того, что общая апологетическая направленность данной работы мешает ее автору критически подойти к некоторым аспектам богословия Тейяра, в частности к тем, которые вызывали недоумение в среде католических богословов. Не всегда убедительными кажутся нам выводы автора о большей близости Тейяра к православному богословию, чем к католическому, и к восточной святоотеческой традиции, чем к западной.

Указанные недостатки не снижают общей значимости настоящей книги, которая открывает не только православным, но и всем русскоязычным читателям богатый интеллектуальный и духовный мирТейя-ра-богослова. Хочется надеяться, что книга о. Евгения станет своеобразным введением в круг богословских взглядов этого видного представителя католической мысли XX века и позволит православному читателю обрести собственную взвешенную позицию.

Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев).