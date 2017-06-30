Струговщиков - Тейяр де Шарден и православное богословие
Французский богослов и философ Пьер Тейяр де Шарден занимает видное место в истории богословской мысли XX столетия. Творческое наследие Тейяра давно приковывает к себе внимание многих исследователей, о чем свидетельствуют тысячи публикаций, посвященных тем или иным аспектам его учения.
Уже при жизни Тейяра началась дискуссия вокруг его богословских идей. Эта дискуссия продолжается и поныне. Католические ученые на протяжении полувека пытаются оценить богословское наследие мыслителя, причем их оценки иногда оказываются диаметрально противоположными. Так, на II Ватиканском соборе возникла бурная дискуссия между сторонниками Тейяра (епископами Харли, Райтом, Шпюльбеком и Реетцом, «бразильским апостолом» Гельдером Камара и др.) и его противниками (итальянским кардиналом Руффини, французским монахом Доном Прю и др.). Сторонниками Тейяра были известные католические богословы-томисты Поль Грене и Жан Ладрие. Но среди томистов были и его противники: Этьен Жильсон и Жак Маритен. Такую же полярность оценок Тейяра мы находим у протестантских богословов.
Для нас, конечно, важна оценка тейярдизма в контексте православного богословия. Но и здесь не обнаруживается однозначных выводов. Протоиерей Василий Зеньковский, например, рассматривая богословие Тейяра в свете православного мировоззрения, подверг идеи католического мыслителя суровой критике. Протоиерей Георгий Клингер, протоиерей Александр Мень и профессор Ленинградской Духовной Академии Н. А. Заболотский, напротив, относились к идеям Тейяра с симпатией, находя в них многие нити, связывающие тейярдизм с православным мировоззрением.
К сожалению, наследие Тейяра в России пока еще плохо изучено. Если говорить о богословском аспекте работ Тейяра, то это не удивительно: в советский период не было условий для подобного рода исследований. Обсуждение богословия Тейяра, впрочем, имело место в среде русских православных ученых XX века, оказавшихся в эмиграции, но и оно носило достаточно фрагментарный характер.
В этой связи обнадеживает появление в России книг, подобных той. что держит в руках читатель. Книга священника Евгения Струговщикова представляет собой первое в России подробное богословское исследование темы, которая уже полвека волнует умы христианских богословов во всем мире, - исследование, написанное с православных позиций.
Бесспорным достоинством книги, на наш взгляд, является то, что на ее страницах читатель словно вступает в живой диалог с Тейяром. Благодаря обильному цитированию автор дает самому Тейяру возможность объяснять свои идеи. Значительное число текстов Тейяра становится известным русскоязычному читателю из книги о. Евгения впервые. Мысли французского богослова, нередко весьма трудные для понимания и многомерные в своем возможном истолковании, благодаря тщательной систематизации становятся значительно более доступными.
Менее бесспорной, по нашему мнению, является попытка автора сопоставить идеи Тейяра с православным богословием, начиная с древнейших представителей православного Предания и кончая выдающимися православными богословами XX века. Святоотеческая традиция оказала на Тейяра лишь косвенное и опосредованное влияние (что признает и сам автор настоящей книги), и было бы ошибкой искать прямые параллели между Тейяром и восточными Отцами Церкви. Нам представляется, кроме того, что общая апологетическая направленность данной работы мешает ее автору критически подойти к некоторым аспектам богословия Тейяра, в частности к тем, которые вызывали недоумение в среде католических богословов. Не всегда убедительными кажутся нам выводы автора о большей близости Тейяра к православному богословию, чем к католическому, и к восточной святоотеческой традиции, чем к западной.
Указанные недостатки не снижают общей значимости настоящей книги, которая открывает не только православным, но и всем русскоязычным читателям богатый интеллектуальный и духовный мирТейя-ра-богослова. Хочется надеяться, что книга о. Евгения станет своеобразным введением в круг богословских взглядов этого видного представителя католической мысли XX века и позволит православному читателю обрести собственную взвешенную позицию.
Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев).
Священник Евгений Струговщиков - Тейяр де Шарден и православное богословие
М.: Fazenda «Дом надежды», 2004,256 с.
ISBN 5-86181-З14-0
Священник Евгений Струговщиков - Тейяр де Шарден и православное богословие - Содержание
Епископ Иларион (Алфеев) ПРЕДИСЛОВИЕ
Галина Муравник. Тейяр: поэт, ученый, богослов
I ВВЕДЕНИЕ
II БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
III БОГОСЛОВИЕ ТЕЙЯРАДЕ ШАРДЕНА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- Что такое богословие в понимании Тейяра
- Созерцание
- Монизм
- Пантеизм
- Эволюционизм
- Тейяр и Священное Писание
- Генезис богословской мысли Тейяра де Шардена
IV БОГОСЛОВИЕ ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА: БОГ
- Учение о Боге
- Триадология
- Христология
- Евхаристия
- Искупление
- Пневматологические воззрения и учение о любви
V БОГОСЛОВИЕ ТЕЙЯРАДЕ ШАРДЕНА: ЧЕЛОВЕК
- Антропология: основные черты
- Происхождение человека
- Душа и тело
- Личность
- Грех
- Аскетика
- Святость человека
VI БОГОСЛОВИЕ ТЕЙЯРАДЕ ШАРДЕНА: МИР
- Наука и религия
- Происхождение мира и космология
- Материя
- Мариология иучение о чуде
- Философия религии и экклесиология
- Эсхатология
VII ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Примечания
Приложения
Хронология основных работ Тейяра де Шардена
Библиография
Священник Евгений Струговщиков - Тейяр де Шарден и православное богословие - Тейяр: поэт, ученый, богослов
«Он - пророк прогресса, но не ложного, чисто внешнего, а устремленного к Царству Божию». Приведенные слова протоиерея Александра Меня сказаны о человеке, которому посвящена эта книга. Почти за пятьдесят лет, прошедшие после кончины Пьера Тейяра де Шардена, все отчетливее осознается величие и уникальность этой личности. В чем состоит тайна его притягательности для нас сегодня? Ответ на этот вопрос может быть найден но прочтении книги отца Евгения Струговщикова «Тейяр де Шарден и православное богословие». Являя собой образец глубокого и многогранного исследования феномена Тейяра, работа эта способна удовлетворить требования самого взыскательного читателя. Все в этой книге безупречно - и ее композиционная стройность, и прекрасный язык, и логика, и глубина проникновения в существо проблемы.
Интерес к личности Тейяра в последние годы, к сожалению, приобрел несколько ажиотажный оттенок. Отчасти это связано с неприятием его научно-богословской позиции не только со стороны братьев по Ордену, но и руководством Римской Католической Церкви. Но парадокс состоит в том, что отношение к Тейяру весьма полярно - от восторга и почитания со стороны одних до резкого неприятия другими. Однако надо признать, что время Тейяра уже настало. Он - мыслитель, востребованный современностью. И свидетельство тому - не только издание его трудов на разных языках, но и многочисленные исследования его научного и, в особенности, богословского наследия.
Перед автором данной книги стояла непростая задача - познакомить читателей с личностью и научно-богословским наследием Тейяра де Шардена, преодолев все то несправедливое, недолжное, что наслоилось за многие годы вокруг этого имени. Мы можем наконец увидеть подлинного Тейяра - серьезного ученого и глубокого мыслителя, человека, которому удалось писать о самых сложных вещах, поэтически вдохновенные, исполненные внутренней красоты и яркого озарения строки. Его труды - это особый авторский жанр, который можно определить как поэтическую научно-богословскую дискуссионную прозу.
Есть вопросы и проблемы, относящиеся к категории труднопостигаемых. Они ощущаются нами как «бремена неудобоносимые». Таков круг вопросов, связанных с происхождением жизни, ее эволюцией, а также появлением Человека разумного. Тейяр никогда не сторонился этих бремен. Он мужественно, порой в одиночку, гонимый собратьями по Ордену, шел особым путем. Он ставил перед собой сложные вопросы, поиски ответов на которые продолжались всю жизнь. Его книги, пришедшие к читателям спустя десятилетия после смерти автора, - это, бесспорно, новый этап развития современного богословия. Путь, который проложил Тейяр, отныне открыт всякой ищущей, жаждущей Истины душе. Через познание законов становления и развития мира он стремился к познанию Сущего. Что у него получилось - принесено на суд читателям, всем нам. Тейяр искал и находил Бога во всем, что окружает человека, но не в пантеистическом смысле (надо признать, что обвинение в пантеизме - одно из наиболее частых в его адрес). Ему открывалось присутствие Божие во всей сотворенной Им вселенной, которую он считал Божественной средой. Именно поэтому он так стремился к цельности видения, к непротиворечивому единству естественнонаучной и христианской картины мироздания.
Надо сказать, что работы Тейяра - оригинальны в самом прямом смысле этого слова. Это не тщательно отобранные и скомпилированные фрагменты из трудов признанных, известных богословов, а плоды его собственных усилий, работы мысли, молитвенных озарений, непрестанного, трудного духовного поиска, длившегося всю жизнь.
Жизненный путь Тейяра - это динамика, исполненная удивительного, глубинного смысла: иеромонах становится ученым-антропологом, ученый - своего рода поэтом, поэт - богословом, богослов - мистиком. Но прежде всего, всегда и постоянно он был и оставался сыном Церкви, не отвернувшимся от нее даже в самые тяжкие годы несправедливых гонений, до конца оставшийся преданным соработником Божиим.
«Мысленные вещи, не прошедшие через ощущение, пусты и не порождают никакой истины», - писал великий мыслитель, ученый и художник Леонардо да Винчи. Эти слова имеют самое непосредственное отношение к научному творчеству Тейяра де Шардена. Его горячая убежденность в реальности эволюции материи - не только плод мыслительного труда ученого, но и сакральное мироощущение человека, стяжавшего горячую искреннюю веру Конечно, для многих покажется непривычным взглянуть на эволюцию материи в христианской перспективе, как предлагает нам Тейяр. Однако никаких догматических оснований для отвержения подобного взгляда нет. Напротив, этот новый ракурс лишь расширяет горизонт постижения естественной и сверхъестественной реальности. Для Тейяра, эволюция природы - это процесс восхождения и преображения творения, механизм развертывания в мире Божественного замысла, своего рода «инструмент» в деснице Создателя. Вывод Тейяра о том, что движущей силой этого процесса является любовь творения к Творцу, а также признание того, что основной мотив творения мира есть безграничная Божественная любовь, т.е. понимание им любви не только как состояния, но и наделение ее креационными функциями, - может быть, и есть то главное, та золотая крупица Истины, которой столь щедро поделился с миром этот великий мыслитель. Высокая нота любви, которую услышал и, как камертон, задал Тейяр, продолжает звучать в мире, помогая всем, прикоснувшимся к его творчеству, обретать любовь к природе, человеку, Истине, Творцу.
Личность и творчество Тейяра — пример того, что синтез современного естествознания христианского богословия не просто осуществим, но что именно он открывает новые горизонты познания. Будучи одним из первопроходцев по этому пути, долгие годы находившийся «у времени в плену», Тейяр теперь возвращается к нам. Его время наступило.
Биолог-методист Отдела религиозного образования и катехизации Галина Муравник
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