Studia Petropolitana Biblica 1
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Сборник научных статей отражает работу кафедры библеистики СПбГУ за первое десятилетие ее существования.
Studia Petropolitana Biblica I - SPB I
Санкт-Петербургский государственный университет
Рекомендовано к публикации научной комиссией филологического факультета СПбГУ
Отв. ред. А. А. Алексеев
СПб.: Контраст, 2015. — 608 с. — ил.
ISBN 978-5-4380-0135-5
Studia Petropolitana Biblica I - SPB I - Содержание
Часть 1 ИСТОРИЯ BIBLIOTHECAE BIBLICAE
- А. А. Алексеев (СПбГУ). Bibliotheca biblica и кафедра библеистики СПбГУ
- Ульрих Луц (Uniwersitat Bern). Bibliotheca biblica: ее история и перспективы библейской науки
- Карл-Вильгельм Нибур (Uniwersitat Jena). Манфред Вайзе и Николаус Вальтер: портрет двух библеистов — исследователей древнего иудаизма (пер. с нем. К. А. Битнера)
- А. А. Овсянников (Российское Библейское общество). Библеистика в Санкт-Петербургском отделении Российского Библейского общества (1994-2015)
- Джеймс Кит Эллиотт (Leeds University). Памяти Невилла Бёрдсэлла
Часть 2 ЛЕКТОРИЙ BIBLIOTHECAE BIBLICAE
- Ульрих Луц. Библия и научные методы ее толкования (пер. с нем. Д. Ф. Бумажнова)
- Ульрих Луц. Иисус и Будда: основоположники двух религий (пер. с нем. Д. Ф. Бумажнова)
- Ульрих Луц. Новозаветные чудеса с научной точки зрения (пер. с нем. Д. Ф. Бумажнова)
- Ульрих Луц. Воскресение Христа: исторический факт или основание веры? (пер. с нем. Д. Ф. Бумажнова)
- Карл-Вильгельм Нибур. Литература и религия раннего иудаизма (пер. с нем. Д. Ф. Бумажнова)
- Архимандрит Ианнуарий (Д. Я. Ивлиев) (СПбГУ, СПбДА). Экзегетический разбор Нагорной проповеди
Часть 3 ДОКЛАДЫ БИБЛЕЙСКОГО СЕМИНАРА
- Thomas Kaut (Berlin, United Bible Society). Der Prophet David. Zum Verstandnis des Psalters im Fruhjudentum und im Neuen Testament
- Jennifer Read-Heimerdinger (Wales University). Jacob's Ladder and the Revelation of Jesus in Lk. 24:13-35
- Joseph Kang (СПб Евангелическо-лютеранская семинария). A Narrative-Critical Reading of Lazarus' Story
- M. В. Карякина (СПб Христианский ун-т). Христология и этика в Послании апостола Павла к Колоссянам: анализ литературных форм
- Д. Ф Бумажнов (Uniwersitat Gottingen). Зло в структуре богословской мысли Библии и Корана
- Е. В. Сергеева (РГПУ им. Герцена). Библеизмы и интерпретация библейского сюжета в русской поэзии XX в. (на материале произведений А. Ахматовой и И. Бродского)
- Е. В. Сергеева (РГПУ им. Герцена). Имя Божие в русской поэзии
- А. В. Тихомиров (СПб Евангелическо-лютеранская семинария). «Там, где поэзия капитулирует перед Откровением...» Библия и христианская литература в творчестве Иохена Клеппера
- К. В. Копейкин (СПбГУ). Знал ли Моисей математическую физику? Может ли обращение к библейскому Шестодневу помочь разрешению «трудной проблемы» сознания и преодолению разрыва естественнонаучного и гуманитарного знания?
Часть 4 БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРЕВОД
- А. А. Алексеев (СПбГУ). Функциональные типы библейского перевода
- Lenart J. de Regt (Amsterdam, United Bible Society). Verses in the 'Wrong' Chapter: When Chapter Division and Structural Segmentation in the Old Testament do not Match
- А. В. Сизиков (СПбГУ). Глагольное действие в библейских переводах
- А. А. Алексеев (СПбГУ). Труд Г. П. Павского по истолкованию книги пророка Исайи
- М. В. Фионин (Институт восточных рукописей РАН). Библейское повествование о сотворении мира в переводе Клавдии Борисовны Старковой
- Ю. П. Вартанов (РНБ). Новый русский перевод книги Бытия
Часть 5 ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ
- Оскар Кульман. Бессмертие души или воскресение мертвых? (пер. с англ. Ю. Тушновой)
- Джеймс Кит Эллиотт (Leeds University). Радикальный эклектизм в текстологии Нового Завета
Studia Petropolitana Biblica I - SPB I - А. А. Алексеев - Bibliotheca biblica и кафедра библеистики СПбГУ
Предпосылки создания библиотеки
По историко-географическим и социальным причинам Восточная Европа пропустила эпоху бурного расцвета университетов в XIII— XIV вв., когда появились первые славянские университеты в Праге (1348) и Кракове (1364). Снискав покровительство и светской и церковной власти, университеты занимались в равной мере богословием, правом, медициной. При этом некоторые из них оказали решающее влияние на историю Библии: в Парижском университете не позже 1205 г. был подготовлен новый исправленный латинский текст Вульгаты, а в 1250 г. сделан ее перевод на французский язык; в Пражском университете еще в эпоху инкунабул было осуществлено печатное издание чешской Библии (1488). Когда Церковь в Европе осознала значение печатного станка для христианского просвещения, ей пришлось нагонять успехи, достигнутые частной инициативой.
Просвещенный государственный и церковный деятель кардинал Хименес (1436-1517) в 1499 году в городе Алькала-де-Энарес, известном как Complutum в истории Римской империи, основал специальный колледж для подготовки многоязычной Библии (полиглоты); для изданий такого рода у частных лиц не было средств. Комплютенская полиглота была напечатана в 1517 г., но опубликована лишь в 1522 г. Именно ее старался опередить Де-зидерий Эразм Роттердамский, издав в 1516 г. Новый Завет на греческом языке. Он же понял значение филологического образования для библеистики и стал инициатором основания в 1518 г. трехъязычного колледжа Collegium Trilingue, или Collegium trium linguarum, в Университете Лёвена для изучения основных библейских языков— еврейского, греческого и латинского. В 1530 г. подобный трехъязычный колледж был создан в Париже (с 1870 г. известен как College de France) и в римском университете Santa Sapienza при возобновлении его деятельности в 1534 г.
Как отклик на европейское развитие для осуществления издания славянской Библии в Остроге в 1581 г. была создана школа, напоминающая своей программой и характером трехязычные коллегии в Европе. Однако основанный в 1632 г. в Киеве митрополитом Петром Могилой (1596-1647) коллегиум (с 1701 г. академия) уже не включил в свое преподавание еврейский язык, который после перевода Лютером Ветхого Завета стал восприниматься в католической Европе как выразитель еретических идей. При учреждении в Москве в 1687 г. Славяно-греко-латинской академии в ее название из апологетических соображений были включены три языка, но славянский язык заменил еврейский.
В конце XVII в. в Москве появляется апология Септуагинты как единственно достоверной версии Священного Писания. Здесь высказано мнение, что раввины после воплощения Иисуса Христа внесли в еврейский текст порчу, «Христову славу хотяще утаити», а сам латинский Запад подвергся пагубному влиянию раввинов уже при Иерониме через его перевод Вульгаты.
И Киево-Могилянская и Московская академии по своей программе и задачам были первыми в Восточной Европе университетами гуманистического характера, однако не они определили дальнейшую судьбу высшего образования. В 1724-1726 гг. при Петербургской академии наук были открыты гимназия и университет для подготовки кадров. В связи с прагматическими задачами этой академии, в которой подавляющее большинство ее членов состояло из приезжих немецких протестантов, речи о богословском образовании не возникало. Открытый по частной инициативе в 1755 г. в Москве университет ограничился философским, юридическим и медицинским факультетами. Между тем в конце XVIII в. при митрополите Платоне (Лёвшине, 1737-1812) Московская академия пережила заметный расцвет. По-видимому, именно в это время сложилось представление о том, что духовное образование (отразившее в своем наименовании нем. geistlich) является формой национального образования и служит исключительно задачам Церкви. В начале XIX века старые академии были закрыты и вместо них учреждены три духовные академии — в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге.
И все же разработанный в 1804 г. типовой устав университета содержал упоминание о богословии, а при учреждении в 1819 г. Санкт-Петербургского императорского университета в нем была открыта соответствующая кафедра. Программы специального обучения она не имела, и профессор кафедры ограничивался чтением общих лекций для всей студенческой корпорации. Первым из них был выдающийся гебраист и библеист Герасим Петрович Павский. Таким же было положение дел и в Московском университете. В 1906 г. рассматривался вопрос о создании в университетах кафедр церковной истории и богословия, но тут уже с возражениями выступили профессоры духовных академий. До воплощения планов дело не дошло, а 29 января 1918 г. декретом Совнаркома устанавливалось отделение Церкви от государства и школы от Церкви.
В 1944 г. преподавание в Московской и Ленинградской духовных академиях возобновилось, но в годы правления Хрущева религия и Церковь опять подверглись гонениям. Лишь в 1980-е гг. культурная парадигма начала меняться, что стало очевидным в ходе празднования тысячелетия крещения Руси в 1988-1989 гг., когда Московский патриархат созвал три больших научных съезда — в Киеве, Москве и Ленинграде — с широким участием историков и филологов из Академии наук и университетов. В 1988 г. при Международном комитете славистов была создана Славянская библейская комиссия (СБК), которая позволила отечественным филологам устанавливать организационные отношения с церковными инстанциями внутри страны и с зарубежными коллегами. В 1990 г. при участии СБК Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата провел в Даниловом монастыре международную конференцию по библеистике, в 1990-х гг. несколько конференций такого рода прошли в Андреевском монастыре при поддержке Синодальной библиотеки.
При финансовой поддержке ОВЦС группа филологов организовала при Институте языкознания в Ленинграде семинар для исследования славянских библейских рукописей, который позже перенес свою работу в ЛГУ в существовавшую там «Независимую гуманитарную академию». СБК установила научные связи с United Bible Societies (UBS) именно через ОВЦС, большую помощь в разработке научных проектов и финансировании оказали при этом научный консультант UBS гебраист и библеист Ян де Ваард и директор аффилированного с UBS Института перевода Библии Борислав Арапович. Из опубликованных в то время изданий необходимо назвать «Евангелие от Иоанна в славянской традиции» (СПб: РБО, 1998) и «Новый Завет на греческом языке с подстрочным русским переводом» (СПб., 2001).
06/06/2016
Большое спасибо!
Отличная книга !!! Спасибо огромное !!!
Почти все доклады являются результатом симпозиума SNTS (STUDIORUM NOVI TESTAMENTI SOCIETAS) в Санкт-Петербурге. В этом сентябре мы такой же международный библейский Симпозиум в Москве делаем.
Давайте материалы на сайт с симпозиумов!
Присоединяюсь к благодарности.
Феноменальный подарок клубу! Спасибо питерским друзьям!