Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с видеозаписи обучающего курса. На основе звукового варианта был создан текстовый, затем ему придали соответствующий формат и отредактировали. Целью редакционного процесса являлось воспроизведение курса в письменном виде с сохранением его содержания, стиля изложения автора и отражения черт его личности. Мы считаем, что при работе над этой книгой достигли своей цели и надеемся, что все 47 курсов, входящих в библиотеку «Сансет», будут также успешно подготовлены.

Тед Стюарт - Послания апостола Петра

Издательство ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2014. – 160 с.

Тед Стюарт - Послания апостола Петра - Содержание

Предисловие

Введение в изучение посланий Петра

Благословенные наследники

Дети Божьи, исполненные благодати

Граждане, исполненные благодати

Супруги и соседи, исполненные благодати

Благодать в ответ на враждебность общества

Члены церкви, исполненные благодати

Пастыри, исполненные благодати

Действие знания, подкрепленного опытом

Отступление от полного знания (1)

Отступление от полного знания (2)

Надежда полного знания

Тед Стюарт - Послания апостола Петра - Введение в изучение посланий Петра

Петр написал два послания. Они совершенно разные, и эти различия мы обсудим позднее. Но прежде чем начать изучение этих посланий, необходимо познакомиться с их автором.

Петр – человек

Первое послание начинается так: «Петр, апостол Иисуса Христа…». Второе послание начинается со слов «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». Прежде всего он был просто Симоном. Имя «Симон» означает «тот, кто слышит», и Симон действительно слушал и учился. Часто он говорил тогда, когда ему следовало слушать, но он был особенным человеком, жаждущим слышать.

Петр был рыбаком. По всей видимости, он жил в Капернауме на Галилейском море. Как сказано в 8-й главе Евангелия от Матфея и 5-й главе Евангелия от Луки, его партнерами по рыболовству были брат Андрей и два друга, Иаков и Иоанн.

Петр был женат, и этот факт приобретет особую важность, когда он будет давать наставления мужьям и женам. У Петра была теща, которая жила в его доме, и это тоже говорит о нем немало хорошего.

Петр – ученик Иисуса

Важнее всего то, что Петр был учеником Иисуса Христа. В своем 2 Послании Петр пишет: «…раб и апостол...», и слово «раб» предшествует слову «апостол». Прежде чем называться апостолом Христа, Петру надлежало стать Его слугой. Слугу Христа можно приравнять к ученику Христа, а вот между учеником и апостолом есть разница. Ученик – это тот, кто учится. Апостол – тот, кого посылают. Ученик – студент, апостол – проповедник. Между ними большая разница. Прежде чем стать проповедником Слова, нужно стать учеником Слова. Прежде10 чем выходить перед людьми и представлять им Иисуса Христа, нужно поучиться у Его ног, узнать Его жизнь и подражать ей. Петр прежде всего был учеником.