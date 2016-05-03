Библиотека еврейских текстов - Литургия

Соблюдение Субботы больше всего отличало еврейский народ от всех других народов мира на протяжении веков.

Ибо это вопрос не обычая или принципа, а нечто такое, что является одним из основных положений еврейской религии и еврейского образа жизни.

Субботний путеводитель

Составитель Йегуда Рабейко

Перевод с иврита по изданию сидура «Тегилат Гашем» под общей редакцией раввина Нохума-Зеева Раппопорта

Москва, Книжники; Лехаим, 2014 —161 с.

Библиотека еврейских текстов. Литургия

ISBN 978-5-995З-0305-З (Книжники)

ISBN 978-5-9003-0998-9 (Лехаим)

Субботний путеводитель - Содержание

Краткая инструкция для начинающих

Благословения при зажигании свечей

Песнопения для вечера Субботы

Вечерний кидуш, обряд освящения Субботы

Дневной кидуш в Субботу

Третья субботняя трапеза

Порядок проводов Субботы

Зажигание свечей в йом тов

Вечерний кидуш, обряд освящения йом тов

Дневной кидуш в йом тов

Вечерний кидуш в Рош га-Шана

Дневной кидуш в Рош га-Шана

Благословение после трапезы

Завершающее тройное благословение

Благословение после прочих видов еды и питья

Добавления при чтении «Благословения после трапезы» в честь обрезания

Семь благословений

Субботние застольные песни

Субботний путеводитель - Доживем до шабата, или Дадим успешный старт новой неделе

Суббота — не только седьмой день недели или день, когда Господь Бог отдыхал после сотворения мира. Это нечто гораздо более значительное: Суббота выделена Богом особо. У нее свой облик. Это не просто день отдыха от нашей работы, но день, когда мы, не обремененные тем, что отвлекает нас повседневно, можем поддержать связь с источником нашей духовности.

В Субботу мы можем остановиться и оценить все, что создано Богом, настроить наш «духовный компас» на предстоящую неделю.

Все 26 часов Субботы мы как бы приостанавливаем свой бег, чтобы оценить по достоинству все, что создано Господом Богом; мы перестаем взаимодействовать с материальным миром, прекращаем работать и что-то создавать, чтобы остановиться и возблагодарить настоящего Творца, чтобы нас не поглотили повседневные заботы и мы могли вспомнить: все, что есть у нас хорошего, послано нам Богом, и все наши труды — всего лишь сосуд, предназначенный принять Его щедрые благодеяния.

В Субботу мы вспоминаем нашу главную цель и предназначение в этом мире. Мы здесь не только для того, чтобы добиваться славы, копить богатства или создавать какую-то передовую технологию, но и чтобы сделать этот материальный мир лучше. А это достигается путем следования заветам Торы, данным нам Богом на горе Синай.

Что может быть лучше, чем провести этот святой день с семьей и друзьями, погрузившись в молитву и в изучение Торы, чтобы извлечь максимум из этого замечательного шанса, который дается нам всего раз в неделю?

Существует много законов и указаний, которые необходимо знать, чтобы соблюдать Субботу надлежащим образом и извлечь из нее все самое лучшее. На эту тему написано много книг, большинство их можно найти в еврейских книжных магазинах. Они помогут вам узнать больше о Субботе, помогут отправиться в это чудесное духовное путешествие, в которое отправлялись наши отцы, деды и прадеды все эти 3300 с лишним лет. Суббота— тот день, когда мы гордо провозглашаем себя евреями, гордимся тем, что несем свет Божий другим народам, живем по заветам Господа.

Чтобы вы могли лучше вникнуть в особый характер этого дня, понять значение Субботы для евреев, мы вкратце обрисуем главные аспекты Субботы, в особенности те, что отражены в субботних молитвах.

Субботний путеводитель - Невеста Суббота

В Торе говорится, что Бог создал мир за шесть дней. Небо, земля и все, что там обитает, были сотворены к концу шестого дня, после чего Творец отдыхал от трудов и «благословил Всесильный день седьмой и освятил его». Таким образом, с самого сотворения мира Бог отличил Субботу от других дней недели как святой день.

Но для кого предназначена Суббота? Кому принять ее, оценить по достоинству и охранять ее святость? Ответ в следующем многозначительном мидраше.

Рабби Шимон бар Йохай учил: «Когда Бог создал Святую Субботу, она сказала Святому Благословенному "Каждый из дней, созданных Тобой, имеет пару. Неужели я буду единственным непарным днем?" И Бог ответил: "Еврейский народ будет тебе парой, он будет твоим супругом". И когда евреи стояли у подножия горы Синай, чтобы получить Тору и стать народом, Бог провозгласил (в Десяти заповедях): "Помни о дне субботнем, чтобы святить его". Как будто Он хотел сказать: "Помните обещание, данное Мной Субботе, о том, что весь еврейский народ будет ее супругом"».

В каббале еврейский народ и Суббота называются женихом и невестой. Вот почему в субботних молитвах Субботу приветствуют словами: «Бои хала, бои хала!» («Приди, невеста, приди, невеста!») Повторение «Бои хала!» подразумевает два великих качества «невесты»: во-первых, она благословенна, во-вторых, свята, ибо написано: «И Бог благословил седьмой день и сделал его святым». Как писал раввин Ицхак Арама в своей книге Акедат Ицхак, слово лекадшо («освятить») может быть переведено как «помолвить», в смысле кидушин («брака»).

Этим наши мудрецы говорят нам, что Суббота—чисто еврейский обычай, то есть еврейский народ и Суббота неотделимы друг от друга, предназначены друг другу с момента своего «рождения».

Без Субботы еврейский народ немыслим, так же как немыслим он без Торы. Вот одна из причин, почему Субботу приравнивают ко всем мицвот.

Субботний путеводитель - Суббота Творения

Происхождение Субботы, называемой Субботой Творения, так описано в Торе (Берешит, 2:2): «И завершил Всесильный в седьмой день дело Свое, которое Он созидал, и почил в день седьмой от всего произведения Своего, которое Он созидал ». Этот текст читают во время субботней службы. Суббота не упоминается в Торе прямо—лишь после истории Исхода, в связи с маном

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Этот небесный хлеб не появлялся в Субботу, а вместо того сынам Израиля в пятницу была дана двойная порция— и за пятницу, и за Субботу. Тогда Моше сказал сынам Израиля: «Видите, Бог дал вам эту Субботу».

Суббота не являлась чем-то новым для сынов Израиля, потому что, как говорят наши мудрецы, традиция отмечать Субботу зародилась еще во времена Аврагама. Соблюдали Субботу евреи и в Египте. Но на этот раз они получили первые законы о Субботе, а спустя несколько недель получили формальные инструкции относительно Субботы в Десяти заповедях на горе Синай.

После того как народу нашему была дана Тора, повеление соблюдать Субботу повторяется в Торе много раз очень настоятельно. Одно из наиболее известных мест, касающихся Субботы, включено в субботние утренние молитвы:

«И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля... Она — данный Мной сынам Израиля вечный знак того, что шесть дней созидал Господь небо и землю, а в седьмой день не совершал никаких деяний и пребывал в покое».

Здесь Тора говорит нам об основном значении Субботы как живого знака созидательных трудов Господа. Соблюдая Субботу, мы, евреи, громко провозглашаем, что Бог — творец неба и земли, и подтверждаем вечный завет между Богом и еврейским народом. Бог увенчал свое творчество Субботой и этот венец вручил нам. Наши мудрецы в Талмуде выразили это следующим образом: «Драгоценный дар, — говорит Бог, — имею Я в Моей сокровищнице. Он называется Суббота, и Я отдаю его вам».

Носить эту корону — естественно, большая привилегия, но также и большая ответственность. Рамбам (Маймонид) суммирует это следующим образом:

«Суббота — вечный знак, связующий Бога и народ Израиля. Тот, кто надлежащим образом соблюдает Субботу, чтит ее и радуется ей всем сердцем, получает награду на этом свете, выше той награды, которая уготована ему на том свете».