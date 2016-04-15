В этих пяти лекциях перед нами прошли несколько концепций философии, определяемых, прежде всего, ее предметом.

Во-первых, для Аристотеля философское знание есть знание о сущем.

Во-вторых, для Канта оно есть знание о более ограниченной области — об объекте.

В-третьих, у Огюста Конта предметом философии становится нечто еще более узкое — научные факты.

В-четвертых, у Бергсона речь идет о фактах как о непосредственных фактах сознания.

В-пятых, для Дильтея предметом философского знания выступает жизнь.

В-шестых, для Гуссерля предмет философии — это жизнь в целом и ее объекты, редуцированные до феноменальной сущности.

Наконец, в-седьмых, Хайдеггер считает, что предмет философии составляет чистое бытие.

У каждого философа тот предмет, который он указывает философии, определенным образом сформировал его мышление. Отсюда может возникнуть впечатление, что философы не понимают друг друга. Но все зависит от того, что считать пониманием. Если взаимопониманием называть взаимное согласие, то философы, очевидно, не понимают друг друга, потому что не соглашаются друг с другом. Если же считать, что взаимопонимание — это большее или меньшее знание того, о чем идет речь, то нужно будет сказать, напротив, что философы — это люди, которые хотя и не согласны друг с другом, однако в глубине души понимают друг друга.

И это странное единство взаимопонимания и разногласия во всем с позитивной стороны рождает конфликт. Я хотел обрисовать перед вами этот конфликт, в который мы погружены: конфликт, из которого не выбраться путем диалектических манипуляций, но можно выйти, лишь прилагая, каждый со своей стороны, тяжкое, тягчайшее усилие философского труда.

Хавьер Субири - Пять лекций по философии

Москва, Институт философии, теологии и истории св. Фомы; 2007 г. – 200 с.

ISBN 978-5-94242-041-3

Хавьер Субири - Пять лекций по философии – Содержание

Предварительные замечания

Лекция I. Аристотель

Лекция II. Кант

Лекция III. Огюст Конт

Лекция IV. Бергсон

Лекция V. Гуссерль

Заключение

Хавьер Субири - Пять лекций по философии - Лекция I. Аристотель

В этом году я хочу рассказать вам о том, что некоторые великие философы думали о философии. Я не собираюсь кратко излагать их философские учения, а просто расскажу, что они понимали под философией, как представляли себе то, чем занимались: философское знание, выдающимися представителями которого они были. В мои намерения не входит высказывать о ком-либо из них критические суждения; наоборот, я хочу полностью воздержаться от любых личных размышлений об идеях каждого из этих философов и ограничиться изложением их мысли в чисто учебной форме. Я бы только желал, чтобы по окончании этих пяти лекций мы все — и я первый — остались под впечатлением от столкновения с этими столь разными представлениями о философии. Под впечатлением, которое побуждает нас спрашивать себя: возможно ли, чтобы столь несхожие вещи назывались одним словом — «философия»? Вот единственный результат, которого я хотел бы достигнуть: чтобы к концу пятой лекции вы держали в своих головах ту же проблему, какую я держу в своей.

Выбор мыслителей не таит в себе никаких скрытых намерений; он абсолютно произволен. У меня нет возможности рассказать обо всех; стало быть, можно рассказать лишь о некоторых, выбранных просто потому, что они — наряду с прочими — достаточно значительны, чтобы о них говорить.

Сегодня, на первой лекции, мы будем говорить об Аристотеле и сосредоточимся, как на главной теме наших размышлений, на том, что Аристотель понимал под философией. Чем он, по его разумению, занимался, когда занимался философией?

В начале «Метафизики» Аристотель посвящает первые две главы описанию того, что он будет называть философией. Как известно, слово «метафизика» не встречается в аристотелевских текстах. Это чисто издательское название: Андроник Родосский дал его собранию безымянных текстов, следующих за трактатами по физике; поэтому он обозначил их как «то, что идет вслед за физикой». Аристотель употребляет более подходящее выражение, к которому мы вскоре обратимся: первая философия.

«Философия» означает вкус, любовь к мудрости и к познанию, прежде всего к тому познанию, которое достигается путем рассмотрения, или созерцания, вещей и которое греки называли «теорией». Эти три понятия (философия, софия, теория) всегда были тесно связаны в греческом сознании. Так, Геродот приписывает Крезу слова, которыми тот приветствовал Солона: «До нас дошло немало известий о тебе, как о твоей мудрости, так и о твоих странствиях, и о том, что ты, побуждаемый любовью к знанию, объездил множество стран, чтобы увидеть их своими глазами (Histor. I, 30).