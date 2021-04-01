Судоплатов - Спецоперации
Дела разведки и контрразведки никогда не были в почете у руководящих кругов России. Однако при тоталитарном правлении они порой приобретали существенное значение в действиях властей. Собственная популярность меня как профессионала занимает меньше всего, но после распада СССР, как мне представляется, прежде всего в силу беспринципной грызни и борьбы за власть в стране, я считаю своим долгом рассказать людям правду о том, что было на самом деле в 30 — 50-х годах, чтобы они поняли логику трагических и героических событий в истории нашей Родины. Мотивы преступных репрессий, в которых повинны руководство страны и органы безопасности, были связаны не только с личными амбициями Сталина и других «вождей», но и с той борьбой за власть, которая постоянно шла внутри их окружения. Эту борьбу всегда умело прикрывали громкими лозунгами — «борьба с уклонами» в правящей партии «ускоренного строительства коммунизма», «борьба с врагами народа», «борьба с космополитами», «перестройка». А в итоге жертвами всех этих кампаний всегда оказывались миллионы ни в чем не повинных людей.
Для меня это основная тема книги. Уверен, она очень расходится с мифом о побудительных мотивах действий так называемых «консервативных» или «демократических» кругов бывшего кремлевского руководства.
Я долго руководил службой разведывательно-диверсионных операций в советских органах безопасности с конца 1930-х до начала 1950-х годов, включая период Великой Отечественной войны. Однако никаким террористом я, конечно, не был. Во всяком случае, никогда себя таковым не считал. Я был и остаюсь профессиональным революционером.
С риском для жизни боролся против руководителей фашистской террористической организации ОУН в Европе и на Западной Украине, против террористов — подручных Гитлера — Коновальца и Шухевича, уничтоживших тысячи моих соотечественников.
Моя работа как раз и была направлена на противодействие террору, преступным элементам, которые вели тайную вооруженную борьбу с нашим обществом. Эти террористы действовали, как правило, под лозунгами борьбы с советским государством.
Ликвидации Льва Троцкого, Коновальца были продолжением кровавой гражданской войны, только уже за пределами СССР, боевыми акциями против злейших врагов советского государства. Подобные операции задумывались политическим руководством страны и осуществлялись под его непосредственным контролем. Как известно, многие западные спецслужбы до сих пор не отказались от практики ведения таких специальных операций, связанных с убийством или похищением людей. Говорю об этом с сожалением.
Павел Судоплатов - Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 — 1950 годы
Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 1998 г. — 688 с.
ISBN 5-87322-726-8
Павел Судоплатов - Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 — 1950 годы - Содержание
От автора
Глава 1. НАЧАЛО
- Детство и начало работы в ЧК
- Смертельный поединок с ОУН
- Ликвидация главаря фашистской ОУН Коновальца
Глава 2. СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА В ИСПАНИИ
- Н. Эйтингон — руководитель советской нелегальной разведки
- Разведывательные акции в Испании в 1936 — 1939 годах
- Встреча с Берией
- Испанское золото
- Ликвидация троцкистов за рубежом
Глава 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В СССР В 1934-1939 ГОДАХ
- Убийство Кирова. Мифы и политические спекуляции
- Репрессии в НКВД
Глава 4. ЛИКВИДАЦИЯ ТРОЦКОГО
- Замысел операции против «Старика». Встреча со С талиным
- Заверш ение операции «Утка»
Глава 5. СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
- Подоплека расправы с группой Тухачевского
- Зондаж возможности Пакта о ненападении с Германией через Финляндию в 1938 году
- Пакт Молотова — Риббентропа. Канун войны
- Закордонная разведка НКВД накануне войны
- Присоединение прибалтийских республик и Западной Украины к СССР
- Канун схватки с Гитлером и противоречивость предупреждений разведки
Глава 6. РАЗВЕДКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
- Агентурно-оперативные возможности советской разведки перед нападением Гитлера
- Начало войны, развертывание диверсионной работы в тылу противника
- Легендарный Кузнецов
- Оборона Москвы
- Зорге, «Красная капелла» в тылу гитлеровцев
- Двойная игра английской разведки с использованием «Красной капеллы» в фашистском тылу
- Попытка тайного дипломатического зондажа и дезинформационной игры с немцами через болгарского посла в СССР Стаменова
- Диверсионные отряды и группы НКВД в битве за Кавказ
- Стратегические радиоигры «Монастырь» и «Березино» с немецкой разведкой
- Интриги между руководством СМЕРШ и НКВД, трагическая судьба начальника
- секретно-политического отдела НКВД Ильина
- Советская разведка в конце военного противостояния
- Роль НКВД в Тегеранской, Потсдамской и Ялтинской конференциях
Глава 7. СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА И АТОМНАЯ ПРОБЛЕМА
- Слухи о научных разработках «сверхоружия» подтверждаются
- Предупреждение Флёрова о возможных работах над атомной бомбой, сигналы об интересе немцев к атомной проблеме от подпольной группы НКВД из оккупированного Харькова
- Капица и Курчатов: решение проблемы создания атомной бомбы возможно
- Группа «С»
- Агентура нацелена на круги, близкие к Оппенгеймеру, компартии, еврейской и русской эмиграции в США
- Негласная солидарность ведущих физиков мира. Ученые в ядерную эпоху
- Секретные доклады на заседании Спецкомитета правительства СССР по атомной проблеме
- Помощь Нильса Бора
- Взрыв советской атомной бомбы
- Правда о деле Розенбергов, уловки ФБР
Глава 8. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
- Дорога к Ялте и начало мирного противостояния
- Миссия Гарримана
- Посланники и эмиссары Рузвельта
- План Маршалла. События в Болгарии и Чехословакии в 1946—1948 годах
- Реорганизация органов госбезопасности и разведки в 1946—1947 годах
- Создание спецназа мирного времени
- Агентурные операции Абеля-Фишера и других в Западной Европе и на американском континенте
- Разгром вооруженного националистического подполья в Западной Украине и Прибалтике
- Советское руководство и курдский вопрос на Ближнем Востоке в 1947—1953 годах
Глава 9. РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ, «ЛАБОРАТОРИЯ X» И ДРУГИЕ ТАЙНЫ ПОЛИТИКИ КРЕМЛЯ
- Рауль Валленберг и тайная дипломатия периода второй мировой войны
- Возможные причины задержания и неудачные попытки принудить к сотрудничеству с советскими властями
- Спецблок внутренней тюрьмы и спецлаборатория НКВД — МГБ в 1940—1950 годах
- Показания Калугина об использовании ядов и токсикологических препаратов в спецоперациях КГБ за границей в 1970-х годах
- Проблема контроля над деятельностью токсикологических групп органов безопасности и внутренних дел в мирное время
Глава 10. «КАЛИФОРНИЯ В КРЫМУ»
- Еврейский вопрос во внутренней и внешней политике Кремля в 1930—1940 годах
- Еврейский антифашистский комитет
- Тайная миссия Михоэлса по привлечению американского капитала в Советский Союз в 1943 году
- Расправа над еврейской интеллигенцией в Советском Союзе после начала «холодной войны»
- Борьба за власть в кремлевском руководстве. Провокационная фабрикация дела о заговоре в руководстве МГБ с притягиванием к нему сионистов-заговорщиков-врачей
- Сохранение репрессивной политики в национальном вопросе
Глава 11. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ СТАЛИНА
- Изменения в политическом руководстве страны после войны
- Соперничество групп Маленкова — Берии и Жданова — Кузнецова
- Выборочные репрессии против военных руководителей в конце 40-х годов
- «Мегрельское дело» как начало интриги Сталина по устранению Берии из кремлевского руководства
- Кадровые перестановки в Кремле и органах безопасности в канун смерти Сталина
Глава 12. ЗАГОВОР ПРОТИВ БЕРИИ И ЕГО ПАДЕНИЕ
- Инициативы Берии во внутренней и внешней политике после смерти Сталина
- Изменения в расстановке сил внутри кремлевского руководства в апреле—июне 1953 года
- Выборочная расправа с руководством органов безопасности при Хрущеве
- Противоборство с властями и следствием
Глава 13. ГОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, БОРЬБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ
- Техника расправы с нежелательными для властей политическими свидетелями
- Владимирская тюрьма как место содержания наиболее опасных для режима нежелательных свидетелей
- Политические игры вокруг борьбы за реабилитацию
- Гласность и закрытость архивов
А эта зачем тут ?