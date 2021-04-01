Дела разведки и контрразведки никогда не были в почете у руководящих кругов России. Однако при тоталитарном правлении они порой приобретали существенное значение в действиях властей. Собственная популярность меня как профессионала занимает меньше всего, но после распада СССР, как мне представляется, прежде всего в силу беспринципной грызни и борьбы за власть в стране, я считаю своим долгом рассказать людям правду о том, что было на самом деле в 30 — 50-х годах, чтобы они поняли логику трагических и героических событий в истории нашей Родины. Мотивы преступных репрессий, в которых повинны руководство страны и органы безопасности, были связаны не только с личными амбициями Сталина и других «вождей», но и с той борьбой за власть, которая постоянно шла внутри их окружения. Эту борьбу всегда умело прикрывали громкими лозунгами — «борьба с уклонами» в правящей партии «ускоренного строительства коммунизма», «борьба с врагами народа», «борьба с космополитами», «перестройка». А в итоге жертвами всех этих кампаний всегда оказывались миллионы ни в чем не повинных людей.

Для меня это основная тема книги. Уверен, она очень расходится с мифом о побудительных мотивах действий так называемых «консервативных» или «демократических» кругов бывшего кремлевского руководства.

Я долго руководил службой разведывательно-диверсионных операций в советских органах безопасности с конца 1930-х до начала 1950-х годов, включая период Великой Отечественной войны. Однако никаким террористом я, конечно, не был. Во всяком случае, никогда себя таковым не считал. Я был и остаюсь профессиональным революционером.

С риском для жизни боролся против руководителей фашистской террористической организации ОУН в Европе и на Западной Украине, против террористов — подручных Гитлера — Коновальца и Шухевича, уничтоживших тысячи моих соотечественников.

Моя работа как раз и была направлена на противодействие террору, преступным элементам, которые вели тайную вооруженную борьбу с нашим обществом. Эти террористы действовали, как правило, под лозунгами борьбы с советским государством.

Ликвидации Льва Троцкого, Коновальца были продолжением кровавой гражданской войны, только уже за пределами СССР, боевыми акциями против злейших врагов советского государства. Подобные операции задумывались политическим руководством страны и осуществлялись под его непосредственным контролем. Как известно, многие западные спецслужбы до сих пор не отказались от практики ведения таких специальных операций, связанных с убийством или похищением людей. Говорю об этом с сожалением.

Павел Судоплатов - Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 — 1950 годы

Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 1998 г. — 688 с.

ISBN 5-87322-726-8

Павел Судоплатов - Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 — 1950 годы - Содержание

От автора

Глава 1. НАЧАЛО

Детство и начало работы в ЧК

Смертельный поединок с ОУН

Ликвидация главаря фашистской ОУН Коновальца

Глава 2. СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА В ИСПАНИИ

Н. Эйтингон — руководитель советской нелегальной разведки

Разведывательные акции в Испании в 1936 — 1939 годах

Встреча с Берией

Испанское золото

Ликвидация троцкистов за рубежом

Глава 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В СССР В 1934-1939 ГОДАХ

Убийство Кирова. Мифы и политические спекуляции

Репрессии в НКВД

Глава 4. ЛИКВИДАЦИЯ ТРОЦКОГО

Замысел операции против «Старика». Встреча со С талиным

Заверш ение операции «Утка»

Глава 5. СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Подоплека расправы с группой Тухачевского

Зондаж возможности Пакта о ненападении с Германией через Финляндию в 1938 году

Пакт Молотова — Риббентропа. Канун войны

Закордонная разведка НКВД накануне войны

Присоединение прибалтийских республик и Западной Украины к СССР

Канун схватки с Гитлером и противоречивость предупреждений разведки

Глава 6. РАЗВЕДКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Агентурно-оперативные возможности советской разведки перед нападением Гитлера

Начало войны, развертывание диверсионной работы в тылу противника

Легендарный Кузнецов

Оборона Москвы

Зорге, «Красная капелла» в тылу гитлеровцев

Двойная игра английской разведки с использованием «Красной капеллы» в фашистском тылу

Попытка тайного дипломатического зондажа и дезинформационной игры с немцами через болгарского посла в СССР Стаменова

Диверсионные отряды и группы НКВД в битве за Кавказ

Стратегические радиоигры «Монастырь» и «Березино» с немецкой разведкой

Интриги между руководством СМЕРШ и НКВД, трагическая судьба начальника

секретно-политического отдела НКВД Ильина

Советская разведка в конце военного противостояния

Роль НКВД в Тегеранской, Потсдамской и Ялтинской конференциях

Глава 7. СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА И АТОМНАЯ ПРОБЛЕМА

Слухи о научных разработках «сверхоружия» подтверждаются

Предупреждение Флёрова о возможных работах над атомной бомбой, сигналы об интересе немцев к атомной проблеме от подпольной группы НКВД из оккупированного Харькова

Капица и Курчатов: решение проблемы создания атомной бомбы возможно

Группа «С»

Агентура нацелена на круги, близкие к Оппенгеймеру, компартии, еврейской и русской эмиграции в США

Негласная солидарность ведущих физиков мира. Ученые в ядерную эпоху

Секретные доклады на заседании Спецкомитета правительства СССР по атомной проблеме

Помощь Нильса Бора

Взрыв советской атомной бомбы

Правда о деле Розенбергов, уловки ФБР

Глава 8. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

Дорога к Ялте и начало мирного противостояния

Миссия Гарримана

Посланники и эмиссары Рузвельта

План Маршалла. События в Болгарии и Чехословакии в 1946—1948 годах

Реорганизация органов госбезопасности и разведки в 1946—1947 годах

Создание спецназа мирного времени

Агентурные операции Абеля-Фишера и других в Западной Европе и на американском континенте

Разгром вооруженного националистического подполья в Западной Украине и Прибалтике

Советское руководство и курдский вопрос на Ближнем Востоке в 1947—1953 годах

Глава 9. РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ, «ЛАБОРАТОРИЯ X» И ДРУГИЕ ТАЙНЫ ПОЛИТИКИ КРЕМЛЯ

Рауль Валленберг и тайная дипломатия периода второй мировой войны

Возможные причины задержания и неудачные попытки принудить к сотрудничеству с советскими властями

Спецблок внутренней тюрьмы и спецлаборатория НКВД — МГБ в 1940—1950 годах

Показания Калугина об использовании ядов и токсикологических препаратов в спецоперациях КГБ за границей в 1970-х годах

Проблема контроля над деятельностью токсикологических групп органов безопасности и внутренних дел в мирное время

Глава 10. «КАЛИФОРНИЯ В КРЫМУ»

Еврейский вопрос во внутренней и внешней политике Кремля в 1930—1940 годах

Еврейский антифашистский комитет

Тайная миссия Михоэлса по привлечению американского капитала в Советский Союз в 1943 году

Расправа над еврейской интеллигенцией в Советском Союзе после начала «холодной войны»

Борьба за власть в кремлевском руководстве. Провокационная фабрикация дела о заговоре в руководстве МГБ с притягиванием к нему сионистов-заговорщиков-врачей

Сохранение репрессивной политики в национальном вопросе

Глава 11. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ СТАЛИНА

Изменения в политическом руководстве страны после войны

Соперничество групп Маленкова — Берии и Жданова — Кузнецова

Выборочные репрессии против военных руководителей в конце 40-х годов

«Мегрельское дело» как начало интриги Сталина по устранению Берии из кремлевского руководства

Кадровые перестановки в Кремле и органах безопасности в канун смерти Сталина

Глава 12. ЗАГОВОР ПРОТИВ БЕРИИ И ЕГО ПАДЕНИЕ

Инициативы Берии во внутренней и внешней политике после смерти Сталина

Изменения в расстановке сил внутри кремлевского руководства в апреле—июне 1953 года

Выборочная расправа с руководством органов безопасности при Хрущеве

Противоборство с властями и следствием

Глава 13. ГОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, БОРЬБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ