Патрик Сухдео – Мусульманский Иса – Библейский ли это Иисус ?

«Ислам — это единственная из крупнейших нехристианских религий, которая в своей главной книге отводит место Христу; и в то же время это единственная из нехристианских религий, которая в своей священной литературе отрицает Его Божественную сущность, Его искупительную жертву и Его верховное положение как Господа всего сущего». Эти слова Самуэля Звемера, известного миссионера, работавшего среди мусульман, подчеркивают остроту проблемы, которую ставит сегодня перед христианами мусульманское отображение Иисуса (известного в Исламе как Иса).

Мусульманское представление об Иисусе построено на священных книгах ислама: Коране и хадисах. В Коране, основополагающей книге мусульман, показан исторический аспект жизни Христа, в то время как в хадисах (преданиях о Мухаммеде и его первых последователях) объясняется мусульманское понимание Его роли в конце времен. Однако Коран был написан, по общему мнению, спустя 580 лет после смерти Христа, нашего Господа, и к тому же намного позже составления и утверждения новозаветного канона. Хадисы были написаны и того позже: по меньшей мере через 750 лет после земной жизни Христа. Поэтому Библия имеет намного больше прав претендовать на роль достоверного свидетельства о жизни и значимости Иисуса Христа. Также в Коране утверждается, что откровение об Иисусе Мухаммеду передал в пещере ангел Джи­брил (Гавриил), однако представленное при этом описание Иисуса сильно отличается от того, что сказал деве Марии Гавриил (Лк. 1:26–38).

Из этого следует предположение, что ангел Джибрил, кото­рый якобы передал откровение Корана, не был тем архангелом Гавриилом, о котором говорится в иу­део-христианских Писаниях, и то представление об Иисусе, которое, как говорят, получил Мухаммед, является неточным. Данный вывод подтверждается контекстом, в рамках которого сформировалось первоначальное мусульманское представление об Иисусе. Ранний ислам появился на почве постепенно нарастающей вражды со стороны Мухаммеда по отношению к аравийским иудеям и христианам. Таким образом, посвященные Исе тексты Корана и хадисов следует рассматривать как часть враждебных нападок на библейскую истину об Иисусе. Бесспорно, как и в христианских Писаниях, Иисус назван в исламе Мессией, Рабом, Словом Божьим, Свидетелем, Пророком и Апостолом. Кроме того, в описании Иисуса используются и другие высокие слова, например, «знамение», «притча», «возвышенный», «правоверный» и «бла­женный».

Ислам также признает Его рождение от девы, Его безгрешную жизнь и чудеса, вознесение и второе пришествие. Таким образом, во многих отношениях мусульманский Иса похож на христи­анского Иисуса. Однако данное сходство поверхностно: Коран отрицает ряд важнейших евангельских утверждений об Иисусе. Так, в Коране утверждается, что Иисус был всего лишь человеком, а не Богом, что вместо Него на кресте был распят кто-то другой, что Он не воскрес из мертвых, что Он вернется на землю как мусульманин и уничтожит христианство и что по чину Он намного ниже Мухаммеда. Ислам отрицает Его статус верховного Судьи и Господа над всеми. Другими словами, ислам явно отрицает большой пласт новозаветного учения, а также многие христи­анские доктрины о Христе в том виде, в каком они сложились, начиная с самых истоков христианства.

Патрик Сухдео – Мусульманский Иса – Библейский ли это Исус ?

Издательство – «Свет на Востоке» – 2015 г. / 24 с.

ISBN 978-3-944772-01-1