Сухова - Русская богословская наука
Данная монография является продолжением моей предыдущей монографии «Система научно-богословской аттестации в России в XIX — начале XX в.», вышедшей в издательстве ПСТГУ в 2009 г.
Если в монографии 2009 г. было представлено исследование предпосылок, нормативно-правовой основы и практической деятельности системы научно-богословской аттестации в России в XIX — начале XX в., то данная монография посвящена изучению комплекса богословских диссертаций, удостоенных ученых богословских степеней.
Историко-статистические результаты научно-богословской аттестации позволяют оценить общий масштаб научно-богословской деятельности, а также провести некоторые сравнения плодотворности аттестационного процесса в разные временные эпохи и в разных академиях, выявить не только общее число защит и полученных ученых степеней, но и динамику развития этого процесса.
Особое значение имеет сравнение статистических результатов системы научно-богословской аттестации с результатами системы научной аттестации, действовавшей в российских университетах.
Наталья Юрьевна Сухова - Русская богословская наука - по докторским и магистерским диссертациям 1870-1918 гг.
Н. Ю. Сухова. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.- 374 с.
ISBN 978-5-7429-0656-8
Наталья Сухова - Русская богословская наука - по докторским и магистерским диссертациям 1870-1918 гг. - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Система научно-богословской аттестации в России и ее место в научной аттестации в целом
1.Значение научно-педагогической аттестации в университетской истории Европы и предпосылкинаучно-богословской аттестации в России
2.Системы научно-педагогической аттестации православных духовных академий и российских университетов: сходство и отличие
ГЛАВА 2. Результаты научно-богословской аттестации в России в 1814-1918 гг.
1. Статистические результаты научно-богословской аттестации 1814-1918 гг.
2. Тематическая систематизация научных исследований, удостоенных богословских ученых степеней
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Архиереи академических городов (1808-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ректоры православных духовных академий (1808-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Принципы научной аттестации в православных духовных академиях (по нормативным документам)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Доктора богословия, получившие степень до 1869 г
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Количество докторских степеней, присужденных духовными академиями до 1869 г., по академиям и научным направлениям (1814—1869)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Количество магистерских и кандидатских степеней, присужденных духовными академиями до 1869 г. (по годам) (1814-1869)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Перечень докторских и магистерских диссертаций, удостоенных ученых степеней от духовных академий, систематизированный по научным направлениям (1869-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Ученые степени, присужденныеуниверситетами Российской Империи профессорами выпускникам православных духовных академий (1869-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Количество докторских и магистерскихстепеней, присужденных духовными академиями (по годам)(1869-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Количество докторских и магистерскихстепеней, присужденных духовными академиями(по академиям) (1869-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Тематическая систематизация докторских и магистерских диссертаций (1869-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Количество докторских степеней по разрядам(1884-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Временной интервал между получением магистерской и докторскойстепеней в православных духовных академиях (1869-1918 гг.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Ученые степени, полученные архиереями в сане (1814-1918)
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Состав докторов богословских наук(1814-1918) и магистров богословия (1869-1918) духовныхакадемий (данные приводятся на момент полученияученой степени)
ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Количество докторских и магистерскихученых степеней, присужденных университетами иправославными духовными академиями Российской империи
ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Архивные дела, связанные с получением ученых степеней
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Речи перед защитами диссертаций и представляемые на защиту тезисы
ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Отзывы, рецензии и дискуссии, связанныес диссертационными исследованиями
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Отчеты о диссертационных диспутах и коллоквиумах
ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Знаки доктора, магистра и кандидата богословия
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Наталья Сухова - Русская богословская наука - по докторским и магистерским диссертациям 1870-1918 гг. - Введение
Научно-педагогическая аттестация отражает общую картину развития научных исследований в духовных академиях. Русские ученые-богословы неоднократно с печалью замечали, что для многих выпускников духовных академий кандидатское сочинение остается главным богословским трудом всей жизни, а для более ревностных таковым является магистерская диссертация. Даже профессора самих академий, более результативные в научном отношении, по большей части имели в списках научных трудов не так много серьезных монографий, и главными — по крайней мере, определяющими основную тематику исследований — являлись магистерские и докторские диссертации. Поэтому тематическая (дисциплинарная) систематизация комплекса докторских и магистерских диссертаций позволяет выделить приоритетные направления в русской богословской науке XIX — начала XX в. Анализ общей научно-исследовательской картины при учете церковно-исторического контекста дает основание для выявления связи научных исследований с актуальными проблемами церковной жизни, межконфессиональными диалогами, о связях русского богословия с европейской наукой и о путях его самостоятельного развития. Разумеется, эти выводы имеют ценность не сами по себе, а как перспективы дальнейших исследований по истории русского богословия. Наконец, анализ тематики богословских диссертаций, удостоенных ученых степеней, имеет практическое значение — для обоснования тем, выбираемых сегодня соискателями для исследования. Несмотря на то что докторские и магистерские диссертации после 1869 г. практически всегда публиковались (за исключением, может быть, магистерских диссертаций, авторы которых окончили академии до 1869 г.), владение современными учеными этим запасом недостаточно. Основу расчетов составили данные, которые были собраны по опубликованным и неопубликованным документам.
Кроме того, в данной монографии обращено особое внимание на европейские истоки самой идеи и принципы научно-педагогической аттестации. Таким образом, российская духовная школа оказывается вписанной в историю европейских университетов. Этому посвящена первая глава монографии.
В центре внимания православная высшая духовная школа, которая в XIX— начале XX в. в России была представлена четырьмя духовными ака-демиями (Санкт-Петербургской (с 1914 г. — Петроградской), Московской,Киевской, Казанской). Натерритории Российской империи вХIХ— начале XXв. действовали учебные заведения и других христианских конфессий —католической и протестантской, — готовившие кадры священнослужи-телей и имевшие право присуждать конфессиональные ученые степени1.Эти учебные заведения при проведении настоящего исследования специ-ально не изучались, хотя в монографии проводится сравнительный анализсостава ученых степеней, присуждаемых православными духовными ака-демиями и школами иных конфессий, а также документов, согласно ко-торым они присуждались. Но православные духовные академии не былисвязаны со школами других христианских конфессий, действовавшими натерритории России, ни в каких аспектах своей деятельности, в том числе в подготовке и аттестации научно-педагогических кадров.
1 Право присуждения католических богословских ученых степеней в XIX — начале XX в. имели богословские факультеты Виленского (1803-1831) и Варшавского (1816-1833) университетов, Виленская (1833—1842) и Варшавская (1836-1867) римско-католические духовные академии, Санкт-Петербургская римско-католическая духовная академия (1842-1918) и Полоцкая иезуитская академия (1812—1820), протестантских — богословский факультет Дерптского университета.
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