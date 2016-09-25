Научно-педагогическая аттестация отражает общую картину развития научных исследований в духовных академиях. Русские ученые-богословы неоднократно с печалью замечали, что для многих выпускников духовных академий кандидатское сочинение остается главным богословским трудом всей жизни, а для более ревностных таковым является магистерская диссертация. Даже профессора самих академий, более результативные в научном отношении, по большей части имели в списках научных трудов не так много серьезных монографий, и главными — по крайней мере, определяющими основную тематику исследований — являлись магистерские и докторские диссертации. Поэтому тематическая (дисциплинарная) систематизация комплекса докторских и магистерских диссертаций позволяет выделить приоритетные направления в русской богословской науке XIX — начала XX в. Анализ общей научно-исследовательской картины при учете церковно-исторического контекста дает основание для выявления связи научных исследований с актуальными проблемами церковной жизни, межконфессиональными диалогами, о связях русского богословия с европейской наукой и о путях его самостоятельного развития. Разумеется, эти выводы имеют ценность не сами по себе, а как перспективы дальнейших исследований по истории русского богословия. Наконец, анализ тематики богословских диссертаций, удостоенных ученых степеней, имеет практическое значение — для обоснования тем, выбираемых сегодня соискателями для исследования. Несмотря на то что докторские и магистерские диссертации после 1869 г. практически всегда публиковались (за исключением, может быть, магистерских диссертаций, авторы которых окончили академии до 1869 г.), владение современными учеными этим запасом недостаточно. Основу расчетов составили данные, которые были собраны по опубликованным и неопубликованным документам.

Кроме того, в данной монографии обращено особое внимание на европейские истоки самой идеи и принципы научно-педагогической аттестации. Таким образом, российская духовная школа оказывается вписанной в историю европейских университетов. Этому посвящена первая глава монографии.

В центре внимания православная высшая духовная школа, которая в XIX— начале XX в. в России была представлена четырьмя духовными ака-демиями (Санкт-Петербургской (с 1914 г. — Петроградской), Московской,Киевской, Казанской). Натерритории Российской империи вХIХ— начале XXв. действовали учебные заведения и других христианских конфессий —католической и протестантской, — готовившие кадры священнослужи-телей и имевшие право присуждать конфессиональные ученые степени1.Эти учебные заведения при проведении настоящего исследования специ-ально не изучались, хотя в монографии проводится сравнительный анализсостава ученых степеней, присуждаемых православными духовными ака-демиями и школами иных конфессий, а также документов, согласно ко-торым они присуждались. Но православные духовные академии не былисвязаны со школами других христианских конфессий, действовавшими натерритории России, ни в каких аспектах своей деятельности, в том числе в подготовке и аттестации научно-педагогических кадров.

1 Право присуждения католических богословских ученых степеней в XIX — начале XX в. имели богословские факультеты Виленского (1803-1831) и Варшавского (1816-1833) университетов, Виленская (1833—1842) и Варшавская (1836-1867) римско-католические духовные академии, Санкт-Петербургская римско-католическая духовная академия (1842-1918) и Полоцкая иезуитская академия (1812—1820), протестантских — богословский факультет Дерптского университета.