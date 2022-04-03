Философская теология

Наблюдая одни и те же явления, теист и атеист используют разные объяснительные модели для их понимания, причем теист не позволяет фальсифицировать собственные утверждения, корректируя их при каждой попытке фальсификации. Таким образом, можно сказать, что начиная с 40-х гг. прошлого столетия пути философии религии и аналитической философии пересекаются, и на этом пересечении возникает аналитическая философия религии.

Проблемы, на которых она сосредоточена — это, прежде всего, проблема «другого сознания», эпистемологический статус высказываний типа «Бог существует», а также вопрос о том, можно ли считать положения религиозной веры базисными.

Аналитическая философия религии неоднородна, а ее методы могут служить достижению противоположных и взаимоисключающих целей. С самого своего возникновения она активно используется для утверждения теизма, а также нередко используется и для его опровержения. Одним из основных представителей современной аналитической философии религии является автор настоящей книги, британский философ и теолог Ричард Суинберн.

Ричард Суинберн - Существование Бога

Пер. с англ. М. О. Кедровой; науч. ред. Р. Суинберн

Ин-т философии РАН. — М: Языки славянской культуры, 2014. —464 с.

ISBN 978-5-9551-0717-2

Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York This edition Richard Swinburne 2004 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 1979 Reissued with appendices 1991. This edition published 2004.

Ричард Суинберн - Существование Бога - Содержание

Theologia naturalis Ричарда Суинберна (Кедрова М. О.)

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к русскому изданию

Введение

Индуктивные доказательства Природа объяснения Обоснование объяснения Завершенное объяснение Внутренняя вероятность теизма Объяснительная сила теизма: общие соображения Космологический аргумент Телеологические аргументы Аргументы от сознания и морали Аргумент от божественного промысла Проблема зла Аргументы от истории и чудес Аргумент от религиозного опыта Соотношение вероятностей

Дополнительное примечание 1. Троица

Дополнительное примечание 2. Новейшие телеологические аргументы от биологии

Дополнительное примечание 3. Аргумент Плантинги против эволюционного натурализма

Именной указатель

М О. Кедрова - THEOLOGIA NATURALIS РИЧАРДА СУИНБЕРНА

Философский проект Ричарда Суинберна представляет собой (в значительной степени) попытку построения новой theologia naturalis, — естественной теологии, опирающейся на достижения современной науки и развиваемой с позиций пробабилизма. Именно этой теме посвящен главный труд Суинберна — книга «Существование Бога». Однако прежде чем перейти непосредственно к этой работе, хотелось бы сказать несколько слов о ее авторе.

Ричард Гренвилл Суинберн начал свою академическую жизнь в Оксфордском университете, где получил степень бакалавра искусств в 1957 г. и степень бакалавра по философии в 1959 г. В 1960 г. в Оксфорде он получил диплом с отличием по теологии. Еще будучи студентом Суинберн проявлял неизменный интерес ко всем центральным проблемам философии и теологии, особенно же к вопросу о том, возможно ли убедительное обоснование веры в Бога. Финансовая поддержка двух исследовательских обществ — Общества Фарадея в Колледже св. Иоанна (Оксфорд) и Общества Леверхульма по истории и философии науки в университете Лидса — позволила Суинберну посвятить три года изучению истории естественных наук. В 1963 г. он начал преподавать философию в университете Гулля. В течение следующих девяти лет почти вся работа Суинберна была сосредоточена на проблемах философии науки.

Его первая книга, «Пространство и время» (Space and Time), была опубликована в 1968 г. В ней он рассматривает природу пространства и времени в свете достижений теории относительности и современной космологии. Назначение Суинберна профессором философии университета Киля в 1972 г. совпало с переключением его академического интереса на философию религии. К тому времени им на эту тему уже была опубликована книга «Понятие чуда» (The Concept of Miracle, 1971). В течение следующих десяти лет Суинберн написал и опубликовал свой основной труд — трилогию «Когерентность теизма» (The Coherence of Theism, 1977, исправленное издание — 1993), «Существование Бога» (The Existence of God, 1979, второе издание — 2004) и «Вера и разум» (Faith & Reason, 1981, второе издание — 2005).

В главном произведении этой трилогии, «Существование Бога», Суинберн поставил перед собой задачу заново заложить основания «естественной теологии», приводя вероятностные аргументы от общих характеристик мира к существованию Бога, и именно эта работа принесла ее автору наибольшую известность. Проблема сознание/тело впервые отчетливо встала перед Суинберном в начале 1980-х гг., когда он читал Гиффордовские лекции 1982-1984 гг. Результаты этих размышлений впервые были опубликованы в книге «Личная идентичность» (Personal Identity, в соавторстве с Сидни Шумейкером, 1984), а затем в более развернутом варианте — в книге «Эволюция души» (The Evolution of the Soul, 1986; исправленное издание — 1997).

В 1985 г. Суинберн стал профессором христианской философии в Оксфордском университете. С 1993 г. он — член Британской Академии. Примерно два десятилетия были посвящены им апологетике христианского вероучения, и этот труд нашел свое воплощение в четырех книгах: «Ответственность и Искупление» (Responsibility and Atonement, 1989), «Откровение» (Revelation, 1992; второе издание — 2007), «Христианский Бог» (The Christian God, 1994), и «Божий промысел и проблема зла» (Providence and the Problem of Evil, 1998). Книга «Эпистемическое оправдание» (Epistemic Justification, 2001) представляет собой попытку проведения демаркационной линии между верой и знанием.

В 2003 г. выходит в свет «Воскресение Бога Воплощенного» (The Resurrection of God Incarnate), итоговое исследование, посвященное доказательству телесного Воскресения Иисуса. А поскольку Воскресение Иисуса в значительной степени обеспечивает сущностную основу христианского вероучения, то данная книга стала важнейшей завершающей частью апологетической программы Суинберна. В 2002 г. Суинберн оставил должность профессора Оксфордского университета и занялся переизданием (в значительной мере исправленных и обновленных) вышедших прежде трудов: «Существование Бога» (2004), «Вера и разум» (2005) и «Откровение» (2007).

Им были также написаны две небольшие книги, рассчитанные на широкую аудиторию и в общих чертах излагающие его труды по философии религии: «Существует ли Бог?» (Is there a God?, 1996) и «Был ли Иисус Богом?» (Was Jesus God?, 2008). В течение последних пяти лет (2008-2013) Суинберн вновь обратился к проблеме сознания/тела и связанному с ней вопросу о том, наделены ли люди свободной волей, и каково отношение современной науки о высшей нервной деятельности к этой проблеме. Этот труд вылился в новую книгу: «Ум, мозг и свободная воля» (Mind, Brain, and Free Will), опубликованную в январе 2013 г. В течение многих лет Суинберн былприглашенным профессором в американских и других университетах, а также неоднократно читал отдельные курсы лекций во множестве различных стран.

2014-05-25