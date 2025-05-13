Султанов Магомед - Богословие и философия

В аннотации мы представили тематическую схему настоящей статьи. Обозначили семь пунктов, совокупное раскрытие которых произведёт цельную концепцию, представляющую собой мусульманскую критическую мысль. Критика как метод наиболее верной оценки чего-либо напрочь исключена из всех богословских доктрин. Однако критика по умолчанию используется богословами против иноверных и даже единоверных оппонентов. Стало быть, богословы практикуют критику без рефлексии, а это уже ущербная, неполноценная критика. И наоборот, критика во всей своей мощи восстаёт и разворачивается в аутентичных к классическим образцам философиях. Поэтому и по ряду других причин, до которых мы ещё не дошли, результатами многовековых практик богословия и философии являются набожность и светскость. Первое далеко не всегда синонимично праведности, и второе вовсе не обязательно имеет атеистический характер. Богословие и философия изначально были и останутся до скончания века антагонистами, то есть областями знания, противостоящими друг другу. Но не спешите с выводами, Аллах Всевышний сотворил этот мир с огромным числом диад и дихотомий, скрепляя их монадами и тем упорядочивая хаос нашего трёхмерного мира, состоящего из материи, пространства и времени. И в качестве венца этого мира установлен Мыслящий Дух людей, ангелов, джиннов. Шайтанов, также обладающих мыслящим духом, мы не включаем в этот типологический ряд по той причине, что они есть существа, проклятые Господом. Некоторые философы предусматривают в мироздании четыре измерения, вводя по-гегелевски Космический Дух наряду с материей, пространством и временем. Но мы, алх′амду лилла′х, мусульманские философы и ничего не уподобляем Всевышнему. Только это уже другая и очень сложная тема, углубляться в неё мы не будем. Довольно и того, что ясно обозначили нашу акиду (догму, вероубеждение). Тут важно привести одну любопытную аналогию. Все религиозные течения и секты, даже самые примитивные и тоталитарные, претендуют на статус истинной религии. И философские течения и школы претендуют на статус владетелей истины. Однако разница в том, что бого словы не утруждают себя определением истины, а философы разработали целый ряд типоло гий истин (см. теории истины). По философии истина – это соответствие мысли объекту действительности. Если нет соответствия – нет и истины. В богословии дело обстоит значительно проще. Истиной объявляется всё, о чём сказано в Писании, а также всё, что мы видим, слышим, осязаем и т.д. в этом материальном мире. Например, рай, ад, ангелы, джинны и прочее. Одно из 99-ти пре красных имён Аллаха звучит по-арабски в форме прилагательного: «Аль-Хакк» (Истинный). Также и в форме существительного понятие «истина» применяется к Творцу: «Аллах есть истина» (Коран, 22: 6). Отсюда вывод – истина бывает двух видов: 1) мистическая истина и 2) реалистическая истина. Как сложно передвигаться и жить на одной ноге или работать одной рукой, так ущербны и те, кто пользуется лишь одной формой истины

Султанов Магомед - Богословие и философия

«Автор», 2024 16 стр

Султанов Магомед - Богословие и философия - Содержание

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