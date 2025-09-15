Сульженко Галина - Сказка его жизни

Жизнь моя настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная! Если бы в ту пору, когда я бедным беспомощным ребенком пустился по белу-свету, меня встретила на пути могущественная фея и сказал мне: „Избери себе путь и цель жизни, и я, согласно с твоими дарованиями и по мере разумной возможности, буду охранять и направлять тебя!“ — и тогда жизнь моя не сложилась бы лучше. Счастливее, разумнее. История моей жизни скажет всем людям то же, что говорит мне: Господь Бог все направляет к лучшему».

Так писал великий сказочник Ганс Христиан Андерсен, находясь в зените славы, многое пережив и познав, оценивая, что с ним произошло, что удалось, а что нет, извлекая уроки из прожитого. Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Это выражение другого гениального сказочника, А. С. Пушкина, кому-то, наверное, памятно с детства. Наш соотечественник предлагал читать сказки не только ради удовольствия, но и делать для себя выводы. Сказочники солидарны, собственно, Андерсен к тому же призывает. Он оставил нам очень подробную и тщательно собранную по крупицам событий автобиографию, назвав ее сказкой. Очень точное определение, в котором метафора тесно переплетается с реальностью, а кроме того, четко выражается желание самого Андерсена, чтобы на историю его жизни смотрели как на поучительную сказку, как на то, что по-настоящему важно и имеет смысл. Попробуем прислушаться к советам выдающихся сказочников и извлечь уроки из оставленного нам в назидание, хоть слово это теперь непопулярно и ругаемо. Тем более что у нас есть великолепная возможность познакомиться с этой сказкой, что называется, из первых рук — от самого Андерсена.

Великий сказочник родился 2 апреля 1805 года в датском городе Одензе (названия населенных пунктов, имена и фамилии приводятся по орфографии издания 1894-1895 гг. А. В. и П. Г. Ганзенов). Его яркая личность и далеко незаурядное творчество, произведения, на которых воспитано не одно поколение детей в самых разных странах, конечно, не могли не привлекать к себе многочисленных исследователей, пытавшихся проникнуть в тайну писательского таланта и загадочность его судьбы. Среди известных отечественных имен, связанных с исследованием творчества Андерсена, можно назвать писателей К. Паустовского, Ю. Нагибина, переводчицу Л. Брауде и других. Все они, написавшие свои работы о датском гении, так или иначе постигали урок, преподанный Гансом Христианом Андерсеном, чтобы поделиться этим опытом с нами. Первое, на что едва ли не каждый обращал свое внимание, было то обстоятельство, что сын башмачника и прачки, бедняк из бедняков, не имевший надежды ни на что хорошее в будущем, достиг вершин и творческих, и общественных: не сумевший получить должного образования, тот, чье правописание непоправимо хромало, был назван профессором; не способный самостоятельно родить достойный сюжет стал всемирно известным писателем, чей рейтинг не падает в веках; рожденный в тесной каморке был зван во дворцы, и короли искали с ним общения... Необыкновенное везение, счастливая звезда, обеспечившие волшебный взлет из нищеты и невежественности к вершинам европейской культуры, о которых мальчик, рожденный в глухой провинции, даже представления-то не имел? Как хотите это назовите, но в самом деле наши земные взоры не может не притягивать этот фантастический успех, так как все взрослые и ответственные люди, увы, слишком хорошо знают, по каким законам выживают в нашем мире добрый человек и талант. И если так необыкновенно повезло бедному Андерсену, то, конечно, надо разобраться, какие силы ему в этом помогли.

Галина Сульженко - Сказка его жизни

Христианский путь Г. Х. Андерсена. - Санкт-Петербург, Издательство «Шандал», 2005. - 100 с.

Галина Сульженко - Сказка его жизни - Содержание