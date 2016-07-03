Об исламе пишется и издается множество книг, но эта книга выгодно отличается от других. Прежде всего — это учебный курс, который ненавязчиво, но с объективностью вводит в мир ислама, честно показывая его особенности.

Но самое главное — это книга, которая написана с большим уважением и страстным желанием понять ислам. Авторы не пытаются навязать христианство, но предлагают начать разговор с мусульманами на языке их культуры, показывая Христа так, чтобы исповедующие ислам могли понять красоту Спасителя и принять Его всем сердцем.

В последнее время мусульмане все чаще обращаются к Христу, и потому христиане должны быть готовы проводить работу среди них.

Для меня честь держать в руках книгу «Соприкасаясь с миром ислама», опубликованную на русском языке.

Эта книга была мощным инструментом на протяжении более двадцати лет: она использовалась как учебник и являлась эталоном для школ в двадцати странах для обучения на шести языках. К нига давала сведения христианам об исламе, мусульманах и призывала смело любить мусульман, разделяя нашу надежду на Христа.

Кис Суортли - Соприкасаясь с миром ислама

Составитель: Кис Суортли.

Черкассы: Смирна, 2013. — 680 с.

ISBN 978-0-8308-5644-2 (англ.)

ISBN 978-617-698-033-9 (рус.)

Кис Суортли - Соприкасаясь с миром ислама - Содержание

Обложка

Титульный лист

Содержание

Предисловие. Дж. Дадли Вудбери

Введение в курс Наши фундаментальные основы Координаторам курса Задания курса Взаимоотношения с мусульманами Экскурсия в мечеть Иконки

Список общепринятых слов

РАЗВИТИЕ ИСЛАМА Урок 1 — ОСНОВАНИЕ ИСЛАМА Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ КАК НАЧИНАЛСЯ ИСЛАМ. Уильям М. Миллер ХРИСТИАНСТВО И РАННИЙ ИСЛАМ. Самуил Моффет Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 2 — РАЗВИТИЕ ИСЛАМА Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МУСУЛЬМАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Брюс Сайдботем РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА. Колин Чепмен ИСЛАМ И ХОД РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ. Королевское Посольство Саудовской Аравии Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 3 — ИСЛАМСКИЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ КОРАН, ХАДИСЫ, ШАРИАТ. Кис Суортли ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАКТИКА: СТОЛПЫ ВЕРЫ. Джордж К. Фрай и Джеймс Р. Кинг ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СИМВОЛЫ ВЕРЫ В ИСЛАМЕ. Хамму да Абдалати Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия

ВЫРАЖЕНИЯ ИСЛАМА Урок 4 — МУСУЛЬМАНЕ СЕГОДНЯ Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВНУТРИ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ. Фил Паршал ОБЪЕКТИВНАЯ КОНФРОНТАЦИЯ: МУСУЛЬМАНСКАЯ УММА, ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Дэвид В. Шенк ИЗУЧЕНИЕ РАСХОЖДЕНИЙ СРЕДИ МУСУЛЬМАН. Джавид Ахтер Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 5 — ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МУСУЛЬМАН Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МУСУЛЬМАН. Фил Паршал ПОСТ И ПРАЗДНИКИ. Марти Смит УВАЖЕНИЕ К ГОСТЯМ. Грег Детуилер ОБЩИНА И ОБЫЧАИ. «Кэйлеб Прожект» (Caleb Project) Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 6 — ДУХОВНЫЙ МИР МУСУЛЬМАН Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ НАРОДНЫЙ ИСЛАМ: ПУТЬ МУСУЛЬМАН К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЙ СИЛЕ. «Центр служения мусульманам» (The Center for Ministry to Muslims) СЛУЖЕНИЕ СИЛЫ В НАРОДНОМ ИСЛАМЕ. Дж. Дадли Вудбери СТОЛКНОВЕНИЕ СИЛ В ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН. Рик Лав МИСТИЦИЗМ: УКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАКОНА. Дон Мак-Керри Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия

ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ Урок 7 —КУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ СТОЯ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ. Линди Паршал Томас ДЕСЯТЬ КАМНЕЙ ПРЕТКНОВЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИИ МУСУЛЬМАН. Валид Нассар ШЕСТВИЕ ПРИМИРЕНИЯ. Электронный журнал «СУН» (“SOON”) ИЗБРАННОЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ. В. Шенк, Фил Паршал, Харви Конн, Дин Гиллиланд БОЖИЙ ВЕСТНИК. Фил Паршал ИЗРАИЛЬ ИЛИ ПАЛЕСТИНА? Шавкат Мукари ЖИЗНЬ БОЖЬЕЙ СЕМЬИ. Кристина Маллухи Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 8 — ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ ПОЧЕМУ МЫ БЛАГОВЕСТВУЕМ ВСЕМ НАРОДАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МУСУЛЬМАНАМ? ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ. Брюс Мак-Дауэлл и Анис Зака АПОЛОГЕТИКА КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ: ОПРОВЕРЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ АРГУМЕНТОВ. Эдвард Хоскинс БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ИЗНУТРИ. Патрик О. Кейт ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ДАТЬ ОТВЕТ. Делл Кингсритер ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО ОБ ОТЦОВСТВЕ БОГА. Р. С. Спраул и Абдул Салиб РАССКАЗЫВАЯ МУСУЛЬМАНАМ О СВОЕЙ ВЕРЕ. Чарльз Марш Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 9 — ПРЕЖНИЕ МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ ПОДХОДЫ В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ СРЕДИ МУСУЛЬМАН. Джон Марк Терри СЭМЮЭЛЬ ЦВИМЕР. Руфь Такер ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПЛОДА? Грег Ливингстон МИССИОНЕРСКИЕ УРОКИ ИЗ ИСТОРИИ. Лайл Вандерверф ВСЕМИРНЫЙ ОБЗОРНЫЙ СПИСОК. «Открытые двери» (Open Doors) ПОЛОЖЕНИЯ О ХРИСТИАНСКОМ ОТНОШЕНИИ К МУСУЛЬМАНАМ. «Ускоренные стратегии международной миссии» (Accelerating International Mission Strategies) ЧТО ВЛЕЧЕТ МУСУЛЬМАНСКИХ ЖЕНЩИН КО ХРИСТУ? Мириам Адени Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия

НАШ ОТВЕТ ИСЛАМУ УРОК 10 — ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВЕЙ И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МИССИЯ ПО ОСНОВАНИЮ ЦЕРКВЕЙ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ «НЕВЫПОЛНИМОЙ»? Джим Рокфорд СЕМЬ ЭТАПОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ: ЭТАП И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ. Дик Скоггинс и Джим Рокфорд ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВЕЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ МУСУЛЬМАНСКИХ ЖЕНЩИН. Френ Лав СПЕКТР С1-С6. Джон Тревес НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО БУДЕТ «СЛИШКОМ ДАЛЕКО»? Дэвид Рэйси ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ В СОБЛЮДЕНИИ ПОСТА. Эрик Нубтхар ОТМЕНА ФЕТВЫ. Фил Паршал Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 11 — НАШ ОТВЕТ ИСЛАМУ Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку Введение АННА КРОФТ И ФУЛАНИ. Фатима Махомет ЗАПОЛНЯЯ ПРОБЕЛ: МОЛОДОЖЕНЫ ОТВЕЧАЮТ НА БОЖИЙ ПРИЗЫВ СЛУЖИТЬ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ. «Рубежи» (Frontiers) ПИСЬМО ИЩУЩЕГО МУСУЛЬМАНИНА. Филипп Янси В ЖАЖДУЩЕЕ СЕРДЦЕ ИСЛАМА. Эрих Бриджес СЛУЖЕНИЕ В РОДНОМ ГОРОДЕ КАК ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ НА МИССИОНЕРСКОМ ПОЛЕ. Джошуа Массей ЮЖНАЯ АЗИЯ: ОВОЩИ, РЫБА И МЕССИАНСКИЕ МЕЧЕТИ. Шах Али и Д. Дадли Вудбери ПОЧЕМУ Я МИССИОНЕР СРЕДИ МУСУЛЬМАН? И. Д. Мартин Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия Урок 12 — МОЛИТВА ЗА МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР Вопросы для размышлений Цель урока Материалы для чтения к уроку ВВЕДЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЕ МУСУЛЬМАН МОЛИТВОЙ. Дж. Кристи Уилсон-младший МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ — НАШ ОТВЕТ ИСЛАМУ. Джон Хэйнс ЧЕГО БУДЕТ СТОИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ МУСУЛЬМАН? Патрик Кейт ИБЕРОАМЕРИКАНЦЫ ДОСТИГАЮТ АРАБСКИХ МУСУЛЬМАН. Стивен Дауни ПРЕОДОЛЕВАЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ НЕНАВИСТИ. Луис Буш Вопросы для обсуждения Рекомендуемая литература и мероприятия

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ Следует ли христианам использовать слово «Аллах» при переводе Библии? Где находится Средний Восток? Божье обетование для мусульман Что говорит Библия о пяти столпах ислама? Каково твое восприятие мира? Честь и позор Шаги к насилию Мировоззрение, отображенное в повседневной жизни Готов выступить в защиту Евангелизация как процесс Предметы разногласий, влияющие на восприятие мусульман Свидетельство воплощения Неизменное отсутствие свидетельства Совершенный во Христе Права человека в исламе Единство, покорность и община Что представляет собой движение по основанию церквей? Десятишаговое изложение истории Свободен, чтобы страдать Плюрализм и многообразие ЭФФЕКТИВНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ Потребность в часе Любовь-агапэ Проявите инициативу Будьте самим собой Праздник жертвоприношения Молитва Задавайте хорошие вопросы Советы о том, как свидетельствовать мусульманину Еще советы о том, как свидетельствовать мусульманину Свидетельствуя о том, что Бог сделал для вас Окружающие нас мусульмане Вкладывая Библию в их руки Советы касательно молитвенной прогулки Ободряя мусульманских друзей, довериться Иисусу Христу ГРУППЫ НАРОДОВ Где живут мусульмане? Арабоговорящий мир Народы Южной Азии Малайские народы Персидско-мидийские народы Евразийские народы Субсахарские народы Африки Тюркские народы Китайские мусульмане Европейские иммигранты Мусульмане в Северной Америке Движения мусульман ко Христу ЦИТАТЫ Кем был Мухаммед? Цитаты Бог ли Аллах? Различные ценности Ритм мусульманской жизни Культурные предпосылки Вера и практика Колючая проволока Кто в ответе за спасение человека? Следуя за Агнцем Как продолжать свидетельствовать? Что представляет собой церковь? Наш личный путь к мусульманским сердцам Цитируй Писание по памяти Зачем молиться за мусульман? КОРАН Что говорит Коран? Священные Книги Что дозволено? Что запрещено? Что представляет собой джихад? Мусульманская община Зачем нужно барака? Почему мусульмане произносят «иншалла»? Смерть Иисуса Идеальные женщины Условная любовь Рай и ад ИСТОРИИ История Рашида «Мне надо думать о вечности» Преодолевая прошлое Учась прощать «Я видел Его во сне» Другой источник силы «За каким пиром ты следуешь?» Кто пойдет в Северную Индию? Трудности брака Высокая цена уверования Добрые и посвященные Бог не далеко Исцеление для тела и души Против неграмотности и нищеты Принося на родину новую веру во Христа СМИ достигают народы, доступ к которым ограничен Верный свидетель Встреча мусульманской вдовы с Богом ЖЕНЩИНЫ Чашка чая Хиджаб Семья и дети Воззрение на западных женщин и христианство Женщины на страже чести Женщины и влияние Глазами мусульманки Препятствия к Евангелию Права женщин Брак и развод Благовествование Гостеприимство

Приложения 1. Имена Аллаха и библейские ссылки на атрибуты Бога 2. Чтения Корана в хронологическом порядке 3. Глоссарий Библиография для глоссария 4. Ссылки Библейские ссылки Коранические ссылки Тематический указатель

О составителе

Обложка

Кис Суортли - Соприкасаясь с миром ислама - Введение в курс

Наши фундаментальные основы

Собирая и разрабатывая данный материал, мы опирались на некоторые фундаментальные основы:

1. Мы верим, что Иисус Христос — воплощенный Бог. Он является Тем, ради Кого мы и производим всю нашу работу. Христос оставил нам пример послушания, на который мы должны ориентироваться. Благодаря тому, что Христос — наша надежда, мы с надеждой смотрим на будущее и наши взаимоотношения с мусульманами. Оценивая данный курс, оцените, пожалуйста, то, как мы отразили характер Христа, нашего Господа и Спасителя.

2. Мы стремимся относиться к мусульманам как к равным. Мы не желаем вовлекать мусульман в прения, так как они не являются нашими противниками. Мы не боимся их, не обвиняем и не считаем их злыми. По сравнению со Христом ни один из нас не является праведным, никто из нас не соответствует Божьим стандартам. Мы стремимся преодолеть принципы социального обязательства, которые возвели стены между нами, ведя к заключениям, основанным на идеологии, политике и национализме. Мы хотим положить основу для понимания и сострадания, а также разрушить барьеры путем построения длительных взаимоотношений между нами, как и Христос проявил инициативу во взаимоотношениях с нами. Мы подходим к оценке ислама с той же степенью критичности, которую применяем к себе. Мы верим, что первым и основным критерием является Христос. Пожалуйста, оцените нашу беспристрастность по отношению к мусульманам в свете справедливости Христа.

3. Мы — евангелисты. У нас есть то, чем мы желаем делиться, — Благая Весть спасения через Иисуса Христа. Мы желаем делиться Им, и в то же время поддерживая истинную ценность всех людей. Мы верим, что обязаны делиться нашей верой в Иисуса Христа, и мы хотим пользоваться основными правами человека, чтобы делать это.

4. Откликаясь на нужды людей, мы проявляем Христову любовь. Благодаря тому, что Христос преобразил нас в новое творение, наша вера и сострадание к нашим ближним заставляет нас стучать в их сердца их через дружбу, евангелизацию и добрые дела, которые служат как личности в целом, так и обществу, обращая внимание на медицинские, образовательные, социальные, экономические и политические нужды.

5. Мы — практики. Хотя каждый урок в данном курсе требует полного семестра академического обучения, все же не это является нашей целью. Мы хотим дать христианам практические знания и опыт, в которых они нуждаются для того, чтобы непосредственно начать понимать мусульман и дружить с ними. Тем, кто желает жить среди мусульман, необходимо дальнейшее изучение ислама, мусульманской культуры и, возможно, языка. Сами мусульмане могут быть замечательными учителями. Существуют программы, предоставляющие дальнейшее обучение христианам, работающим с мусульманами.

Кис Суортли - Соприкасаясь с миром ислама - Взаимоотношения с мусульманами

Просто узнавать что-либо о мусульманах, не познакомившись и не пообщавшись с ними, было бы упущением возможности приобретения ценного опыта, который мы желаем вам получить через этот курс. Следовательно, одно из основных заданий курса «Соприкасаясь с миром ислама» для вас — это с нашей помощью организовать знакомство с мусульманином. А целью ваших двух обязательных встреч является ваше взаимодействие с ним и получение знаний о том, как он живет, в чем заключаются его ценности, о чем он думает и т.д. Прохождение данного курса является самым лучшим объяснением, которое у вас может быть для того, чтобы обратиться к мусульманину и пригласить его на обед или на чашечку кофе. Вот как вы можете начать:

«Я изучаю ислам и жизнь мусульман, и одно из моих заданий — попросить мусульманина рассказать, что значит быть мусульманином с его точки зрения. Не могли бы вы мне помочь в этом?»

Во время общения с мусульманином вы должны слушать и учиться. Будьте максимально чуткими к его/ее взглядам, мнениям, вероубеждениям и культуре. Вначале человек может быть подозрительным, считая, что вы только хотите «обратить» его в свою веру. Ваш друг может быть настороженным из-за своего предыдущего негативного опыта с христианами, и, возможно, он захочет выразить свое разочарование по этому поводу.

Не фокусируйте свои обсуждения на различиях между христианством и исламом. Избегайте прений или спорных дискуссий. Если человек, с которым вы пытаетесь подружиться, склоняется к спорам, то терпеливо выслушайте его. Если вы можете изложить вопросы, то выразите через них свое желание узнать больше. Если ваш друг иммигрант или иностранный студент, то поинтересуйтесь, какова жизнь там, откуда он приехал; что люди там едят, как они обучают своих детей, по чему скучает ваш друг, какие есть жизненные трудности в той стране, откуда он приехал и т.д. Статья Ч. Р. Марша «Рассказывая мусульманам о своей вере» в вашем учебнике может быть полезной во время вашей подготовки к встрече с новым знакомым-мусульманином. Количество времени, в течение которого должна длиться встреча, не установлено. Тем не менее короткая попытка завести беседу не учитывается как встреча. Ожидания заключаются в следующем: во-первых, вы обращаетесь к мусульманину, чтобы назначить свидание; во-вторых, вы встречаетесь. Необходимо провести две встречи.

Как найти мусульманина для такой встречи: Наверное, вы хотите узнать, где найти мусульманина, чтобы поговорить с ним, и как вообще начать общение. Вот несколько советов. Часто мусульмане находятся вокруг вас, просто вы их еще не знаете. Как насчет семьи, говорящей на другом языке, которая пользуется той же автозаправкой, что и вы, или ходит в магазин, где вы обычно покупаете кофе? Если вы находитесь в университетском городке, прислушайтесь к произношению или обратите внимание на отличающийся от других стиль одежды (например, на женщин, носящих платки). Спросите преподавателя английского, есть ли студенты-мусульмане, которые ищут партнеров для общения, или позвоните в офис местного мусульманского общества или в мечеть и объясните свое задание. Где бы вы ни были, остановитесь и понаблюдайте за теми, кто находится поблизости, чтобы выявить те ключи к контактам с мусульманами, которые у вас, возможно, уже имеются. Очень важно просить Бога повести вас к такому мусульманину, с которым вы сумеете подружиться, и затем ожидать встречи с этим человеком.

Как начинать: Начните свою беседу с мусульманином так, как если бы вы общались с любым человеком, которого вы только что встретили. Помните тот факт, что он или она, возможно, устали от того, что их выделяют из-за отличительного акцента или формы одежды. Если вас отвергнут, не принимайте это на личный счет. Также не забывайте об обязанностях человека: если стоит длинная очередь покупателей, которую он должен обслужить, подождите, пока он освободится, перед тем как начнете беседу. Если ваш предполагаемый знакомый спешит на занятия, то в таком случае не навязывайте ему или ей встречу прямо сейчас; назначьте ее на другое время. Вот несколько примеров того, как начать беседу:

Простите, можно узнать, на каком языке вы только что говорили со своим приятелем?

Я слышу, вы говорите с некоторым акцентом. Разрешите поинтересоваться, откуда вы?

Извините, я заметила, что вы носите платок. Вы мусульманка?

Затем объясните причину ваших вопросов и попросите о необходимом вам содействии:

Я интересуюсь исламом. Вообще-то я прохожу курс изучения ислама, и одним из заданий является общение с мусульманином, чтобы больше узнать об исламской культуре и верованиях. Не могли бы мы как-нибудь встретиться, чтобы поговорить? Я был бы очень благодарен вам за помощь.

Если человек согласен, назначьте время и место для встречи. Непременно обменяйтесь телефонными номерами или найдите другой способ связи друг с другом на случай, если человек не явится на первую встречу. Он или она могут скептически отнестись к вашим искренним намерениям или же могут недопонять, что вы назначили встречу. Позвоните, чтобы подтвердить встречу. Пожалуйста, приложите все свои усилия, чтобы человек не чувствовал себя «проектом», на который вы «нацелены», чтобы извлечь все, что вам нужно. Мусульмане — очень дружелюбный и гостеприимный народ. Проявляя к ним уважение, вы уже этим уменьшите их беспокойство.

Женщины к женщинам, мужчины к мужчинам: По причине того, что в исламе роли четко разграничены, по возможности выберите мусульманина того же пола, что и вы. Если вы мужчина и знакомитесь с мусульманкой, то спросите, есть ли у нее брат или знакомый мужчина, который был бы готов поговорить с вами. Если вы женщина, поинтересуйтесь, есть ли у мужчины, которого вы встретили, родственница или знакомая, с которой вы бы могли связаться.

Другие важные источники — это иностранные студенты-немусульмане и иммигранты, которых вы можете встретить. Иностранцы часто знают других иностранцев из своих или других стран. Не смущайтесь, если вы спросили кого-то, мусульманин ли он, а он им не оказался. Просто извинитесь, объясните, почему вы спросили, и попросите познакомить вас с кем-либо из мусульман, кого он, возможно, знает.

Последующее общение с вашим другом-мусульманином: Ваши взаимоотношения с вашим другом-мусульманином не всегда будут продолжаться после завершения курса, но если это произойдет, то у вас, наконец, появится возможность поговорить с вашим другом-мусульманином о своей вере. После нескольких совместных встреч ваш друг может начать задавать вопросы о вас и ваших вероубеждениях. Будьте открыты в своих ответах, но не давите. Скорее всего, вы не должны сразу приглашать его в церковь, даже если он сам хочет прийти, потому что многие культурные обычаи христиан могут оказаться для мусульман оскорбительными, пока они не будут к этому достаточно подготовленными.

Лучшим первым шагом является домашнее изучение Библии или ужин с друзьями-христианами. Покажите вашему другу-мусульманину христианскую общину, общение и любовь, вместо сухого изложения доктрин и учений. Возможно, взаимоотношения с вашим другом не будут достаточно продолжительными или глубокими, чтобы поделиться всем евангелием с ним. Возможно, Бог использует временное знакомство, просто чтобы помочь вашему духовному росту, или чтобы через вашу дружбу посеялось семя, которое позже будет поливаться и пожинаться другими.

Мы признаем, что это задание может показаться пугающим. Мы призываем вас быть смелыми.

Студенты предыдущего курса, которые подружились с мусульманами, имели положительный опыт. Вы решили пройти данный курс или приобрести эту книгу, чтобы узнать о мусульманах. Возможно, вы надеетесь больше узнать о них, чтобы продуктивнее молиться за них, или потому что кто-то, кто дорог вам, работает с мусульманами или сам является мусульманином.

А может, в будущем вы намереваетесь жить среди мусульман. Рано или поздно вам будет необходим опыт и понимание, приобретенные через времяпровождение с другим человеком, который является мусульманином. Так почему не сейчас?