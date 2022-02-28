Политогенез в Древней Греции представляет колоссальный интерес для историков, поскольку процессы, связанные с ним, именно в данном регионе являлись совершенно уникальными. Там-то и рождался, собственно, «западный» путь цивилизационного развития (в противовес традиционному на тот момент «восточному»), причем рождался, в числе прочего, и в политическом его аспекте: происходило становление полисной формы государственности.

В данной книге сделан упор на институциональную сторону анализируемых процессов. На важность ее исследования в свое время справедливо указал выдающийся антиковед М. Хансен. И указал заостренно-полемически, споря с мнением большинства. Преобладающее ныне направление смещает внимание, по удачному выражению Хансена, с «политической анатомии» на «политическую физиологию» или с «политической морфологии» на «политический синтаксис».

Однако вышеупомянутый ученый справедливо подчеркнул огромную роль политических институтов, особенно органов государственной власти, в демократическом афинском полисе (а мы бы добавили - и в любом древнегреческом полисе). В отличие от современных представительных демократий, прямая демократия античной эпохи способствовала тому, что подавляющее большинство граждан регулярно (а не от случая к случаю) участвовало в работе этих институтов. В условиях отсутствия или, во всяком случае, весьма слабого развития неинституциональных, не связанных с государством форм общественной жизни последняя была предельно институционализована.

Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Политогенез, политические и правовые институты (Opuscula selecta II)

2-е изд.

(Studia historica)

М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. — 760 c.

ISBN 978-5-907117-10-5 (т. 2)

ISBN 978-5-6040195-9-7

Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Политогенез, политические и правовые институты (Opuscula selecta II) - Содержание

Предисловие

Раздел I. Политогенез в Древней Греции: общие проблемы

Некоторые общие соображения об античном пути развития

«Темные века» в Греции (XI-IX вв. до н. э.) - первый переходный период в истории европейской цивилизации

«Полиархия» или все-таки полис?

Территориальный фактор политогенеза в различных регионах античного греческого мира (попытка сравнительного анализа)

Письменность и политогенез в античном греческом мире: сравнительный анализ трех разнохарактерных вариантов (Аттика, Крит, Кипр)

Предпосылки становления культа правителей в доэллинистической Греции

Раздел II. Политогенез в Древней Греции: Афины и Спарта

Афины в VIII-VII вв. до н. э.: становление архаического полиса

(К вопросу о степени специфичности «аттического варианта»)

Об общем характере «солоновского» кризиса

Воительница Афина: Солон, Писистрат и афинское полисное ополчение в VI в. до н. э.

Как экономические реформы Солона повлияли на развитие афинского полиса?

Классическая афинская демократия: «свет и тени народовластия»

Ре-актуализация и ре-интерпретация опыта античной демократии в исторических исследованиях на современном этапе

О некоторых проблемах спартанского политогенеза (архаическая и классическая эпохи)

Раздел III. Политические институты в древнегреческих государствах

Как назывался высший орган власти в демократическом афинском полисе?

Архонтат в Афинах: от истоков института до утраты им политического значения

Афинский Ареопаг в первой половине V в. до н. э

ΒΟΥΛΑΙ в Афинах (эпоха архаики)

Некоторые проблемы истории афинской гелиеи

Еще раз об афинской гелиее

Архивы в античной Греции и историческая наука (некоторые замечания)

Раздел IV. Право и законодательство в античной Греции: эпоха архаики

Законодательные реформы Драконта и Солона: религия, право и формирование афинской гражданской общины

Еще раз о законодательствах Драконта и Солона в Афинах (полемические заметки). Часть I

Еще раз о законодательствах Драконта и Солона в Афинах (полемические заметки). Часть II

Самый загадочный закон Солона: вопросы аутентичности и исторический контекст

Стасис как право и обязанность: закон Солона против нейтралитета в гражданской смуте

Гендерный аспект поэзии и законодательства Солона

Драхмы в законах Солона. I. Постановка проблемы и предварительный анализ ключевых свидетельств

Драхмы в законах Солона. II. Варианты решения проблемы в свете реалий солоновского времени

Где были помещены законы Солона?

Знал ли Антифонт законы Солона?

Раздел V. Право и законодательство в античной Греции: эпоха классики

Специфика древнегреческого государственного права в сравнении с римским

Изменения в афинских законах в V в. до н. э. (на примере закона об остракизме)

Судебная пытка рабов в речах Антифонта

Речи Антифонта как источник сведений о древнегреческом праве классической эпохи

«Тетралогии» Антифонта в контексте древнегреческой юридической и философской мысли V в. до н. э

Философские и юридические концепции торговли и денежного обращения у греческих мыслителей архаической и классической эпох

Заключение. Греческий полис архаической и классической эпох