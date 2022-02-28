Суриков - Античная Греция - Политогенез, политика, право
Политогенез в Древней Греции представляет колоссальный интерес для историков, поскольку процессы, связанные с ним, именно в данном регионе являлись совершенно уникальными. Там-то и рождался, собственно, «западный» путь цивилизационного развития (в противовес традиционному на тот момент «восточному»), причем рождался, в числе прочего, и в политическом его аспекте: происходило становление полисной формы государственности.
В данной книге сделан упор на институциональную сторону анализируемых процессов. На важность ее исследования в свое время справедливо указал выдающийся антиковед М. Хансен. И указал заостренно-полемически, споря с мнением большинства. Преобладающее ныне направление смещает внимание, по удачному выражению Хансена, с «политической анатомии» на «политическую физиологию» или с «политической морфологии» на «политический синтаксис».
Однако вышеупомянутый ученый справедливо подчеркнул огромную роль политических институтов, особенно органов государственной власти, в демократическом афинском полисе (а мы бы добавили - и в любом древнегреческом полисе). В отличие от современных представительных демократий, прямая демократия античной эпохи способствовала тому, что подавляющее большинство граждан регулярно (а не от случая к случаю) участвовало в работе этих институтов. В условиях отсутствия или, во всяком случае, весьма слабого развития неинституциональных, не связанных с государством форм общественной жизни последняя была предельно институционализована.
Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Политогенез, политические и правовые институты (Opuscula selecta II)
2-е изд.
(Studia historica)
М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. — 760 c.
ISBN 978-5-907117-10-5 (т. 2)
ISBN 978-5-6040195-9-7
Игорь Евгеньевич Суриков - Античная Греция: Политогенез, политические и правовые институты (Opuscula selecta II) - Содержание
Предисловие
Раздел I. Политогенез в Древней Греции: общие проблемы
- Некоторые общие соображения об античном пути развития
- «Темные века» в Греции (XI-IX вв. до н. э.) - первый переходный период в истории европейской цивилизации
- «Полиархия» или все-таки полис?
- Территориальный фактор политогенеза в различных регионах античного греческого мира (попытка сравнительного анализа)
- Письменность и политогенез в античном греческом мире: сравнительный анализ трех разнохарактерных вариантов (Аттика, Крит, Кипр)
- Предпосылки становления культа правителей в доэллинистической Греции
Раздел II. Политогенез в Древней Греции: Афины и Спарта
- Афины в VIII-VII вв. до н. э.: становление архаического полиса
- (К вопросу о степени специфичности «аттического варианта»)
- Об общем характере «солоновского» кризиса
- Воительница Афина: Солон, Писистрат и афинское полисное ополчение в VI в. до н. э.
- Как экономические реформы Солона повлияли на развитие афинского полиса?
- Классическая афинская демократия: «свет и тени народовластия»
- Ре-актуализация и ре-интерпретация опыта античной демократии в исторических исследованиях на современном этапе
- О некоторых проблемах спартанского политогенеза (архаическая и классическая эпохи)
Раздел III. Политические институты в древнегреческих государствах
- Как назывался высший орган власти в демократическом афинском полисе?
- Архонтат в Афинах: от истоков института до утраты им политического значения
- Афинский Ареопаг в первой половине V в. до н. э
- ΒΟΥΛΑΙ в Афинах (эпоха архаики)
- Некоторые проблемы истории афинской гелиеи
- Еще раз об афинской гелиее
- Архивы в античной Греции и историческая наука (некоторые замечания)
Раздел IV. Право и законодательство в античной Греции: эпоха архаики
- Законодательные реформы Драконта и Солона: религия, право и формирование афинской гражданской общины
- Еще раз о законодательствах Драконта и Солона в Афинах (полемические заметки). Часть I
- Еще раз о законодательствах Драконта и Солона в Афинах (полемические заметки). Часть II
- Самый загадочный закон Солона: вопросы аутентичности и исторический контекст
- Стасис как право и обязанность: закон Солона против нейтралитета в гражданской смуте
- Гендерный аспект поэзии и законодательства Солона
- Драхмы в законах Солона. I. Постановка проблемы и предварительный анализ ключевых свидетельств
- Драхмы в законах Солона. II. Варианты решения проблемы в свете реалий солоновского времени
- Где были помещены законы Солона?
- Знал ли Антифонт законы Солона?
Раздел V. Право и законодательство в античной Греции: эпоха классики
- Специфика древнегреческого государственного права в сравнении с римским
- Изменения в афинских законах в V в. до н. э. (на примере закона об остракизме)
- Судебная пытка рабов в речах Антифонта
- Речи Антифонта как источник сведений о древнегреческом праве классической эпохи
- «Тетралогии» Антифонта в контексте древнегреческой юридической и философской мысли V в. до н. э
- Философские и юридические концепции торговли и денежного обращения у греческих мыслителей архаической и классической эпох
Заключение. Греческий полис архаической и классической эпох
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