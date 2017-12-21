В двадцати семи главах настоящей книги последовательно рассказывается о жизненном пути и церковном служении одного из самых известных иерархов Русской Православной Церкви XX столетия – митрополита Николая (Ярушевича). Это исследование является самым полным на сегодняшний день жизнеописанием митрополита Николая. Ценность этой работы заключается в том, что ее автор руководствовался прежде всего стремлением изобразить личность митрополита Николая без «агиографического лоска» и излишнего пафоса, присущего некоторым представителям церковной историографии. При этом в предлагаемой вниманию читателей книге не просто упоминаются некоторые «досадные» и пререкаемые эпизоды из биографии митрополита Николая, но им дается определенная оценка, исходящая из учета обстоятельств того трагического времени, на которое пришлось церковное служение этого выдающегося иерарха. Конечно, далеко не во всех случаях мнение автора совпадает с точкой зрения редакционной коллегии нашей книжной серии, но такового единодушия наша редакция никогда и не требовала от историков, чьи исследования были опубликованы за прошедшие двадцать лет существования нашего издательского проекта.

Выносимая на суд читателей книга С. А. Суркова о митрополите Николае продолжает начатую в 1991 году серию «Материалы по истории Церкви». Несмотря на упразднение в 2011 году издательства Крутицкого патриаршего подворья в Москве (по крайней мере в том виде, как оно существовало в последние 20 лет), Общество любителей церковной истории продолжает выпускать книги серии. Теми же силами предполагается продолжать и издание журнала «Церковно-исторический вестник».

Сурков Сергей – Митрополит Николай (Ярушевич)

Москва: Общество любителей церковной истории, 2012 – 648 с.

ISSN 1728-0168

Сурков Сергей – Митрополит Николай (Ярушевич) – Содержание

От издательства

Предисловие

Глава 1. Начало жизненного пути

Глава 2. Студенческие годы

Глава 3. Молодой пастырь, ученый и педагог

Глава 4. Первые годы служения в Петергофе. Путь к кафедре викария

Глава 5. Наместник Александро-Невской лавры

Глава 6. Время испытаний: лето 1922 г.

Глава 7. Дни Петроградской автокефалии

Глава 8. Годы «дальней командировки»

Глава 9. Архипастырские труды по возвращении из ссылки

Глава 10. Оппозиция «справа»

Глава 11. Время «великого перелома» и «безбожной пятилетки»: 1929-1935 гг.

Глава 12. Архиепископ Петергофский. 1936-1940 гг.

Глава 13. Экзарх Западных областей Украины и Белоруссии

Глава 14. Первые годы Великой Отечественной войны. Митрополит Киевский и Галицкий

Глава 15. Деятельность в Чрезвычайной государственной комиссии и Всеславянском комитете

Глава 16. 1943-1944 годы. Митрополит Крутицкий

Глава 17. 1945 год

Глава 18. Послевоенное пятнадцатилетие: общая характеристика личности и деятельности митрополита Николая

Глава 19. Церковно-административная деятельность митрополита Николая. Постоянный член Священного Синода

Глава 20. В борьбе за дело мира

Глава 21. «Министр иностранных дел» Русской Православной Церкви

Глава 22. Председатель Издательского отдела

Глава 23. Митрополит Крутицкий и Коломенский

Глава 24. Русский Златоуст

Глава 25. Голос в защиту Церкви

Глава 26. Отставка, «неожиданная и непонятная»

Глава 27. Конец земного пути

Заключение

Приложение

Список сокращений

Указатель имен

Сурков Сергей – Митрополит Николай (Ярушевич) – Глава 19. Церковно-административная деятельность митрополита Николая. Постоянный член Священного Синода

В конце 1950-х гг. состояние здоровья Святейшего ухудшилось, и он, чувствуя недостаток сил для противостояния массированной «хрущевской» антицерковной кампании, все чаще заявлял о желании уйти на покой, называя своим преемником митрополита Николая. Об этом Патриарх заявил Г. Карпову в ходе встречи 10 сентября 1958 г., когда узнал о планах властей по изъятию мощей из Киево-Печерской лавры, но в ответ услышал ободряющую реплику председателя Совета: «Рано думать о завещании». Ровно год спустя Патриарх вновь высказал Карпову свое желание уйти на покой, добавив, что не видит в качестве своего преемника никого, кроме митрополита Николая. И в докладной записке для ЦК КПСС от 15 января 1960 г. в связи с предполагавшимся приемом Н. С. Хрущевым Патриарха Алексия I Карпов провел сравнение первого и второго лиц Русской Православной Церкви. Отметив, что Патриарх искренен и вполне лоялен советской власти, о чем он говорил не только в официальных заявлениях, но и в близком окружении, одобрительно отзывался о правительстве и лично о т. Хрущеве, председатель Совета по делам РПЦ резюмировал: «Патриарх является лицом наиболее авторитетным в церкви и надежным для нас, с которым мы можем вести в политических интересах государства дела и проводить многие мероприятия, в том числе и ограничительного характера. <...> Патриарх в тех случаях, когда остро задеваются интересы церкви, пробует защищаться. Так, например, дав в 1959 году согласие на сокращения (29-ти из 63-х) монастырей, в беседе с духовенством и монашествующими патриарх пытался скрыть свое согласие и это мероприятие показывал как требование государственных органов». Болезненная реакция Первосвятителя на антицерковные акции, по мнению Карпова, была прежде всего «связана с тем вредным влиянием на патриарха, которое оказывается со стороны отдельных лиц, особенно со стороны митрополита Николая и заместителя председателя хозяйственного управления патриархии Д. Л. Остапова – бывшего слуги патриарха. <...> Я полагаю, что для нас безусловно лучше, если во главе церкви будет находиться патриарх Алексий, чем митрополит Николай, <...> так как тогда будут очень большие для нас трудности. Митрополит Николай крайне честолюбив и даже тщеславен, большой стяжатель и формально заявляя, что будет нашим союзником, на деле ведет работу по разжиганию религиозной деятельности».

Следует учесть, что руководство Совета по делам РПЦ прикладывало определенные усилия к тому, чтобы испортить отношения Первосвятителя и владыки Николая: властям было известно, что митрополит Николай «настраивает патриарха Алексия быть более решительным и принципиальным» в противодействии массированной антирелигиозной кампании. Но, хотя и без интриг властей по некоторым вопросам между Святейшим и владыкой Николаем с давних пор существовало разномыслие (в дневниковой записи от 2 мая 1945 г. митрополита Григория (Чукова) приводится мнение уполномоченного Совета по Ленинграду и Ленинградской области, что «отношения между Патриархом и Митрополитом Николаем не особенно близки, и последний может быть намеренно не помогает Патриарху в общем управлении... По-видимому, так»), все-таки двое выдающихся иерархов весьма плодотворно сотрудничали на протяжении многих лет. Именно митрополиту Крутицкому и Коломенскому Святейший доверял наиболее ответственные «участки» церковно-административной работы, требовавшие значительных усилий: владыке Николаю было поручено возглавить церковные комиссии по подготовке Московского Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в 1948 г. и Межправославной встречи в Москве в 1958 г., Конференции в защиту мира в 1952 г. в Троице-Сергиевой лавре, Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Деятельность Высокопреосвященного Николая по возглавлению этих комиссий неизменно получала самую высокую оценку Святейшего.