Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом - О вере

Антоний - Блум - Человек перед Богом
В Евангелии есть известная максима — в форме риторического вопроса: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф 15:26).
Эту максиму можно рассматривать как своего рода «девиз» христианства, как поистине революционный принцип, если иметь в виду область религии.
В противовес восприятию религии как прежде всего социологического, культурологического или «идеологического» феномена Евангелие религию интериоризирует: не душа человеческая в мире, а мир внутри человеческой личности.
Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом
Составитель Е. Майданович Редактор А. И. Кырлежев
Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «Практика», 2006. — 348 с.
ISBN 5-89816-066-3
Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом - Содержание
А. Кырлежев. Мистик в миру
Поиск
О ВЕРЕ.
Вера безрелигиозная.
Вера и доверие к человеку.
Вера в себя.
Вера и научное исследование.
Сомнение.
Истина и ее выражения.
Вера и опыт.
Бог-Творец и Его ответственность.
Воплощение и искупление.
Любовь к себе как творчество
ДИАЛОГ ОБ АТЕИЗМЕ И О ПОСЛЕДНЕМ
Различные корни атеизма.
Реальность и тайна.
Ценность материи.
Опыт безбожия.
Теодицея.
«Вечность мук» или «уверенность надежды» во всеобщем спасении?
Взаимосвязь созерцательной и деятельной установки.
Сущность Христовой деятельности — любовь.
Молчание и речь.
Видение Бога в мире.
Разные уровни жизни.
Человеческий опыт и Божественная эсхатология.
Ответы на вопросы:
Особые условия аскетического созерцания.
Внутреннее безмолвие.
Суета и затвор.
Необычность христианского действования.
Чтение Евангелия и наша реакция.
Восточная медитация
Уход В ГЛУБИНЫ
О ВСТРЕЧАХ И ПОСЛЕДНИХ СВЕРШЕНИЯХ.
Творение как встреча.
Встреча с Богом в Его явлениях.
Встреча смертная.
Рождество Христово как встреча мира с Богом.
Встреча с собой и с другим.
Личная встреча с Богом
О САМОПОЗНАНИЕ
Индивидуум и личность.
Неповторимость личности.
Греховное самоутверждение и любовь.
Принятие себя самого.
Отношение к Евангелию
О СМИРЕНИИ
Ложное смирение.
Гордость и тщеславие.
Три воли, действующие в истории: Божия, бесовская, человеческая.
Смирение как примиренность.
Смирение перед красотой Божией
О СОВЕСТИ
Голос совести.
Великопостная подготовка.
Притча о браке.
Трагедия входа Господня в Иерусалим.
Участники страстных дней.
Суд собственной совести
ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ.
Духовная жизнь как действие Духа в нас.
Молитва: внимание и благоговение.
Дух Святой Утешитель.
Критерии духовности.
Вдохновение и духовность.
Память смертная и покаяние.
Ответы на вопросы: Духовная жизнь в повседневности. Духовная жизнь и творчество
ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦЯ
Грех и покаяние.
Воспитание сердца, а не тренировка воли.
Путь молитвы.
ЗАКОН ЖИЗНИ
Внимание к себе.
Грех как нарушение закона жизни.
Любовь.
Жизнь на глубине.
Отношение к другим
О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ
Ответы на вопросы: Искушения современного мира. Отношение к ищущим веры и колеблющимся
О МОЛИТВЕ
Открытость
БРАК, МОНАШЕСТВО, ЦЕРКОВЬ
Брак как образ высшей радости.
Брак Агнца.
Церковь: цель и становление.
Тождество брака и монашества
БРАК И СЕМЬЯ
Цель брака.
Богословие материи.
Целомудрие и деторождение.
«Другой» в браке. Христианская семья.
Развод.
Жизнь в атеистической семье.
Религиозное воспитание детей.
Семейная молитва.
Крещение детей.
Аборты
ПРАВОСЛАВНАЯ ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИИ
О ПРИЗВАНИИ ЧЕЛОВЕКА.
Кризис как суд и новая возможность.
Це. творения человека.
Связь духовного и материального миров.
Воплощение Христа.
Церковные таинства.
Вечная жизнь.
Падение как утрата цельности.
Призвание к возрастанию в святости
Итоги
итоги жизни
Человек сам закрывает себе простор.
Отвержение себя.
Духовная глубина.
Старение.
Живое сердце.
Изживание зла.
Званые и избранные
СВЕТ ВЕЧНОСТИ
Победа Христа над смертью.
Смерть как дверь в вечность.
Пост: путь восхождения.
Исцеления в субботу.
Обновление в себе образа Божия
О ВЕРНОСТИ.
Смерть близких и наша любовь к ним.
Любовь Божия.
Верность.
Скучание по Богу.
Что питает молитву?
О СМЕРТИ
Личное восприятие смерти.
Внутренняя мертвость.
Примирение с умершими.
Память смертная.
Страх и бесстрашие.
Умирание.
Молитва Церкви над усопшим.
Ответы на вопросы: Память о смерти. Геенна. Прощение
Поиск
О ВЕРЕ.
Вера безрелигиозная.
Вера и доверие к человеку.
Вера в себя.
Вера и научное исследование.
Сомнение.
Истина и ее выражения.
Вера и опыт.
Бог-Творец и Его ответственность.
Воплощение и искупление.
Любовь к себе как творчество
ДИАЛОГ ОБ АТЕИЗМЕ И О ПОСЛЕДНЕМ
Различные корни атеизма.
Реальность и тайна.
Ценность материи.
Опыт безбожия.
Теодицея.
«Вечность мук» или «уверенность надежды» во всеобщем спасении?
Взаимосвязь созерцательной и деятельной установки.
Сущность Христовой деятельности — любовь.
Молчание и речь.
Видение Бога в мире.
Разные уровни жизни.
Человеческий опыт и Божественная эсхатология.
Ответы на вопросы:
Особые условия аскетического созерцания.
Внутреннее безмолвие.
Суета и затвор.
Необычность христианского действования.
Чтение Евангелия и наша реакция.
Восточная медитация
Уход В ГЛУБИНЫ
О ВСТРЕЧАХ И ПОСЛЕДНИХ СВЕРШЕНИЯХ.
Творение как встреча.
Встреча с Богом в Его явлениях.
Встреча смертная.
Рождество Христово как встреча мира с Богом.
Встреча с собой и с другим.
Личная встреча с Богом
О САМОПОЗНАНИЕ
Индивидуум и личность.
Неповторимость личности.
Греховное самоутверждение и любовь.
Принятие себя самого.
Отношение к Евангелию
О СМИРЕНИИ
Ложное смирение.
Гордость и тщеславие.
Три воли, действующие в истории: Божия, бесовская, человеческая.
Смирение как примиренность.
Смирение перед красотой Божией
О СОВЕСТИ
Голос совести.
Великопостная подготовка.
Притча о браке.
Трагедия входа Господня в Иерусалим.
Участники страстных дней.
Суд собственной совести
ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ.
Духовная жизнь как действие Духа в нас.
Молитва: внимание и благоговение.
Дух Святой Утешитель.
Критерии духовности.
Вдохновение и духовность.
Память смертная и покаяние.
Ответы на вопросы: Духовная жизнь в повседневности. Духовная жизнь и творчество
ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦЯ
Грех и покаяние.
Воспитание сердца, а не тренировка воли.
Путь молитвы.
ЗАКОН ЖИЗНИ
Внимание к себе.
Грех как нарушение закона жизни.
Любовь.
Жизнь на глубине.
Отношение к другим
О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ
Ответы на вопросы: Искушения современного мира. Отношение к ищущим веры и колеблющимся
О МОЛИТВЕ
Открытость
БРАК, МОНАШЕСТВО, ЦЕРКОВЬ
Брак как образ высшей радости.
Брак Агнца.
Церковь: цель и становление.
Тождество брака и монашества
БРАК И СЕМЬЯ
Цель брака.
Богословие материи.
Целомудрие и деторождение.
«Другой» в браке. Христианская семья.
Развод.
Жизнь в атеистической семье.
Религиозное воспитание детей.
Семейная молитва.
Крещение детей.
Аборты
ПРАВОСЛАВНАЯ ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИИ
О ПРИЗВАНИИ ЧЕЛОВЕКА.
Кризис как суд и новая возможность.
Це. творения человека.
Связь духовного и материального миров.
Воплощение Христа.
Церковные таинства.
Вечная жизнь.
Падение как утрата цельности.
Призвание к возрастанию в святости
Итоги
итоги жизни
Человек сам закрывает себе простор.
Отвержение себя.
Духовная глубина.
Старение.
Живое сердце.
Изживание зла.
Званые и избранные
СВЕТ ВЕЧНОСТИ
Победа Христа над смертью.
Смерть как дверь в вечность.
Пост: путь восхождения.
Исцеления в субботу.
Обновление в себе образа Божия
О ВЕРНОСТИ.
Смерть близких и наша любовь к ним.
Любовь Божия.
Верность.
Скучание по Богу.
Что питает молитву?
О СМЕРТИ
Личное восприятие смерти.
Внутренняя мертвость.
Примирение с умершими.
Память смертная.
Страх и бесстрашие.
Умирание.
Молитва Церкви над усопшим.
Ответы на вопросы: Память о смерти. Геенна. Прощение
Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом - О вере
Когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле существует также вера в человека, и эта вера в человека определяет нашу жизнь по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. Кроме того, в Бога веруют не все, а для того, чтобы жить с людьми, без веры в человека не обойтись. Именно на вере в человека основаны все попытки преобразования — общественного, политического, семейного, ибо что бы ни проповедовалось — будь то религия или новый жизненный строй, — если человек не вступит в труд, если человек не будет осуществлять то, что задумано, никогда оно никаким образом не осуществится.
Поэтому всякий преобразователь, всякий человек, призывающий людей к чему-то новому, основывает свой призыв на вере в человека. А в малых вещах, в повседневной жизни все основано на этой вере в то, что в человеке есть что-то доброе, хорошее, что может отозваться на нужду, на горе, на радость, что может послужить основанием к тому, как строить жизнь. И вот об этой вере мне хотелось бы сказать нечто.
Такая вера — не легковерие, не наивное отношение к человеку, которое допускает, будто все возможно, будто стоит только обратиться к человеку — и он отзовется. Но вместе с тем это уверенность, что нет такого человека, в котором не было бы подлинной человеческой глубины, нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное. К этому мы приходим во всех областях жизни. Например, сейчас во всех странах света идет громадное преобразование тюремной системы. Раньше преступника заключали в тюрьму, чтобы его удалить от общества людей; он был отрезанный ломоть.
Такая вера — не легковерие, не наивное отношение к человеку, которое допускает, будто все возможно, будто стоит только обратиться к человеку — и он отзовется. Но вместе с тем это уверенность, что нет такого человека, в котором не было бы подлинной человеческой глубины, нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное. К этому мы приходим во всех областях жизни. Например, сейчас во всех странах света идет громадное преобразование тюремной системы. Раньше преступника заключали в тюрьму, чтобы его удалить от общества людей; он был отрезанный ломоть.
Теперь все больше думают о тюрьме как о месте, где преступнику можно помочь стать человеком. Вот такое отношение и есть вера в человека. Эта вера не основана на очевидности: часто приходится сквозь очевидность заглянуть куда-то вглубь и обнаружить что-то, чего как будто и нет. В Евангелии есть два рассказа, которые очень ясно показывают отношение Христа к человеку, Его веру в человека.
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