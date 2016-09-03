Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом - О вере

В Евангелии есть известная максима — в форме риторического вопроса: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф 15:26).

Эту максиму можно рассматривать как своего рода «девиз» христианства, как поистине революционный принцип, если иметь в виду область религии.

В противовес восприятию религии как прежде всего социологического, культурологического или «идеологического» феномена Евангелие религию интериоризирует: не душа человеческая в мире, а мир внутри человеческой личности.



Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом



Составитель Е. Майданович Редактор А. И. Кырлежев

Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «Практика», 2006. — 348 с.

ISBN 5-89816-066-3



Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом - Содержание

А. Кырлежев. Мистик в миру

Поиск

О ВЕРЕ.

Вера безрелигиозная.

Вера и доверие к человеку.

Вера в себя.

Вера и научное исследование.

Сомнение.

Истина и ее выражения.

Вера и опыт.

Бог-Творец и Его ответственность.

Воплощение и искупление.

Любовь к себе как творчество



ДИАЛОГ ОБ АТЕИЗМЕ И О ПОСЛЕДНЕМ

Различные корни атеизма.

Реальность и тайна.

Ценность материи.

Опыт безбожия.

Теодицея.

«Вечность мук» или «уверенность надежды» во всеобщем спасении?

Взаимосвязь созерцательной и деятельной установки.

Сущность Христовой деятельности — любовь.

Молчание и речь.

Видение Бога в мире.

Разные уровни жизни.

Человеческий опыт и Божественная эсхатология.



Ответы на вопросы:

Особые условия аскетического созерцания.

Внутреннее безмолвие.

Суета и затвор.

Необычность христианского действования.

Чтение Евангелия и наша реакция.

Восточная медитация

Уход В ГЛУБИНЫ

О ВСТРЕЧАХ И ПОСЛЕДНИХ СВЕРШЕНИЯХ.

Творение как встреча.

Встреча с Богом в Его явлениях.

Встреча смертная.

Рождество Христово как встреча мира с Богом.

Встреча с собой и с другим.

Личная встреча с Богом

О САМОПОЗНАНИЕ

Индивидуум и личность.

Неповторимость личности.

Греховное самоутверждение и любовь.

Принятие себя самого.

Отношение к Евангелию

О СМИРЕНИИ

Ложное смирение.

Гордость и тщеславие.

Три воли, действующие в истории: Божия, бесовская, человеческая.

Смирение как примиренность.

Смирение перед красотой Божией

О СОВЕСТИ

Голос совести.

Великопостная подготовка.

Притча о браке.

Трагедия входа Господня в Иерусалим.

Участники страстных дней.

Суд собственной совести

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ.

Духовная жизнь как действие Духа в нас.

Молитва: внимание и благоговение.

Дух Святой Утешитель.

Критерии духовности.

Вдохновение и духовность.

Память смертная и покаяние.



Ответы на вопросы: Духовная жизнь в повседневности. Духовная жизнь и творчество

ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦЯ

Грех и покаяние.

Воспитание сердца, а не тренировка воли.

Путь молитвы.

ЗАКОН ЖИЗНИ

Внимание к себе.

Грех как нарушение закона жизни.

Любовь.

Жизнь на глубине.

Отношение к другим

О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

Ответы на вопросы: Искушения современного мира. Отношение к ищущим веры и колеблющимся

О МОЛИТВЕ

Открытость

БРАК, МОНАШЕСТВО, ЦЕРКОВЬ

Брак как образ высшей радости.

Брак Агнца.

Церковь: цель и становление.

Тождество брака и монашества

БРАК И СЕМЬЯ

Цель брака.

Богословие материи.

Целомудрие и деторождение.

«Другой» в браке. Христианская семья.

Развод.

Жизнь в атеистической семье.

Религиозное воспитание детей.

Семейная молитва.

Крещение детей.

Аборты

ПРАВОСЛАВНАЯ ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИИ



О ПРИЗВАНИИ ЧЕЛОВЕКА.

Кризис как суд и новая возможность.

Це. творения человека.

Связь духовного и материального миров.

Воплощение Христа.

Церковные таинства.

Вечная жизнь.

Падение как утрата цельности.

Призвание к возрастанию в святости

Итоги

итоги жизни

Человек сам закрывает себе простор.

Отвержение себя.

Духовная глубина.

Старение.

Живое сердце.

Изживание зла.

Званые и избранные

СВЕТ ВЕЧНОСТИ

Победа Христа над смертью.

Смерть как дверь в вечность.

Пост: путь восхождения.

Исцеления в субботу.

Обновление в себе образа Божия

О ВЕРНОСТИ.

Смерть близких и наша любовь к ним.

Любовь Божия.

Верность.

Скучание по Богу.

Что питает молитву?

О СМЕРТИ

Личное восприятие смерти.

Внутренняя мертвость.

Примирение с умершими.

Память смертная.

Страх и бесстрашие.

Умирание.

Молитва Церкви над усопшим.

Ответы на вопросы: Память о смерти. Геенна. Прощение

Митрополит Антоний - Сурожский - Человек перед Богом - О вере

Когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле существует также вера в человека, и эта вера в человека определяет нашу жизнь по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. Кроме того, в Бога веруют не все, а для того, чтобы жить с людьми, без веры в человека не обойтись. Именно на вере в человека основаны все попытки преобразования — общественного, политического, семейного, ибо что бы ни проповедовалось — будь то религия или новый жизненный строй, — если человек не вступит в труд, если человек не будет осуществлять то, что задумано, никогда оно никаким образом не осуществится.

Поэтому всякий преобразователь, всякий человек, призывающий людей к чему-то новому, основывает свой призыв на вере в человека. А в малых вещах, в повседневной жизни все основано на этой вере в то, что в человеке есть что-то доброе, хорошее, что может отозваться на нужду, на горе, на радость, что может послужить основанием к тому, как строить жизнь. И вот об этой вере мне хотелось бы сказать нечто.



Такая вера — не легковерие, не наивное отношение к человеку, которое допускает, будто все возможно, будто стоит только обратиться к человеку — и он отзовется. Но вместе с тем это уверенность, что нет такого человека, в котором не было бы подлинной человеческой глубины, нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное. К этому мы приходим во всех областях жизни. Например, сейчас во всех странах света идет громадное преобразование тюремной системы. Раньше преступника заключали в тюрьму, чтобы его удалить от общества людей; он был отрезанный ломоть.

Теперь все больше думают о тюрьме как о месте, где преступнику можно помочь стать человеком. Вот такое отношение и есть вера в человека. Эта вера не основана на очевидности: часто приходится сквозь очевидность заглянуть куда-то вглубь и обнаружить что-то, чего как будто и нет. В Евангелии есть два рассказа, которые очень ясно показывают отношение Христа к человеку, Его веру в человека.

