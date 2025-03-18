Существование Бога? - Современные позиции и подходы – Монография

Существование и природа Бога — одна из основных тем классической философии: как той, что возникла в Греции, так и той, что вышла из эпохи шраманов. Поскольку философия исследует свой предмет в основном посредством рассуждений, то неизбежно появились рассуждения о существовании Бога. Их можно назвать «доказательствами», «аргументами», «приведениями свидетельств в пользу», «доводами», «указаниями на достаточные основания» и т.п. Точное значение каждого из этих и подобных им терминов варьируется в зависимости от того, что говорящий думает о теории познания. Но общая суть тут одна: попытка ответить на вопрос о том, почему стоит думать, что Бог существует, или почему стоит думать, что его не существует. В таком традиционном виде этот сюжет и представлен в хороших курсах по истории философии и в добросовестных систематических трудах по теоретической философии. И в таком виде он может интересовать любого человека, который пытается разобраться с тем, как устроен мир, что мы можем о нем знать и что нам в нем стоит делать.

§ 1. Пара слов о русской философии в 2010-е

Наша философская группа — московское Философское кафе и редакция журнала «Финиковый Компот»1 — начала заниматься темой существования Бога в 2016 году. Пожалуй, до этого наше знакомство с теологией было ограничено общими курсами на философском факультете МГУ, где большая часть из нас училась, и фоновой эрудицией. Мы работаем над темами следующим образом: готовим список для чтения, который состоит из основных трудов в этой области, и проводим где-то два десятка многочасовых встреч, на которых последовательно разбираем эти тексты; затем записи этих занятий ложатся в основу коллективного текста, который называется «Пролегомены к...». Вот такой список у нас был в тот раз: Платон, Аристотель, Цицерон, Августин, Ансельм, Фома, Николай из Кузы, Декарт, Гассенди, Кант, Гегель. Из относительно современных авторов мы читали Б. Рассела и Ф. Коплстона, Ж.-П. Сартра, статьи и книги У. Л. Крейга, Р. Суинберна, Р. Коллинза, Р.М. Адамса, Э. Флю, М. Мартина, П. ван Инвагена, У. Роу, Р. Докинза, А. Макграта.

Помню, мы тогда решили, что из современных авторов, пишущих на эту тему, существенно выделяется профессор Суинберн, который изобрел свой способ доказывать бытие Бога. Кроме того, он в 2011 году был у нас на факультете. Хотя я сам на лекцию почему-то не попал, помню, что после этого в студенческих сообществах было немало разговоров о Боге. Почему-то я запомнил, как Антон Кузнецов и Александр Ветушинский бурно обсуждали Бога и душу в холле Шуваловского корпуса МГУ: Антон говорил, что все это совершенно нелепо и ненаучно (и он легко может это доказать2), а Саша отвечал, что концепты у Суинберна, конечно, устарели, но, вообще-то, можно построить новый концепт души и обновить христианство. Тогда же мы много обсуждали книгу «Божественные атрибуты» В. А. Бочарова и Т. И. Юраскиной, в которой авторы пытались опровергнуть бытие Бога логикой. Кому-то казалось это опровержение чем-то невозможным, другим — вполне реальным.

Вот еще настроение из 2011 года, которое мне запомнилось: многие люди в нашем философском сообществе не могли поверить, что в XXI веке можно пытаться всерьез и буквально доказывать существование Бога — вместо того, чтобы заниматься, например, разбегающимися смыслами пост-, мета-, квази- и т.п, или, скажем, философией чего-то: кино, сериалов, футбола, пива и т. д. Кажется, в 2011 году мне тоже было неясным, насколько серьезно стоит относиться к традиционным философским проблемам. Временами моя симпатия к предисловию «Так говорил Заратустра», к словам про чашу, готовую пролиться и т. п., не отделялась от когнитивного содержания тезиса, который высказывается почти сразу после этих слов: бог умер6! Короче говоря, порой тогда мне нравились скорее философы-поэты. Зато рядом был Андрей Мерцалов, который всегда, кажется, был уверен, что серьезного внимания заслуживают как раз классические философские проблемы. В итоге я тоже принял такую точку зрения.

Существование Бога? - Современные позиции и подходы – Монография

Сост., ред., перевод — Е. В. Логинов. — Санкт- Петербург : Умозрение, 2025. — 968 с.

ISBN 978-5-6052851-2-0

Существование Бога? - Современные позиции и подходы – Содержание

Содержание

Введение

§ 1. Пара слов о русской философии в 2010-е

§ 2. Замысел и история проекта

§ 3. В чем-то аналогичные проекты

§ 4. Предварительные результаты

§ 5. Несколько слов об историографических решениях

§ 6. Как читать эту книгу

§ 7. Зачем читать эту книгу

§ 8. Благодарности

§9. Как цитировать материалы этой книги

Существование Бога? Интервью

Майкл Алмейда (Michael Almeida)

Геннадий Андреев

Дмитрий Анкин

Георгий Антипов

Константин Антонов

Николай Антонов

Алексей Апполонов

Анатолий Ахутин

Хамидреза Аятоллахи

Люк Барнс (Luke Barnes)

Михаил Белоусов

Микель Берли (Mikel Burley)

Артём Беседин

Дмитрий Бирюков

Кимберли Блессинг (Kimberly Blessing)

Саймон Блэкберн (Simon Blackburn)

Ангелина Боброва

Евгений Борисов

Сергей Бородай

Дэвид Брэдшоу (David Bradshaw)

Павел Бутаков

Дональд Вайни (Donald Viney)

Василий Ванчугов

Вадим Васильев

Николай Васильев

Рустем Вахитов

Даниэль фон Вахтер (Daniel von Wachter)

Илья Вевюрко

Эдвард Веренга (Edward Wierenga)

Мерольд Вестфал (Merold Westphal)

Александр Ветушинский

Дмитрий Волков

Алексей Гагинский

Анна Ганелина

Игорь Гаспаров

Диана Гаспарян

Стюарт Гатри (Stewart Guthrie)

Логан Пол Гейдж (Logan Paul Gage)

Николай Герасимов

Филип Гофф (Philip Goff)

Патрик Грим (Patrick Grim)

Адам Грин (Adam Green)

Олег Давыдов

Трэвис Дамсдей (Travis Dumsday)

Софья Данько

Максим Демин

Дэниел Деннет (Daniel С. Dennett)

Джеффри Джордан (Jeffrey Jordan)

Игорь Джохадзе

Вячеслав Дмитриев

Грегори Доуз (Gregory Dawes)

Стивен Т. Дэвис (Stephen Т. Davis)

Игорь Евлампиев

Лоран Жаффро (Laurent Jaffro)

Линда Загзебски (Linda Zagzebski)

Игорь Зайцев

Екатерина Звонова

Елена Золотухина

Антон Иваненко

Александра Ильина

Питер ван Инваген (Peter van Inwagen)

Алексей Кардаш

Артур Каримов

Кирилл Карпов

Роберт Кейн (Robert Капе)

Стивен Р. Л. Кларк (Stephen R. L. Clark)

Дарья Козолупенко

Алексей Козырев

Пол Копан (Paul Copan)

Джеффри Коперски (Jeffrey Koperski)

Екатерина Коростиченко

Елена Косилова

Анна Костикова

Антон Кох (Anton Koch)

Андерс Крааль (Anders Kraal)

Гвидо Крайс (Guido Kreis)

Уильям Лейн Крейг (William Lane Craig)

Ая Криман

Клейтон Крокетт (Clayton Crockett)

Артём Кротов

Людмила Крыштоп

Иван Кудряшов

Антон Кузнецов

Василий Кузнецов

Сергей Куликов

Лев Ламберов

Иван Лапшин

Сэмюэл Лебенс (Samuel Lebens)

Сергей Левин

Татьяна Левина

Виктор Лега

Джон Эндрю Лесли (John Andrew Leslie)

Брайан Лефтоу (Brian Leftow)

Паоло Ливьери (Paolo Livieri)

Евгений Логинов

Эндрю Лок (Andrew Loke)

Крис М.Лорковский (Chris Μ. Lorkowski)

Игорь Лощиц

Григорий (Вадим Лурье)

Чарльз Стивен Лэйман (С. Stephen Layman)

Колин Макгинн (Colin McGinn)

Тимоти Макгрю (Timothy McGrew)

Иэн А. Макфарланд (Ian А. McFarland)

Райан Маллинс (Ryan Mullins)

Данила Маслов

Денис Маслов

Максим Медоваров

Андрей Мерцалов

Иван Микиртумов

Джон Милбанк (John Milbank)

Дамиано Мильорини (Damiano Migliorini)

Мария Митлянская

Александр Мишура

Пол Мозер (Paul Moser)

Джеймс Портер Морленд (James Porter Moreland)

Тим Моусон (Tim Mawson)

Андрей Муравьев

Назиф Мухтароглу (Nazif Muhtaroglu)

Нил А. Мэнсон (Neil А. Manson)

Малкольм Мюррей (Malcolm Murray)

Син Нань (Xing Nan, SS)

Михаил Немцев

Андрей Нехаев

Александр Никифоров

Тимоти О’Коннор (Timothy O’Connor)

Эрик Олсон (Eric Olson)

Грэм Опии (Graham Орру)

Михаил Оренбург

Алексей Павлов

Илья Павлов

Константин Павлов-Пинус

Станислав Панин

Кит Парсонс (Keith Parsons)

Лоуренс Пастернак (Lawrence Pasternack)

Бен Пейдж (Ben Page)

Пьетро Перконти (Pietro Perconti)

Рик Пиле (Rik Peels)

Тимоти Пол (Timothy Pawl)

Светлана Полякова

Дуглас Порпора (Douglas V. Porpora)

Владимир Порус

Грэм Прист (Graham Priest)

Игорь Прись

Александр Прусс (Alexander Pruss)

Джон Райдер (John Ryder)

Брюс Райхенбах (Bruce Reichenbach)

Джошуа Расмуссен (Joshua Rasmussen)

Сергей Ребров

Наталья Ростова

Майкл Руз (Michael Ruse)

Станислав Рыков

Владислав Сарычев

Петр Сафронов

Мария Секацкая

Валерий Семенов

Тамара Синицына

Тейлор Сир (Taylor W. Суг)

Валерия Слепцова

Зинаида Сокулер

Алексей Соловьев

Элеонор Стамп (Eleonore Stump)

Джеймс Стерба (James Sterba)

Дэниел Столджар (Daniel Stoljar)

Ричард Суинберн (Richard Swinburne)

Матвей Сысоев

Никита Сюндюков

Чарльз Талиаферро (Charles Taliaferro)

Тарас Тарасенко

Андрей Тесля

Н. Н. Тракакис (N. N. Trakakis)

Александр Трейгер (Alexander Treiger)

Марк Уинн (Mark Wynn)

Уильям Дж. Уэйнрайт (William !.Wainwright)

Егор Фалев

Джошуа Фаррис (Joshua R.Farris)

Мухаммад Фарук (Muhammad U.Faruque)

Богдан Фауль

Эндрю Фиала (Andrew Fiala)

Уильям Форджи ().William Forgie)

Питер Форрест (Peter Forrest)

Бас ван Фраассен (Bas Van Fraassen)

Константин Фролов

Константин Фрумкин

Стив Фуллер (Steve Fuller)

Грэм Харман (Graham Harman)

Уильям Хаскер (William Hasker)

Роберт Хауэлл (Robert Howell)

Гуннар Хиндрикс (Gunnar Hindrichs)

Михаил Хорт

Виталий Целищев

Фил Цукерман (Phil Zuckerman)

Евгений Цуркан

Вадим Чалый

Лок-Чи Чан (Lok-Chi Chan, HJÄÄ)

Наталья Чепелева

Игорь Чубаров

Дэвид Шатц (David Shatz)

Дж. Л. Шелленберг (John L. Schellenberg)

Самули Шильке (Samuli Schielke)

Андрей Шишков

Анна Шиян

Михаил Шпаковский

Юрген Штольценберг (Jürgen Stolzenberg)

Он-чо Ын (On-cho Ng)

Чарльз Стивен Эванс (С. Stephen Evans)

Скотт Эйкин (Scott Aikin)

Михаил Эпштейн

Якоб Эразм (Jacobus Erasmus)

Крейг Д. Этвуд (Craig D. Atwood)

Артём Юнусов

Эрик Янг (Eric Yang)

Артем Яшин

Заключение и немного статистики

§ 1. Исследовательские вопросы

§ 2. Несколько замечаний о методе анализа

§ 3. О структуре выборки

§ 4. Доказательства или нет?

§ 5. Классическое определение?

§ 6. Победил ли Кант теологию?

§ 7. Аналитические философы, континентальные философы и Кант

§ 8. Лучший аргумент в пользу теизма

§ 8.1. Справка: самые простые формулировки основных аргументов в пользу теизма

§ 8.2. Казус онтологического аргумента

§ 9. Лучший аргумент в пользу атеизма

§ 9.1. Справка: самые простые формулировки основных аргументов в пользу атеизма

§ 10. Упоминания и рекомендации

§ 10.1. Самые популярные философы

§ 10.2. Не самые популярные философы

§ 10.3. Отечественные философы

§ 10.4. Аналитические философы

§ 10.5. Незападные философы

§ 11. Для чего нам эти данные?

§ 12. Для дальнейшего чтения