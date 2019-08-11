Сузо - Книга Вечной Премудрости
Несмотря на то, что в общих курсах по истории средневековой философии или теологии образ Генриха Сузо обычно скрывается в тени его учителя Майстера Экхарта, и поэтому его мышлению в целом отводится второстепенная роль в рубрике «Немецкая мистика», сочинения Сузо в более широкой историко-философской перспективе представляются явлением отнюдь не заурядным.
В них словно бы возрождаются идущие от античности и раннего христианства традиции понимания философии не только как теоретической дисциплины, но и как жизненной мудрости, открывающей человеку смысл жизни и реализующей его на практике.
Конечно, в тексте Сузо хватает и теоретических пассажей. Например, в «Книге Истины» и в главах 46-53 его «Жизнеописания» он проводит тончайшее различие между Божественной сущностью и сущностью сотворенных вещей, обнаруживая их общую основу в непостижимом внутритринитарном Божественном бытии. Однако вряд ли эти теоретические построения можно рассматривать как оригинальные достижения Генриха Сузо, возможные без влияния на него сочинений Майстера Экхарта.
Генрих Сузо - Книга Вечной Премудрости
Пер. со средневерхненемецкого М. Хорькова
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2008.-296 с.
ISBN 978-5-94242-046-8
Генрих Сузо - Книга Вечной Премудрости - Содержание
Михаил Хорьков, Созерцание страстей Христовых и Philosophia spiritualis d сочинениях Генриха Сузо
Предисловие. Как и для чего следует читать и изучать Генриха Сузо
1. Место и значение Генриха Сузо в немецкой средневековой мистике
2. Истоки и источники philosophia spiritualis Генриха Сузо
a. Philosophia spiritualis и церковная традиция
b. Ipsa philosophia Christus
c. Послания an. Павла и philosophia spiritualis Генриха Сузо
d. Генрих Сузо и Бернард Клервосский
e. Генрих Сузо и Бонавентура
3. «Книга Вечной Премудрости» как центральное сочинение Генриха Сузо
4. Генрих Сузо и западноевропейская университетская культура середины XIV — начала XV вв
Генрих Сузо, Книга вечной премудрости
Пролог
ЧАСТЬ I
Глава 1. Как некоторые люди направляются Богом, сами того не ведая
Глава 2. Что представлял собой путь к распятию на Кресте
Глава 3. Что претерпел Спасител ь на Кресте по внешнему человечеству Своему
Глава 4. Какими воистину преисполненными верности были Страсти Его
Глава 5. Как душа под Крестом устремилась к сердечному сокрушению и благому покаянию
Глава 6. Сколь обманчива любовь к миру и сколь достолюбезен Бог
Глава 7. Сколь любезен Бог
Глава 8. Объяснение трех отношений, связывающих любящего непостижимейшим образом с Богом. Первое: Как предстает Он таким суровым и в то же время может быть настолько преисполнен любви
Глава 9. Второе: Почему Он часто по Своему произволу подвергает лишениям друзей Своих, и в чем постигается Его истинное присутствие
Глава 10. Третье: Почему Бог допускает, чтобы друзьям Его в этой жизни было плохо
Глава 11. О вечных муках ада
Глава 12. О безмерной радости Царства Небесного
Глава 13. О безмерном достоинстве земных страданий
Глава 14. О невыразимой благости созерцания Страстей Господних
Глава 15. О преисполненной любви беседе, которую душа вела с Богом под Крестом, обратившись вновь к Страстям Его
Глава 16. О досточестном прославлении пречистой Царицы Небесной
Глава 17. О несказанных сердечных муках Матери Божьей
Глава 18. О внутренних страданиях Спасителя, когда висел Он на Кресте
Глава 19. О снятии с Креста
Глава 20. О преисполненном страданий прощании с Гробом
ЧАСТЬ II
Глава 21. Как следует учиться умирать и какой бывает неподготовленная смерть
Глава 22. Как следует вести жизнь внутреннюю
Глава 23. Как следует в полноте любви принимать Бога
Глава 24. Как следует во всякий час безмерно славить Бога
ЧАСТЬ III,
преподносящая сто созерцаний и молитв в немногих словах, сообщающих о том, как надлежит ежедневно благоговейно произносить эти созерцания и молитвы
ПРИЛОЖЕНИЕ
Примеры рецепции сочинений Генриха Сузо в богослужебных текстах и молитвенниках XIV—XV вв
Сокращения
Библиография
Генрих Сузо - Книга Вечной Премудрости - Предисловие - Как и для чего следует читать и изучать Генриха Сузо
На первый взгляд может показаться, что издавать книгу с переводом сочинения Генриха Сузо (ок. 1295 — 1366 гг.) на русский язык — значит делать ее заведомо достоянием немногих знатоков и ряда падких на духовную экзотику любителей средневековой мистики. Что значительного и важного может рассказать живший в XIV в. немецкий монах-доминиканец, причисленный в 1831 г. к лику блаженных, современному читателю? В самом деле, при всей неординарности своей личности и своих сочинений Генрих Сузо не вписывается в сложившиеся представления о великих людях Средневековья: возвышенных мыслителях, духовных лидерах, непогрешимых святых.
Его принято относить к фигурам второстепенным, достойным разве что помещения на второй план, причем не на всякой картине. В более узком кругу немецких мистиков, к которому он приписан усилиями, а может быть, и небрежностью интерпретаторов, Сузо также не выделяется, уступая в возвышенности Майстеру Экхарту, в кристальной ясности языка и широкой популярности у современников и потомков — Иоанну Таулеру, а в силе воздействия на немецкую и даже мировую историю — «Немецкой теологии».
Первое, что бросается в глаза в личности и сочинениях Генриха Сузо — это слабости, слабости интеллектуальные, стилистические, физические, психологические. Сузо словно бы создан из несовершенств. По крайней мере, он то и дело говорит о них и постоянно их подчеркивает. В его жизненном пути, в характере его религиозности, в его творчестве, в формах его почитания присутствует некая болезненность, которая, подобно боязни болевого шока, способна отпугнуть всякого, кто начинает знакомиться с этой фигурой.
Вместе с тем, во всей немецкой мистике нет, наверное, по-человечески более притягательной и колоритной личности, чем Генрих Сузо. Нежно и проникновенно входят его слова в душу человека, задевая в нем нежнейшие и сокровеннейшие струны души. Сузо никогда не поучает своего читателя, никогда не занимает по отношению к нему позицию непререкаемого авторитета. Он всегда говорит о самом себе, о простом человеке, оказавшемся в ситуации радикального религиозного выбора и осознавшем ничтожество собственных сил для принятия правильного решения. Поэтому обращение Сузо к Богу за помощью и поддержкой — какой бы литературной стилизацией это ни было — не выглядит чем-то искусственным и нарочитым. То, что рассказывает Сузо о своем опыте, может понять и принять любой человек, не совершая над собой насилия и не испытывая внутренней неловкости.
И все же, с какой бы стороны ни двигаться к Сузо, мимо боли не пройти. Для того чтобы понять глубину, величие и непреходящее значение этого мыслителя, необходимо пройти через эту боль и преодолеть ее. Эта книга — опыт такого путешествия, возможно, для кого-то и не самого приятного. И поскольку, совершая его, мы постараемся идти не «от Сузо», но «к Сузо», то сам средневековый мистик послужит нам надежнейшим другом и проводником, облегчающим путь и помогающим не сбиться с дороги.
Границы предполагаемого маршрута следует очертить сразу, сформулировав, наверное, центральный тезис всего исследования: подлинные масштабы фигуры Сузо можно понять лишь при условии, если мы будем относиться к нему как к незаурядному религиозному мыслителю, главным замыслом которого было создание особой модели христианского мышления, известной как philosophia spiritualis. Правда, следует сразу оговориться, что исследование не будет носить систематического характера и сопровождаться исчерпывающими выводами. Как и многие мистики, Сузо не был систематиком. Само мышление Сузо бежит систематичности. Оно приглашает мысль человека туда, где заканчиваются претензии разума на систематическую исчерпаемость и всеобъемлющую обоснованность и начинается сфера Божественного Абсолюта, вступая в которую, человек не может быть уверен ни в чем из того, что составляет его собственное существо, и где, осознавая собственное бессилие, он утверждает Божественное Величие, на которое ему только и остается полагаться.
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