Несмотря на то, что в общих курсах по истории средневековой философии или теологии образ Генриха Сузо обычно скрывается в тени его учителя Майстера Экхарта, и поэтому его мышлению в целом отводится второстепенная роль в рубрике «Немецкая мис­тика», сочинения Сузо в более широкой историко-философской перспективе представляются явлением отнюдь не заурядным.

В них словно бы возрождаются идущие от античности и раннего христианства традиции понимания философии не только как те­оретической дисциплины, но и как жизненной мудрости, откры­вающей человеку смысл жизни и реализующей его на практике.

Конечно, в тексте Сузо хватает и теоретических пассажей. Напри­мер, в «Книге Истины» и в главах 46-53 его «Жизнеописания» он проводит тончайшее различие между Божественной сущностью и сущностью сотворенных вещей, обнаруживая их общую основу в непостижимом внутритринитарном Божественном бытии. Однако вряд ли эти теоретические построения можно рассматривать как оригинальные достижения Генриха Сузо, возможные без влияния на него сочинений Майстера Экхарта.

Генрих Сузо - Книга Вечной Премудрости

Пер. со средневерхненемецкого М. Хорькова

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2008.-296 с.

ISBN 978-5-94242-046-8

Генрих Сузо - Книга Вечной Премудрости - Содержание

Михаил Хорьков, Созерцание страстей Христовых и Philosophia spiritualis d сочинениях Генриха Сузо

Предисловие. Как и для чего следует читать и изучать Генриха Сузо

1. Место и значение Генриха Сузо в немецкой средневековой мистике

2. Истоки и источники philosophia spiritualis Генриха Сузо

a. Philosophia spiritualis и церковная традиция

b. Ipsa philosophia Christus

c. Послания an. Павла и philosophia spiritualis Генриха Сузо

d. Генрих Сузо и Бернард Клервосский

e. Генрих Сузо и Бонавентура

3. «Книга Вечной Премудрости» как центральное сочинение Генриха Сузо

4. Генрих Сузо и западноевропейская университетская культура середины XIV — начала XV вв

Генрих Сузо, Книга вечной премудрости

Пролог

ЧАСТЬ I

Глава 1. Как некоторые люди направляются Богом, сами того не ведая

Глава 2. Что представлял собой путь к распятию на Кресте

Глава 3. Что претерпел Спасител ь на Кресте по внешнему человечеству Своему Глава 4. Какими воистину преисполненными верности были Страсти Его Глава 5. Как душа под Крестом устремилась к сердечному сокрушению и благому покаянию Глава 6. Сколь обманчива любовь к миру и сколь достолюбезен Бог Глава 7. Сколь любезен Бог Глава 8. Объяснение трех отношений, связывающих любящего непостижимейшим образом с Богом. Первое: Как пред­стает Он таким суровым и в то же время может быть на­столько преисполнен любви Глава 9. Второе: Почему Он часто по Своему произволу подвер­гает лишениям друзей Своих, и в чем постигается Его истинное присутствие Глава 10. Третье: Почему Бог допускает, чтобы друзьям Его в этой жизни было плохо Глава 11. О вечных муках ада Глава 12. О безмерной радости Царства Небесного Глава 13. О безмерном достоинстве земных страданий Глава 14. О невыразимой благости созерцания Страстей Господних Глава 15. О преисполненной любви беседе, которую душа вела с Богом под Крестом, обратившись вновь к Страстям Его Глава 16. О досточестном прославлении пречистой Царицы Небесной Глава 17. О несказанных сердечных муках Матери Божьей Глава 18. О внутренних страданиях Спасителя, когда висел Он на Кресте Глава 19. О снятии с Креста Глава 20. О преисполненном страданий прощании с Гробом ЧАСТЬ II Глава 21. Как следует учиться умирать и какой бывает неподготов­ленная смерть Глава 22. Как следует вести жизнь внутреннюю Глава 23. Как следует в полноте любви принимать Бога Глава 24. Как следует во всякий час безмерно славить Бога ЧАСТЬ III, преподносящая сто созерцаний и молитв в немногих словах, сообщающих о том, как надлежит ежедневно благоговейно произносить эти созерцания и молитвы ПРИЛОЖЕНИЕ Примеры рецепции сочинений Генриха Сузо в богослужебных текстах и молитвенниках XIV—XV вв Сокращения Библиография

Генрих Сузо - Книга Вечной Премудрости - Предисловие - Как и для чего следует читать и изучать Генриха Сузо

На первый взгляд может показаться, что издавать книгу с пере­водом сочинения Генриха Сузо (ок. 1295 — 1366 гг.) на русский язык — значит делать ее заведомо достоянием немногих знатоков и ряда падких на духовную экзотику любителей средневековой мистики. Что значительного и важного может рассказать живший в XIV в. немецкий монах-доминиканец, причисленный в 1831 г. к лику блаженных, современному читателю? В самом деле, при всей неординарности своей личности и своих сочинений Генрих Сузо не вписывается в сложившиеся представления о великих людях Средневековья: возвышенных мыслителях, духовных лидерах, не­погрешимых святых.

Его принято относить к фигурам второсте­пенным, достойным разве что помещения на второй план, причем не на всякой картине. В более узком кругу немецких мистиков, к которому он приписан усилиями, а может быть, и небрежностью интерпретаторов, Сузо также не выделяется, уступая в возвышен­ности Майстеру Экхарту, в кристальной ясности языка и широкой популярности у современников и потомков — Иоанну Таулеру, а в силе воздействия на немецкую и даже мировую историю — «Не­мецкой теологии».

Первое, что бросается в глаза в личности и сочинениях Генриха Сузо — это слабости, слабости интеллектуальные, стилистические, физические, психологические. Сузо словно бы создан из несовершенств. По крайней мере, он то и дело говорит о них и постоянно их подчеркивает. В его жизненном пути, в характере его религиозности, в его творчестве, в формах его почитания присутствует некая болезненность, которая, подобно боязни болевого шока, способна отпугнуть всякого, кто начинает знакомиться с этой фигурой.

Вместе с тем, во всей немецкой мистике нет, наверное, по-чело­вечески более притягательной и колоритной личности, чем Генрих Сузо. Нежно и проникновенно входят его слова в душу человека, задевая в нем нежнейшие и сокровеннейшие струны души. Сузо никогда не поучает своего читателя, никогда не занимает по отно­шению к нему позицию непререкаемого авторитета. Он всегда го­ворит о самом себе, о простом человеке, оказавшемся в ситуации радикального религиозного выбора и осознавшем ничтожество собственных сил для принятия правильного решения. Поэтому обращение Сузо к Богу за помощью и поддержкой — какой бы ли­тературной стилизацией это ни было — не выглядит чем-то искус­ственным и нарочитым. То, что рассказывает Сузо о своем опыте, может понять и принять любой человек, не совершая над собой на­силия и не испытывая внутренней неловкости.

И все же, с какой бы стороны ни двигаться к Сузо, мимо боли не пройти. Для того чтобы понять глубину, величие и непреходя­щее значение этого мыслителя, необходимо пройти через эту боль и преодолеть ее. Эта книга — опыт такого путешествия, возможно, для кого-то и не самого приятного. И поскольку, совершая его, мы постараемся идти не «от Сузо», но «к Сузо», то сам средневековый мистик послужит нам надежнейшим другом и проводником, об­легчающим путь и помогающим не сбиться с дороги.

Границы предполагаемого маршрута следует очертить сразу, сформулировав, наверное, центральный тезис всего исследования: подлинные масштабы фигуры Сузо можно понять лишь при условии, если мы будем относиться к нему как к незаурядному рели­гиозному мыслителю, главным замыслом которого было создание особой модели христианского мышления, известной как philosophia spiritualis. Правда, следует сразу оговориться, что исследование не будет носить систематического характера и сопровождаться исчерпывающими выводами. Как и многие мистики, Сузо не был сис­тематиком. Само мышление Сузо бежит систематичности. Оно приглашает мысль человека туда, где заканчиваются претензии ра­зума на систематическую исчерпаемость и всеобъемлющую обос­нованность и начинается сфера Божественного Абсолюта, вступая в которую, человек не может быть уверен ни в чем из того, что со­ставляет его собственное существо, и где, осознавая собственное бессилие, он утверждает Божественное Величие, на которое ему только и остается полагаться.