Свет Христов просвещает всех - выпуск 12

На протяжении последних веков так называемый «поиск исторического Иисуса», представляющий собой попытку реконструкции личности Христа, неоднократно предлагал иную версию жизни Спасителя, чем та, которая описана в евангелиях. Успехом эти попытки не увенчались: вместо единого альтернативного сценария появились десятки взаимоисключающих версий.

Эта разноголосица обусловлена отсутствием четких методологических критериев.

В результате к началу XXI в. «поиск» оказался в глубоком кризисе. Некоторых ученых этот кризис подтолкнул к тотальному скептицизму.

Однако современная эпоха ознаменовалась и ренессансом трудов по реабилитации исторической достоверности евангелий: комментаторам удалось предложить свежие доводы, имеющие исключительно важное значение не только для теологии и библеистики, но и для миссии и апологетики.

Свет Христов просвещает всех - Альманах СФИ - выпуск 12

Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института

Издается с мая 2007 года

Москва, 2014, ISSN 2078–3434

Свет Христов просвещает всех - Альманах СФИ - выпуск 12 - Содержание

От редакции

Библеистика

Г. Г. Ястребов. «Поиск исторического Иисуса»: выход из тупика?

А. Б. Сомов. Лк 9:7–9 в контексте иудейских представлений о загробной жизни

Богословие

Л. В. Крошкина. Иерархизм и старшинство в писаниях мужей апостольских

О. В. Афанасьева. Эсхатологическая направленность жизни старообрядческих общин ветковского согласия

Литургика

Н. Е. Кушнир. Особенности служения дьяконисс в связи с их литургическим поставлением

М. А. Верховская. Личное молитвенное правило в литургической практике Русской православной церкви

В. А. Савескул. Смысловые аспекты чина отречения от сатаны и сочетания со Христом

Свет Христов просвещает всех - Альманах СФИ - выпуск 12 - От редакции

В очередной, двенадцатый, выпуск Альманаха Свято-Филаретовского православно-христианского института вошли статьи по библеистике, богословию и литургике.

Раздел «Библеистика» представлен двумя работами преподавателей института, отражающими их научные интересы. Статья Г. Г. Ястребова посвящена проблеме так называемого поиска «исторического Иисуса». Автор приводит обзор истории развития данного метода, рассматривает применяемые разными исследователями критерии достоверности/недостоверности евангельских рассказов с анализом ограниченности каждого критерия. Отсутствие четких методологических критериев привело к тому, что к началу XXI века метод оказался в глубоком кризисе. Однако современная эпоха ознаменовалась и ренессансом трудов по реабилитации исторической достоверности евангелий: комментаторам удалось предложить свежие доводы, имеющие исключительно важное значение не только для теологии и библеистики, но и для миссии и апологетики.

Статья А. Б. Сомова посвящена анализу отрывка из Евангелия от Луки (Лк 9:7–8), в котором говорится о слухах, ходивших в Иудее, будто Иисус — это воскресший Иоанн Креститель, или Илия, или кто-то из пророков. По мнению автора, данная перикопа в тексте Евангелия от Луки не только служит христологическим целям евангелиста, но и в немалой степени отражает бытовавшие в то время иудейские взгляды на посмертную участь человека. Рассматривая представления, имеющие место в ряде ветхозаветных и апокрифических книг, автор приходит к выводу, что взгляды Луки сформировались как под их влиянием, так и благодаря христианской вере в воскресение Иисуса.

Раздел «Богословие» также представлен двумя работами. Статья преподавателя СФИ Л. В. Крошкиной посвящена анализу отношений пастырей и мирян в ранней церкви. Опираясь на памятники раннехристианской письменности, автор прослеживает эволюцию понятия церковного старшинства, которая изначально понималась как особая ответственность пресвитера за своих братьев и сестер, к понятию иерахизма, для которого характерны отношения соподчиненности и принципиальной отделенности пастыря от паствы. В наиболее ранних источниках критерием старшинства является подражание пастыря Господу в принятии бремени ближнего и отдаче себя и своих даров, безукоризненное, кроткое и беспорочное служение. Но уже в посланиях сщмч. Игнатия Антиохийского епископ совмещает в себе признаки и старшинства, и иерархизма. Возникает несколько искаженный образ епископа как, прежде всего, первосвященника и заместителя Христа, иерархически отделенного от народа.

Работа О. Афанасьевой посвящена описанию и анализу эсхатологических воззрений отдельных старообрядческих общин вет ковского согласия. Поиски разрешения насущных вопросов веры в этой традиции оказались сосредоточенными на воплощении национально-религиозной идеи земного рая. Изначальная эсхатологическая направленность общинной жизни ветковских старообрядцев со временем превратилась в буквальное исполнение готовых стереотипных форм в разных областях жизни. Причиной этого стало утопическое понимание теократической идеи христианства, отождествление порядка истории, освящаемого Церковью, с мистическим порядком Царства Божьего. Поэтому разрушение сложившихся форм богопочитания расценивалось как измена Православию. Подобное миропонимание привело к полному неприятию опыта жизни других христиан, к отождествлению обряда и догмата.

Раздел «Литургика» представлен тремя работами студентов СФИ. В статье Н. Кушнир исследуются чины поставления дьяконисс в связи с вопросом об их месте среди других церковных служений. Результаты сравнения данных чинов позволяют сделать вывод, что область служения дьяконисс, достаточно обширная до начала IV века, постепенно сужалась и в конце концов ограничилась поддержанием порядка и благочестия в храме. В связи с развитием монашества, чины дев и вдов, из которых поставлялись дьякониссы, постепенно заменялись монашескими обетами.

Статья М. Верховской посвящена анализу последования личного молитвенного правила, принятого в Русской православной церкви, с точки зрения его структуры, состава, характера и содержания входящих в него молитв. Проведенное исследование показывает, что данное правило отражает расхождение частной молитвенной практики с принятым общецерковным порядком богослужения и имеет ряд существенных недостатков. Вопрос ежедневной молитвы православного христианина, особенно в соотнесении с молитвой Церкви, остается актуальным и требует дальнейшего пастырского, богословского, исторического и литургического исследования и осмысления.

В завершающей альманах статье В. Савескул рассматривается смысловое наполнение чина отречения от сатаны и сочетания со Христом. Данный чин неразрывно связан с предкрещальным покаянием, освобождением от власти «князя мира сего» посредством экзорцизмов и принесением обетов верности Богу. Ответы крещаемого в чине отречения от сатаны и сочетания со Христом можно рассматривать как главные крещальные обеты, приносимые еще до принятия водного крещения.