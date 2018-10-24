Предлагаемый трудъ имѣетъ цѣлью доказать, что это традиціонное пониманіе христіанства не въ правѣ выступать отъ имени самого христіанства: оно осуждается Евангеліемъ, всѣмъ его существомъ. Приговоръ себѣ односторонне аскетическое освѣщеніе христіанства находитъ въ Евангеліи, какъ благовѣстіи царства Божія; оно питается только забвеніемъ и искаженіемъ Евангельской идеи царства Божія.

Злоба и невѣжество сдѣлали нашу жизнь адомъ. Все лучшее въ человѣчествѣ трудится надъ исправленіемъ жизни; сюда направлены усилія культуры. Должна ли одна церковь быть въ сторонѣ отъ этой работы человѣчества по улучщенію земной жизни и оставаться, въ заботахъ о спасеніи отдѣльныхъ лицъ, лишь молчаливою зрительницею золъ и неправдъ общественной жизни? Въ заботахъ о небѣ должна ли быть забыта земля? Да, отвѣчаетъ намъ традиціонное міросозерцаніе: „христіанство ставитъ человѣчеству идеалъ небесный, только небесный, и только терпитъ, допускаетъ земное, земной идеалъ, если земное не препятствуетъ небесному; земное не обнимается небеснымъ христіанскимъ идеаломъ; между здѣшнимъ и будущимъ нѣтъ органической связи, и царство Божіе тамъ, за гробомъ, уготовано намъ и возможно безъ царства Божія здѣсь, на землѣ"...

Павел Яковлевич Светлов - Идея Царства Божия и её значение для христианского миросозерцания - Введение

Не въ самѳмъ христіанствѣ корни ригористическо-аскетическаго міросозерцанія, выдаваемаго за христіанское, а внѣ его. У насъ, въ России, псевдо-аскетическое традиціонное христіанство исключительно загробнаго идеала, византійское христіанство, представляетъ собою только печальное наслѣдство, оставленное намъ нашею исторіею. Корни его тамъ, откуда пришла къ намъ и самая вѣра,— въ Византіи, дохнувшей на насъ тлетворнымъ дыханіемъ одряхлѣвшаго и умиравшаго общественнаго организма, ненавистію къ міру, разочарованіемъ и равнодушіемъ старости.

Наконецъ въ Петровскую эпоху традиціонное міросозерцаніе съ его проповѣдью равнодушія къ міру закрѣплено было неблагопріятными условіями, въ которыя была поставлена наша русская церковь церковною реформою Петра. Оно стало нужно въ качествѣ вольнаго и невольнаго оправданія того отчужденія церкви оть жизни, потери ея нравственнаго авторитета и вліянія на жизнь, какія явились послѣдствіемъ превращенія церкви, носительницы живой силы и духа Христа, въ вѣдомство православнаго исповѣданія, въ одну изъ малозначительныхъ частей государственнаго бюрократическаго механизма. Свое омертвѣніе для жизни пришлось оправдывать теоріей загробнаго идеала и прикрывать его именемъ христіанской религіи, незаконно замкнувшись въ узкой сферѣ заботъ о личномъ нравственномъ совершенствованіи членовъ церкви. Настоящая печальная дѣйствительность однако выбиваетъ насъ и изъ этой послѣдней позиціи въ нашемъ бѣгствѣ отъ міра: и въ этой сферѣ вліяніе церкви и ея авторитетъ оказались поколебленными, ея дѣятельность слабою. Иначе и быть не можетъ. Воспитывать въ христіанской религіи дѣятельной любви нельзя проповѣдью равнодушнаго или спокойнаго созерцанія страданій человѣчества, его подвяговъ на борьбу со зломъ и упорнымъ молчаніемъ ,о неправдѣ, которою такъ полна наша жизнь!

Какъ могла церковь съ успѣхомъ дѣйствовать и въ этой спеціальной своей сферѣ совершенствованія чадъ своихъ вслѣдствіе проникнувшаго всю ее насквозь духа бюрократической мертвенности и въ пастырствѣ, и въ проповѣди, и въ управленіи, и въ ученіи, и т. д.? Какъ можетъ быть достигнута эта цѣль въ церкви съ такимъ разобщеніемъ пастырей и паствы, какое наблюдается только у насъ? По апостолу члены церкви совершенствуются взаимнымъ единеніемъ и назиданіемъ въ вѣрѣ и любви (1 Кор. XIV, 3—4, 12, 26; Еф. IV, 16; 1 Сол. V, 11 и др.); но такое единеніе не имѣетъ мѣста тамъ, гдѣ систематическимъ изгнаніемъ отовсюду начала соборности церковь, организмъ вѣрующихъ, низведена на извѣстную сумму ничѣмъ не связанныхъ отдѣльныхъ посѣтителей храмовъ, а возможность взаимнаго назиданія словомъ вѣры, устнымъ и печатнымъ,— возможность любящему сердцу и вѣрующему уму дѣлиться съ другими плодами своего духовнаго опыта затруднена всевозможною бюрократическою регламентаціею и особенно духовною цензурою, съ явнымъ подчиненіемъ здѣсь вѣчныхъ и высшихъ интересовъ христіанской религіи преходящимъ и случайнымъ интересамъ церковной политики (охраненіе существующаго порядка).

Ясно, какъ БожІй день: даже для успѣха въ своей спеціальной сферѣ душеспасенія церковь должна въ своемъ устройствѣ и дѣятельности возвратиться къ соотвѣтствующимъ ея духовной сущности началамъ и законамъ, возвѣщеннымъ христіанскою религіею и начертаннымъ въ церковномъ канонѣ. Это начинаетъ сознаваться нынѣ съ особенною силою, и есть уже стремленіе къ освобожденію церкви отъ мертвящей оюрократической опеки; но есть и реакція ему. Реакція черпаетъ матеріалъ для теоретическаго оправданія себѣ въ богатыхъ залежахъ аскетическо-византійской письменности. СочиненІя, подобныя предлагаемому; должны служить противоядіемъ теоретическому обоснованію реакціи: они показываютъ, что правда не на ея сторонѣ.

Вопросъ объ отношеніи христіанства и культуры имѣетъ и свою спеціальную цѣнность и интересъ независимо отъ совершающагося у насъ церковно-общественнаго движенія. Въ послѣднее время онъ особенно усердно разрабатывается въ западной богословской литературѣ,— прежде всего подъ вліяніемъ рѣзкаго обостренія на западѣ соціально-экономическаго вопроса и сильнаго развитія соціалистическаго движенія. Но кромѣ того на вниманіе къ этому вопросу въ западной богословской литературѣ не остались, вѣроятно, безъ вліянія сочиненія Л. Н. Толстого, которыми особенно интересуются въ нѣмецкомъ богословіи, а съ очевидностью — лекціи проф. А. Гарнака о сущности Христіанства (Вегііп 1900). Какъ извѣстно, христіанство Л. Толстого является отрицаніемъ земной жизни, земныхъ благъ; христіанство у Гарнака къ земнымъ благамъ индифферентно. Какъ въ дѣйствительности христіанство относится къ земной нашей жизни? Вотъ вопросъ, около котораго вращается западная богословская литература, значительная не только по объему, но и по качеству, съ разнообразными отвѣтами на вопросъ.

Павел Светлов