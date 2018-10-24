Светлов - Идея Царства Божия
Злоба и невѣжество сдѣлали нашу жизнь адомъ. Все лучшее въ человѣчествѣ трудится надъ исправленіемъ жизни; сюда направлены усилія культуры. Должна ли одна церковь быть въ сторонѣ отъ этой работы человѣчества по улучщенію земной жизни и оставаться, въ заботахъ о спасеніи отдѣльныхъ лицъ, лишь молчаливою зрительницею золъ и неправдъ общественной жизни? Въ заботахъ о небѣ должна ли быть забыта земля? Да, отвѣчаетъ намъ традиціонное міросозерцаніе: „христіанство ставитъ человѣчеству идеалъ небесный, только небесный, и только терпитъ, допускаетъ земное, земной идеалъ, если земное не препятствуетъ небесному; земное не обнимается небеснымъ христіанскимъ идеаломъ; между здѣшнимъ и будущимъ нѣтъ органической связи, и царство Божіе тамъ, за гробомъ, уготовано намъ и возможно безъ царства Божія здѣсь, на землѣ"...
Предлагаемый трудъ имѣетъ цѣлью доказать, что это традиціонное пониманіе христіанства не въ правѣ выступать отъ имени самого христіанства: оно осуждается Евангеліемъ, всѣмъ его существомъ. Приговоръ себѣ односторонне аскетическое освѣщеніе христіанства находитъ въ Евангеліи, какъ благовѣстіи царства Божія; оно питается только забвеніемъ и искаженіемъ Евангельской идеи царства Божія.
Павел Яковлевич Светлов - Идея Царства Божия и её значение для христианского миросозерцания
(Богословско-апологетическое исследование)
Сергиев, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905 г. 476 с.
Сергиев, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905 г. 476 с.
Книга в старой орфографии.
Павел Яковлевич Светлов - Идея Царства Божия и её значение для христианского миросозерцания - Содержание
Предисловие
Введение
Введение
- Общее значение идеи о царстве Божием в христианском мировоззрении. Возможность плодотворного применения ее в области богословия догматического, нравственного, апологетики, проповедничества и публицистики. Незначительность действительного применения идеи царства Божия в богословии. Причины этого печального явления, - мнимая и настоящая. Задача исследования и его характер. План и содержание исследования. Литература предмета,источники и пособия
I. Основание (восстановление) царства Божия, как сущность и цель дела Христова
- Вселенная, как царство Божие, или христианское учение о цели творения видимого мира и человека. Распадение царства Божия во вселенной с грехопадением ангелов и первых людей Царство дьявола в его отношении к царству Божию.
- История домостроительства нашего спасения, как история постепенного восстановления царства Божия: начало восстановления царства Божия в Ветхом Завете и окончательное восстановление царства Божия Господом нашим Иисусом Христом, как цель Его явления на землю.
- Учение Иисуса Христа об основании царства Божия,как главной цели Его пришествия на землю. Учение Иисуса Христа о Себе, как о Мессии - Царь
II. Понятие о царстве Божием
- Иудейские представления о царстве Божием.
- Проповедь Иоанна Крестителя о царстве Божием. Евангельское благовестие о царстве Божием в его общем отличии от иудейского понятия о нем и других понятий с судейскою закваскою. Общее отличие;универсальность царства Божия; условия вступления в царство Божие и состав его; духовность царства Божия; способ осуществления царства Божия или общий характер и дух царствования Христа; несовместимость с христианством принуждения в религии, как способа осуществления царства Божия, и евангельское решение вопроса о свободе совести
- Положительное выяснение содержания понятия царства Божия,как высшего (духовного) блага, и способа осуществления его
- Понятие о сущности царства Божия, как вывод из предшествующего
- Свойства царства Божия, вытекающие из понятия о сущности его
- Трансцедентальность и имманентальность царства Божия. Царство Божие, как нечто уже осуществляемое и явившееся, и царство Божие, как нечто будущее, задача и идеал. Всеобъемлимость царства Божия или необходимость космического исполнения царства Божия, откровения во всей твари, - не только внутри человека, в духе его, но и вне последнего в природе и истории. Осуществление царства Божия на земле и разбор возражений, отрицающих существование и развитие царства Божия на земле. Полное определение Царства Божия
- Формы царства Божия или история царства Божия на земле в его главных моментах: царство Божие этическое; царство Божие космическое; царство Божие, осуществляемое в будущем веке, в полноте времен, - эсхаталогическое, или - царство благодати, царство силы и царство славы. Эсхаталогическая сторона в евангельском учении о царстве Божием. Совместимость эсхаталогической стороны царства Божия с его духовной или этической стороной вопреки рационализму.
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Царство Божие и Церковь. Решение вопроса об отличии и взаимных отношениях царства Божия и церкви по
- а) данным евангелия;
- б) истории христианской литературы и
- в) богословской науки.
- Состояние вопроса в современной богословской науке: мнения по вопросу Краусса, Швейцера, Иммера, Эбрарда, Ротэ и др. Разбор этих мнений и его результаты. Положительное выяснение вопроса о взаимных отношениях царства Божия и церкви или существующих между ними отличиях.
- Апостольское учение о царстве Божием в его отношении к Евангельскому Христову благовестию царства Божия
III. Средства к основанию (восстановлению) царства Божия
- Евангельское нравственное учение, как единственное средство к основанию царства Божия по воззрению рационализма
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Отрицание необходимости второго пришествия для исполнения царства Божия в рационализме и его мнимые основания:
- а) неподлинность эсхатологического элемента в евангельском учении о царстве Божием и
- б) несовместимость его с этическим понятием о царстве Божием.
- Совместимость эсхатологической стороны в понятии о царстве Божием с его этической стороной вопреки рационализму. Недостаточность одного учения для осуществления царства Божия даже только как духовно-нравственного блага и необходимость второго пришествия Христова: совместимость идеи развития в евангельском воззрении царства Божия с эсхатологическим элементом в понятии в понятии о царстве Божием. Искупление в широком смысле, как главнейшее условие восстановления царства Божия в мире.
- Церковь, как посредница искупления и как главное и первое в силу этого средство основания царства Божия на земле. Вспомогательные и второстепенные после церкви орудия царства Божия: наука,литература, искусство, государство, словом, - культура или цивилизация, и особенное значение государства, как служебного орудия в деле созидания христианством царства Божия на земле
- Важность вопроса о взаимных отношениях государства и церкви и переход к следующей главе
IV. Царство Божие в истории и современной действительности
- Печальное состояние современного европейского мира и современное искание путей к лучшему будущему. Свидетельство истории о христианстве, как о единственной и несравнимой исторической силы и фактор прогресса.
- Мир дохристианский с бессилием обрести благо собственными средствами. Помощь миру в лице христианства
- Евангельский путь обновления мира и его сущность. Благотворное действие христианства в истории: первые века христианства, к доказательство жизненности и могущества христианской религии, в смысле общественной силы. Плоды христианства в истории и общее его значение для европейской цивилизации. Современное состояние европейского мира и его цивилизация. Неполнота действия христианства в истории в качестве общественной силы. Общая характеристика "христианской"" жизни. Быт Европейский. Европейское общество в социально-экономическом отношении; экономический вопрос
- Международные отношения. Церковь и государство. Обзор различныхтформ отношений между государством и церковью, известных из истории и современной действительности, и их оценка. Об идеальном отношении государства и церкви или, о так называемом, христианском государстве
- Вывод о современной цивилизации и ее общем характере. Христианство,как единственный путь к лучшему будущему и неосновательность притязаний науки и цивилизации на исключительное значение в делеустроения лучшего будущего. Заключение
V. Царство Божие о воззрениях Гоголя, Достоевского и Толстого
- Смысл и постановка вопроса. Гоголь. Религиозно-общественные взгляды Гоголя в их отношении к христианству. Определение религиозного типа Гоголя. Односторонность взглядов Гоголя в области общественных вопросов и значение его слова в области вопросов личной христианской морали. Гоголь, как проповедник царства Божия. Признание общественного значения церкви к жизни русского народа по Гоголю. Кажущийся обскурантизм Гоголя и односторонняя идея о зависимости общественного блага исключительно от морального состояния личностей, как его источник. Мессианизм Гоголя, или о великом значении России в судьбах царства Божия по Гоголю. Значение Гоголя в истории русского самосознания
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Естественность перехода от Гоголя к Достоевскому. Достоевский. Представление Достоевского о царствии Божием. Способ существования царства Божия: критика европейской культуры; личноес овершенствование в духе христианской любви, как единственный путь к царству Божию; различие между Гоголем и Достоевским в понятиях об общественном значении церкви и способе воздействия ее на жизнь. Мессианизм, или "мистический патриотизм" Достоевского: - Русский идеал, будущность России и ее мировое значение вообще - о сущности мессионизма Достоевского. Основания миссионизма Достоевского или об условиях к осуществлению своего назначения русским народом:
- 1) полное и неискаженное хранение правды Христовой в русском народе; утрата чистоты христианской веры в западном христианстве; религиозность русского народа; воплощение ее в русском простом народе и иночестве.
- 2) Племенные особенности русского народа и о "всечеловечности" его в частности: ее изображения и доказательства; значение реформы Петра I в развитии "всечеловечности" и - поэзии Пушкина в ее определении
- 3) Политическое могущество России как одно из условий к осуществлению ее мирового назначения и значение вопроса о панславизме и славянском вопросе.
- Критика мессианизма Достоевского в частности и религиозно-общественного идеала его в целом (Градовский, В. Соловьев, Неплюев и др.).
- Толстой. Общее понятие о царстве Божием у Толстого. Непротивление злу, с вытекающими из него последствиями, как путь к установлению царства Божия. Религиозно-общественный идеал Толстого илиположительное содержание его понятия о царстве Божием. Опрошение, вместо развития, и отрицание жизни, вместо ее обновления и улучшения Евангелием. Преимущества Гоголя и Достоевского перед Толстым и их слабость по сравнению с ним. Место и заслуги Толстого в истории русского самосознания и религиозно-общественной мысли.
- Заключение: основная идея всех трех писателей о личном совершенстве, как условие общественного блага, и одностороннее ее выражение у них. Общая заслуга Гоголя, Достоевского и Толстого перед русским общественным самосознанием и место их в истории так называемого современного религиозно-философского или идеалистического движения, в России
VI. Христианство во свете идеи царства Божия или о христианском миросозерцании в его зависимости от понятий о царстве Божие
- Постановка вопроса. Господствующее в богословии понятие о церкви как царстве Божием, в его влиянии на христианское миросозерцание
- Важнейшее, общее следствие отождествления церкви и царства Божия: отрицание мира или естественной жизни, исключение их из области царства Божия. Вопрос о язычестве в его отношении к царству Божию: учение Библии, указанные истории; уяснение места язычества в царстве Божием сравнениями. Признание этической основы или святости государства христианскою религией. Противоречие односторонне-аскетического понятия о царстве Божием букв Св. Писания; противоречие его также духу и сущности христианства, как абсолютной полноте жизни и истины. Вредные стороны этого понятия по воззрению А. Ричля
- Ложный аскетизм, как причина и в то же время как следствие рассматриваемого понятия, отождествляющего церковь и царство Божие. Пессимистическая окраска, сообщаемая христианскому миросозерцанию этим понятием. Светлый взгляд христианства на жизнь; временное и вечное в их взаимных отношениях по христианскому воззрению; христианство и культура. Идея Боговоплощения, как принцип примирения христианства и культуры. Оценка этого богословского принципа.
- Заключение: необходимость органическогоусвоения правильного всестороннего понятия о царстве Божием в богословии, как первое условие его обновления, и его внешние условия
VII. Философско-историческое или историософическое значение идеи царства Божия (Очерк по истории христианской философии истории)
- Вопросы о смысле жизни личностей и о смысле истории.
- Библия, как первоначальный источник идеи всемирной истории. Идея царства Божия, как основа библейской философии истории.
- Библейское философско-историческое миросозерцание в учении апостола Павла Смысл и идеальное содержание исторического процесса по воззрению апостола Павла.
- Деление истории на периоды: а) периоддохристианский и Б) новый, христианский период в истории царства Божия. Их взаимное отношение и характеристика
- Результат дохристианской истории в иудействе и язычестве
- "Полнота времени". Второй, христианский период, его подразделения на царство благодати и царство славы; эсхатология апостола Павла. Образцы философско-исторической концепции, в библейском духе, в святоотеческой литературе - у св. Иринея и Тертуллиана. Первый научный опыт христианской философии истории в сочинении Блаженного Августина De civitate Dei ("О граде Божием"): цель сочинения, изложение содержания, значение этого сочинения и его влияние на дальнейшее развитие христианской философии истории
- Замечания о сочинении Боссюэта
VIII. Промысл Божий в истории и наука (Опыт научного построения философии истории в теории исторического прогресса профессора Н. Кареева)
- Н.Н. Неплюев. Общая характеристика литературно-общественной деятельности Н.Н. Неплюева. Сочинения Неплюева и место, занимаемое в них идеею царства Божия. Царство Божие в воззрении Н. Неплюева: Понятие о царстве Божием; начало и факторы царства Божия на земле; царство Божие, как высшее благо и цель жизни людей, народов и всего человечества; обязанность служения царству Божию; кто передовые люди?. Современная эра в истории царства Божия на земле.
- Препятствия к успехам царствия Божия на земле
- Ложное христианство, как одно из главнейших препятствий к успехам царства Божия; искажение сущности подлинного христианства в ложном христианстве словом и жизнью; первенствующее значение любви в христианстве, ее сущность и свойства. Разлад действительной жизни с идеалом христианским; его важнейшие проявления, как капиталистический строй современной цивилизации, разделение и распри церквей, отсутствие религиозно-нравственного воспитания и т.д. Вывод отсюда условий развития царства Божия на земле в борьбе его с царством зла
- Особенное значение церкви в деле созидания царства Божия на земле; настоящее состояние русской православной церкви и необходимость активного содействия ей паствы в деле устроения царства Божия на земле; трудовые братства, как наилучшая форма или способ содействия церкви со стороны паствы в христианской организации жизни на основе любви или в устроении царства Божия на земле.
- Трудовые братства: их идея и общее значение; значение трудовых братств в решении экономического вопроса; значение их для бедных и богатых, для церкви, государства, русского народа.
- Крестовоздвиженское Трудовое Братство, основанное Н.Н. Неплюевым, как первый опыт организации жизни и труда на христианских началах любви и братолюбия; устройство Крестовоздвиженского Трудового Братства и воспитание в его школах; нападки печати на Трудовое братство, школы и идеи Н.Н. Неплюева; общая характеристика критики. Голос духовной печати. Заключение
IX. Идея царства Божия в русском богословии
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Неблагоприятные условия для разработки учения о царстве Божием в русском богословии. Общее положение идеи царства Божия в русском богословии. Деление литературы вопроса на группы
- А) Краткое обозрение журнальных статей: статьи критико-Библиографические и монографии о царстве Божием.
- Б) Вторая группа в русской богословской литературе о царстве Божием: свящ. Г.С. Петров Н.Н. Неплюев и Владимир Соловьев.
- Свящ. Г.С. Петров: характеристика литературной деятельности о. Петрова; его сочинение о царстве Божием; критическая литература об о. Петрове и его литературной деятельности; место о. Петрова в русской духовной литературе
- Н.Н. Неплюев. Общая характеристика литературно-общественной деятельности Н.Н. Неплюева. Сочинения Неплюева и место, занимаемое в них идеей царства Божия. Царство Божие в воззрении Н. Неплюева.
- Владимир Соловьев. Место идеи царства Божия в миросозерцании Соловьева. Философия Соловьева в его отношении к учению о царстве Божием и вопросе о ее значении для богословия вообще и для учения о царстве Божием в частности. Философские основания или теософический фундамент учения Соловьева о царстве Божием: краткий очерк "философии всеединства" Подробное изложение учения о царстве Божием. Царство Божие и церковь в их взаимных отношениях по Соловьеву. Общая оценка учения Соловьева о царстве Божием с заключением о Вл. Соловьеве, как богослове. Прижизненная и посмертная критика учения Соловьева о царстве Божием в духовной печати.
- Заключение главы
Указатель предметный и именной в книге
Павел Яковлевич Светлов - Идея Царства Божия и её значение для христианского миросозерцания - Введение
Не въ самѳмъ христіанствѣ корни ригористическо-аскетическаго міросозерцанія, выдаваемаго за христіанское, а внѣ его. У насъ, въ России, псевдо-аскетическое традиціонное христіанство исключительно загробнаго идеала, византійское христіанство, представляетъ собою только печальное наслѣдство, оставленное намъ нашею исторіею. Корни его тамъ, откуда пришла къ намъ и самая вѣра,— въ Византіи, дохнувшей на насъ тлетворнымъ дыханіемъ одряхлѣвшаго и умиравшаго общественнаго организма, ненавистію къ міру, разочарованіемъ и равнодушіемъ старости.
Наконецъ въ Петровскую эпоху традиціонное міросозерцаніе съ его проповѣдью равнодушія къ міру закрѣплено было неблагопріятными условіями, въ которыя была поставлена наша русская церковь церковною реформою Петра. Оно стало нужно въ качествѣ вольнаго и невольнаго оправданія того отчужденія церкви оть жизни, потери ея нравственнаго авторитета и вліянія на жизнь, какія явились послѣдствіемъ превращенія церкви, носительницы живой силы и духа Христа, въ вѣдомство православнаго исповѣданія, въ одну изъ малозначительныхъ частей государственнаго бюрократическаго механизма. Свое омертвѣніе для жизни пришлось оправдывать теоріей загробнаго идеала и прикрывать его именемъ христіанской религіи, незаконно замкнувшись въ узкой сферѣ заботъ о личномъ нравственномъ совершенствованіи членовъ церкви. Настоящая печальная дѣйствительность однако выбиваетъ насъ и изъ этой послѣдней позиціи въ нашемъ бѣгствѣ отъ міра: и въ этой сферѣ вліяніе церкви и ея авторитетъ оказались поколебленными, ея дѣятельность слабою. Иначе и быть не можетъ. Воспитывать въ христіанской религіи дѣятельной любви нельзя проповѣдью равнодушнаго или спокойнаго созерцанія страданій человѣчества, его подвяговъ на борьбу со зломъ и упорнымъ молчаніемъ ,о неправдѣ, которою такъ полна наша жизнь!
Какъ могла церковь съ успѣхомъ дѣйствовать и въ этой спеціальной своей сферѣ совершенствованія чадъ своихъ вслѣдствіе проникнувшаго всю ее насквозь духа бюрократической мертвенности и въ пастырствѣ, и въ проповѣди, и въ управленіи, и въ ученіи, и т. д.? Какъ можетъ быть достигнута эта цѣль въ церкви съ такимъ разобщеніемъ пастырей и паствы, какое наблюдается только у насъ? По апостолу члены церкви совершенствуются взаимнымъ единеніемъ и назиданіемъ въ вѣрѣ и любви (1 Кор. XIV, 3—4, 12, 26; Еф. IV, 16; 1 Сол. V, 11 и др.); но такое единеніе не имѣетъ мѣста тамъ, гдѣ систематическимъ изгнаніемъ отовсюду начала соборности церковь, организмъ вѣрующихъ, низведена на извѣстную сумму ничѣмъ не связанныхъ отдѣльныхъ посѣтителей храмовъ, а возможность взаимнаго назиданія словомъ вѣры, устнымъ и печатнымъ,— возможность любящему сердцу и вѣрующему уму дѣлиться съ другими плодами своего духовнаго опыта затруднена всевозможною бюрократическою регламентаціею и особенно духовною цензурою, съ явнымъ подчиненіемъ здѣсь вѣчныхъ и высшихъ интересовъ христіанской религіи преходящимъ и случайнымъ интересамъ церковной политики (охраненіе существующаго порядка).
Ясно, какъ БожІй день: даже для успѣха въ своей спеціальной сферѣ душеспасенія церковь должна въ своемъ устройствѣ и дѣятельности возвратиться къ соотвѣтствующимъ ея духовной сущности началамъ и законамъ, возвѣщеннымъ христіанскою религіею и начертаннымъ въ церковномъ канонѣ. Это начинаетъ сознаваться нынѣ съ особенною силою, и есть уже стремленіе къ освобожденію церкви отъ мертвящей оюрократической опеки; но есть и реакція ему. Реакція черпаетъ матеріалъ для теоретическаго оправданія себѣ въ богатыхъ залежахъ аскетическо-византійской письменности. СочиненІя, подобныя предлагаемому; должны служить противоядіемъ теоретическому обоснованію реакціи: они показываютъ, что правда не на ея сторонѣ.
Вопросъ объ отношеніи христіанства и культуры имѣетъ и свою спеціальную цѣнность и интересъ независимо отъ совершающагося у насъ церковно-общественнаго движенія. Въ послѣднее время онъ особенно усердно разрабатывается въ западной богословской литературѣ,— прежде всего подъ вліяніемъ рѣзкаго обостренія на западѣ соціально-экономическаго вопроса и сильнаго развитія соціалистическаго движенія. Но кромѣ того на вниманіе къ этому вопросу въ западной богословской литературѣ не остались, вѣроятно, безъ вліянія сочиненія Л. Н. Толстого, которыми особенно интересуются въ нѣмецкомъ богословіи, а съ очевидностью — лекціи проф. А. Гарнака о сущности Христіанства (Вегііп 1900). Какъ извѣстно, христіанство Л. Толстого является отрицаніемъ земной жизни, земныхъ благъ; христіанство у Гарнака къ земнымъ благамъ индифферентно. Какъ въ дѣйствительности христіанство относится къ земной нашей жизни? Вотъ вопросъ, около котораго вращается западная богословская литература, значительная не только по объему, но и по качеству, съ разнообразными отвѣтами на вопросъ.
Павел Светлов
Замечательный и чрезвычайно актуальный труд. Странно, что его не отредактировали и переиздали в современной орфографии.