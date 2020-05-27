Свирский – Перевоплощение
Тора и психология
Эта книга написана как для светского, но открытого духовному поиску человека, так и для посвящённого в основы еврейской традиции. Ведь духовное развитие, рост — постоянный процесс. Даже родившийся в религиозной семье не включается в этот процесс автоматически.
В основу книги лёг практический материал семинара духовного тренинга, проводимого мною в последние пять лет в Йерушалаиме, других городах Израиля, а также бывшего СССР, которому предшествовал 20-летний опыт работы в области психологической и духовной терапии.
Первая часть книги — это расширенный и переработанный вариант моей брошюры «Тора и психология», впервые увидевшей свет в 1996 году, с которой, возможно, читатели уже знакомы. в ней идёт речь о философских аспектах духовного тренинга. она отвечает на вопросы:
— Где находится Б-г?
— Что блокирует наш контакт с Творцом?
и показывает направление, в котором нужно двигаться.
Часть вторая — о перевоплощении души — значительно богаче материалом нежели аналогичный раздел брошюры и включает главу о том, что говорят об этом еврейские источники.
Необычна третья часть, в которую вошли упражнения духовного тренинга. для человека, привыкшего читать книгу быстро от корки до корки, может показаться неожиданным появление в данном контексте материала, специально замедляющего прочтение и рассчитанного не только на знакомство со своим внутренним миром, но и на возможность его преобразования.
Ефим Свирский – Перевоплощение - Серия «Тора и психология»
Йерусалим: Дварим, 5770 (2010 г.). — 360 с.
ISBN 965-90487-0-x
Ефим Свирский – Перевоплощение - Серия «Тора и психология» - Содержание
р. Бенцион ЗИЛЬБЕР о методике лечения по системе еврейской духовной терапии
От автора. Предисловие к 1-му изданию
Часть первая. «Этот мир придуман не нами»
- Глава первая. Как дойти до жизни такой
- Глава вторая. Что было До
- Глава третья. Контакт? Есть контакт!
- Глава четвёртая. Фокусы змея и лечение симптомов
- Глава пятая. Приоткройте дверь
- Глава шестая. Что такое «я боюсь» и как с этим бороться
- Глава седьмая. Никто не хотел умирать?
- Глава восьмая. Не человек плох — поступок
- Глава девятая. «Аннушка уже купила масло...»
- Глава десятая. Неизвестность — мать возможности
- Глава одиннадцатая. Под бесконечным небом
- Глава двенадцатая. Бессмысленный вопрос?
- Глава тринадцатая. Когда есть ради чего
- Глава четырнадцатая. Где хорошо морскому котику
Часть вторая. По ту сторону исторического материализма?
- Глава первая. О гипнозе без легенд
- Глава вторая. Перевоплощение реально
- Глава третья. «Наверно, мы сошли с ума?..»
- Глава четвёртая. А свидетель-то жив
- Глава пятая. В промежутке между жизнями
- Глава шестая. Все мы были у Синая
- Глава седьмая. Когда побег — иллюзия
- Глава восьмая. «...Мужчину и женщину сотворил Он их»
- Глава девятая. «Колесо душ»
- Глава десятая. Не спешите судить
Часть третья. С Творцом здесь и сейчас
- Глава первая. Свет в пику тьме
- Глава вторая. Знания о присутствия Творца — в нашу жизнь
- Упражнение № 1. Техника глубокого расслабления
- Упражнение № 2. Концентрация на присутствии Творца
- Упражнение № 3. Концентрация на ощущении защиты, гармонии и любви со стороны творца
- Глава третья. Чувствительность — качество человеческое
- Упражнение № 4. Поиск «наиболее очищенной» позитивной черты характера
- Упражнение № 5. Возвращение в счастливое прошлое
- Упражнение № 6. Модэ—Благодарность
- Глава четвёртая. Любовь — дитя свободы?
- Упражнение № 7. Идеальный партнёр
- Упражнение № 8. Реальный партнёр
- Глава пятая. Свобода как возможность правильного выбора
- Упражнение № 9. Свобода и либерализация (фальшивая свобода)
- Упражнение № 10. «Неужели вас так ограничили?!» (Иецер Га-ра — Наше дурное начало)
- Упражнение № 11. Я настоящее и Я фальшивое
- упражнение № 12. Вдох и выдох
- Глава шестая. Узнай самого себя
- Упражнение № 13. Единство и детали
- Упражнение № 14. Тохеха—Упрёк
- Упражнение № 15. Ребёнок внутри нас
- Упражнение № 16. «Люби всеми сердцами»
- Глава седьмая. Разговоры с... блоком
- Упражнение № 17. Свет и тьма
- Упражнение № 18. Внутренний диалог
- Упражнение № 19. Гешталт
- Глава восьмая. Что же под блоками?
- Упражнение № 20. Духовное ресурсное состояние
- Упражнение № 21. Страх провала
- Глава девятая. Культурный отдых по-еврейски
- Упражнение № 22. Шабат
- Глава десятая. Такое неописуемое стечение обстоятельств
- Упражнение № 23. Чудо хануки
- Упражнение № 24. Красота
- Упражнение № 25. Конкуренция
- Упражнение № 26. Энергия праздника ханука
- Глава одиннадцатая. С добрым утром и приятного аппетита!
- Упражнение № 27. Еда как средство исправления мира
- Упражнение № 28. «Доброе утро!» (Модэ—Благодарность в деталях)
- Упражнение № 29. Нетилат ядаим — Омовение рук
- Упражнение № 30. Благословение после туалета
- Глава двенадцатая. Праздник каждый день
- Упражнение № 31. Антисемит в себе
- Упражнение № 32. Амалек
- Упражнение № 33. Выпивка
- Упражнение № 34. Моё предназначение
- Упражнение № 35. Галут и Геула — Изгнание и Возвращение
- Глава тринадцатая. «Детские» вопросы
- Упражнение № 36. Четыре сына
- Упражнение № 37. Благословение на мацу
- Глава четырнадцатая. Между Синаем и идолами
- Упражнение № 38. Первая заповедь
- Упражнение № 39. Вторая заповедь
- Упражнение № 40. Чтение торы
- Глава пятнадцатая. Праздник со слезами на глазах
- Глава шестнадцатая. Самоанализ по-еврейски
- Упражнение № 41. Ашамну — мы виноваты
- Упражнение № 42. Багадну — мы предавали
- Упражнение № 43. Газалну — мы грабили
- Упражнение № 44. Дибарну дофи — мы злословили
- Глава семнадцатая. Новый год по-еврейски
- Упражнение № 45. «Авину, Малкену»
- Глава восемнадцатая. Между Судом и Искуплением
- Упражнение № 46. КоГэн, животное, огонь
- Глава девятнадцатая. Меланхолии нет места
- Упражнение № 47. Энергия праздника Йом-Кипур
- Глава двадцатая. Настоящая радость
- Упражнение № 48. Сука
- Упражнение № 49. Первый день
- Упражнение № 50. Второй день
- Упражнение № 51. Третий день
- Упражнение № 52. Четвёртый день
- Упражнение № 53. Пятый день
- Упражнение № 54. Шестой день
- Упражнение № 55. Седьмой день
Заключение
Глоссарий
Библиография
Список иллюстраций
Ефим Свирский – Перевоплощение - Серия «Тора и психология» - Глава первая КАК ДОЙТИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ
Прежде всего хочу представиться.
Я родился и до семнадцати лет жил в Москве. Окончив биологическую школу, в 1972 году уехал с родителями в Израиль. Но через два с половиной года перебрался в Канаду. Прошло ещё семнадцать лет, и я вновь вернулся в Израиль — уже с семьёй. По профессии психо-, гипнотерапевт и плюс к этому много лет работал в сфере мануальной медицины, занимаясь манипуляциями с костями черепа, внутричерепными мембранами. В общем-то, достаточно редкая специализация — стык физиологии и психологии.
Когда люди узнают об этом, то, глядя на мою кипу, бороду, чёрный костюм, спрашивают: «Ну, слушай, а как же дошёл ты до жизни такой?» Ведь интересно понять, каким образом люди, занимающиеся медициной, психологией, приходят к еврейской традиции — и не когда-нибудь, а сегодня, в начале XXI века.
Я отвечаю одним словом: «Информация».
Когда мы с вами слышим слово иудаизм, то у нас по ассоциации возникает слово религия, а следом, естественно, появляется слово вера. Мы знаем, что есть люди верующие, а есть неверующие. Вот тот каким-то образом поверил, а я... мне трудно, не верю я... Такой подход — продукт стереотипов, связывающих в нашем сознании понятие иудаизма с понятиями религии, веры, доставшимися нам от советского атеистического общества, сражавшегося с христианством.
В основе христианства, действительно, очень много связанного с верой, уточню: слепой верой. Сами христиане говорят, что не могут доказать свои основополагающие постулаты (например, непорочное зачатие) — и человек должен принимать их на веру. На что сражавшийся с христианством атеизм заявлял: смотрите — у них всего лишь только вера, а у нас чистые знания.
Иудаизм же утверждал всегда: то, что Б-г существует, нужно знать, НЕ ВЕРИТЬ, А ЗНАТЬ.
Чем отличается слепая вера от знания, которое можно рационально осмыслить, перепроверить, применить в повседневной жизни?
Знание предполагает какую-то информацию. Моя задача именно в этом — дать вам ту информацию, которую вы не сумели получить (из-за специфики воспитания, из-за того, что её от нас скрывали), попытаться помочь вам разобраться в те вещах, которые мне удалось изучить благодаря тому, что, покину Советский Союз и проведя на Западе полжизни, я получил свои нынешние знания, вот эту вот информацию.
Тем более, что большинство вещей, описанных в этой книге, н являются чисто теоретическими знаниями. Это путь, по котором я шёл, иду и по которому помог и помогаю пройти другим.
Наш интеллект зачастую подспудно управляется нашими эмоциями. Мы будем говорить об этом дальше. Пока же, если у вас возникают трудности с чтением отдельных частей книги, появляется несогласие, спросите себя, действительно ли это несогласие интеллектуальное (что вполне допустимо), или же эти возражения идут от эмоций. Вам самим будет интересно и важно с этим разобраться.
В качестве примера вспомню ответ, данный равом Ноахом Вайнбергом, главой йешивы «Эшґа-Тора», на вопрос о чисто рациональных доказательствах существования Б-га. «Я приведу эти рациональные доказательства, — сказал он, — при одном условии: у вас в жизни после этого ничего изменится». — «Как, — воскликну спрашивавший, — в моей жизни изменится ВСЁ!» — «Тогда, — улыбнулся рав Вайнберг, — никаких чисто рациональных доказательств для вас существовать не может». Что он имел в виду?
Все эмоции и привычки этого слушателя будут кричать, топать ногами и возмущаться. Если рав прав, то человеку придётся меняться. О каком холодном рациональном подходе тут может идти речь...
К книге есть диск для членов клуба, см. ссылки
К книге есть диск - где можно скачать диск?
Диск есть для членов клуба - можете заказать по целевой программе
Есть