Тора и психология

Эта книга написана как для светского, но открытого духовному поиску человека, так и для посвящённого в основы еврейской традиции. Ведь духовное развитие, рост — постоянный процесс. Даже родившийся в религиозной семье не включается в этот процесс автоматически.

В основу книги лёг практический материал семинара духовного тренинга, проводимого мною в последние пять лет в Йерушалаиме, других городах Израиля, а также бывшего СССР, которому предшествовал 20-летний опыт работы в области психологической и духовной терапии.

Первая часть книги — это расширенный и переработанный вариант моей брошюры «Тора и психология», впервые увидевшей свет в 1996 году, с которой, возможно, читатели уже знакомы. в ней идёт речь о философских аспектах духовного тренинга. она отвечает на вопросы:

— Где находится Б-г?

— Что блокирует наш контакт с Творцом?

и показывает направление, в котором нужно двигаться.

Часть вторая — о перевоплощении души — значительно богаче материалом нежели аналогичный раздел брошюры и включает главу о том, что говорят об этом еврейские источники.

Необычна третья часть, в которую вошли упражнения духовного тренинга. для человека, привыкшего читать книгу быстро от корки до корки, может показаться неожиданным появление в данном контексте материала, специально замедляющего прочтение и рассчитанного не только на знакомство со своим внутренним миром, но и на возможность его преобразования.

Ефим Свирский – Перевоплощение - Серия «Тора и психология»

Йерусалим: Дварим, 5770 (2010 г.). — 360 с.

ISBN 965-90487-0-x

Ефим Свирский – Перевоплощение - Серия «Тора и психология» - Содержание

р. Бенцион ЗИЛЬБЕР о методике лечения по системе еврейской духовной терапии

От автора. Предисловие к 1-му изданию

Часть первая. «Этот мир придуман не нами»

Глава первая. Как дойти до жизни такой

Глава вторая. Что было До

Глава третья. Контакт? Есть контакт!

Глава четвёртая. Фокусы змея и лечение симптомов

Глава пятая. Приоткройте дверь

Глава шестая. Что такое «я боюсь» и как с этим бороться

Глава седьмая. Никто не хотел умирать?

Глава восьмая. Не человек плох — поступок

Глава девятая. «Аннушка уже купила масло...»

Глава десятая. Неизвестность — мать возможности

Глава одиннадцатая. Под бесконечным небом

Глава двенадцатая. Бессмысленный вопрос?

Глава тринадцатая. Когда есть ради чего

Глава четырнадцатая. Где хорошо морскому котику

Часть вторая. По ту сторону исторического материализма?

Глава первая. О гипнозе без легенд

Глава вторая. Перевоплощение реально

Глава третья. «Наверно, мы сошли с ума?..»

Глава четвёртая. А свидетель-то жив

Глава пятая. В промежутке между жизнями

Глава шестая. Все мы были у Синая

Глава седьмая. Когда побег — иллюзия

Глава восьмая. «...Мужчину и женщину сотворил Он их»

Глава девятая. «Колесо душ»

Глава десятая. Не спешите судить

Часть третья. С Творцом здесь и сейчас

Глава первая. Свет в пику тьме

Глава вторая. Знания о присутствия Творца — в нашу жизнь

Упражнение № 1. Техника глубокого расслабления

Упражнение № 2. Концентрация на присутствии Творца

Упражнение № 3. Концентрация на ощущении защиты, гармонии и любви со стороны творца

Глава третья. Чувствительность — качество человеческое

Упражнение № 4. Поиск «наиболее очищенной» позитивной черты характера

Упражнение № 5. Возвращение в счастливое прошлое

Упражнение № 6. Модэ—Благодарность

Глава четвёртая. Любовь — дитя свободы?

Упражнение № 7. Идеальный партнёр

Упражнение № 8. Реальный партнёр

Глава пятая. Свобода как возможность правильного выбора

Упражнение № 9. Свобода и либерализация (фальшивая свобода)

Упражнение № 10. «Неужели вас так ограничили?!» (Иецер Га-ра — Наше дурное начало)

Упражнение № 11. Я настоящее и Я фальшивое

упражнение № 12. Вдох и выдох

Глава шестая. Узнай самого себя

Упражнение № 13. Единство и детали

Упражнение № 14. Тохеха—Упрёк

Упражнение № 15. Ребёнок внутри нас

Упражнение № 16. «Люби всеми сердцами»

Глава седьмая. Разговоры с... блоком

Упражнение № 17. Свет и тьма

Упражнение № 18. Внутренний диалог

Упражнение № 19. Гешталт

Глава восьмая. Что же под блоками?

Упражнение № 20. Духовное ресурсное состояние

Упражнение № 21. Страх провала

Глава девятая. Культурный отдых по-еврейски

Упражнение № 22. Шабат

Глава десятая. Такое неописуемое стечение обстоятельств

Упражнение № 23. Чудо хануки

Упражнение № 24. Красота

Упражнение № 25. Конкуренция

Упражнение № 26. Энергия праздника ханука

Глава одиннадцатая. С добрым утром и приятного аппетита!

Упражнение № 27. Еда как средство исправления мира

Упражнение № 28. «Доброе утро!» (Модэ—Благодарность в деталях)

Упражнение № 29. Нетилат ядаим — Омовение рук

Упражнение № 30. Благословение после туалета

Глава двенадцатая. Праздник каждый день

Упражнение № 31. Антисемит в себе

Упражнение № 32. Амалек

Упражнение № 33. Выпивка

Упражнение № 34. Моё предназначение

Упражнение № 35. Галут и Геула — Изгнание и Возвращение

Глава тринадцатая. «Детские» вопросы

Упражнение № 36. Четыре сына

Упражнение № 37. Благословение на мацу

Глава четырнадцатая. Между Синаем и идолами

Упражнение № 38. Первая заповедь

Упражнение № 39. Вторая заповедь

Упражнение № 40. Чтение торы

Глава пятнадцатая. Праздник со слезами на глазах

Глава шестнадцатая. Самоанализ по-еврейски

Упражнение № 41. Ашамну — мы виноваты

Упражнение № 42. Багадну — мы предавали

Упражнение № 43. Газалну — мы грабили

Упражнение № 44. Дибарну дофи — мы злословили

Глава семнадцатая. Новый год по-еврейски

Упражнение № 45. «Авину, Малкену»

Глава восемнадцатая. Между Судом и Искуплением

Упражнение № 46. КоГэн, животное, огонь

Глава девятнадцатая. Меланхолии нет места

Упражнение № 47. Энергия праздника Йом-Кипур

Глава двадцатая. Настоящая радость

Упражнение № 48. Сука

Упражнение № 49. Первый день

Упражнение № 50. Второй день

Упражнение № 51. Третий день

Упражнение № 52. Четвёртый день

Упражнение № 53. Пятый день

Упражнение № 54. Шестой день

Упражнение № 55. Седьмой день

Заключение

Глоссарий

Библиография

Список иллюстраций

Ефим Свирский – Перевоплощение - Серия «Тора и психология» - Глава первая КАК ДОЙТИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ

Прежде всего хочу представиться.

Я родился и до семнадцати лет жил в Москве. Окончив биологическую школу, в 1972 году уехал с родителями в Израиль. Но через два с половиной года перебрался в Канаду. Прошло ещё семнадцать лет, и я вновь вернулся в Израиль — уже с семьёй. По профессии психо-, гипнотерапевт и плюс к этому много лет рабо­тал в сфере мануальной медицины, занимаясь манипуляциями с костями черепа, внутричерепными мембранами. В общем-то, достаточно редкая специализация — стык физиологии и психологии.

Когда люди узнают об этом, то, глядя на мою кипу, бороду, чёрный костюм, спрашивают: «Ну, слушай, а как же дошёл ты до жизни такой?» Ведь интересно понять, каким образом люди, занимающиеся медициной, психологией, приходят к еврейской традиции — и не когда-нибудь, а сегодня, в начале XXI века.

Я отвечаю одним словом: «Информация».

Когда мы с вами слышим слово иудаизм, то у нас по ассоциации возникает слово религия, а следом, естественно, появляется слово вера. Мы знаем, что есть люди верующие, а есть неверующие. Вот тот каким-то образом поверил, а я... мне трудно, не верю я... Такой подход — продукт стереотипов, связывающих в нашем сознании понятие иудаизма с понятиями религии, веры, доставшимися нам от советского атеистического общества, сражавшегося с христианством.

В основе христианства, действительно, очень много связанного с верой, уточню: слепой верой. Сами христиане говорят, что не могут доказать свои основополагающие постулаты (например, непорочное зачатие) — и человек должен принимать их на веру. На что сражавшийся с христианством атеизм заявлял: смотрите — у них всего лишь только вера, а у нас чистые знания.

Иудаизм же утверждал всегда: то, что Б-г существует, нужно знать, НЕ ВЕРИТЬ, А ЗНАТЬ.

Чем отличается слепая вера от знания, которое можно рационально осмыслить, перепроверить, применить в повседневной жизни?

Знание предполагает какую-то информацию. Моя задача именно в этом — дать вам ту информацию, которую вы не сумели получить (из-за специфики воспитания, из-за того, что её от нас скрывали), попытаться помочь вам разобраться в те вещах, которые мне удалось изучить благодаря тому, что, покину Советский Союз и проведя на Западе полжизни, я получил свои нынешние знания, вот эту вот информацию.

Тем более, что большинство вещей, описанных в этой книге, н являются чисто теоретическими знаниями. Это путь, по котором я шёл, иду и по которому помог и помогаю пройти другим.

Наш интеллект зачастую подспудно управляется нашими эмоциями. Мы будем говорить об этом дальше. Пока же, если у вас возникают трудности с чтением отдельных частей книги, появляется несогласие, спросите себя, действительно ли это несогласие интеллектуальное (что вполне допустимо), или же эти возражения идут от эмоций. Вам самим будет интересно и важно с этим разобраться.

В качестве примера вспомню ответ, данный равом Ноахом Вайнбергом, главой йешивы «Эшґа-Тора», на вопрос о чисто рациональных доказательствах существования Б-га. «Я приведу эти рациональные доказательства, — сказал он, — при одном условии: у вас в жизни после этого ничего изменится». — «Как, — воскликну спрашивавший, — в моей жизни изменится ВСЁ!» — «Тогда, — улыбнулся рав Вайнберг, — никаких чисто рациональных доказательств для вас существовать не может». Что он имел в виду?

Все эмоции и привычки этого слушателя будут кричать, топать ногами и возмущаться. Если рав прав, то человеку придётся меняться. О каком холодном рациональном подходе тут может идти речь...