Свящ. Георгий Кочетков. Тема нашей XVI Международной конференции - «Свобода - дар Духа и призвание в церкви и обществе». Абсолютно ясно, что это не просто высокие слова, а то, что связано с нашей повседневной жизнью, с ее духовным направлением. Мы все ощущаем себя членами церкви, все живем в обществе, и поэтому для нас совершенно естественно говорить о дарах Духа и о призвании. Конечно, мы понимаем, что здесь есть множество проблем. Как осуществить призвание, как принять дар, как вообще его ощутить, а не только произносить красивые высокие слова? Как добиться того, чтобы за этими словами стояла жизнь и чтобы дары духовные не редуцировались, не ущемлялись, проходя через наше человеческое греховное житие, через нас? Для этого нужно прилагать усилия, усилия самые серьезные и, как показывает опыт, не просто индивидуальные. Наша конференция собрала много людей - слава Богу! Мы благодарны Российской академии образования, которая предоставила нам возможность работать сегодня в этом замечательном зале. Для нас очень важно совместное проживание заявленной темы, совместное ее обсуждение, надеюсь, в едином духе, в единой ответственности за дар свободы, которую даровал нам Христос.

Свобода - дар Духа и призвание в церкви и обществе - Материалы Международной научно-богословской конференции

Москва, 16-17 августа 2006 г.

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. - 344 с.

ISBN 978-5-89100-099-5

Свобода - дар Духа и призвание в церкви и обществе - Содержание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Слово перед началом конференции свящ. Георгия Кочеткова

Давид Гзгзян (Москва) Свобода как дар Духа

Ольга Седакова (Москва) Свобода как эсхатологическая реальность

Никита Струве (Париж) Опыт и богословие свободы у о. Сергия Булгакова и его учеников

Свящ. Георгий Кочетков (Москва) Нужны ли церкви и обществу бердяевская Свобода и булгаковская софиология? СЕКЦИЯ 1 Прот. Александр Виноградский (Иерусалим) Свобода: динамичное церковное таинство

Лариса Мусина (Москва) Церковь как воплощение дара свободы в богословии апостола Павла

Прот. Павел Адельгейм (Псков) Спор о свободе и благодати вокруг церковного погребения

Свящ. Ян Лашек (Прага) Особенности понимания христианской свободы в католическом модернизме - обусловленные эпохой и актуальные в наши дни СЕКЦИЯ 2 Валентин Никитин (Москва) Свобода творчества и ответственность художника

Николай Эппле (Москва) Рабы или чада? Попытка анализа понятия «раб Божий» в связи с проблемой перевода богослужебных текстов

Софья Богатырева (Москва) Тайная свобода

Александр Копировский (Москва) Свобода, хаос и стилизация в церковной жизни и в церковном искусстве СЕКЦИЯ 3 Свящ. Патрик де Лобье (Женева) Религиозная свобода в произведениях кардинала Шарля Журне

Маргарита Шилкина (Москва) Секуляризация как бегство от свободы

Андрей Игнатьев (Москва) Феномен свободы: состояние, проблема, социальный конструкт

Борис Воскресенский (Москва) Проблема свободы с точки зрения психиатра

Игумен Иннокентий (Павлов) (Москва) Свобода во Христе в условиях внешней несвободы. Опыт российской церковной жизни последних сорока лет

Игумен Вениамин (Новик) (Санкт-Петербург) H.A. Бердяев: последний апостол свободы СОЛИДАРНОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОЙ СВОБОДЫ. ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОКОЛЕНИЮ 1960-70-х ГОДОВ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Вступительное слово свящ. Георгия Кочеткова

Владимир Коваль-Зайцев (Санкт-Петербург) Евхаристическое возрождениеи таинство собрания

Владимир Якунцев (Москва) Миссия и научение вере как свидетельство жизни церкви

Христофор ДАлоизио (Брюссель) Свобода в постхристианской Европе: свидетельство православного христианина

Дьякон Антонио Санти (Москва) Свобода и харизма духовных движений

Семен Зайденберг (Москва) Духовная открытость и верность Истине: О мнимом и подлинном христианском единстве

Дмитрий Гасак (Москва) Преемство жизни и стереотипы «верности традиции». К вопросу о противоречиях современного церковного сознания

Владимир Рыжиков (Тверь) Харизма общинности и судьба церковного возрождения

Архим. Виктор (Мамонтов) (Карсава, Латвия) Таинство свободы

Заключительное слово

Свобода - дар Духа и призвание в церкви и обществе - Слово перед началом конференции свящ. Георгия Кочеткова

Дорогие отцы, братья и сестры,разрешите мне открыть XVI Международную конференцию, посвященную большой и важной теме: «Свобода - дар Духа и призвание в церкви и обществе». Многие из вас уже не первый раз присутствуют на наших конференциях, которые неизменно проходят каждый год в течение последних 16 лет, собирая все больше и больше участников, что, конечно, нас очень радует.

Мы рады приветствовать всех собравшихся здесь - людей из разных городов и областей России, из стран ближнего и дальнего Зарубежья, священников и мирян, людей православных и принадлежащих к другим христианским церквам. Мы рады приветствовать всех тех, кто хочет и что-то получить в предстоящие два дня нашей работы, и, может быть, что-то внести в эту работу. Программа конференции рассчитана таким образом, чтобы каждый желающий имел возможность высказаться по заданной тематике.

Вы, наверное, обратили внимание, что в этом году произошло одно небольшое изменение: раньше, последние годы, главным организатором таких конференций был московский Свято-Филаретовский православно-христианский институт, который в их подготовке всегда тесно сотрудничал прежде всего с журналом «Вестник Русского христианского движения». Я очень рад приветствовать здесь H.A. Струве, главного редактора этого журнала. А в этом году на первое место как организатора мы поставили Преображенское содружество малых православных братств. В связи с этим я хотел бы напомнить историю наших встреч.

В начале 90-х годов конференции проходили во время собраний этого содружества, которое тогда называлось просто Преображенское братство. Кто-то из вас, может быть, помнит те годы. Конференция возникла почти стихийно, так как накопилось много горящих тем, которые нельзя было не обсудить, о которых нельзя было не поговорить. И поэтому готовились доклады, были выступления, но это все проходило сначала в течение одного дня. Мы старались брать острые темы, которые волновали людей, и говорить в неформальной атмосфере братского общения, церковного общения. И так как это, по отзывам многих, стало получаться достаточно плодотворно, позже мы выделили наши конференции в отдельное мероприятие, которое проходило под эгидой Свято-Филаретовского института.

Но сейчас, когда Свято-Филаретовский институт принял решение отдельно проводить свои институтские, академические конференции, где можно было бы сохранить чисто академический уровень всех докладов и выступлений, международные конференции, подобные нашей, свободные для обсуждения, для высказывания любых точек зрения, должны вернуться в свое прежнее лоно и снова быть организуемыми Преображенским братством. Мне кажется, это шаг вперед, а не возвращение назад. Думаю, это поможет нам неформально обсудить все темы, обозначенные в программе. Здесь могут прозвучать доклады как специалистов высокого класса, так и людей, просто рассуждающих о волнующих их вещах. Мы организовали конференцию по-новому, для того чтобы несколько расширить возможности для свободной дискуссии и обсуждения. Не то чтобыу нас раньше их не было, но институтский статус задавал конференции свои рамки, свои параметры.