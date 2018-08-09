Царство Божие уже существует и теперь. Не мечтать о нем нужно, а постараться войти в него. Благовременно сказать нам совреенным моралистам, подобно тому как некогда святой Иоанн предтеча, а после него Христос взывали иудеям: покайтесь! Царство Божие уже среди вас! веруйте в Евангелие!

Но как же, скажут, люди, мечтающие о золотом веке, о будущем, царстве Божием, не замечают уже существующего? Отчего это происходит? Ответ ясный - оттого, что те люди полагают Царство Божие совсем не в том, в чем оно действительно заключается. Они мечтают о всеобщем братстве, равенстве, о таких временах, когда не будет на земле ни богатых, ни бедных, ни высших, ни низших, где будут устранены все препятствия к наслаждению жизнью и всякий будет пользоваться благами ее, насколько может. На самом же деле Царство Божие вовсе не в материальном наслаждении благами жизни, а в живом, постоянном общении с Царем Царства -Богом, Источником всякого блаженства, в вере в Него, в любви к ему и проистекающих отсюда успокоении и радости в Нем.

Священноисповедник Амвросий (Полянский; 1878—1932) епископ Каменец-Подольский и Брацлавский – Учение о Царстве Божием. По сочинению блаженного Августина «О Граде Божием»

Духовное наследие мучеников и исповедников Русской Православной Церкви

Издание регионального общественного Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»

Издательство Булат, Тверь 2003 г. – 98 с.

Священноисповедник Амвросий (Полянский; 1878—1932) епископ Каменец-Подольский и Брацлавский – Учение о Царстве Божием. По сочинению блаженного Августина «О Граде Божием» - Содержание

Житие священноисповедника Амвросия (Полянского)

Предисловие. Положение вопроса о Царстве Божием в современной русской богословской литературе. Современное направление светской литературы и жизненных интересов общества

Введение. Предварительные сведения о сочинении блаженного Августина "О Граде Божием" - исторические обстоятельства появления сочинения, его значение, цель, задача, план, разделение содержания. Источники и пособия при написании нашего сочинения

I глава. Евангельское учение о Царстве Божием

II глава. Названия Царства Божия в учении о нем блаженного Августина

III глава. Внутренняя природа, сущность и внешняя история Царства Божия в учении блаженного Августина А. Царь Царства Божия и Его свойства Б. Подданные Царства Божия и их характеристика. Начальная история царства земного, его члены и характеристика их

IV глава. "Тайны" Царства Божия в учении о нем блаженного Августина. Земное царство

V глава. Дополнительные замечания об учении блаженного Августина о Царстве Божием и воззрение протоиерея Светлова на это учение

Заключение. Значение учения блаженного Августина о Царстве Божием по отношению к современным ожиданиям золотого века на земле

Примечания

Священноисповедник Амвросий (Полянский; 1878—1932) епископ Каменец-Подольский и Брацлавский – Учение о Царстве Божием. По сочинению блаженного Августина «О Граде Божием» - Житие священноисповедника Амвросия (Полянского), епископа Каменец-Подольского и Брацлавского

Священноисповедник Амвросий (в миру Александр Алексеевич Полянский) родился 12 ноября 1878 года в селе Петелино Елатемского уезда Тамбовской губернии в семье священника. Род Полянских издавна был священническим, и они отличались христианским благочестием. Начальное образование Александр получил в церковноприходской школе в родном селе. Когда ему исполнилось девять лет, отец отдал его учиться в духовное училище в городе Шацке Тамбовской губернии. Свое образование он продолжил в Тамбовской Духовной семинарии, которую окончил в 1899 году, и в тот же год поступил в Казанскую Духовную Академию. В 1901 году он был пострижен в монашество с именем Амвросий и рукоположен в сан иеродиакона, а в 1902 году — в сан иеромонаха. В 1903 году иеромонах Амвросий окончил академию со степенью кандидата богословия за работу «Учение о Царстве Божием по сочинению блаженного Августина "О Граде Божием"» и был назначен преподавателем в Киевскую Духовную семинарию и определен в число братии Киево-Печерской Лавры. В 1905 году он был награжден наперсным крестом. В 1906 году он был назначен ректором той же семинарии и возведен в сан архимандрита.

Революционные беспорядки, нравственная расшатанность в обществе не миновали и Духовную семинарию, несмотря на все усилия ректора. 29 марта 1907 года среди учащихся вспыхнул бунт, вызванный недовольством "воспитанников оценкой их поведения за последнюю четверть. Произведенные беспорядки состояли в свисте, шуме, криках и топанье ногами по адресу членов инспекции, присутствовавших за обедом и ужином, когда происходили беспорядки. После вечерней молитвы, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны ректора и инспектора, беспорядки были продолжены особенно грубо в свисте, шуме, оскорбительных выкрикиваниях, продолжавшихся непрерывно около двух часов. Огни в коридоре, где все это происходило, были потушены. Появились на сцену — плевательница, круг от лампы, куски штукатурки, а в конце всего и классные доски. Явившаяся к ректору депутация часов в 12 ночи заявила такие требования: 1) более гуманные отношения инспекции к ученикам; 2) пересмотр баллов по поведению и поправка четверок на пятерки; 3) возвращение уволенных воспитанников и 4) неприкосновенность личности депутатов. Требования не были приняты. На другой день свист возобновился перед уроками; слышны были отдельные свистки и выкрикивания и между уроками, протекшими в общем порядке". 30 марта состоялось экстренное заседание педагогического собрания, которое постановило прекратить занятия и распустить учеников по домам.

Несмотря на подобного рода безотрадные явления, свидетельствующие о том, насколько дух времени проник в среду церковной молодежи, отец Амвросий деятельно выступал в деле вспомоществования материально необеспеченным студентам и состоял постоянным членом Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Киево-Подольского духовного училища, также председателем совета Петропавловского попечительства о недостаточных воспитанниках Киевской Духовной семинарии. В 1915 году за усердное служение на епархиальных послушаниях архимандрит Амвросий был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени.

Архимандрит Амвросий отличался глубоким благочестием и смирением и был любим как учениками семинарии, так и священноначалием в лице митрополита Киевского и Галицкого Флавиана (Городецкого). Не раз поднимался вопрос о хиротонии архимандрита Амвросия в сан епископа, но очень ценивший благочестивого священноинока и ревностного труженика на поприще подготовки юношей к церковному служению митрополит Флавиан каждый раз в таких случаях говорил: "Он мне нужен". Сам митрополит Флави-ан был миссионером, подвижником, человеком, отличавшимся исключительным милосердием: он никому не отказывал в материальной помощи. В Киеве у него были назначены определенные дни для приема бедных, и к нему с утра стекался народ для получения щедрых пожертвований. Будучи сам благочестивым, он ценил благочестие и в своих сотрудниках.

22 октября 1918 года архимандрит Амвросий был хиротонисан во епископа Винницкого, викария Каменец-Подольской епархии. В 1922 году он был перемещен на кафедру Каменец-Подольскую и Брацлавскую, но здесь ему пришлось служить недолго.

После окончания гражданской войны на Украине и образования обновленчества советские власти повели беспощадную борьбу с Православной Церковью. Обновленческий архиепископ Каменец-Подольской епархии Пимен (Пегов) предложил епископу Амвросию вступить в обновленческую организацию. Святитель отказался, о чем обновленцы сообщили в ОГПУ, и епископ был арестован. Его обвинили в том, что он будто бы укрывал бывших офицеров царской армии через рукоположение их в сан священника. Обвинение не соответствовало действительности, так как люди, о которых шла речь, давно уволились с военной службы и служили учителями. Избрав в советских условиях крестный путь священнослужителя, они выдержали экзамен для принятия сана и были рукоположены епископом Амвросием.