Предлагаем вниманию читателей сборник материалов Седьмой международной патриотической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия «Святитель Амвросий Медиоланский и его богословское наследие» (Москва, 30 сентября — 2 октября 2021 г.). В него вошли 12 докладов зарубежных и 12 — отечественных патрологов, богословов и историков Церкви, в которых рассматриваются основные аспекты изучения личности и богословского наследия одного из великих отцов и учителей Вселенской Церкви святителя Амвросия, епископа Медиоланского (ок. 339-397).

До сравнительно недавнего времени у русскоязычного читателя не было возможности надлежащим образом познакомиться с наследием свт. Амвросия Медиоланского, включая переводы его творений и академические исследования его творчества, которые не были доступны. Редкие переводы нескольких трактатов или фрагментов существовали лишь в изданиях XIX в., опубликованных преимущественно в журналах «Христианское чтение» и «Воскресное чтение»1. Только в 1997 г. были переизданы 4 сочинения свт. Амвросия и несколько фрагментов из дореволюционных переводов прот. Иоанна Харламова в новой редакции1. В 90-х гг. были опубликованы два исследования, посвященных изучению биографии свт. Амвросия: итальянского историка и богослова Анджело Пареди и Казакова Михаила Михайловича, монография которого была посвящена изучению деятельности Миланского святителя как церковного политика2. Не потерявшая своей актуальности и в настоящее время фундаментальная исследовательская работа дореволюционного учено- го-патролога Ивана Ивановича Адамова, содержащая систематическое изложение богословской мысли свт. Амвросия, была переиздана только в 2006 г.3 Только начиная с 2013 г., когда в рамках совместного издательского проекта Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва) и Амбрози- анской библиотеки (Милан) увидели свет первые тома полного собрания творений свт. Амвросия Медиоланского на латинском и русском языках, ситуация с доступностью его творений для русскоязычного читателя стала существенно меняться. Уже в последние годы появились главы, посвященные обзору жизни и творчеству свт. Амвросия в справочно-учебных пособиях4. В этой связи появление настоящего сборника помогает восполнить этот пробел в изучении богословского наследия великого церковного отца и учителя ранней Церкви, давая возможность русскоязычному читателю познакомиться с результатами исследований ведущих специалистов по всем направлениям его творчества.

Авторы докладов обсуждают такие вопросы, как происхождение свт. Амвросия, его учение о Божией Матери, источники агиографического предания о нем, его церковная политика и вклад в формирование принципов церковно-государственных отношений, его полемика против различных ересей IV в., вклад в формирование учения о Святой Троице и христологию, особенности экзегезы Священного Писания, нравственное богословие, проблематика христианизации античного наследия в его творениях, его роль в формировании богослужебного круга христианских праздников, а также влияние его трудов на становление христианской богословской традиции Востока и Запада в целом, и, в частности, на формирование системы вероучительных авторитетов в Западной Римской Церкви, вплоть до рецепции его идей в папских документах новейшего времени.

Святитель Амвросий Медиоланский и его богословское наследие

Материалы Седьмой международной патриотической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия. Москва, 30 сентября — 2 октября 2021 г. / под общ. ред. митр. Илариона (Алфеева). — М.: Издательский дом «Познание», 2024. — 568 с.

ISBN 978-5-6051817-0-5

Святитель Амвросий Медиоланский и его богословское наследие – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ: ВОПРОСЫ БИОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) Святитель Амвросий Медиоланский и его вклад в становление церковного учения о приснодевстве Божией Матери

Епископ Лондонский и Западноевропейский Ириней (Стинберг) Риторика воскресения: смерть, скорбь и доктринальное видение у святителя Амвросия Медиоланского

Монсеньор Франческо Броски Греческие и славянские жития святителя Амвросия Медиоланского и их связь с «Житием святителя Амвросия» Павлина

Поль Маттеи Узурпация Евгения и победа Феодосия

II. СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ КАК ЦЕРКОВНЫЙ ПОЛИТИК

Чезаре Альцати Святитель Амвросий как епископ западного центра императорской власти. Институциональные, канонические и экклезиологические аспекты

Марко Рицци Некоторые замечания о политической теологии святителя Амвросия Медиоланского

Μ. М. Казаков Политическое богословие святителя Амвросия Медиоланского

III. ТРИНИТАРНОЕ БОГОСЛОВИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО В ИСТОРИКО-БОГОСЛОВСКОМ КОНТЕКСТЕ

Льюис Айрес Unius... laudatio potestatds / «Хвала единой силе»: Тринитарное богословие святителя Амвросия Медиоланского в историческом контексте

Мишель Кутино Учение о единосущии в богословских трактатах и в антиарианской полемике святителя Амвросия Медиоланского

А. Р. Фокин Учение святителя Амвросия Медиоланского о Логосе: между Филоном, Оригеном, святителем Василием Великим и преподобным Максимом Исповедником

IV. АВТОРИТЕТ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО В ДОГМАТИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ

Витторино Гросси Святитель Амвросий Медиоланский как вероучительный авторитет Римской Церкви. «Декрет Геласия»

И. В. Лупандин Святитель Амвросий Медиоланский о первенстве апостола Петра

V. ВОПРОСЫ ЭКЗЕГЕЗЫ У СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО

Головнина Н. Г. Увещания к девству святителя Амвросия Медиоланского: аскетика или экзегеза

Протоиерей Александр Гринь Особенности толкования псалмов святителем Амвросия на примере «Expositio de psalmo CXVIII»

Д. В. Смирнов Сусанна как образец молчания и безмолвной молитвы в экзегезе святителя Амвросия Медиоланского и блаженного Августина

VL СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ КАК УЧИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Брайан Данкл Христианизируя «еврейское влияние»: рецепция Филона Александрийского у святителя Амвросия Медиоланского

Дж. Уоррен Смит Святитель Амвросий Медиоланский и Iustitda

Игумен Дионисий (Шленов) Четыре родовые добродетели согласно святителю Амвросию Медиоланскому

VII. СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ И НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ

Кьяра О. Томмази Святитель Амвросий Миланский в свете современной философии: к христианизации неоплатонизма

Кулькова Н. А. Круг античных школьных текстов у святителя Амвросия Медиоланского

А. Ю. Братухин Терминологическое сближение понятий «крещение» и «воскресение мертвых» у святителя Амвросия Медиоланского

VIII. РЕЦЕПЦИЯ БОГОСЛОВСКОГО НАСЛЕДИЯ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Диакон Сергей Кожухов Христология святителя Амвросия Медиоланского в контексте последующих христологических споров

Иерей Евгений Шилов Святитель Амвросий Медиоланский и Фома Аквинский: пути рецепции наследия Медиоланского епископа в поздней схоластике

Анджело Ди Берардино Святитель Амвросий Медиоланский и христианские праздники

Сокращения сочинений святителя Амвросия в тексте докладов

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