Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское

В истории христианской гомилетики как теории или науки имя святого Григория Двоеслова (+ 604) следует тотчас же за именем блаженного Августина, и его «Пастырское правило», содержащее в себе так много полезных указаний для проповедника, должно стоять рядом с «Христианской наукой» Августина. «Пастырское правило» писано Григорием на самых первых порах его епископского служения и писано в ответ на дружеские упреки, с какими относился к нему Иоанн, епископ Равеннский, по поводу его усиленных отказов от епископского служения. Чтобы оправдать себя от этих упреков друзей, святой Григорий пишет сочинение, в котором показывает высоту и трудность пастырского служения, устрашающую всякого приближающегося к ней. С внешним поводом соединялась внутренняя потребность: вступив на кафедру епископа, святой Григорий, естественно, должен был подумать, где он и что он. И вот внутренние думы его пастырского самосознания вылились на бумагу и представили идеальные требования, какие предъявляет каждому должность пастырская. Эти думы отчасти выражены и в окружном послании его к епископам1, и в некоторых беседах. «Пастырское правило» святого Григория Великого не посвящено исключительно проповедничеству, как не посвящена этому предмету исключительно и «Христианская наука» блаженного Августина, которая в первых трех частях говорит о способах толкования Священного Писания и только в четвертой части рассуждает о том, как найденный в Писании смысл излагать народу. «Пастырское правило» говорит о пастырском служении вообще, и прежде (в первой части) определяет, какие свойства должен иметь тот, кто хочет посвятить себя пастырскому служению, потом (во второй) показывает, каково должно быть поведение принявшего на себя пастырское звание, и наконец, только третья часть посвящена исключительному рассуждению о том, как должен учить других пастырь Церкви. В заключение присоединена четвертая, очень краткая часть, которая внушает пастырю и мудро учащему постоянную бдительность над собой, чтобы исцеляющий немощи и болезни других при успехе не увлекался гордостью и самообольщением.

Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2011.- 368 с. ISBN 978-5-7789-0184-1

Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское - Содержание

Предисловие Предисловие переводчика Достоуважаемому и всечестнейшему брату Иоанну, соепископу, Григорий ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ ДОСТОЙНО ПРИСТУПАТЬ К ПАСТЫРСКОМУ СЛУЖЕНИЮ и КАК ОПАСНО ДОМОГАТЬСЯ ЕГО НЕДОСТОЙНЫМ Глава 1. Невежды да не дерзают принимать на себя звание пастырского служения

Глава 2. Кто жизнью своею не соответствует умственной подготовке, иначе — кто на словах хорош, но на деле не хорош, тот лучше не принимайся за бразды управления пастырского

Глава 3. О важности пастырского управления; и что пастыри не должны страшиться никаких несчастий в сей жизни, а, напротив того, должны опасаться обольщений суетного счастья

Глава 4. О том, что занятия многими делами по управлению нередко развлекают нас и отвлекают от самих себя

Глава 5. О тех, которые образцовыми дарованиями своими могут быть полезны на высоком посту служения, но убегают оного ради своего спокойствия

Глава 6. О том, что уклоняющиеся от принятия на себя многотрудного общественного служения по своему смирению тогда только заявляют истинное смирение, когда не противодействуют судьбам Божиим

Глава 7. О том, что иногда похвально бывает и самому искать проповеднического служения, а иногда похвально принять оное и по принуждению

Глава 8. О тех, которые домогаются начальственной власти и в оправдание своего прихотливого стремления ссылаются и опираются на слова апостола (см.: 1 Тим. 3, 1)

Глава 9. О том, что ищущие власти очень часто обольщают себя воображаемым предположением, что они на занимаемом ими высоком месте служения произведут много хороших дел

Глава 10. Кто может и должен приступать к пастырскому служению и принимать на себя в оном начальственное управление

Глава 11. Кто не должен приступать к пастырскому служению, а тем более принимать на себя начальственное в оном управление ЧАСТЬ ВТОРАЯ: О ТОМ, КАКОВА ДОЛЖНА ЖИЗНЬ ПАСТЫРЯ, ДОСТОЙНО ВСТУПАЮЩЕГО В ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ Глава 1. Достигающие законно пастырского служения каковыми должны являть себя по управлению в этом звании

Глава 2. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть чист в помыслах своих

Глава 3. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен служить для нее образцом в своих действиях

Глава 4. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть разборчив и в молчании, и в словах

Глава 5. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен сочувствовать в сострадании каждому более других и более всех погружаться в уединенное созерцание

Глава 6. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть ласковым в обращении с благонравными и стойким ревнителем правды пред порочными

Глава 7. Пастырь духовный как руководитель своей паствы не должен забывать внутренних нужд ее среди забот о делах внешних, ни внешних дел не должен оставлять в заботливости о внутренних

Глава 8. Пастырь духовный как руководитель своей паствы не должен заботиться о том, чтобы нравиться людям и человекоугодничать им, а, напротив того, обязан направлять их мысли на то, что они должны полюбить и на что он должен устремлять свое внимание

Глава 9. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть внимателен к поступкам и своим, и других, строго следя за ними, потому что иногда пороки представляются под личиной добродетелей

Глава 10. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть весьма разборчив в своих обличениях и в своей сдержанности, в ревности и в снисходительности

Глава 11. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен постоянно заниматься Священным Писанием и углубляться в него размышлением ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ПАСТЫРЮ, ЗАКОННО ДОСТИГШЕМУ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ И СООБРАЗНО СВОЕМУ САНУ ЖИВУЩЕМУ, НАДЛЕЖИТ ПОУЧАТЬ И НАЗИДАТЬ СВОЮ ПАСТВУ Глава 1. Эта глава состоит из предисловия (prologus) к целой части, в котором показывается, какого разнообразия требует проповедническое искусство пастыря духовного в его поучениях по отношению к пасомым

Глава 2. Перечень различных состояний слушателей, с которыми проповедник должен сообразоваться в своих поучениях

Глава 3. Каким образом нужно наставлять мужчин и как — женщин, как — юношей и как — старцев ...

Глава 4. Каким образом должно наставлять бедных и как — богатых

Глава 5. Каким образом должно наставлять веселящихся, как — скорбящих и сетующих

Глава 6. Каким образом должно наставлять подчиненных и как — начальствующих

Глава 7. Каким образом должно наставлять слуг и как — господ

Глава 8. Каким образом должно наставлять мудрых мира сего и как — скудоумных

Глава 9. Каким образом должно наставлять распутных и бесстыдных, как — благонравных и стыдливых

Глава 10. Каким образом должно наставлять самонадеянных и дерзких, как — малодушных и робких

Глава 11. Каким образом должно наставлять нетерпеливых и как — терпеливых

Глава 12. Каким образом должно наставлять доброжелательных и как — завистливых

Глава 13. Каким образом должно наставлять простодушных и откровенных, как — хитрых и лукавых

Глава 14. Каким образом должно наставлять здоровых и как — больных

Глава 15. Каким образом должно наставлять тех, которые удерживаются от злых дел по страху наказаний, как, напротив,—тех, которые ожесточены во зле до того, что на них и наказания не действуют

Глава 16. Каким образом должно наставлять многомолчаливых и как — многоглаголивых

Глава 17. Каким образом должно наставлять слишком медлительных и как — слишком поспешных ...

Глава 18. Каким образом должно наставлять кротких и как — гневливых

Глава 19. Каким образом должно наставлять смиренных и как — гордых

Глава 20. Каким образом должно наставлять упорных и непреклонных, как — легкомысленных и непостоянных

Глава 21. Каким образом должно наставлять невоздержных и как — воздержных

Глава 22. Каким образом должно наставлять тех, кои благотворят своим добром другим, как — тех, кои и чужое отнимают у ближнего

Глава 23. Каким образом должно наставлять тех, которые не простирают рук своих на чужое, но не выпускают из них и своего, как — тех, которые хотя и делятся добром своим с другими, однако же падки и на чужое

Глава 24. Каким образом должно наставлять враждолюбивых и как — миролюбивых

Глава 25. Каким образом должно наставлять посевающих раздоры и как — миротворцев

Глава 26. Каким образом должно наставлять тех, кои, не понимая надлежащим образом Священного Писания, мечтают о себе, что они понимают его как следует и должны быть руководителями других; как — тех, кои хотя и понимают его хорошо, но, высокомудрствуя о себе, тщеславятся своим званием пред слушателями своими: общий их недостаток, который должен иметь в виду проповедник, есть недостаток смирения

Глава 27. Каким образом должно наставлять тех, которые могли бы быть хорошими проповедниками, но по своему смиренномудрию боятся и уклоняются; как — тех, коих должна бы удержать от принятия на себя этого служения мысль об их несовершенстве или молодости, но которые по своей опрометчивости домогаются этого

Глава 28. Каким образом должно наставлять тех, кои достигают всего, чего ни домогаются в сем мире; как — тех, кои тоже гоняются за мирскими благами, но во всем терпят неудачи

Глава 29. Каким образом должно наставлять тех, которые ведут жизнь супружескую, и как — тех, которые ведут безбрачную жизнь

Глава 30. Каким образом должно наставлять предающихся плотскому греху полового смешения (вне супружеского союза), как, напротив того,— девственников и девственниц, не познавших такового смешения

Глава 31. Каким образом должно наставлять оплакивающих грехи свои, совершенные на самом деле, и как — тех, кои оплакивают грехи помышлений

Глава 32. Каким образом должно наставлять тех, которые каются в своих грехах, но не перестают грешить, как — тех, которые перестают грешить, но не раскаиваются в содеянных грехах ...

Глава 33. Каким образом должно наставлять тех, которые живут беззаконно и тем еще тщеславятся, как — тех, кои осуждают пороки, между тем сами ведут жизнь порочную

Глава 34. Каким образом должно наставлять согрешающих по внезапному увлечению и как — тех, которые грешат с намерением

Глава 35. Каким образом должно наставлять тех, которые дозволяют себе хотя небольшие проступки, но притом часто, как — тех, которые остерегаются маловажных грехов, но зато впадают иногда в тяжкие преступления

Глава 36. Каким образом должно наставлять и не начинающих даже дел добрых, как — начинающих только, но никогда не оканчивающих

Глава 37. Каким образом надлежит наставлять таких, которые совершают зло втайне, а добро творят явно и открыто, и как — тех, кои, наоборот, добрые дела свои скрывают, а между тем некоторыми поступками своими как бы нарочито поселяют в других невыгодное о себе мнение

Глава 38. О том, что со стороны пастыря-проповед- ника предлагаемые им наставления многим с различными наклонностями слушателям долж¬ ны так споспешествовать добродетелям всех и каждого, чтобы в то же время не усилить в них противоположных пороков

Глава 39. О том, что требуется в наставлении проповедника, предлагаемом одному, одержимому различными недугами

Глава 40. О том, что проповеднику позволительно иногда снисходить легчайшим порокам, чтобы устранить важнейшие

Глава 41. О том, что проповедник не должен вдаваться в своих поучениях пред слушателями, слабыми и немощными, в рассуждение о предметах возвышенных, для них недоступных, пока они не будут к тому подготовлены

Глава 42. О проповедании делом и словом

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ТОЛЬКО ОДНУ ГЛАВУ КОТОРАЯ ПО ОБЩЕМУ СЧЕТУ ГЛАВ В ЦЕЛОЙ КНИГЕ (КАКОЙ И ВЕДЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ ИЗДАНИЯХ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДЕЛЕНИЯ НА ЧАСТИ) ЕСТЬ Глава 45. О том, что пастырь-проповедник, исполнив все должное в отношении к своим подчиненным, обязан обращать внимание и на самого себя, дабы ни жизнью, ни проповедью своей, ни званием своим не надмеваться Прибавление к «Правилу пастырскому» Предисловие переводчика Формула, или Образец, для пастырей и пастырена- чальников Житие святого отца нашего Григория Двоеслова, папы Римского

Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское - Предисловие переводчика

Предлагаемое сочинение святого Григория Великого по содержанию своему озаглавливается обыкновенно «Правило пастырское» (Regulae Pastoralis Liber). В некоторых, впрочем, позднейших манускриптах и многих изданиях заглавие этой книги читается иначе: О пастырской заботливости, или О пастырском попечении, или же О пастырском управлении (Liber Curae Pastoralis). Поводом к последнему надписанию такового заглавия могло послужить самое начало этого сочинения с первых же его слов: Pastoralis curae pondéra — бремя (трудности) пастырского управления шислужения и так далее. Но первое надписание вернее, так как и сам автор в одном из писем своих к Леандру- епископу (Lib.25, epist.349), посылая ему это творение, называет сочинение свое «Книгой правил пастырских» (Liber Regulae Pastoralis). Такие же указания можно встретить и в других местах его же сочинений, например в письме 24 книги 12 к Иоанну, иподиакону Равенс- кому. Сводя сии заглавные надписания, мы нисколько не погрешим против содержания этого сочинения, озаглавив его так, как и озаглавили, то есть «Правилом пастырским», или О пастырском служении, каковое заглавие, по своему слововыражению, вполне соответствует и сущности дела, и требованиям русского языка.