Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское

Григорий Двоеслов - Правило пастырское
В истории христианской гомилетики как теории или науки имя святого Григория Двоеслова (+ 604) следует тотчас же за именем блаженного Августина, и его «Пастырское правило», содержащее в себе так много полезных указаний для проповедника, должно стоять рядом с «Христианской наукой» Августина.
«Пастырское правило» писано Григорием на самых первых порах его епископского служения и писано в ответ на дружеские упреки, с какими относился к нему Иоанн, епископ Равеннский, по поводу его усиленных отказов от епископского служения. Чтобы оправдать себя от этих упреков друзей, святой Григорий пишет сочинение, в котором показывает высоту и трудность пастырского служения, устрашающую всякого приближающегося к ней. С внешним поводом соединялась внутренняя потребность: вступив на кафедру епископа, святой Григорий, естественно, должен был подумать, где он и что он. И вот внутренние думы его пастырского самосознания вылились на бумагу и представили идеальные требования, какие предъявляет каждому должность пастырская. Эти думы отчасти выражены и в окружном послании его к епископам1, и в некоторых беседах.
«Пастырское правило» святого Григория Великого не посвящено исключительно проповедничеству, как не посвящена этому предмету исключительно и «Христианская наука» блаженного Августина, которая в первых трех частях говорит о способах толкования Священного Писания и только в четвертой части рассуждает о том, как найденный в Писании смысл излагать народу. «Пастырское правило» говорит о пастырском служении вообще, и прежде (в первой части) определяет, какие свойства должен иметь тот, кто хочет посвятить себя пастырскому служению, потом (во второй) показывает, каково должно быть поведение принявшего на себя пастырское звание, и наконец, только третья часть посвящена исключительному рассуждению о том, как должен учить других пастырь Церкви. В заключение присоединена четвертая, очень краткая часть, которая внушает пастырю и мудро учащему постоянную бдительность над собой, чтобы исцеляющий немощи и болезни других при успехе не увлекался гордостью и самообольщением.
Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское
М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2011.- 368 с.
ISBN 978-5-7789-0184-1
Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское - Содержание
Предисловие
Предисловие переводчика
Достоуважаемому и всечестнейшему брату Иоанну, соепископу, Григорий
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ ДОСТОЙНО ПРИСТУПАТЬ К ПАСТЫРСКОМУ СЛУЖЕНИЮ и КАК ОПАСНО ДОМОГАТЬСЯ ЕГО НЕДОСТОЙНЫМ
- Глава 1. Невежды да не дерзают принимать на себя звание пастырского служения
- Глава 2. Кто жизнью своею не соответствует умственной подготовке, иначе — кто на словах хорош, но на деле не хорош, тот лучше не принимайся за бразды управления пастырского
- Глава 3. О важности пастырского управления; и что пастыри не должны страшиться никаких несчастий в сей жизни, а, напротив того, должны опасаться обольщений суетного счастья
- Глава 4. О том, что занятия многими делами по управлению нередко развлекают нас и отвлекают от самих себя
- Глава 5. О тех, которые образцовыми дарованиями своими могут быть полезны на высоком посту служения, но убегают оного ради своего спокойствия
- Глава 6. О том, что уклоняющиеся от принятия на себя многотрудного общественного служения по своему смирению тогда только заявляют истинное смирение, когда не противодействуют судьбам Божиим
- Глава 7. О том, что иногда похвально бывает и самому искать проповеднического служения, а иногда похвально принять оное и по принуждению
- Глава 8. О тех, которые домогаются начальственной власти и в оправдание своего прихотливого стремления ссылаются и опираются на слова апостола (см.: 1 Тим. 3, 1)
- Глава 9. О том, что ищущие власти очень часто обольщают себя воображаемым предположением, что они на занимаемом ими высоком месте служения произведут много хороших дел
- Глава 10. Кто может и должен приступать к пастырскому служению и принимать на себя в оном начальственное управление
- Глава 11. Кто не должен приступать к пастырскому служению, а тем более принимать на себя начальственное в оном управление
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: О ТОМ, КАКОВА ДОЛЖНА ЖИЗНЬ ПАСТЫРЯ, ДОСТОЙНО ВСТУПАЮЩЕГО В ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
- Глава 1. Достигающие законно пастырского служения каковыми должны являть себя по управлению в этом звании
- Глава 2. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть чист в помыслах своих
- Глава 3. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен служить для нее образцом в своих действиях
- Глава 4. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть разборчив и в молчании, и в словах
- Глава 5. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен сочувствовать в сострадании каждому более других и более всех погружаться в уединенное созерцание
- Глава 6. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть ласковым в обращении с благонравными и стойким ревнителем правды пред порочными
- Глава 7. Пастырь духовный как руководитель своей паствы не должен забывать внутренних нужд ее среди забот о делах внешних, ни внешних дел не должен оставлять в заботливости о внутренних
- Глава 8. Пастырь духовный как руководитель своей паствы не должен заботиться о том, чтобы нравиться людям и человекоугодничать им, а, напротив того, обязан направлять их мысли на то, что они должны полюбить и на что он должен устремлять свое внимание
- Глава 9. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть внимателен к поступкам и своим, и других, строго следя за ними, потому что иногда пороки представляются под личиной добродетелей
- Глава 10. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен быть весьма разборчив в своих обличениях и в своей сдержанности, в ревности и в снисходительности
- Глава 11. Пастырь духовный как руководитель своей паствы должен постоянно заниматься Священным Писанием и углубляться в него размышлением
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ПАСТЫРЮ, ЗАКОННО ДОСТИГШЕМУ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ И СООБРАЗНО СВОЕМУ САНУ ЖИВУЩЕМУ, НАДЛЕЖИТ ПОУЧАТЬ И НАЗИДАТЬ СВОЮ ПАСТВУ
- Глава 1. Эта глава состоит из предисловия (prologus) к целой части, в котором показывается, какого разнообразия требует проповедническое искусство пастыря духовного в его поучениях по отношению к пасомым
- Глава 2. Перечень различных состояний слушателей, с которыми проповедник должен сообразоваться в своих поучениях
- Глава 3. Каким образом нужно наставлять мужчин и как — женщин, как — юношей и как — старцев ...
- Глава 4. Каким образом должно наставлять бедных и как — богатых
- Глава 5. Каким образом должно наставлять веселящихся, как — скорбящих и сетующих
- Глава 6. Каким образом должно наставлять подчиненных и как — начальствующих
- Глава 7. Каким образом должно наставлять слуг и как — господ
- Глава 8. Каким образом должно наставлять мудрых мира сего и как — скудоумных
- Глава 9. Каким образом должно наставлять распутных и бесстыдных, как — благонравных и стыдливых
- Глава 10. Каким образом должно наставлять самонадеянных и дерзких, как — малодушных и робких
- Глава 11. Каким образом должно наставлять нетерпеливых и как — терпеливых
- Глава 12. Каким образом должно наставлять доброжелательных и как — завистливых
- Глава 13. Каким образом должно наставлять простодушных и откровенных, как — хитрых и лукавых
- Глава 14. Каким образом должно наставлять здоровых и как — больных
- Глава 15. Каким образом должно наставлять тех, которые удерживаются от злых дел по страху наказаний, как, напротив,—тех, которые ожесточены во зле до того, что на них и наказания не действуют
- Глава 16. Каким образом должно наставлять многомолчаливых и как — многоглаголивых
- Глава 17. Каким образом должно наставлять слишком медлительных и как — слишком поспешных ...
- Глава 18. Каким образом должно наставлять кротких и как — гневливых
- Глава 19. Каким образом должно наставлять смиренных и как — гордых
- Глава 20. Каким образом должно наставлять упорных и непреклонных, как — легкомысленных и непостоянных
- Глава 21. Каким образом должно наставлять невоздержных и как — воздержных
- Глава 22. Каким образом должно наставлять тех, кои благотворят своим добром другим, как — тех, кои и чужое отнимают у ближнего
- Глава 23. Каким образом должно наставлять тех, которые не простирают рук своих на чужое, но не выпускают из них и своего, как — тех, которые хотя и делятся добром своим с другими, однако же падки и на чужое
- Глава 24. Каким образом должно наставлять враждолюбивых и как — миролюбивых
- Глава 25. Каким образом должно наставлять посевающих раздоры и как — миротворцев
- Глава 26. Каким образом должно наставлять тех, кои, не понимая надлежащим образом Священного Писания, мечтают о себе, что они понимают его как следует и должны быть руководителями других; как — тех, кои хотя и понимают его хорошо, но, высокомудрствуя о себе, тщеславятся своим званием пред слушателями своими: общий их недостаток, который должен иметь в виду проповедник, есть недостаток смирения
- Глава 27. Каким образом должно наставлять тех, которые могли бы быть хорошими проповедниками, но по своему смиренномудрию боятся и уклоняются; как — тех, коих должна бы удержать от принятия на себя этого служения мысль об их несовершенстве или молодости, но которые по своей опрометчивости домогаются этого
- Глава 28. Каким образом должно наставлять тех, кои достигают всего, чего ни домогаются в сем мире; как — тех, кои тоже гоняются за мирскими благами, но во всем терпят неудачи
- Глава 29. Каким образом должно наставлять тех, которые ведут жизнь супружескую, и как — тех, которые ведут безбрачную жизнь
- Глава 30. Каким образом должно наставлять предающихся плотскому греху полового смешения (вне супружеского союза), как, напротив того,— девственников и девственниц, не познавших такового смешения
- Глава 31. Каким образом должно наставлять оплакивающих грехи свои, совершенные на самом деле, и как — тех, кои оплакивают грехи помышлений
- Глава 32. Каким образом должно наставлять тех, которые каются в своих грехах, но не перестают грешить, как — тех, которые перестают грешить, но не раскаиваются в содеянных грехах ...
- Глава 33. Каким образом должно наставлять тех, которые живут беззаконно и тем еще тщеславятся, как — тех, кои осуждают пороки, между тем сами ведут жизнь порочную
- Глава 34. Каким образом должно наставлять согрешающих по внезапному увлечению и как — тех, которые грешат с намерением
- Глава 35. Каким образом должно наставлять тех, которые дозволяют себе хотя небольшие проступки, но притом часто, как — тех, которые остерегаются маловажных грехов, но зато впадают иногда в тяжкие преступления
- Глава 36. Каким образом должно наставлять и не начинающих даже дел добрых, как — начинающих только, но никогда не оканчивающих
- Глава 37. Каким образом надлежит наставлять таких, которые совершают зло втайне, а добро творят явно и открыто, и как — тех, кои, наоборот, добрые дела свои скрывают, а между тем некоторыми поступками своими как бы нарочито поселяют в других невыгодное о себе мнение
- Глава 38. О том, что со стороны пастыря-проповед- ника предлагаемые им наставления многим с различными наклонностями слушателям долж¬ ны так споспешествовать добродетелям всех и каждого, чтобы в то же время не усилить в них противоположных пороков
- Глава 39. О том, что требуется в наставлении проповедника, предлагаемом одному, одержимому различными недугами
- Глава 40. О том, что проповеднику позволительно иногда снисходить легчайшим порокам, чтобы устранить важнейшие
- Глава 41. О том, что проповедник не должен вдаваться в своих поучениях пред слушателями, слабыми и немощными, в рассуждение о предметах возвышенных, для них недоступных, пока они не будут к тому подготовлены
- Глава 42. О проповедании делом и словом
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ТОЛЬКО ОДНУ ГЛАВУ КОТОРАЯ ПО ОБЩЕМУ СЧЕТУ ГЛАВ В ЦЕЛОЙ КНИГЕ (КАКОЙ И ВЕДЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ ИЗДАНИЯХ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДЕЛЕНИЯ НА ЧАСТИ) ЕСТЬ
- Глава 45. О том, что пастырь-проповедник, исполнив все должное в отношении к своим подчиненным, обязан обращать внимание и на самого себя, дабы ни жизнью, ни проповедью своей, ни званием своим не надмеваться
Прибавление к «Правилу пастырскому»
Предисловие переводчика
Формула, или Образец, для пастырей и пастырена- чальников
Житие святого отца нашего Григория Двоеслова, папы Римского
Святитель Григорий Двоеслов - Правило пастырское - Предисловие переводчика
Предлагаемое сочинение святого Григория Великого по содержанию своему озаглавливается обыкновенно «Правило пастырское» (Regulae Pastoralis Liber). В некоторых, впрочем, позднейших манускриптах и многих изданиях заглавие этой книги читается иначе: О пастырской заботливости, или О пастырском попечении, или же О пастырском управлении (Liber Curae Pastoralis). Поводом к последнему надписанию такового заглавия могло послужить самое начало этого сочинения с первых же его слов: Pastoralis curae pondéra — бремя (трудности) пастырского управления шислужения и так далее. Но первое надписание вернее, так как и сам автор в одном из писем своих к Леандру- епископу (Lib.25, epist.349), посылая ему это творение, называет сочинение свое «Книгой правил пастырских» (Liber Regulae Pastoralis). Такие же указания можно встретить и в других местах его же сочинений, например в письме 24 книги 12 к Иоанну, иподиакону Равенс- кому. Сводя сии заглавные надписания, мы нисколько не погрешим против содержания этого сочинения, озаглавив его так, как и озаглавили, то есть «Правилом пастырским», или О пастырском служении, каковое заглавие, по своему слововыражению, вполне соответствует и сущности дела, и требованиям русского языка.
Написана эта книга в ответ Иоанну, епископу Равенскому. Из ответного письма, которое служит предисловием, или введением, к самому сочинению и содержит в себе план всего сочинения, видно, что Иоанн упрекал святого Григория в том, что он хотел уклониться от этого служения.
«Правило пастырское» святого Григория Великого, называемого в нашей Восточной Церкви Двоесловом (от его диалогов-собеседований вдвоем с диаконом своим Петром), по поручению императора Маврикия переведено было на греческий язык Анастасией, епископом Антиохийским, но, к сожалению, перевод греческий утрачен. По свидетельствам соборов, это в точном смысле слова Правило пастырское признаваемо было на Западе настольной книгой для всякого священника и для всякого епископа. Так, на Маинцком соборе (in concilio Moguntino) в 813 году оно признано первой книгой после Священного Писания и церковных правил, необходимой для всего духовенства; на Реймском соборе (in concilio Rhemensi) в том же году оно читано было как руководство для пастырей; на Турском и Кабилонском соборах вменено в обязанность епископам читать и разуметь эту книгу и с ней сообразоваться; а по свидетельству Гинкмара Реймс- кого (in praefatione Opusculi 55 capitulorum), каждый епископ при поставлении своем (хиротонии) брал в руки «Правило пастырское» святого Григория вместе с книгой церковных правил и клялся пред алтарем, «ut ita servaret (canones et Regulam Pastoralem) in judican- do, vivendo et docendo, sicut ibidem descriptum est», что он так будет хранить эти правила, и в мыслях, и в жизни, и в учении, как в них предписано.
На русском языке это сочинение святого Григория по частям было переводено в «Христианском» и в «Воскресном чтении», в целом же виде помещено в «Руководстве для сельских пастырей» за 1871-1872 годы.
спасибо