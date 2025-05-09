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Святой Фома Аквинский - Истолкование основных молитв

Святой Фома Аквинский - Истолкование основных молитв, то есть: Апостольского символа веры (Верую), Молитвы Господней (Отче наш), Ангельского приветствия (Радуйся, Мария), а также двух заповедей любви и десяти заповедей Божиих
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology
Эта книга представляет собой обработку 59 или 57 проповедей, которые св. Фома произнес в Неаполе во время Великого Поста 1273 г. Аквинат произносил их на народном языке, а именно на своем родном неаполитанском диалекте, ежедневно, начиная с шестидесятниць! (второй недели перед Великим постом по старому литургическому стилю, прим, пер.), которая в тот год приходилась на 12 февраля, до Пасхи, то есть до 9 апреля. Это был последний год его деятельности - 6 декабря того же года, во время Святой Мессы, Фома пережил мистический опыт, после которого больше не написал и не продиктовал ни одного слова. Впрочем, вскоре, 7 марта 1274 года, он умер по пути на Вселенский собор в Лионе, на который направлялся по приказу Папы.
Чрезвычайно напряженным был этот последний год его жизни. С осени 1272 года Фома был руководителем Доминиканской школы в Неаполе, юридически связанной с тамошним Королевским университетом. Вероятно, лекций у него было немного. Во всяком случае, помимо незавершенного комментария к псалмам, отредактированного Реджинальдом из Пиперно на основе его тогдашних лекций, других письменных плодов его преподавательской деятельности в том, 1273 году, не видно.
Ситуация в школе позволила ему сосредоточить основные усилия на работе над «Суммой Теологии». Он разработал тогда Христологи- ческий трактат «Суммы», начатый в Париже, и трактаты о Таинствах христианского посвящения, а также особенно ценный трактат о Евхаристии. Тогда же Фома написал Компендиум Теологии и «О Чистых Субстанциях» - труды, очень значимые для его богословских достижений.

Святой Фома Аквинский - Истолкование основных молитв, то есть: Апостольского символа веры (Верую), Молитвы Господней (Отче наш), Ангельского приветствия (Радуйся, Мария), а также двух заповедей любви и десяти заповедей Божиих

Перевод с латинского: свящ. Юрий Дорогин ОР
Санкт-Петербург, Базилика Св. Екатерины Александрийской, 2024

Святой Фома Аквинский - Истолкование основных молитв, то есть: Апостольского символа веры (Верую), Молитвы Господней (Отче наш), Ангельского приветствия (Радуйся, Мария), а также двух заповедей любви и десяти заповедей Божиих - Содержание

Несколько слов от переводчика
Предисловие к польскому изданию
Истолкование Апостольского Символа Веры
  • Введение
  • Статья I ВЕРУЮ В ЕДИНОГО БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО, ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ
  • Статья II И В ИИСУСА ХРИСТА, ЕДИНОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО
  • Статья III КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАЧАТ ОТ СВЯТОГО ДУХА, РОДИЛСЯ ОТ МАРИИ ДЕВЫ
  • Статья IV СТРАДАЛ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, БЫЛ РАСПЯТ, УМЕР И БЫЛ ПОГРЕБЕН
  • Статья V СОШЕЛ В АД, В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ
  • Статья VI ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА, СИДИТ ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО
  • Статья VII ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
  • Статья VIII ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА
  • Статья IX СВЯТУЮ ВСЕЛЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ
  • Статья X ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ, ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ
  • Статья XI ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА
  • Статья XII ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. АМИНЬ
Истолкование Молитвы Господней (Отче наш)
  • ВВЕДЕНИЕ
  • I ОТЧЕ
  • II НАШ
  • III СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ
  • Статья I ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ
  • Статья II ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ
  • Статья III ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ
  • Статья IV ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ
  • Статья V И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ
  • Статья VI И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ
  • Статья VII НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО. АМИНЬ
  • Краткое истолкование всей молитвы «ОТЧЕ НАШ»
Истолкование Ангельского приветствия (Радуйся, Мария)
  • ВВЕДЕНИЕ
  • Статья I РАДУЙСЯ, МАРИЯ, БЛАГОДАТИ ПОЛНАЯ, ГОСПОДЬ С ТОБОЮ
  • Статья II БЛАГОСЛОВЕННА ТЫ МЕЖДУ ЖЕНАМИ
  • Статья III БЛАГОСЛОВЕН ПЛОД ЧРЕВА ТВОЕГО
Истолкование двух заповедей любви и десяти заповедей Божиих
  • ВВЕДЕНИЕ
  • Статья I О ЛЮБВИ К БОГУ
  • Статья II О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
  • Статья III О первой заповеди «ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ БОГОВ ПРЕД ЛИЦОМ МОИМ» (Исх 20,3)
  • Статья IV О второй заповеди «НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, НАПРАСНО1» (Исх 20,7)
  • Статья V О третьей заповеди «ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ, ЧТОБЫ СВЯТИТЬ ЕГО» (Исх 20,8)
  • Статья VI О четвертой заповеди «ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ ТВОЮ, ЧТОБЫ ПРОДЛИЛИСЬ ДНИ ТВОИ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ, ДАЕТ ТЕБЕ» (Исх 20,12)
  • Статья VII О пятой заповеди «НЕ УБИВАЙ» (Исх 20,13)
  • Статья VIII О шестой заповеди «НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ» (Исх 20,14)
  • Статья IX О седьмой заповеди «НЕ КРАДИ» (Исх 20,15)
  • Статья X О восьмой заповеди «НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА НА БЛИЖНЕГО ТВОЕГО» (Исх 20,16)
  • Статья XI О девятой заповеди «НЕ ЖЕЛАЙ НИЧЕГО, ЧТО У БЛИЖНЕГО ТВОЕГО» (Исх 20,17)
  • Статья XII О десятой заповеди «НЕ ЖЕЛАЙ ЖЕНЫ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО» (Исх 20,17)
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Rating 5.0 / 5
Added 09.05.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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