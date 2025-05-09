Эта книга представляет собой обработку 59 или 57 проповедей, которые св. Фома произнес в Неаполе во время Великого Поста 1273 г. Аквинат произносил их на народном языке, а именно на своем родном неаполитанском диалекте, ежедневно, начиная с шестидесятниць! (второй недели перед Великим постом по старому литургическому стилю, прим, пер.), которая в тот год приходилась на 12 февраля, до Пасхи, то есть до 9 апреля. Это был последний год его деятельности - 6 декабря того же года, во время Святой Мессы, Фома пережил мистический опыт, после которого больше не написал и не продиктовал ни одного слова. Впрочем, вскоре, 7 марта 1274 года, он умер по пути на Вселенский собор в Лионе, на который направлялся по приказу Папы.

Чрезвычайно напряженным был этот последний год его жизни. С осени 1272 года Фома был руководителем Доминиканской школы в Неаполе, юридически связанной с тамошним Королевским университетом. Вероятно, лекций у него было немного. Во всяком случае, помимо незавершенного комментария к псалмам, отредактированного Реджинальдом из Пиперно на основе его тогдашних лекций, других письменных плодов его преподавательской деятельности в том, 1273 году, не видно.

Ситуация в школе позволила ему сосредоточить основные усилия на работе над «Суммой Теологии». Он разработал тогда Христологи- ческий трактат «Суммы», начатый в Париже, и трактаты о Таинствах христианского посвящения, а также особенно ценный трактат о Евхаристии. Тогда же Фома написал Компендиум Теологии и «О Чистых Субстанциях» - труды, очень значимые для его богословских достижений.

Святой Фома Аквинский - Истолкование основных молитв, то есть: Апостольского символа веры (Верую), Молитвы Господней (Отче наш), Ангельского приветствия (Радуйся, Мария), а также двух заповедей любви и десяти заповедей Божиих

Перевод с латинского: свящ. Юрий Дорогин ОР

Санкт-Петербург, Базилика Св. Екатерины Александрийской, 2024

Святой Фома Аквинский - Истолкование основных молитв, то есть: Апостольского символа веры (Верую), Молитвы Господней (Отче наш), Ангельского приветствия (Радуйся, Мария), а также двух заповедей любви и десяти заповедей Божиих - Содержание

Несколько слов от переводчика

Предисловие к польскому изданию

Истолкование Апостольского Символа Веры

Введение

Статья I ВЕРУЮ В ЕДИНОГО БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО, ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ

Статья II И В ИИСУСА ХРИСТА, ЕДИНОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО

Статья III КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАЧАТ ОТ СВЯТОГО ДУХА, РОДИЛСЯ ОТ МАРИИ ДЕВЫ

Статья IV СТРАДАЛ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, БЫЛ РАСПЯТ, УМЕР И БЫЛ ПОГРЕБЕН

Статья V СОШЕЛ В АД, В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ

Статья VI ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА, СИДИТ ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО

Статья VII ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ

Статья VIII ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА

Статья IX СВЯТУЮ ВСЕЛЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ

Статья X ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ, ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Статья XI ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА

Статья XII ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. АМИНЬ

Истолкование Молитвы Господней (Отче наш)

ВВЕДЕНИЕ

I ОТЧЕ

II НАШ

III СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ

Статья I ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ

Статья II ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ

Статья III ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ

Статья IV ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ

Статья V И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ

Статья VI И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ

Статья VII НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО. АМИНЬ

Краткое истолкование всей молитвы «ОТЧЕ НАШ»

Истолкование Ангельского приветствия (Радуйся, Мария)

ВВЕДЕНИЕ

Статья I РАДУЙСЯ, МАРИЯ, БЛАГОДАТИ ПОЛНАЯ, ГОСПОДЬ С ТОБОЮ

Статья II БЛАГОСЛОВЕННА ТЫ МЕЖДУ ЖЕНАМИ

Статья III БЛАГОСЛОВЕН ПЛОД ЧРЕВА ТВОЕГО

Истолкование двух заповедей любви и десяти заповедей Божиих