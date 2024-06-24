Таевский Дмитрий Александрович – Христианские ереси и секты I-XXI веков – Словарь

Что такое секта? Начиная с древнейших времен тысячи религиозных течений назывались этим термином, отвергали его, признавали его, превращались из сект в мощные церковные сообщества или, наоборот, исчезали из памяти потомков.

Основной противник любой секты - ортодоксальная церковь. Любая секта, за редким исключением, является ответвлением какой- либо общепризнанной религиозной конфессии. Чем же отличается секта от обычного религиозного движения?

Основным необходимым и достаточным признаком как секты, так и любой религии вообще является вероучение, т. е. верования и представления, составляющие систему догматов. Исходя из этого, любая секта также является религиозной структурой. Кроме того, религия включает в себя следующие необязательные компоненты: веру в Бога или богов как верховную сущность, наделенную высшим разумом; церковь как общественный институт, объединяющий приверженцев данной религии; нормы нравственности, получившие освящение в системе догматов данной религии.

Секта, в отличие от ортодоксальной религиозной организации, представляет из себя группу лиц, замкнувшихся в своих интересах, как правило, культовых или вероисповедальных, не совпадающих с интересами общества, безразличных или противоречащих им. Обычно секты вольно или невольно противопоставляют себя общепризнанной в данном регионе церковной организации или религиозным традициям. Одним из признаков секты является относительно незначительное число , ее приверженцев, хотя этот признак и не обязателен.

Часто бывает сложно отделить секту от новой религии или протес- тантистского движения. В самом понятии секты достаточно субъективизма, который накладывается той конфессией, от которой откололась секта. Тем не менее представляется возможным определить общие критерии секты: это относительно низкая численность ее приверженцев, отсутствие церкви как общественного института, обязательное противопоставление своего вероучения или культа какому-либо другому (как правило, господствующему в данном регионе) религиозному течению.

Можно говорить о том, что появление понятия секты весьма характерно для тоталитарных обществ или религий. Легко заметить, что секты появляются преимущественно в среде тех религий, которые претендуют на исключительность, абсолютную истину, полную непогрешимость - т. е. прежде всего в иудаизме, христианстве и исламе. В религиях, спокойно относящихся к другим конфессиям, секты не являются антагонистами ортодоксальной церкви, а скорее напоминают ее ответвления (как, например, в синтоизме), либо практически отсутствуют (как, например, в буддизме).

Не только религиозный, но и общественный тоталитаризм порождают понятие сектантства. Не секрет, что в официально отвергшей всякую церковь советской России тем не менее де-факто признавалась только одна, а именно реформированная в 20-х годах Русская православная церковь, все же остальные конфессии (в том числе и протестантские церкви с многомиллионным числом приверженцев во всем мире) огульно объявлялись сектами. С перестройкой, либерализацией и распадом СССР тоталитарный подход к «чужим» конфессиям не исчез, но существенно видоизменился. Так как Русская православная церковь частично вернула свои позиции и получила индульгенцию от государства на самое широкое распространение в стране, термин «секта» начал массированно использоваться в межконфессиональной конкурентной борьбе. Те конфессии, которые не могли доказать свдю строгую ортодоксальность (т. е. практически все, кроме католицизма, ислама, буддизма и нескольких протестантских церквей), объявлялись сектами с соответствующим проецированием на них негативного общественного отношения. Российской социальной наукой был изобретен особый термин - тоталитарная секта. Этот термин первоначально использоваться для обозначения тех действительно деструктивных сект, которые использовали для вербовки новых членов методы воздействия на психику человека. Однако отсутствие конкретных определений, независимой экспертизы и какого-либо контроля со стороны государственных органов позволили использовать этот термин как штамп для всех противников в межконфессионной борьбе.

Таевский Дмитрий Александрович – Христианские ереси и секты I-XXI веков – Словарь

Москва: Издательство INTRADA, 2003. – 324 с.

ISBN 5-87604-059-2

Таевский Дмитрий Александрович – Христианские ереси и секты I-XXI веков – Словарь – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ВОПРОСА

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕКТ

ХРИСТИАНСКИЕ ЕРЕСИ И СЕКТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

Основная литература

Предметно-именной указатель

Географический указатель

Указатель цитат из Священного Писания