Эгидий из Афин, родившийся в царской семье и с юных лет наставленный в Священном писании, однажды по дороге в церковь увидел недужного, который лежал на улице и просил подаяние. Эгидий отдал больному свою тунику, и тот, надев ее, тотчас полностью исцелился. После чего, когда родители Эгидия упокоились во Господе, он сделал Христа наследником всех своих имений. Однажды, возвращаясь из церкви, Эгидий встретил человека, ужаленного змеей, и тотчас изгнал яд своей молитвой. Некий бесноватый, находясь в церкви вместе с верующими, смущал их своими криками, но Эгидий исцелил страждущего, изгнав беса.

Страшась людской любви, Эгидий тайно отправился к берегу бушующего моря и увидел моряков, терпящих кораблекрушение. По молитве Святого буря немедля утихла, и моряки причалили к берегу. Услышав, что Эгидий следует в Рим, они поблагодарили Святого за помощь и обещали взять его с собой безо всякой платы.

Прибыв в Арелат, Эгидий в течение двух лет находился там вместе со Святым епископом Цезарием и исцелил некую больную, три года страдавшую от лихорадки. Стремясь к пустынножительству, Эгидий тайно покинул город и долгое время вел Святую жизнь рядом с отшельником Вередением. Своими заслугами Эгидий победил бесплодие той земли. Просияв многими чудесами, Святой Эгидий убоялся мирской славы и, оставив тот край, направился в еще более отдаленную пустынь. Там отыскал он пещеру и чистый ключ, а его кормилицей стала лань, в определенные часы питавшая Святого молоком.

Случилось, что королевские слуги, охотившиеся в тех краях, увидели ту лань и, презрев другую дичь, погнались за ней со сворою псов. Спасаясь от преследователей, лань припала к коленам своего питомца. Удивляясь, отчего она стенает так громко, Святой Эгидий вышел из пещеры и, услышав шум приближающейся охоты, вознес молитву Господу, дабы Он защитил ту, которую дал Святому в кормилицы. Ни один из псов не осмелился приблизиться к ним на расстояние брошенного камня, но с громким воем вся свора обратилась в бегство и вернулась к охотникам.

Приближалась ночь, и охотники возвратились домой. На другой день они снова поскакали в чащу, но, напрасно разыскивая лань, снова вернулись ни с чем. Узнав о случившемся, король догадался о произошедшем, и вместе со множеством охотников отправился в лес, пригласив с собою епископа. Когда же псы вновь не посмели подойти к тому месту и с воем вернулись обратно, охотники окружили непроходимые заросли колючего терновника, и один из них, неосторожно выпустив стрелу, чтобы выгнать лань, тяжело ранил Божественного мужа, молившегося за свою кормилицу. Обнажив мечи, воины прорубили себе путь к пещере и увидели почтенного седовласого старца, облаченного в монашескую одежду, и лань, прильнувшую к его коленам.