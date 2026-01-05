Талалай - Святой Эгидий
Эта книга призвана рассказать русскоязычной публике о житии и о почитании нашего Небесного покровителя – Святого Эгидия, поскольку на Востоке его фигура оставалась малоизвестной для религиозной культуры.
Сборник, составленный историком из Российской Академии Наук Михаилом Талалаем, в который вошли житийные тексты, подготовленные латинистом Ириной Кувшинской, и рассказ о почитании Святого Эгидия нашего земляка и страстного краеведа Эджидио Джордано, посвящен одному из интереснейших пунктов пересечений христианских традиций Запада и Востока и связям Запада с византийской культурой.
Талалай Михаил Григорьевич - Святой Эгидий, византиец на Западе. Житие и почитание
Сборник
СПб, Алетейя, 2015
ISBN 978-5-906792-09-9
Талалай Михаил Григорьевич - Святой Эгидий, византиец на Западе. Житие и почитание - Содержание
Средневековые сказания о Святом Эгидии
Иаков Ворагинский
Jacobus a Voragine Житие
Святого Эгидия
Предисловие
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Vita auctore anonimo Ex codicibus Mss. sex, aliisque apographis inter se collatis Praefatio
Vita auctore anonimo Ex codicibus Mss. sex, aliisque apographis inter se collatis Praefatio
Caput I
Caput II
Caput III
Петр Гильельм
О некоем рыцаре из Тараскона, освобожденном от цепей и оков
О немом, которому был возвращен дар речи
О некоем рыцаре из Тараскона, освобожденном от цепей и оков
О немом, которому был возвращен дар речи
О некоем рыцаре, обретшем свободу
О некоем муже, избавленном от разбойника
О некоей лангобардке, освобожденной от демона
Petrus Gulielmus
De quodam milite de Tarascone a catenis et compedibus liberato
De quodam muto, cui loquella redita est
De quodam milite de Tarascone a catenis et compedibus liberato
De quodam muto, cui loquella redita est
De quodam milite liberato
De quodam viro a Iatrone liberato
De quadam Langobarda a daemone liberata
Комментарий
M. Г. Талалай
Житие (Жития)
Монастырь
Мощи
Небесный патронаж и чудеса Иконография
Культ Св. Эгидия в городах Европы
Житие (Жития)
Монастырь
Мощи
Небесный патронаж и чудеса Иконография
Культ Св. Эгидия в городах Европы
Современная агиография и гимнография
Эджидио Джордано
Марко Бартоли
Талалай Михаил Григорьевич - Святой Эгидий, византиец на Западе. Житие и почитание - Отрывок из книги
Эгидий из Афин, родившийся в царской семье и с юных лет наставленный в Священном писании, однажды по дороге в церковь увидел недужного, который лежал на улице и просил подаяние. Эгидий отдал больному свою тунику, и тот, надев ее, тотчас полностью исцелился. После чего, когда родители Эгидия упокоились во Господе, он сделал Христа наследником всех своих имений. Однажды, возвращаясь из церкви, Эгидий встретил человека, ужаленного змеей, и тотчас изгнал яд своей молитвой. Некий бесноватый, находясь в церкви вместе с верующими, смущал их своими криками, но Эгидий исцелил страждущего, изгнав беса.
Страшась людской любви, Эгидий тайно отправился к берегу бушующего моря и увидел моряков, терпящих кораблекрушение. По молитве Святого буря немедля утихла, и моряки причалили к берегу. Услышав, что Эгидий следует в Рим, они поблагодарили Святого за помощь и обещали взять его с собой безо всякой платы.
Прибыв в Арелат, Эгидий в течение двух лет находился там вместе со Святым епископом Цезарием и исцелил некую больную, три года страдавшую от лихорадки. Стремясь к пустынножительству, Эгидий тайно покинул город и долгое время вел Святую жизнь рядом с отшельником Вередением. Своими заслугами Эгидий победил бесплодие той земли. Просияв многими чудесами, Святой Эгидий убоялся мирской славы и, оставив тот край, направился в еще более отдаленную пустынь. Там отыскал он пещеру и чистый ключ, а его кормилицей стала лань, в определенные часы питавшая Святого молоком.
Случилось, что королевские слуги, охотившиеся в тех краях, увидели ту лань и, презрев другую дичь, погнались за ней со сворою псов. Спасаясь от преследователей, лань припала к коленам своего питомца. Удивляясь, отчего она стенает так громко, Святой Эгидий вышел из пещеры и, услышав шум приближающейся охоты, вознес молитву Господу, дабы Он защитил ту, которую дал Святому в кормилицы. Ни один из псов не осмелился приблизиться к ним на расстояние брошенного камня, но с громким воем вся свора обратилась в бегство и вернулась к охотникам.
Приближалась ночь, и охотники возвратились домой. На другой день они снова поскакали в чащу, но, напрасно разыскивая лань, снова вернулись ни с чем. Узнав о случившемся, король догадался о произошедшем, и вместе со множеством охотников отправился в лес, пригласив с собою епископа. Когда же псы вновь не посмели подойти к тому месту и с воем вернулись обратно, охотники окружили непроходимые заросли колючего терновника, и один из них, неосторожно выпустив стрелу, чтобы выгнать лань, тяжело ранил Божественного мужа, молившегося за свою кормилицу. Обнажив мечи, воины прорубили себе путь к пещере и увидели почтенного седовласого старца, облаченного в монашескую одежду, и лань, прильнувшую к его коленам.
No comments yet. Be the first!