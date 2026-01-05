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Талалай - Святой Эгидий

Талалай - Святой Эгидий
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History
Эта книга призвана рассказать русскоязычной публике о житии и о почитании нашего Небесного покровителя – Святого Эгидия, поскольку на Востоке его фигура оставалась малоизвестной для религиозной культуры.
Сборник, составленный историком из Российской Академии Наук Михаилом Талалаем, в который вошли житийные тексты, подготовленные латинистом Ириной Кувшинской, и рассказ о почитании Святого Эгидия нашего земляка и страстного краеведа Эджидио Джордано, посвящен одному из интереснейших пунктов пересечений христианских традиций Запада и Востока и связям Запада с византийской культурой.

Талалай Михаил Григорьевич - Святой Эгидий, византиец на Западе. Житие и почитание

Сборник
СПб, Алетейя, 2015
ISBN 978-5-906792-09-9

Талалай Михаил Григорьевич - Святой Эгидий, византиец на Западе. Житие и почитание - Содержание

Средневековые сказания о Святом Эгидии
Иаков Ворагинский
Jacobus a Voragine Житие
Святого Эгидия
Предисловие
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Vita auctore anonimo Ex codicibus Mss. sex, aliisque apographis inter se collatis Praefatio
Caput I
Caput II
Caput III
Петр Гильельм
О некоем рыцаре из Тараскона, освобожденном от цепей и оков
О немом, которому был возвращен дар речи
О некоем рыцаре, обретшем свободу
О некоем муже, избавленном от разбойника
О некоей лангобардке, освобожденной от демона
Petrus Gulielmus
De quodam milite de Tarascone a catenis et compedibus liberato
De quodam muto, cui loquella redita est
De quodam milite liberato
De quodam viro a Iatrone liberato
De quadam Langobarda a daemone liberata
Комментарий
M. Г. Талалай
Житие (Жития)
Монастырь
Мощи
Небесный патронаж и чудеса Иконография
Культ Св. Эгидия в городах Европы
Современная агиография и гимнография
Эджидио Джордано
Марко Бартоли

Талалай Михаил Григорьевич - Святой Эгидий, византиец на Западе. Житие и почитание - Отрывок из книги

Эгидий из Афин, родившийся в царской семье и с юных лет наставленный в Священном писании, однажды по дороге в церковь увидел недужного, который лежал на улице и просил подаяние. Эгидий отдал больному свою тунику, и тот, надев ее, тотчас полностью исцелился. После чего, когда родители Эгидия упокоились во Господе, он сделал Христа наследником всех своих имений. Однажды, возвращаясь из церкви, Эгидий встретил человека, ужаленного змеей, и тотчас изгнал яд своей молитвой. Некий бесноватый, находясь в церкви вместе с верующими, смущал их своими криками, но Эгидий исцелил страждущего, изгнав беса.
Страшась людской любви, Эгидий тайно отправился к берегу бушующего моря и увидел моряков, терпящих кораблекрушение. По молитве Святого буря немедля утихла, и моряки причалили к берегу. Услышав, что Эгидий следует в Рим, они поблагодарили Святого за помощь и обещали взять его с собой безо всякой платы.
Прибыв в Арелат, Эгидий в течение двух лет находился там вместе со Святым епископом Цезарием и исцелил некую больную, три года страдавшую от лихорадки. Стремясь к пустынножительству, Эгидий тайно покинул город и долгое время вел Святую жизнь рядом с отшельником Вередением. Своими заслугами Эгидий победил бесплодие той земли. Просияв многими чудесами, Святой Эгидий убоялся мирской славы и, оставив тот край, направился в еще более отдаленную пустынь. Там отыскал он пещеру и чистый ключ, а его кормилицей стала лань, в определенные часы питавшая Святого молоком.
Случилось, что королевские слуги, охотившиеся в тех краях, увидели ту лань и, презрев другую дичь, погнались за ней со сворою псов. Спасаясь от преследователей, лань припала к коленам своего питомца. Удивляясь, отчего она стенает так громко, Святой Эгидий вышел из пещеры и, услышав шум приближающейся охоты, вознес молитву Господу, дабы Он защитил ту, которую дал Святому в кормилицы. Ни один из псов не осмелился приблизиться к ним на расстояние брошенного камня, но с громким воем вся свора обратилась в бегство и вернулась к охотникам.
Приближалась ночь, и охотники возвратились домой. На другой день они снова поскакали в чащу, но, напрасно разыскивая лань, снова вернулись ни с чем. Узнав о случившемся, король догадался о произошедшем, и вместе со множеством охотников отправился в лес, пригласив с собою епископа. Когда же псы вновь не посмели подойти к тому месту и с воем вернулись обратно, охотники окружили непроходимые заросли колючего терновника, и один из них, неосторожно выпустив стрелу, чтобы выгнать лань, тяжело ранил Божественного мужа, молившегося за свою кормилицу. Обнажив мечи, воины прорубили себе путь к пещере и увидели почтенного седовласого старца, облаченного в монашескую одежду, и лань, прильнувшую к его коленам.
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Rating 3.0 / 5
Added 05.01.2026
Author denpon
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