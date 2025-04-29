Тантлевский - Псевдоэпиграфы древних иудеев

Обнаружение в середине XX века в одиннадцати пещерах пустынной местности Вади-Кумран, близ северо-западного побережья Мертвого моря, фрагментов свитков, принадлежавших проживавшей здесь же во II в. до н. э. — I в. н. э. иудейской общине— по-видимому, ессейского толка,— по праву считается самым крупным и значимым открытием рукописей в Новое время. Из этих манускриптов, в частности, следует, что Кумранская община явила миру первый известный нам из истории опыт мессианизма /и ас1и, а сформировавшееся в ее недрах учение оказало существенное влияние на развитие иудейской теолого-философской и религиозной мысли, включая, вероятно, и ряд основополагающих доктрин первоначального христианства.

Большую сложность для герменевтического анализа кумранских рукописей представляет тот факт, что намеки на исторические события и деятелей носят в них завуалированный характер, почти все из упоминаемых здесь лиц и все группировки фигурируют под условными обозначениями, кличками, а подчас и шифрами, абсолютные и относительные датировки отсутствуют; идеологические и религиозно-философские представления часто выражаются в свитках иносказательно, в аллегорической или метафорической форме, с использованием игры слов, парономазии, тропов и т. п. Большую сложность для интерпретаций и реконструкций представляет и то, что лишь с десяток кумранских произведений дошли до нас в более или менее полном виде, от остальных сохранились только отдельные фрагменты; тексты Кумрана полны лакун. Тем не менее даже из обрывочных сведений создается впечатление о существовании в Кумране мощной теолого-религиозной школы. В частности, крайне важное мировоззренческое значение в Кумранской общине приобретает фигура Еноха и писания «енохического цикла».

1. Енох в древнееврейской традиции

Допотопный патриарх Енох (евр. חנוך; Хандх), сын Йёреда и прадед Ноя, упоминается в 5-й главе Книги Бытия как пото- мок Адама и Евы в седьмом поколении.

И ходил Енох с Богом (את האלהים) по рождению Метушелаха триста лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох с Богом; и не стало его, потому что Бог взял его (Быт. 5:23-24).

В Быт. 6:9 фраза «ходил с Богом» употреблена по отношению к Ною, но только один раз. Итак, Енох, в отличие от своих предков, продолжительность жизни которых, согласно кн. Бытия, составляла от 895 до 962 лет, и допотопных потомков — сына Метушелаха2, жившего 969 лет, и внука Лемеха, почившего в возрасте 777 лет, — прожил на земле лишь 365 лет. Почему? По крайней мере начиная с эпохи эллинизма процитированный библейский пассаж стал интерпретироваться в том смысле, что Енох в награду за праведность был вознесен Богом на небеса, не вкусив смерти. Аналогичное представление засвидетельствовано в Библии во 2-й кн. Царей (4 Царств), гл. 2 в отношении пророка Илии, вознесшегося на небеса в буре на огненной колеснице, запряженной огненными конями; соглас- но же кн. Малахии 3:23-24 [4:5-6], он будет вновь послан Богом на землю «перед приходом Дня Господня, великого и страшного». (Ср. кумранский текст 4р558=4рУі8іопь аг, 1, II, 4: «...Я пошлю к вам Илию преж[де]».) Кумранский Мидраш Мелхиседека и новозаветное Послание к евреям, гл. 7 свидетельствуют о существовании представления о небесной ипостаси библейского Мелхиседека (ср.: Пс. 110[109], стихи 1 и 4).

Тантлевский, И. Р. - Псевдоэпиграфы древних иудеев

2-е изд., испр. и доп. — Калининград : Издательство БФУ им. И. Канта, 2024. — 400 с.

ISBN 978-5-9971-0912-7

Тантлевский, И. Р. - Псевдоэпиграфы древних иудеев – Содержание

От Издательства

Арамейские фрагменты книг Еноха из кумрана

Предисловие

1. ЕНОХ В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

2. «ПЕРВАЯ» И «ВТОРАЯ» КНИГИ ЕНОХА

3. КНИГИ ЕНОХА В КУМРАНЕ

Примечания к предисловию

1 Енох

Первый экземпляр текста

Второй экземпляр текста

Третий экземпляр текста

Четвертый экземпляр текста

Пятый экземпляр текста

Шестой экземпляр текста

Седьмой экземпляр текста

Астрономическая книга Еноха

Книга исполинов

Трактат о двух духах (устав кумранской общины 1qs 3:13-4:26)

Ключевые элементы теологического мировоззрения Кумранской общины (предисловие)

Примечания к предисловию

Трактат о двух Духах

Примечания к переводу Трактата о двух Духах

Книга небесных дворцов, или «еврейская книга еноха»

Предисловие

I. Книга небесных Дворцов. Метатрон в еврейской традиции

II. Основное содержание Книги небесных дворцов. Рабби Иш- ма‘’эл бен-’Элиша‘

III. Время создания Книги небесных Дворцов

IV. Место создания Книги небесных Дворцов. Распространение мистических текстов Меркавы

V. Еврейская мистическая традиция небесных видений и восхождений и Книга небесных Дворцов

1. Отдельные библейские тексты

2. Произведения, обнаруженные в Кумране (за исключением книг енохического цикла)

А. Мелхиседек в кумранских рукописях, 2 (Славянском) Енохе и Послании к евреям

Мелхиседек в Еврейской Библии: Бытие, гл. 14 и Псалом 110[109]

Мелхиседек в кумранских рукописях

«Мидраш Мелхиседека» (11Q 13=1 IQ Melchizedek)

Мелхиседек во 2 Енохе и Послании к евреям

В. Идея божественного происхождения Мессии в манускриптах из Кумрана

Апокриф Даниила (Псевдо-Даниил; 4Q 246=4Q psDand)

С. Гимн самопрославления из Кумрана

3. Еврейские псевдоэпиграфы (помимо книг енохического цикла и произведений из Кумрана)

4. Талмудические тексты об иудейской мистической традиции

Примечания к предисловию

Книга небесных Дворцов

Глава 1. Рабби Ишма"эл восходит на небеса, чтобы узреть видение меркавы. Господь Бог поручает Метатрону покровительствовать ему

Глава 2. Ангелы высших чинов задают метатрону вопросы относительно рабби Ишма"эла