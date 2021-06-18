История имперских отношений - Беларусы и русские - 1772–1991 гг - Анатолий Тарас

Популярны в определенных кругах и рассуждения о «степени похожести» беларусов и русских — мол, они соотносятся между собой примерно так же, как этносы немцев и австрийцев. Однако эта аналогия несостоятельна. После того, как Гитлер аннексировал Австрию в 1934 году (пресловутый «аншлюс»), австрийцы не превратились в немцев, несмотря на то, что в своем большинстве были увлечены идей нацистов о создании Третьего Рейха.

Слияние этносов возможно только при условии единой истории. Именно разная история двух германских этносов не позволила австрийцам превратиться в немцев. Они уважали историю своих предков, создавших великое государство — Австро-Венгерскую империю. Так и у беларусов (по крайней мере, у образованной части нации) сохранилась память о своем славном государстве — Великом княжестве Литовском (ВКЛ), память, которую всячески пытались уничтожить царизм и коммунизм.

Понятно, что ни о каком симбиозе «двух историй» — ВКЛ и Московии — в России никто не помышляет, там ждут от беларусов одностороннего отказа от своей истории. Как и у немцев с австрийцами, так и здесь, при подобном подходе в принципе ничего хорошего получиться не может. Но и это не главное. Немцы и австрийцы — действительно весьма похожие нации. А в нашем случае речь идет о двух РАЗНЫХ народах, общее между которыми лишь то, что было навязано беларусам за 200-летний период целенаправленной русификации во времена царской России и Советского Союза. Ещё в 1910 году в своей «Краткой истории Беларуси» выдающийся беларуский историк Вацлав Ластовский (1883–1938) писал:

«Часто мы встречаем у российских историков мысли, будто при разделе Польши Россия руководствовалась чувством племенной общности с беларусами и хотела вызволить этот «русский» народ из-под гнета Польши. Но когда мы приглядимся ближе к этому вопросу, то увидим, что тут ни племенное, ни национальное, ни даже религиозное чувство не имело никакого значения. Россия тогда, так же, как и Польша, была в руках шляхты — дворянства, и народ там был также в неволе, а каждое слово, брошенное за народ, за его тяжкую долю, тяжко каралось. Не могли же одни и те же самые люди быть одновременно «крепостниками» в своем Отечестве, а либералами и демократами в новодобытом крае. Да и не знали тогда в России, кто и что такое Беларусь и беларуский народ: наука вообще стояла низко, а тем более этнография и история соседнего государства… Захватив под свою власть беларуские земли, Россия говорила загранице, что народ тут чисто русский, а одновременно издавались циркуляры, в которых говорилось о необходимости русификации этого народа».

История имперских отношений - Беларусы и русские - 1772–1991 гг - Составитель Анатолий Тарас

Издатель А.Н.Вараксин, 2010

Третье издание ISBN 978-985-6822-76-9

История имперских отношений - Беларусы и русские - 1772–1991 гг - Составитель Анатолий Тарас - Содержание

ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ: РУССКИЕ И БЕЛАРУСЫ (Вадим Деружинский, журналист)

ЧАСТЬ I. БЕЛАРУСЫ В ТЕНИ ДВУГЛАВОГО ОРЛА

Глава 1. Краткий очерк политической и культурной жизни (1772–1916 гг.) (Захар Шибека, доктор исторических наук)

Глава 2. Ликвидация униатской церкви и внедрение московского православия (Леонид Лыч, доктор исторических наук)[50]

ЧАСТЬ II. БЕЛАРУСЫ В ЭПОХУ «РЕВОЛЮЦИОННОГО БОЛЬШЕВИЗМА»

Глава 3. Краткий очерк политической и культурной жизни (1917–1953 гг.) (Захар Шибека, доктор исторических наук)[67]

Глава 4. Уничтожение беларуской национальной интеллигенции в 1930-е годы (Максим Петров, доктор наук по информационным технологиям)[84]

ЧАСТЬ III. БЕЛАРУСЫ В ЭПОХУ «ЛИБЕРАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА»

Глава 5. Краткий очерк политической и культурной жизни (1954–1991 гг.) (Захар Шибека, доктор исторических наук)

Глава 6. Русификация беларуского языка в БССР (Станислав Станкевич, доктор филологии)

Глава 7. Национальная политика коммунистов в БССР (1945–1985 гг.) (Валентин Мазец, кандидат исторических наук)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ГОМО СОВЕТИКУС: БЕЛАРУСКИЙ ВАРИАНТ (Максим Петров, доктор наук по информационным технологиям)

История имперских отношений - Беларусы и русские - 1772–1991 гг - Составитель Анатолий Тарас - Разное происхождение: генетика и антропология

Главная проблема для русских идеологов состоит в том, что они — вопреки научным данным — отождествляют себя со «славянами». Это заблуждение вбито в их головы с раннего детства благодаря псевдоисторическим рассказам о том, «как жили наши далекие предки». Например, в совершенно фантастическом мультике о каком-то Ратиборе, якобы жившем в VI веке, голос за кадром вещает, что «наши предки тогда назывались россичами или русичами».

Так вот, «россичи» — это термин XIX века, а вместо слова «русич» (тоже термин XIX века) в средние века бытовал термин «русины». Так себя именовали украинцы (и жители юго-восточных районов Беларуси), тогда как предки нынешних россиян даже во времена царя Петра I называли себя московитами. Что же касается VI века, то славян в то время на территории нынешней России вообще не было.

Историческая наука давно установила, что коренное население Московии — финские племена — закончило процесс своей славянизации к XVI–XVII векам, а население Поволжья — лишь к концу XIX — началу XX веков. То есть там, где, согласно современным российским мифам, уже в VI веке «жили славяне».

Где же следы их пребывания? Все исторические топонимы Московии — не славянские, а финские: Москва, Калуга, Муром, Рязань (Эрзя), Суздаль, Тула и т. д. Но эти финские топонимы большинство россиян по незнанию истории считают «славянскими». И точно так же (как «славянские») они воспринимают тысячи татарских фамилий типа Карамзина, Кутузова, Сумбулова или Сумарокова (прозвища татарских мурз, перешедших на службу Москве).

А действительно славянскую фамилию Скорина считают «нерусской» и «неславянской». Например, известный в России историк и публицист Мурад Аджи пишет, что «эта фамилия чужда и инородна русскому уху». Оно и понятно: поскольку Аджи себя — чистокровного тюрка — записал в «исконно русского», такому «русскому» действительно чужда старославянская лексика. Он и ему подобные знать не знают, что фамилия Скорина происходит от слова «скорняк» (мастер выделки кож), и что эта фамилия была в старину одной из распространенных среди славян.

Зато «исконно русским и славянским» стали считать в современной России финский «окающий» акцент: им наделяют в фильмах героев «Древней Руси», его эксплуатируют популярные комики — «русские бабки». Никого не смущает тот факт, что ближайшие родственники русских — финны Финляндии — точно так окают, когда говорят по-русски или по-немецки.

Такое же смешение понятий произошло в вопросе антропологической идентичности. Поскольку финны внешне похожи на индоевропейцев, нетрудно прийти к выводу, что именно так должны выглядеть славяне. Вот характерный пример: в повести «Кто стреляет последним» (1976 г.) российский писатель Николай Наумов пишет, как некий гауптман Отто, рассматривая пленного снайпера, родом из Рязани (то есть, из этноса эрзя), констатирует: «типичный славянин — круглое лицо, короткий широкий нос». Но это описание финна, а не славянина. Среди беларусов и поляков таких лиц нет.

Российские археологи нашли массу вещественных доказательств того, что до ІХ века на территории современной России вообще не было славян. Важнейшую роль в этом открытии сыграли раскопки в Новгороде, которые ведутся уже нескольких десятилетий. Было установлено (специально подчеркиваю — достоверно установлено учеными), что славяне, древнерусский язык и Рюрик появились в Новгороде одновременно! Более того, сам Новгород основали в середине IX века именно эти славяне-колонисты из Полабской Руси (т. е., с территории нынешней Германии).