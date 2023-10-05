Перед вами новая книга раввина и доктора медицины Акивы Татца «Живи и выбирай». Его имя широко известно среди англоязычных евреев. Книги и лекции по вопросам еврейского мировоззрения и медицинской этики р. А. Татца всегда вызывают живой отклик. Он обладает уникальной способностью ясно объяснить самые сложные вопросы еврейской мудрости. Переводы двух его предыдущих книг «Маска Вселенной» и «Жить вдохновенно», прекрасно выполненные переводчиком р. Нахумом Пурером, стали любимым чтением для многих русскоязычных евреев.

Основные темы новой книги - постижение скрытой реальности, свобода выбора, поиск своей уникальности, отношения между мужчиной и женщиной в свете Торы и т.д.

Как и в предыдущих своих работах, в книге «Живи и выбирай» р. А. Татц разъясняет открытия гаона раввина Моше Шапиро, у которого он учился много лет. Гаон р. Моше Шапиро раскрыл нашему поколению бездонные глубины понимания Торы, жизни и служения Творцу. В свое время наш учитель рав Ицхак Зильбер говорил о гаоне р. Шапиро: «Во всем мире таких как он немного. Может быть, он один». Особенная теплота отличала отношения этих двух великих людей. Неоднократно я слышал, как р. Моше Шапиро говорил своим ученикам: «Если вы хотите узнать, что такое вера, пойдите и дотроньтесь до р. Ицхака Зильбера».

В этой книге р. Акивы Татца «Живи и выбирай» два великих мудреца встречаются вновь - ведь в ней приведены идеи и мысли р. Моше Шапиро, а выходит она в издательстве «Пардес», созданном в память о р. Ицхаке Зильбере.

Цель нашего издательства - продолжить дело, которому посвятил свою жизнь р. И. Зильбер, и передать основы еврейского знания и веры тем, кто вырос в стране безверия, в плену у советского Амалека. Эта книга, несомненно, станет для многих верным проводником на пути к Творцу.

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Большинство людей принимают нормы и ценности среды, в которой живут. Они хотят того же, что и другие, и, по существу, являются продуктом своего общества и своего окружения. Короче, люди просто следуют за большинством и не задумываются над привычными вещами.

Так заведено в современном мире. Но это не еврейский подход к жизни. Иудаизм заставляет человека думать, смело и честно анализировать общепризнанные ценности и так же смело отвергать их, даже если на них построена жизнь окружающего общества. Мы принимаем определенные установки из-за того, что они верны, а не потому, что ими руководствуется весь мир. И мы отвергаем их, если они ложны, даже если весь мир верит в них.

Так, наш праотец Авраам противостоял всему человечеству. Он самостоятельно пришел к своим убеждениям и остался верен им, хотя его современники их отвергали. Мы, его потомки, следуем ему в этом до сих пор.

Обществу, в котором мы живем, чуждо еврейское мышление. Многие идеи, принятые в окружающей нас среде, противоречат основам иудаизма. Но реальность такова, что мы живем в этом обществе и впитываем в себя его нормы и традиции. Мы смотрим на жизнь через призму этой культуры, хотя она и не наша.

Чему учит иудаизм и чем это учение отличается от принятого в нашем нееврейском окружении? Можете ли вы самостоятельно ответить на этот вопрос? Что, по-вашему, специфически еврейское в вашем образе мышления?

Мы должны видеть мир таким, каков он есть, сохраняя при этом интеллектуальную честность и объективность. Необходимо выяснить для себя, что именно заложено в наше мышление изначально и какую часть нашей личности составляют наносные пласты чужих культур, какие идеи выработаны нами самими и что мы впитали из чужого мировоззрения.

Хватит ли у вас смелости для этого анализа? Можете ли вы взяться за это трудное дело: посмотреть на себя со стороны и бесстрашно оценить? В силах ли отвергнуть взгляды, которые окажутся ложными, даже если они были дороги вам всю прошлую жизнь? Сможете ли вы заглянуть в глубины иудаизма и увидеть его чистым, незамутненным взором, а затем обратиться к нашему сложному миру и посмотреть на него, отсеяв иллюзии?

Готовы ли вы глубже заглянуть в себя и принять то, что увидите?

Акива Татц - Живи и выбирай

Издательство «Пардес»

Израиль, Иерусалим, 2011, 211 стр

Перевод - р. Нахум Пурер.

Редактор - Борис Камянов.

Ответственный редактор - р. Цви Патлас

Акива Татц - Живи и выбирай - Содержание

Введение

Глава 1. Свобода воли - наша подлинная суть

Глава 2. Счастье

Глава 3. Мужчина и женщина

Глава 4. Индивидуальность

Глава 5. Как определить свою роль в жизни

Глава 6. Свобода и ответственность

Глава 7. Подняться и удержаться на высоте

Глава 8. Молчание

Глава 9. Вера

Глава 10. Евреи, неевреи и смешанные браки

Глава 11. Реальность и иллюзии

Глава 12. Испытания

Глава 13. Скрытая реальность

Эпилог. Солома и огонь