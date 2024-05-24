Таулер Иоанн - Проповеди - 2 тома
Нынче в святом христианстве отмечается троякое Рождество, из него же всякий христианин должен по- черпнуть себе такое веселие и блаженство, что от блаженства ему пристало бы прямо-таки выпрыгнуть из себя in iubilo, в любви, благодарности и внутренней радости, а человек, который в себе сего не найдет, должен бы убояться.
Первое, и высшее, рождение заключается в том, что небесный Отец порождает Своего единородного Сына в божественной сущности, при различии Лиц. Второе рождение, о котором вспоминают сегодня, касается материнского плодоношения, усвоенного девической непорочностью в подлинной чистоте. Третье рождение — то, что Бог во всякий день и во всякий час воистину духовно рождается благодатью и любовью в доброй душе. Сии три рождения отмечают сегодня тремя мессами.
Первую поют темной ночью, она начинается: «Dominus dixit ad те, filius meus es tu, ego hodie genui te», и имеет в виду сокровенное рождение, каковое свершилось в темном, потаенном, неведомом Божестве.
Вторая месса начинается так: «Lux fulgebit hodie super nos», подразумевая сияние обоженного человеческого естества; часть сей мессы бывает во тьме, а часть приходится на день, ведь и рождение это было отчасти известно, отчасти же нет.
Третью мессу поют белым днем, она начинается: «Риег natus est по- bis et filius datus est nobis» — и означает славное рождение, должное происходить всякий день и всякий миг во всякой доброй, святой душе и происходящее в ней, если только душа к нему обращается со вниманием и любовью, ибо если она его захочет почувствовать и обнаружить в себе, то сему следует быть посредством вхождения внутрь и обращения вспять всех ее сил. В этом рождении Бог усвояется и сообщается душе глубже всего, что когда-либо становилось своим. Слово глаголет: «Младенец родился нам; Сын дан нам», Он наш, вполне в нашей собственности, больше всего, что становится собственным, рождается в нас во всякое время, без перерыва. Об этом чудесном рождении, на каковое указывает последняя из трех месс, давайте поговорим прежде другого.
Иоанн Таулер – Проповеди – Книга I
Москва: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», «Наука», 2024. – 552 с. - (Литературные Памятники / РАН).
ISBN 978-5-86218-653-6 (Кн. I)
ISBN 978-5-86218-655-0
ISBN 978-5-94451-067-9
Иоанн Таулер – Проповеди – Книга I – Содержание
«Вот некоторые благочестивые, добрые проповеди...»
Проповедь 1. «Риег natus est nobis, et filius datus est nobis»
Проповедь 2. «Accipe puerum et matrem eius et vade in terram Israhel etc.»
Проповедь 3. «Ubi est qui natus est rex ludaeorum?»
Проповедь 4. «Magi obtulerunt Domino aurum, thus et myr- rham»
Проповедь 5. «Surge, illuminare, Jerusalem!»
Проповедь 6. «Jugum meum suave est»
Проповедь 7. «Simile est regnum caelorum»
Проповедь 8. «Erat festusjudeorum»
Проповедь 9. «Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские»
Проповедь 10. «Ego sum lux mundi dick dominus»
Проповедь 11. «Si quis skit, veniat et bibat»
Проповедь 12. «Tempus теит nondum advenit, tempus autem vestrum semper est paratum»
Проповедь 13. «Oves теє vocem meam audiunt»
Проповедь 14. «Expeditvobis, utunushomomoriaturpro populo»
Проповедь 15. «Clarifica те, pater, claritate quam habui prius»
Проповедь 16. «Expedit vobis, ut ego vadam»
Проповедь 17. «DixitJesus discipulis suis etc.»
Проповедь 18. «Recumbentibus undecim discipulis etc.»
Проповедь 19. «Ascendens Christus in altum captivam duxit cap- tivitatem»
Проповедь 20. «Dominus quidem Jesus, postquam locutus est eis, assumptus est in caelum »
Проповедь 21. «Ніс Jesus, qui assumptus est a vobis in caelum»
Проповедь 22. «In diebus illis reversi sunt apostoli ad montem qui vocatur Oliveti»
Проповедь 23. «Estote prudentes et vigilate in orationibus»
Проповедь 24. «Estote prudentes et vigilate in orationibus»
«Из трех далее следующих проповедей на праздник Троицы...»
Проповедь 25. «Repleti sunt omnes spiritu sancto»
Проповедь 26. «Repleti sunt omnes spiritu sancto et coeperunt loqui»
Проповедь 27. «Dixit Jhesus discipulis suis: qui non intrat per hostium»
«Сии следующие далее две проповеди о Пресвятой Троице...»
Проповедь 28. «In illo tempore erat homo ex pharisaeis»
Проповедь 29. «Quod scimus, loquimur, et quod vidimus, hoc tes- tamur, et testimonium nostrum non accipitis etc.»
« Следующие далее четыре проповеди о святой Евхаристии...»
Проповедь 30. «Qui manducat meam carnem et bibit meam san- guinem, in me manet et ego in eo»
Проповедь 31. «Qui manducat meam carnem»
Проповедь 32. «Scriptum est in lohanne: «Caro mea vere cibus est, sanguis meus vere est potus»
Проповедь 33. «Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus»
Проповедь 34. «Homo quidam fecit cenam magnam etc.»
Проповедь 35. «Karissimi, humiliamini sub potent! manu Dei etc.»
Проповедь 36. «Erant appropinquantes ad Jesum»
Проповедь 37. «Quae mulier habens dragmas decern» et cetera
Проповедь 38. «Estote misericordes sicut et pater vester miseri- cors est»
Проповедь 39. «Estote misericordes sicut et pater vester miseri- cors est»
Проповедь 40. «Karissimi, estote unanimes in oratione etc.»
Проповедь 41. «Ascendit Jhesus in naviculam quae erat Simonis»
Проповедь 42. «Duc in altum et laxate recia vestra in capturam»
Проповедь 43. «Johannes est nomen eius»
Проповедь 44. «Ніс venit ut testimonium perhiberet de lumine»
Проповедь 45. «Qui spiritu dei aguntur, hij filij dei sunt»
Проповедь 46. «Сит appropinquaret Jesus Jerusalem videns civitatem flevit super illam»
Проповедь 47. «Divisiones ministracionum sunt, idem autem spi- ritus»
Проповедь 48. «Duo homines ascenderunt ut orarent»
Проповедь 49. «Bene omnia fecit: surdos fecit audire et mutos loqui»
Проповедь 50. «Littera occidit, spiritus autem vivificat»
Проповедь 51. «Bead oculi qui vident quod vos videtis etc.»
Проповедь 52. «Diliges dominum deum tuum»
Проповедь 53. «Beati oculi qui vident que vos videtis etc.»
Проповедь 54. «In omnibus requiem quaesivi»
Проповедь 55. «Transite ad me omnes, qui concupiscitis те et a generationibus meis etc.»
Проповедь 56. «Transite ad те omnes, qui concupiscitis те et a generationibus meis adimplemini»
Проповедь 57. «Transite ad те omnes, qui concupiscitis те et a generationibus meis adimplemini»
Проповедь 58. «Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham post те»
Проповедь 59. «Si exaltatus fuero, omnia traham ad me ipsum»
Проповедь 60. «Ego si exaltatus fuero, omnia traham ad me ip- sum»
Проповедь 61. «Fratres, si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus»
Проповедь 62. «Quaerite primum regnum Dei et justitiam eius»
Проповедь 63. «Flecto genua mea ad Deum et patrem Domini Jesu Christi, a quo omnis paternitas in caelo et in terra nominatur»
Проповедь 64. Sequere me! At ille relictis omnibus secutus est eum»
Проповедь 65. Fratres, obsecro vos ego vinctus in domino»
Проповедь 66. «Fratres, ego vinctus in domino obsecro vos: estote justi in domino, ac digne ambuletis vocacione qua vocati estis, in omni humilitate et mansuetudine cum paciencia supportantes in vicem in caritate»
Проповедь 67. «Angelieorumsempervidentfaciempatrismeiqui in celis est»
Проповедь 68. «In domo tua oportet me manere»
Проповедь 69. «Domus теа domus orationis vocabitur»
Проповедь 70. «Renovamini spiritu mentis vestrae»
Проповедь 71. «VidensJesus turbas, ascendit in montem»
Проповедь 72. «Qui mihi ministrat, те sequatur»
Проповедь 73. «Ecce prandium meum paravi»
Проповедь 74. «Ecce prandium meum paravi»
Проповедь 75. «Confortaminiindomino»
Проповедь 76. «Oro fratres ut caritas vestra magis ac magis abun- det»
Проповедь 77. «MiseruntJudaei abJerosolymis sacerdotes et levi- tas ad Johannem, ut interrogarent eum: “Tu quis es?”»
Проповедь 78. «Vigilate, quia nescitis horam, quando dominus vester venturus sit»
Проповедь 79. «Dilectus meus loquitur mihi: “surge propera ami- ca mea et veni”»
Проповедь 80. «Revela domino viam tuam et spera in eo et ipse faciet et educet quasi lumen justiciam tuam et judi- cium tuum tanquam meridiem etc.»
Проповедь 81. Вот доброе наставление и священное увещание
Проповедь 82. Вот краткое молитвословие
Проповедь 83. Вот доброе наставление
Проповедь 84. Отрывок без заглавия и без темы
Иоанн Таулер – Проповеди – Книга II
Москва: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», «Наука», 2024. – 416 с. - (Литературные Памятники / РАН).
ISBN 978-5-86218-654-3 (Кн. II)
ISBN 978-5-86218-6554)
ISBN 978-5-94451-068-6
Иоанн Таулер – Проповеди – Книга II – Содержание
Часть первая. ПСЕВДОТАУЛЕРИАНА. Перевод со средневерхненемецкого М.Ю. Реутина
Рулъман Мерсвин. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИГОТО, ДОСТОПОЧТЕННОГО И ВЫСОКОПРОСВЕЩЕННОГО ДОКТОРА ИОАННА ТАУЛЕРА, В КОТОРОЙ СОДЕРЖАТСЯ ВЕСЬМА МНОГИЕ ДОБРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ И ПРОПОВЕДИ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава четырнадцатая
Часть вторая. ПРОПОВЕДНИКИ ТАУЛЕРОВСКОГО ВРЕМЕНИ. Перевод со средневерхненемецкого М.Ю. Реутина
Иоанн фон Штернгассен. [Проповеди и шпрухи]
[Проповедь] 1
[Проповедь] 2
[Проповедь] 3
[Проповедь] 4
[Проповедь] 5
[Шпрух] 6
[Шпрух] 7
[Шпрух] 8
[Шпрух] 9
[Шпрух] 10
Крафт фон Бойберг [Проповедь]. «Господи, всемогущий Боже, в Твоей власти обретается всё!..»
Хартманн фон Кроненберг [Шпрух]. «ХІ-й учитель сказал, а это был фон Кроненберг...»
Генрих из Лёвена [Проповедь]. «Sermo beate virginis...»
Генрих из Эгвинта [Проповеди]
[Проповедь] 1
[Проповедь] 2
Арнольд дер Роте [Проповедь]. «Господь наш глаголет...»
Брат Франке из Кёльна [Проповеди]
[Проповедь] 1
[Проповедь] 2
Иоанн Франко [Проповеди]
[Проповедь] 1. Sermo de tempore
[Проповедь] 2. De beata virgine
[Проповедь] 3
Брат Тюринг [Шпрух]. «Он сказал: “Хочешь ли всюду иметь мирное сердце?..”»
Брат Экхарт Младший [Проповеди]
[Проповедь] 1
[Проповедь] 2
[Проповедь] 3
[Проповедь] 4
[Проповедь] 5
Флорентий Утрехтский [Проповеди]
[Проповедь] 1. De adventu domini
[Проповедь] 2
Кармелит Хане [Проповеди]
[Проповедь] 1. Sermo de adventu
[Проповедь] 2
Альбрехт из Треффурта Sermo de Sanctis. «Querite primum regnum dei...»
Экхарт Рубе De corpore Christi. «Accipite et manducate etc....»
Хельвик Гермарский De Sanctis. «Predica verbum...»
Гизельхер фон Слатхайм [Проповедь]. «Maiorem hac dilectionem пето habet...»
ПРИЛОЖЕНИЯ
М.Ю. Реутин. «Если хочешь стать Богом, освободись от себя»: Жизнь и творчество страсбургского мистика Иоанна Таулера и проповедников его времени
Примечания. Сост. М.Ю. Реутин
Сводная таблица проповедей Иоанна Таулера. Сост. М.Ю. Реутин Основные даты жизни и творчества Иоанна Таулера. Сост. М.Ю. Реутин
Список сокращений
Список иллюстраций. Сост. М.Ю. Реутин
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