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Таулер Иоанн - Проповеди - 2 тома

Иоанн Таулер – Проповеди – Книга I
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Литературные Памятники (1 book)

Нынче в святом христианстве отмечается троякое Рождество, из него же всякий христианин должен по- черпнуть себе такое веселие и блаженство, что от блаженства ему пристало бы прямо-таки выпрыгнуть из себя in iubilo, в любви, благодарности и внутренней радости, а человек, который в себе сего не найдет, должен бы убояться.

Первое, и высшее, рождение заключается в том, что небесный Отец порождает Своего единородного Сына в божественной сущности, при различии Лиц. Второе рождение, о котором вспоминают сегодня, касается материнского плодоношения, усвоенного девической непорочностью в подлинной чистоте. Третье рождение — то, что Бог во всякий день и во всякий час воистину духовно рождается благодатью и любовью в доброй душе. Сии три рождения отмечают сегодня тремя мессами.

Первую поют темной ночью, она начинается: «Dominus dixit ad те, filius meus es tu, ego hodie genui te», и имеет в виду сокровенное рождение, каковое свершилось в темном, потаенном, неведомом Божестве.

Вторая месса начинается так: «Lux fulgebit hodie super nos», подразумевая сияние обоженного человеческого естества; часть сей мессы бывает во тьме, а часть приходится на день, ведь и рождение это было отчасти известно, отчасти же нет.

Третью мессу поют белым днем, она начинается: «Риег natus est по- bis et filius datus est nobis» — и означает славное рождение, должное происходить всякий день и всякий миг во всякой доброй, святой душе и происходящее в ней, если только душа к нему обращается со вниманием и любовью, ибо если она его захочет почувствовать и обнаружить в себе, то сему следует быть посредством вхождения внутрь и обращения вспять всех ее сил. В этом рождении Бог усвояется и сообщается душе глубже всего, что когда-либо становилось своим. Слово глаголет: «Младенец родился нам; Сын дан нам», Он наш, вполне в нашей собственности, больше всего, что становится собственным, рождается в нас во всякое время, без перерыва. Об этом чудесном рождении, на каковое указывает последняя из трех месс, давайте поговорим прежде другого.

Иоанн Таулер – Проповеди – Книга I

Москва: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», «Наука», 2024. – 552 с. - (Литературные Памятники / РАН).

ISBN 978-5-86218-653-6 (Кн. I)

ISBN 978-5-86218-655-0

ISBN 978-5-94451-067-9

Иоанн Таулер – Проповеди – Книга I – Содержание

«Вот некоторые благочестивые, добрые проповеди...»

  • Проповедь 1. «Риег natus est nobis, et filius datus est nobis»

  • Проповедь 2. «Accipe puerum et matrem eius et vade in terram Israhel etc.»

  • Проповедь 3. «Ubi est qui natus est rex ludaeorum?»

  • Проповедь 4. «Magi obtulerunt Domino aurum, thus et myr- rham»

  • Проповедь 5. «Surge, illuminare, Jerusalem!»

  • Проповедь 6. «Jugum meum suave est»

  • Проповедь 7. «Simile est regnum caelorum»

  • Проповедь 8. «Erat festusjudeorum»

  • Проповедь 9. «Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские»

  • Проповедь 10. «Ego sum lux mundi dick dominus»

  • Проповедь 11. «Si quis skit, veniat et bibat»

  • Проповедь 12. «Tempus теит nondum advenit, tempus autem vestrum semper est paratum»

  • Проповедь 13. «Oves теє vocem meam audiunt»

  • Проповедь 14. «Expeditvobis, utunushomomoriaturpro populo»

  • Проповедь 15. «Clarifica те, pater, claritate quam habui prius»

  • Проповедь 16. «Expedit vobis, ut ego vadam»

  • Проповедь 17. «DixitJesus discipulis suis etc.»

  • Проповедь 18. «Recumbentibus undecim discipulis etc.»

  • Проповедь 19. «Ascendens Christus in altum captivam duxit cap- tivitatem»

  • Проповедь 20. «Dominus quidem Jesus, postquam locutus est eis, assumptus est in caelum »

  • Проповедь 21. «Ніс Jesus, qui assumptus est a vobis in caelum»

  • Проповедь 22. «In diebus illis reversi sunt apostoli ad montem qui vocatur Oliveti»

  • Проповедь 23. «Estote prudentes et vigilate in orationibus»

  • Проповедь 24. «Estote prudentes et vigilate in orationibus»

«Из трех далее следующих проповедей на праздник Троицы...»

  • Проповедь 25. «Repleti sunt omnes spiritu sancto»

  • Проповедь 26. «Repleti sunt omnes spiritu sancto et coeperunt loqui»

  • Проповедь 27. «Dixit Jhesus discipulis suis: qui non intrat per hostium»

«Сии следующие далее две проповеди о Пресвятой Троице...»

  • Проповедь 28. «In illo tempore erat homo ex pharisaeis»

  • Проповедь 29. «Quod scimus, loquimur, et quod vidimus, hoc tes- tamur, et testimonium nostrum non accipitis etc.»

« Следующие далее четыре проповеди о святой Евхаристии...»

  • Проповедь 30. «Qui manducat meam carnem et bibit meam san- guinem, in me manet et ego in eo»

  • Проповедь 31. «Qui manducat meam carnem»

  • Проповедь 32. «Scriptum est in lohanne: «Caro mea vere cibus est, sanguis meus vere est potus»

  • Проповедь 33. «Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus»

  • Проповедь 34. «Homo quidam fecit cenam magnam etc.»

  • Проповедь 35. «Karissimi, humiliamini sub potent! manu Dei etc.»

  • Проповедь 36. «Erant appropinquantes ad Jesum»

  • Проповедь 37. «Quae mulier habens dragmas decern» et cetera

  • Проповедь 38. «Estote misericordes sicut et pater vester miseri- cors est»

  • Проповедь 39. «Estote misericordes sicut et pater vester miseri- cors est»

  • Проповедь 40. «Karissimi, estote unanimes in oratione etc.»

  • Проповедь 41. «Ascendit Jhesus in naviculam quae erat Simonis»

  • Проповедь 42. «Duc in altum et laxate recia vestra in capturam»

  • Проповедь 43. «Johannes est nomen eius»

  • Проповедь 44. «Ніс venit ut testimonium perhiberet de lumine»

  • Проповедь 45. «Qui spiritu dei aguntur, hij filij dei sunt»

  • Проповедь 46. «Сит appropinquaret Jesus Jerusalem videns civitatem flevit super illam»

  • Проповедь 47. «Divisiones ministracionum sunt, idem autem spi- ritus»

  • Проповедь 48. «Duo homines ascenderunt ut orarent»

  • Проповедь 49. «Bene omnia fecit: surdos fecit audire et mutos loqui»

  • Проповедь 50. «Littera occidit, spiritus autem vivificat»

  • Проповедь 51. «Bead oculi qui vident quod vos videtis etc.»

  • Проповедь 52. «Diliges dominum deum tuum»

  • Проповедь 53. «Beati oculi qui vident que vos videtis etc.»

  • Проповедь 54. «In omnibus requiem quaesivi»

  • Проповедь 55. «Transite ad me omnes, qui concupiscitis те et a generationibus meis etc.»

  • Проповедь 56. «Transite ad те omnes, qui concupiscitis те et a generationibus meis adimplemini»

  • Проповедь 57. «Transite ad те omnes, qui concupiscitis те et a generationibus meis adimplemini»

  • Проповедь 58. «Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham post те»

  • Проповедь 59. «Si exaltatus fuero, omnia traham ad me ipsum»

  • Проповедь 60. «Ego si exaltatus fuero, omnia traham ad me ip- sum»

  • Проповедь 61. «Fratres, si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus»

  • Проповедь 62. «Quaerite primum regnum Dei et justitiam eius»

  • Проповедь 63. «Flecto genua mea ad Deum et patrem Domini Jesu Christi, a quo omnis paternitas in caelo et in terra nominatur»

  • Проповедь 64. Sequere me! At ille relictis omnibus secutus est eum»

  • Проповедь 65. Fratres, obsecro vos ego vinctus in domino»

  • Проповедь 66. «Fratres, ego vinctus in domino obsecro vos: estote justi in domino, ac digne ambuletis vocacione qua vocati estis, in omni humilitate et mansuetudine cum paciencia supportantes in vicem in caritate»

  • Проповедь 67. «Angelieorumsempervidentfaciempatrismeiqui in celis est»

  • Проповедь 68. «In domo tua oportet me manere»

  • Проповедь 69. «Domus теа domus orationis vocabitur»

  • Проповедь 70. «Renovamini spiritu mentis vestrae»

  • Проповедь 71. «VidensJesus turbas, ascendit in montem»

  • Проповедь 72. «Qui mihi ministrat, те sequatur»

  • Проповедь 73. «Ecce prandium meum paravi»

  • Проповедь 74. «Ecce prandium meum paravi»

  • Проповедь 75. «Confortaminiindomino»

  • Проповедь 76. «Oro fratres ut caritas vestra magis ac magis abun- det»

  • Проповедь 77. «MiseruntJudaei abJerosolymis sacerdotes et levi- tas ad Johannem, ut interrogarent eum: “Tu quis es?”»

  • Проповедь 78. «Vigilate, quia nescitis horam, quando dominus vester venturus sit»

  • Проповедь 79. «Dilectus meus loquitur mihi: “surge propera ami- ca mea et veni”»

  • Проповедь 80. «Revela domino viam tuam et spera in eo et ipse faciet et educet quasi lumen justiciam tuam et judi- cium tuum tanquam meridiem etc.»

  • Проповедь 81. Вот доброе наставление и священное увещание

  • Проповедь 82. Вот краткое молитвословие

  • Проповедь 83. Вот доброе наставление

  • Проповедь 84. Отрывок без заглавия и без темы

Иоанн Таулер – Проповеди – Книга II

Иоанн Таулер – Проповеди – Книга II

Москва: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР», «Наука», 2024. – 416 с. - (Литературные Памятники / РАН).

ISBN 978-5-86218-654-3 (Кн. II)

ISBN 978-5-86218-6554)

ISBN 978-5-94451-068-6

Иоанн Таулер – Проповеди – Книга II – Содержание

Часть первая. ПСЕВДОТАУЛЕРИАНА. Перевод со средневерхненемецкого М.Ю. Реутина

  • Рулъман Мерсвин. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИГОТО, ДОСТОПОЧТЕННОГО И ВЫСОКОПРОСВЕЩЕННОГО ДОКТОРА ИОАННА ТАУЛЕРА, В КОТОРОЙ СОДЕРЖАТСЯ ВЕСЬМА МНОГИЕ ДОБРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ И ПРОПОВЕДИ

    • Глава первая

    • Глава вторая

    • Глава третья

    • Глава четвертая

    • Глава пятая

    • Глава шестая

    • Глава седьмая

    • Глава восьмая

    • Глава девятая

    • Глава десятая

    • Глава одиннадцатая

    • Глава двенадцатая

    • Глава четырнадцатая

Часть вторая. ПРОПОВЕДНИКИ ТАУЛЕРОВСКОГО ВРЕМЕНИ. Перевод со средневерхненемецкого М.Ю. Реутина

  • Иоанн фон Штернгассен. [Проповеди и шпрухи]

    • [Проповедь] 1

    • [Проповедь] 2

    • [Проповедь] 3

    • [Проповедь] 4

    • [Проповедь] 5

    • [Шпрух] 6

    • [Шпрух] 7

    • [Шпрух] 8

    • [Шпрух] 9

    • [Шпрух] 10

  • Крафт фон Бойберг [Проповедь]. «Господи, всемогущий Боже, в Твоей власти обретается всё!..»

  • Хартманн фон Кроненберг [Шпрух]. «ХІ-й учитель сказал, а это был фон Кроненберг...»

  • Генрих из Лёвена [Проповедь]. «Sermo beate virginis...»

  • Генрих из Эгвинта [Проповеди]

    • [Проповедь] 1

    • [Проповедь] 2

  • Арнольд дер Роте [Проповедь]. «Господь наш глаголет...»

  • Брат Франке из Кёльна [Проповеди]

    • [Проповедь] 1

    • [Проповедь] 2

  • Иоанн Франко [Проповеди]

    • [Проповедь] 1. Sermo de tempore

    • [Проповедь] 2. De beata virgine

    • [Проповедь] 3

  • Брат Тюринг [Шпрух]. «Он сказал: “Хочешь ли всюду иметь мирное сердце?..”»

  • Брат Экхарт Младший [Проповеди]

    • [Проповедь] 1

    • [Проповедь] 2

    • [Проповедь] 3

    • [Проповедь] 4

    • [Проповедь] 5

  • Флорентий Утрехтский [Проповеди]

    • [Проповедь] 1. De adventu domini

    • [Проповедь] 2

  • Кармелит Хане [Проповеди]

    • [Проповедь] 1. Sermo de adventu

    • [Проповедь] 2

  • Альбрехт из Треффурта Sermo de Sanctis. «Querite primum regnum dei...»

  • Экхарт Рубе De corpore Christi. «Accipite et manducate etc....»

  • Хельвик Гермарский De Sanctis. «Predica verbum...»

  • Гизельхер фон Слатхайм [Проповедь]. «Maiorem hac dilectionem пето habet...»

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • М.Ю. Реутин. «Если хочешь стать Богом, освободись от себя»: Жизнь и творчество страсбургского мистика Иоанна Таулера и проповедников его времени

  • Примечания. Сост. М.Ю. Реутин

  • Сводная таблица проповедей Иоанна Таулера. Сост. М.Ю. Реутин Основные даты жизни и творчества Иоанна Таулера. Сост. М.Ю. Реутин

  • Список сокращений

  • Список иллюстраций. Сост. М.Ю. Реутин

Views 604
Rating 5.0 / 5
Added 24.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (7)

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