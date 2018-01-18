Четвероевангелие - Апостол - Руководство к изучению Священного Писания - архиепископ Аверкий - Таушев

Все новозаветные священные книги написаны на греческом языке, но не на классическом греческом языке, а на народном александрийском наречии греческого языка, так называемом «кини», на котором говорили или который во всяком случае понимали все культурные обитатели не только Восточной, но и Западной половины тогдашней Римской империи. Это был язык всех образованных людей того времени. Апостолы потому и писали на этом языке, чтобы сделать новозаветные священные книги доступными для чтения и понимания всех образованных граждан.

Писались они авторами или собственноручно (Гал. 6:22), или переписчиками, которым авторы диктовали (Рим. 16:22), на папирусе, приготовлявшемся из египетского тростника, тростью и чернилами (3 Ин. 13). Сравнительно реже употреблялся для этой цели и пергамент, приготовлявшийся из кожи животных и ценившийся очень дорого. Характерным является то, что для письма употреблялись только большие буквы греческого алфавита без знаков препинания и даже без отделения одного слова от другого.

Малые буквы стали употребляться только с IX века, равно как и словоразделения. Знаки же препинания введены только по изобретении книгопечатания — Алдусом Мапуцием в XVI веке. Нынешнее разделение на главы было произведено на западе кардиналом Гугом в XIII веке, а разделение на стихи — парижским типографщиком Робертом Стефаном в XVI веке.

архиепископ Аверкий (Таушев) - Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета

М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. 846 с.

ISBN 978-5-7429-0803-6

архиепископ Аверкий (Таушев) - Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета - Оглавление

Предисловие

Введение

Понятие о Священном Писании Нового Завета

Цель написания священных книг Нового Завета и их содержание

Число, наименования и порядок священных книг Нового Завета

Содержание различных наименований священных книг Нового Завета

Разделение новозаветных священных книг по их содержанию

История канона священных книг Нового Завета

Язык новозаветных священных книг и история их текста

Время написания новозаветных священных книг

Четвероевангелие

Значение четверичного числа Евангелий

Смысл выражений: «Евангелие от Матфея» и т.д

Взаимоотношение четырех Евангелий по их содержанию

Характер и особенности каждого из четырех Евангелий

1. Евангелие от Матфея

Евангелие от Матфея 2. Евангелие от Марка

Евангелие от Марка 3. Евангелие от Луки

Евангелие от Луки 4. Евангелие от Иоанна

Последовательный обзор содержания всего Четвероевангелия с изъяснением важнейших мест

Вступление

Часть I. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа

1. Предисловие Евангелия: его достоверность и цель

Предисловие Евангелия: его достоверность и цель 2. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия

Предвечное рождение и воплощение Сына Божия 3. Зачатие Предтечи Христова Иоанна

Зачатие Предтечи Христова Иоанна 4. Благовещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия

Благовещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия 5. Свидание Пресвятой Девы Марий с Елисаветой

Свидание Пресвятой Девы Марий с Елисаветой 6. Рождество Св. Иоанна Крестителя

Рождество Св. Иоанна Крестителя 7. Родословие Господа Иисуса Христа по плоти

Родословие Господа Иисуса Христа по плоти 8. Рождество Христово

Рождество Христово Откровение тайны воплощения праведному Иосифу

Обстоятельства и время Рождества Христова

Обрезание и Сретение Господне

Поклонение волхвов

Бегство в Египет. Избиение младенцев.

Возвращение в Назарет

Отрочество Господа Иисуса Христа

Часть II. Общественное служение Господа Иисуса Христа

Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и события Его жизни до первой Пасхи

Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа

Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа

Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа

Часть III. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа

Великий Понедельник

Великий Вторник

Великая Среда

Великий Четверг

Великая Пятница

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа

О книге «Апостол»

О книге Деяний святых апостолов

Часть первая. Церковь Христова из иудеев

Часть вторая. Церковь Христова среди язычников

Соборные послания

Послания святого апостола Павла

Пастырские послания святого апостола Павла

АПОКАЛИПСИС, или Откровение святого Иоанна Богослова

Экзегетический разбор Апокалипсиса

архиепископ Аверкий (Таушев) - Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета - Предисловие

Настоящий труд, названный нами «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» и состоящий из двух частей: 1) «Четвероевангелия» и 2) «Апостола», не претендует на оригинальность. Он представляет собою лишь свод данных, извлеченных из целого ряда дореволюционных научных трудов и учебных пособий по Священному Писанию Нового Завета, изданных в России и служивших как для самообразования, так и для обучения в наших духовно-учебных заведениях. В настоящем своем виде наше «Руководство» является конспективно изложенным курсом Священного Писания Нового Завета, как он преподавался нами в течение трех лет (1951-1953 гг.) в Свято-Троицкой Духовной Семинарии, открытой в 1948 г. Высокопреосвященнейшим архиепископом Виталием в Свято-Троицком монастыре близ селения Джорданвилль штата Нью-Йорк.

При составлении настоящего руководства были использованы нижеследующие труды и учебные пособия:

Епископ Михаил. «Толковое Евангелие в трех книгах»; Еп. Михаил. «Толковый Апостол: Деяния и Соборные послания»; Епископ Феофан. «Евангельская История о Боге Сыне»; Епископ Феофан. «Толкование посланий св. апостола Павла»; М. Барсов. «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия в двух томах»; М. Барсов. «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний св. апостолов»; М. Барсов. «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса»; Прот. Павел Матвеевский. «Евангельская История о Боге-Слове Сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся и вочеловечившемся нашего ради спасения»; Б. И. Гладков. «Толкование Евангелия»; Свящ. Т. Буткевич. «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Опыт историко-критического изложения Евангельской Истории»; Пришествие в мир Господа Иисуса Христа Ф. Ф. Фаррар. «Жизнь Иисуса Христа»; в переводе А. П. Лопухина; С. В. Кохомский. «Объяснение важнейших мест Четвероевангелия»; Прот. М. Херасков. «Истолковательное обозрение священных книг Нового Завета»; А. В. Иванов. «Руководство к изучению священных книг Нового Завета»; Н. Н. Глубоковский. «Евангелия и их благовестив о Христе-Спасителе и Его искупительном деле»; Н. Н. Глубоковский. «Благовестив христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам»; Епископ Кассиан. «Христос и первое христианское поколение».

Само собой разумеется, что широко использованы были в первую очередь все истолковательные творения свв. отцов, — в особенности св. Иоанна Златоуста и «Благовестник» блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского, а также составленное на основании свв. отцов толкование Евангелия в «Троицких листках», изданное до революции в России, и «Святоотеческое толкование на Евангелие от Матфея», изданное журналом «Вечное» под редакцией епископа Мефодия в эти последние годы в Париже в трех книгах.

Не преследуя специально-научных целей, автор имел в виду дать в руки читающим и изучающим Священное Писание Нового Завета пособие, дающее ключ к его правильному, согласному с учением святой Православной Церкви пониманию и истолкованию, — пособие, которое здесь, за границей, при крайней скудости книг и изданий подобного рода, могло хотя бы отчасти заменить все прежние русские дореволюционные учебники и пособия. Насколько эта цель им достигнута, не ему судить. Автор просит быть снисходительным к его труду, поскольку он не имел возможности всецело отдаваться ему, как этого требовала бы высокая важность предмета, а работал над ним лишь урывками. Но и за эту возможность он благодарит Бога, полагая, что труд его не останется бесполезным, и просит всех, кто будет пользоваться этим «Руководством», помолиться об авторе.

Епископ Аверкий