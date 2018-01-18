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Таушев - Четвероевангелие. Апостол

Четвероевангелие - Апостол - Руководство к изучению Священного Писания - архиепископ Аверкий - Таушев
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Educational
Все новозаветные священные книги написаны на греческом языке, но не на классическом греческом языке, а на народном александрийском наречии греческого языка, так называемом «кини», на котором говорили или который во всяком случае понимали все культурные обитатели не только Восточной, но и Западной половины тогдашней Римской империи. Это был язык всех образованных людей того времени. Апостолы потому и писали на этом языке, чтобы сделать новозаветные священные книги доступными для чтения и понимания всех образованных граждан.
Писались они авторами или собственноручно (Гал. 6:22), или переписчиками, которым авторы диктовали (Рим. 16:22), на папирусе, приготовлявшемся из египетского тростника, тростью и чернилами (3 Ин. 13). Сравнительно реже употреблялся для этой цели и пергамент, приготовлявшийся из кожи животных и ценившийся очень дорого. Характерным является то, что для письма употреблялись только большие буквы греческого алфавита без знаков препинания и даже без отделения одного слова от другого.
Малые буквы стали употребляться только с IX века, равно как и словоразделения. Знаки же препинания введены только по изобретении книгопечатания — Алдусом Мапуцием в XVI веке. Нынешнее разделение на главы было произведено на западе кардиналом Гугом в XIII веке, а разделение на стихи — парижским типографщиком Робертом Стефаном в XVI веке.

архиепископ Аверкий (Таушев) - Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета

М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. 846 с.
ISBN 978-5-7429-0803-6

архиепископ Аверкий (Таушев) - Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета - Оглавление

Предисловие
Введение
  • Понятие о Священном Писании Нового Завета
  • Цель написания священных книг Нового Завета и их содержание
  • Число, наименования и порядок священных книг Нового Завета
  • Содержание различных наименований священных книг Нового Завета
  • Разделение новозаветных священных книг по их содержанию
  • История канона священных книг Нового Завета
  • Язык новозаветных священных книг и история их текста
  • Время написания новозаветных священных книг
Четвероевангелие
  • Значение четверичного числа Евангелий
  • Смысл выражений: «Евангелие от Матфея» и т.д
  • Взаимоотношение четырех Евангелий по их содержанию
  • Характер и особенности каждого из четырех Евангелий
  • 1. Евангелие от Матфея
  • 2. Евангелие от Марка
  • 3. Евангелие от Луки
  • 4. Евангелие от Иоанна
Последовательный обзор содержания всего Четвероевангелия с изъяснением важнейших мест
Вступление
Часть I. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа
  • 1. Предисловие Евангелия: его достоверность и цель
  • 2. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия
  • 3. Зачатие Предтечи Христова Иоанна
  • 4. Благовещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия
  • 5. Свидание Пресвятой Девы Марий с Елисаветой
  • 6. Рождество Св. Иоанна Крестителя
  • 7. Родословие Господа Иисуса Христа по плоти
  • 8. Рождество Христово
  • Откровение тайны воплощения праведному Иосифу
  • Обстоятельства и время Рождества Христова
  • Обрезание и Сретение Господне
  • Поклонение волхвов
  • Бегство в Египет. Избиение младенцев.
  • Возвращение в Назарет
  • Отрочество Господа Иисуса Христа
Часть II. Общественное служение Господа Иисуса Христа
  • Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и события Его жизни до первой Пасхи
  • Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа
  • Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа
  • Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа
Часть III. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа
  • Великий Понедельник
  • Великий Вторник
  • Великая Среда
  • Великий Четверг
  • Великая Пятница
  • Воскресение Господа нашего Иисуса Христа
О книге «Апостол»
  • О книге Деяний святых апостолов
  • Часть первая. Церковь Христова из иудеев
  • Часть вторая. Церковь Христова среди язычников
  • Соборные послания
  • Послания святого апостола Павла
  • Пастырские послания святого апостола Павла
  • АПОКАЛИПСИС, или Откровение святого Иоанна Богослова
  • Экзегетический разбор Апокалипсиса

архиепископ Аверкий (Таушев) - Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета - Предисловие

Настоящий труд, названный нами «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» и состоящий из двух частей: 1) «Четвероевангелия» и 2) «Апостола», не претендует на оригинальность. Он представляет собою лишь свод данных, извлеченных из целого ряда дореволюционных научных трудов и учебных пособий по Священному Писанию Нового Завета, изданных в России и служивших как для самообразования, так и для обучения в наших духовно-учебных заведениях. В настоящем своем виде наше «Руководство» является конспективно изложенным курсом Священного Писания Нового Завета, как он преподавался нами в течение трех лет (1951-1953 гг.) в Свято-Троицкой Духовной Семинарии, открытой в 1948 г. Высокопреосвященнейшим архиепископом Виталием в Свято-Троицком монастыре близ селения Джорданвилль штата Нью-Йорк.
При составлении настоящего руководства были использованы нижеследующие труды и учебные пособия:
  1. Епископ Михаил. «Толковое Евангелие в трех книгах»;
  2. Еп. Михаил. «Толковый Апостол: Деяния и Соборные послания»;
  3. Епископ Феофан. «Евангельская История о Боге Сыне»;
  4. Епископ Феофан. «Толкование посланий св. апостола Павла»;
  5. М. Барсов. «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия в двух томах»;
  6. М. Барсов. «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний св. апостолов»;
  7. М. Барсов. «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса»;
  8. Прот. Павел Матвеевский. «Евангельская История о Боге-Слове Сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся и вочеловечившемся нашего ради спасения»;
  9. Б. И. Гладков. «Толкование Евангелия»;
  10. Свящ. Т. Буткевич. «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Опыт историко-критического изложения Евангельской Истории»; Пришествие в мир Господа Иисуса Христа
  11. Ф. Ф. Фаррар. «Жизнь Иисуса Христа»; в переводе А. П. Лопухина;
  12. С. В. Кохомский. «Объяснение важнейших мест Четвероевангелия»;
  13. Прот. М. Херасков. «Истолковательное обозрение священных книг Нового Завета»;
  14. А. В. Иванов. «Руководство к изучению священных книг Нового Завета»;
  15. Н. Н. Глубоковский. «Евангелия и их благовестив о Христе-Спасителе и Его искупительном деле»;
  16. Н. Н. Глубоковский. «Благовестив христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам»;
  17. Епископ Кассиан. «Христос и первое христианское поколение».
Само собой разумеется, что широко использованы были в первую очередь все истолковательные творения свв. отцов, — в особенности св. Иоанна Златоуста и «Благовестник» блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского, а также составленное на основании свв. отцов толкование Евангелия в «Троицких листках», изданное до революции в России, и «Святоотеческое толкование на Евангелие от Матфея», изданное журналом «Вечное» под редакцией епископа Мефодия в эти последние годы в Париже в трех книгах.
Не преследуя специально-научных целей, автор имел в виду дать в руки читающим и изучающим Священное Писание Нового Завета пособие, дающее ключ к его правильному, согласному с учением святой Православной Церкви пониманию и истолкованию, — пособие, которое здесь, за границей, при крайней скудости книг и изданий подобного рода, могло хотя бы отчасти заменить все прежние русские дореволюционные учебники и пособия. Насколько эта цель им достигнута, не ему судить. Автор просит быть снисходительным к его труду, поскольку он не имел возможности всецело отдаваться ему, как этого требовала бы высокая важность предмета, а работал над ним лишь урывками. Но и за эту возможность он благодарит Бога, полагая, что труд его не останется бесполезным, и просит всех, кто будет пользоваться этим «Руководством», помолиться об авторе.
Епископ Аверкий
Views 1 220
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2018
Author brat Andron
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 5 years ago

спасибо

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