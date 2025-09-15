Мне хотелось бы подвести итоги ряда моих эссе, посвященных поэзии и писанию стихов, в которых доминирует с некоторыми разночтениями одна простая мысль. За длительный период существования в истории поэта — человека, создающего странную форму речи — стихи, — и слушателя — еще более странного персонажа, внимающего первому, — цель поэзии и ее качество менялись. На первый план выходила то классическая форма (Буало), то музыка (Верлен), то градостроительная имперская функция (Вергилий, Маяковский), то философия (Лукреций), то преображение мира (Данте), то развлекалочка (Емелин). Каждый период истории, каждый уровень сознания предполагал тот или иной уровень поэтического отклика, поэтической речи.

Сегодня, как мне кажется, у поэзии одна цель, к которой она шла и выходила и от которой отходила и удалялась, — поэзия должна быть просветленной. Это значит, что создатель стихотворения нового времени обладает новым сознанием — просветленным. Тем самым, о котором говорилось, что это сознание Будды, или сознание, преображенное Христом, или сатори, или «новая земля и новое небо». Во всех великих культурах вы найдете для этого общего жизнехранительного феномена свое собственное название, и ни одна культура не обошла стороной это единственно важное для своей жизни явление.

Поэт должен быть просветлен. Его стихотворение должно быть стихотворением просветленным. То есть оно должно обладать той природой, быть причастным к той основе жизни, из которой все вышло и без которой смысл жизни превращается в поддержание на плаву деградирующего, хоть и торжествующего балагана живых мертвецов.

Я поражаюсь двум фактам: буквальной слепоте большинства граждан мира и России и одновременно небывалому подъему интереса к просветленной жизни во многих странах мира. Книгу Экхарта Толле «Новая земля» купили три миллиона человек. Откуда бы, казалось, такому интересу к «новой земле», обещанной Апокалипсисом и Исаией, — к преображенному сознанию — взяться? Но дело даже не в том, откуда этот интерес взялся, а в том ставшем явным факте, что идет активная подготовка мира к иному качеству жизни и, как необходимое следствие и условие этого процесса, — к восприятию и написанию просветленной поэзии. Идет невидимая людская работа за возвращение своего достоинства, за реставрацию своей природы, угасшей до поры в дебрях помраченного ума.

Андрей Тавров - Территория Рая

Издательство «Книгоноша», 2013. - 209 с.

ISBN 978-966-2615-25-8

Андрей Тавров - Территория Рая - Содержание