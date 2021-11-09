Если попытаться одним словом выразить сущность науки Нового времени, то этим словом будет рациональность. Ростки рационалистической парадигмы познания появились ещё в эпоху Возрождения, а своего расцвета она достигла в век Просвещения — век разума. Главные черты рационалистического мировоззрения Нового времени, на мой взгляд, сводятся к следующим философским установкам.

1. Гностицизм - вера в безграничную познавательную мощь человеческого разума, способного самостоятельно открывать истину, — безудержный гносеологический оптимизм. Разум становится высшим органом познания, верховным судьей и универсальной мерой всех вещей. На смену авторитету сакрального текста приходит авторитет автономного разума, с его строгими доказательствами истины, причём идеал истинности знания подменяется его эффективностью.

2. Рационализм - вера в то, что человеческий разум является самодостаточным инструментом познания, единственным источником знания и надёжным критерием его истинности.

3. Натурализм - вера в то, что все явления природы имеют лишь естественные причины и сущности, которые выражаются в системе законов природы, но не имеют, например, целей. Из четырёх аристотелевских причин: материальной, действующей, формальной и целевой — оставлены первые две, фактически неразличаемые.

4. Панлогизм - вера в то, что реальные причинные связи явлений (causa) совпадают с логическими связями и основаниями (ratio), т.е. causa est ratio, поэтому логическая интроспекция разума одновременно являлась и познанием окружающего мира.

5. Объективизм - основанное на субъект-объектной дихотомии стремление к идеалу объективности знания, очищение его от всего субъективного, личностного и духовного — деперсонализация знания. Происходит обезличивание и субъекта познания, что служит основанием для воспроизводимости результатов экспериментов и теоретических аргументов другими исследователями.

6. Внеморальность - игнорирование нравственной ценности науки и научного знания, основанное на вере в то, что эти ценности лежат за пределами науки.

7. Материализм - вера в то, что природа представляет собой вечное во времени и бесконечное в пространстве бесчисленное множество материальных объектов, взаимодействующих между собой.

8. Антиметафизичность - критика метафизики с натуралистических, а впоследствии и с позитивистских позиций, постепенно приведшая к деонтологизации естествознания, т. е. к потере естествознанием своего онтологического основания.

9. Атеизм - игнорирование созидательной роли Творца и Его промыслительного влияния на Вселенную, основанное на вере в то, что Бога нет, иногда в смягченной форме деизма. Атеистическая наука формулирует научное знание независимо от вопроса о существовании Бога, etsi Deus non daretur (как если бы Бога не было).

10. Утопизм - вера в принципиальную возможность рационального преобразования социальных отношений и вообще всех сторон человеческой жизни. В основании утопизма лежит дерзновенная вера в возможность силами человеческими, без Бога, построить рай на земле посредством прогрессивного развития человечества в социальном, экономическом, цивилизационном, нравственном и культурном отношении.

11. Редукционизм - вера в возможность сведения законов более высокого структурного уровня мироздания к «более фундаментальным» законам предыдущего структурного уровня. В эпоху Просвещения редукционизм проявлялся в виде широко распространенного механицизма, а в XX веке — в виде физикализма, с его стремлением свести, например, ментальное и живое к физическим сущностям.

В противовес к континентальному рационализму (в узком смысле пункта 2) в эту эпоху в Англии сложилось влиятельное течение, исповедующее эмпиризм.

12. Эмпиризм - вера в то, что не разум, а опыт является единственным источником знания (и окончательным критерием его истинности), содержание которого либо является описанием этого опыта, либо может быть сведено к нему. Пассивное наблюдение явлений природы дополняется новым типом опыта — планируемым лабораторным экспериментом, с его возможностью активно вторгаться в структуру природных причинных связей для выделения изучаемых явлений. Галилей уподоблял эксперимент «испанскому сапогу», в котором ведущий дознание исследователь (естествоиспытателъ) зажимает природу, чтобы насильственно принудить её к нужному ответу на поставленный вопрос.

Эдуард Александрович Тайнов – Трансцендентальное. Основы православной метафизики

М.: Издательский дом «Парад», 2007. – 282 с.

ISBN 5-8061-0084-7

Эдуард Александрович Тайнов – Трансцендентальное. Основы православной метафизики – Содержание

Предисловие

Введение

Глава первая. Эпистемы познания

Эпистемы научного познания

Эпистемы метафизики

Проблема выбора эпистем

Мистическая интуиция

Глава вторая. Законы природы

Эпистема закономерности мира

Материалистическая доктрина

Пантократическая доктрина

Позитивистская доктрина

Конвенциональная доктрина

Трансцендентальная доктрина

Глава третья. Квантовая метафизика

Теоретические конструкты

Вектор состояния

Референт вектора состояния

Иерархия интеллигенций

Метафизический комментарий

Свобода воли

Глава четвёртая. О началах бытия

Περί αρχών

Жизнь, сознание и интеллигенции

Глава пятая. Метафизика времени

Вечность и время

Время и материальный мир

Метризация статичного времени

Метафизические свойства времени и пространства

Глава шестая. Время и действие

Квантовая теория возможностей

Телеология и прямое воздействие духа на материю

Квантовое блуждание в фазовом пространстве

Возможная траектория и действие

Квантовое блуждание в конфигурационном пространстве

Экстремали действия

Артефакты деятельности интеллигенций

Связь с уравнением Шрёдингера

Универсальный интегральный инвариант

Своеобразие темпоральной квантовой механики

Заключение

Приложение I. Святые Отцы Церкви о вере

Приложение II. Активность вектора состояния

Приложение III. Метафизический словарь

Указатель имен

Summary