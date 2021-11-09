Тайнов – Трансцендентальное
Если попытаться одним словом выразить сущность науки Нового времени, то этим словом будет рациональность. Ростки рационалистической парадигмы познания появились ещё в эпоху Возрождения, а своего расцвета она достигла в век Просвещения — век разума. Главные черты рационалистического мировоззрения Нового времени, на мой взгляд, сводятся к следующим философским установкам.
1. Гностицизм - вера в безграничную познавательную мощь человеческого разума, способного самостоятельно открывать истину, — безудержный гносеологический оптимизм. Разум становится высшим органом познания, верховным судьей и универсальной мерой всех вещей. На смену авторитету сакрального текста приходит авторитет автономного разума, с его строгими доказательствами истины, причём идеал истинности знания подменяется его эффективностью.
2. Рационализм - вера в то, что человеческий разум является самодостаточным инструментом познания, единственным источником знания и надёжным критерием его истинности.
3. Натурализм - вера в то, что все явления природы имеют лишь естественные причины и сущности, которые выражаются в системе законов природы, но не имеют, например, целей. Из четырёх аристотелевских причин: материальной, действующей, формальной и целевой — оставлены первые две, фактически неразличаемые.
4. Панлогизм - вера в то, что реальные причинные связи явлений (causa) совпадают с логическими связями и основаниями (ratio), т.е. causa est ratio, поэтому логическая интроспекция разума одновременно являлась и познанием окружающего мира.
5. Объективизм - основанное на субъект-объектной дихотомии стремление к идеалу объективности знания, очищение его от всего субъективного, личностного и духовного — деперсонализация знания. Происходит обезличивание и субъекта познания, что служит основанием для воспроизводимости результатов экспериментов и теоретических аргументов другими исследователями.
6. Внеморальность - игнорирование нравственной ценности науки и научного знания, основанное на вере в то, что эти ценности лежат за пределами науки.
7. Материализм - вера в то, что природа представляет собой вечное во времени и бесконечное в пространстве бесчисленное множество материальных объектов, взаимодействующих между собой.
8. Антиметафизичность - критика метафизики с натуралистических, а впоследствии и с позитивистских позиций, постепенно приведшая к деонтологизации естествознания, т. е. к потере естествознанием своего онтологического основания.
9. Атеизм - игнорирование созидательной роли Творца и Его промыслительного влияния на Вселенную, основанное на вере в то, что Бога нет, иногда в смягченной форме деизма. Атеистическая наука формулирует научное знание независимо от вопроса о существовании Бога, etsi Deus non daretur (как если бы Бога не было).
10. Утопизм - вера в принципиальную возможность рационального преобразования социальных отношений и вообще всех сторон человеческой жизни. В основании утопизма лежит дерзновенная вера в возможность силами человеческими, без Бога, построить рай на земле посредством прогрессивного развития человечества в социальном, экономическом, цивилизационном, нравственном и культурном отношении.
11. Редукционизм - вера в возможность сведения законов более высокого структурного уровня мироздания к «более фундаментальным» законам предыдущего структурного уровня. В эпоху Просвещения редукционизм проявлялся в виде широко распространенного механицизма, а в XX веке — в виде физикализма, с его стремлением свести, например, ментальное и живое к физическим сущностям.
В противовес к континентальному рационализму (в узком смысле пункта 2) в эту эпоху в Англии сложилось влиятельное течение, исповедующее эмпиризм.
12. Эмпиризм - вера в то, что не разум, а опыт является единственным источником знания (и окончательным критерием его истинности), содержание которого либо является описанием этого опыта, либо может быть сведено к нему. Пассивное наблюдение явлений природы дополняется новым типом опыта — планируемым лабораторным экспериментом, с его возможностью активно вторгаться в структуру природных причинных связей для выделения изучаемых явлений. Галилей уподоблял эксперимент «испанскому сапогу», в котором ведущий дознание исследователь (естествоиспытателъ) зажимает природу, чтобы насильственно принудить её к нужному ответу на поставленный вопрос.
Эдуард Александрович Тайнов – Трансцендентальное. Основы православной метафизики
М.: Издательский дом «Парад», 2007. – 282 с.
ISBN 5-8061-0084-7
Эдуард Александрович Тайнов – Трансцендентальное. Основы православной метафизики – Содержание
Предисловие
Введение
Глава первая. Эпистемы познания
- Эпистемы научного познания
- Эпистемы метафизики
- Проблема выбора эпистем
- Мистическая интуиция
Глава вторая. Законы природы
- Эпистема закономерности мира
- Материалистическая доктрина
- Пантократическая доктрина
- Позитивистская доктрина
- Конвенциональная доктрина
- Трансцендентальная доктрина
Глава третья. Квантовая метафизика
- Теоретические конструкты
- Вектор состояния
- Референт вектора состояния
- Иерархия интеллигенций
- Метафизический комментарий
- Свобода воли
Глава четвёртая. О началах бытия
- Περί αρχών
- Жизнь, сознание и интеллигенции
Глава пятая. Метафизика времени
- Вечность и время
- Время и материальный мир
- Метризация статичного времени
- Метафизические свойства времени и пространства
Глава шестая. Время и действие
- Квантовая теория возможностей
- Телеология и прямое воздействие духа на материю
- Квантовое блуждание в фазовом пространстве
- Возможная траектория и действие
- Квантовое блуждание в конфигурационном пространстве
- Экстремали действия
- Артефакты деятельности интеллигенций
- Связь с уравнением Шрёдингера
- Универсальный интегральный инвариант
- Своеобразие темпоральной квантовой механики
Заключение
- Приложение I. Святые Отцы Церкви о вере
- Приложение II. Активность вектора состояния
- Приложение III. Метафизический словарь
Указатель имен
Summary
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