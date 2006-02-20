Еврейская Библия

Царь Давид разбил книгу Теилим на пять частей - пять книг. При этом каждая из них внутренне соответствует одной из книг Пятикнижия Моше. Помимо этого, многие прочитывают книгу Теилим целиком за неделю (в разбивке на семь дней) или за месяц (в разбивке на 30 дней). Все эти деления отражены в тексте.

Но если вы лишь недавно стали осваивать еврейский язык и вам еще тяжело читать на нем, вы поступите правильно, если будете читать хотя бы один или два псалма в день - только постарайтесь вкладывать в них всю душу! И тогда - в который уж раз на этой земле -произойдут чудеса: чудо вашего духовного роста и чудо исполнения ваших сокровенных желаний.

Теилим - с избранными комментариями

Издательство «Швут Ами», 2003, 590 стр.

Jerusalem, Израиль

Отв. редактор: Цви Вассерман

Перевод текста Теилим: Александр Кац

Подбор и перевод комментариев: А. Кац и Ц. Вассерман

Tehillim (Psalms)

A new Russian translation with selected classical commentaries in Russian

Теилим - с избранными комментариями - От редакции

Начиная работу над этим изданием, мы не представляли всей ее сложности. И это притом, что изначально мы не планировали создание книги для учения, которая включала бы большое количество разнообразного материала. Нет, речь шла о книге для чтения, где перевод текста сопровождала бы скромная подборка комментариев, позволявшая это чтение украсить. Да, мы и раньше читали псалмы и учили их с комментариями, но, только оказавшись внутри этой работы, мы осознали, что каждый или почти каждый стих или псалом имеет десятки простых смыслов, не говоря уже о намеках и толкованиях. И все они самые правильные, ибо донесены до нас аутентичной еврейской традицией.

Чтобы не утонуть в этом океане, мы определенно нуждались в спасательных средствах. И помощь не замедлила прийти. Через столетия протянули нам руку Раши (Рабейну Шломо Ицхаки - XI век), Радак (Раби Давид Кимхи - XII-XIII век) и Мецудат Давид (XVIII век), и, крепко ухватившись за них, мы смогли добраться до цели. А когда в океане Теилим штормило, и вокруг была сплошная мгла, на помощь спешили наши современники: книга Йесод малхут, в которой различные комментарии искусно вкраплены в текст псалмов, и двухтомник Теилим в издании Артскролл (США) с английским переводом и подборкой комментариев на английском языке. При их деятельном участии мы старались решить неразрешимую задачу всех переводчиков Теилим: создать перевод, верный еврейской традиции и при этом максимально близкий синтаксическим и эстетическим нормам современного русского языка.

И хотя книга пухла прямо у нас на глазах, это не означает, что мы отказались от первоначального замысла сделать "легкую" книгу для чтения. Просто комментаторы раз за разом нарушали наши планы, предлагая такие комментарии, которые мы не в силах были отклонить. Мы пытались обороняться: например, не включать в издание комментарии, трактующие различные значения одного и того же корня или не соответствующие тому простому смыслу, который был избран в качестве определяющего для перевода - только то, что оттенит и разнообразит перевод, сделает его "вкуснее". Но иногда соблазн был непреодолим, и вы, наверняка, встретите при чтении "злоумышленников", прокравшихся в книгу вопреки начальному замыслу.

Теилим - с избранными комментариями - 69:9

9 Ненавистным я стал для своих братьев и чужим для сыновей своей матери.

10 Изъела меня ревность о Твоем Святилище, и поношения хулящих Тебя обрушились на меня, и И плакал я, когда постилась моя душа, и за это высмеивали меня.

9 Ненавистным я стал для своих братьев... И это потомки Ишмаэля (арабы). ...и чужим для сыновей своей матери.

Это потомки Эсава (европейские народы) (Радак).

Рассказывали наши учителя, что в сердце Ишая, отца Давида, закралось сомнение. Из-за своего великого трепета перед Богом он стал сомневаться: может быть, его дед, Боаз, взявший в жены моавитянку Рут, неправильно истолковал закон Торы, запрещающий моавитянам вступать в общину Израиля (Боаз толковал: запрещено моавитянам, но не моавитянкам). И тогда получается, - рассуждал Ишай, - что та связь была запрещенной, и все потомки Рут, в том числе и он сам, -моавитяне и им запрещено вступать в брак с евреями. И хотя к тому времени у Ишая было шесть сыновей и две дочери, он отделился от своей жены, и его дети знали об этом.

Спустя несколько лет Ишай опечалился, что не выполняет заповедь "Плодитесь и размножайтесь". Он позвал к себе ханаанскую рабыню, которая жила в его доме, и сказал ей: Я освобожу тебя "на условии". Если я еврей и мне можно жениться на еврейках, то, поскольку освобожденная рабыня становится еврейкой, я беру тебя в жены по закону Моше и Израиля.