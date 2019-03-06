Если вы и сами на излете или вера ваша поиссякла, эта книга — для вас. Поскольку она ближе к полевому справочнику, чем к учебнику, ее можно читать с любого места (и на любом же месте заканчивать). Я не знаю, что вы видите, когда смотрите на собственную жизнь, но если вы устали спорить о религии, если вам надоело читать и разговаривать о духовности и важных вещах, не переходя к делу, следующие страницы посвящены вам.

Я очень надеюсь, что, прочтя их, вы разглядите у себя под ногами тот самый крестик, обозначающий клад. Иными словами, надеюсь, что книга поможет вам увидеть алтари в мире сем: самые обычные на вид места, где человек может встретиться с глубинным измерением бытия, которое иногда называют Богом.

Барбара Браун Тейлор - Тайна счастья: Как соскочить с бешеного ритма жизни и научиться замечать главное в мире

Барбара Браун Тейлор; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]. — М: Эксмо, 2013. —288 с — (Религиозный бестселлер).

ISBN 978-5-699-55103-3

Понятно, что я, как и все, обладаю лишь ограниченным опытом. То, о чем я пишу в книге, основано на том, что пережила я сама, включая навыки, которые воспитывает христианство. Думаю, что эти навыки, как и навыки в других мировых религиях, учат людей быть человеком во всей полноте. Если бы я так не думала, я бы не осмелилась взяться за перо. Прежде всего вы — человек. Вы живете в мире сем, который ждет, когда вы наконец научитесь видеть святость в нем. Будьте же священниками у алтаря собственной жизни. Благая весть состоит в том, что у вас есть все, что вам нужно для начала.

Барбара Браун Тейлор - Тайна счастья

Глава 1 Пробудитесь для Бога. Видение

Глава 2. Будьте внимательными. Благоговение

Глава 3. Обретите кожу. Воплощение

Глава 4. Ходите по земле. Обретение почвы

Глава 5. Потеряйтесь. Пустыня

Глава 6. Встречайтесь с другими. Общение

Глава 7. Живите осмысленно. Призвание

Глава 8. Говорите «нет». Суббота

Глава 9. Носите воду. Физический труд

Глава 10. Ощутите страдание. Прорыв

Глава 11. Будьте пред Богом. Молитва

Глава 12. Произносите благословения. Благодарственная молитва

Барбара Браун Тейлор - Тайна счастья

Если бы мне платили доллар всякий раз, как я слышу фразу «я духовен, но не религиозен», я бы, если и не возросла в духовности, то уж точно озолотилась. Она постоянно звучит по радио, сплошь и рядом — в интервью. Мне как специалисту по религии говорят ее на каждом шагу.

Как правило, люди имеют в виду, что ощущают некую божественную глубину вещей, но в церковь не ходят. Они хотят быть ближе к Богу, но обойтись без символов веры и религиозных войн. Некоторые раньше были религиозными, а впоследствии отошли от своей религии, оставив от нее лишь приемлемые для себя убеждения. Другие собирают мудрость повсюду, как хорошая хозяйка набивает кладовую разными специями. Многие из них довольны таким положением вещей, хотя и признают, что подчас им бывает одиноко. В общем, смысл слова «религиозный» понятен. А что значит «духовный»? Насколько я могу судить, люди не имеют в виду определенный свод верований (относя подобные вещи к «религии»).

По-видимому, за этим словом стоит тоска по глубинному смыслу и чувству в жизни. Во всяком случае, когда говорят о духовности, очень часто разговор касается именно этого. Люди понимают, что жизнь — это не только зримое оку. И в природе, и в любви, и в искусстве, и в горечи они угадывают эту большую глубину. Им хотелось бы узнать, как чаще соприкасаться с этой глубинной реальностью, но когда они приходят в места, где, как предполагается, можно обрести знание, они обнаруживают лишь пустые ритуалы и архаичный язык.

Такие чувства бывают и у людей религиозных. Они принадлежат к тем или иным сообществам веры, ходят на богослужения. Они научились прощать недостатки религиозных институтов, как научились прощать себя: они не ждут от них чего-то сверхъестественного, но используют как маячки и ориентир. Им не нужно обходить каждое препятствие в одиночку. Однако и их может посещать чувство, что в жизни есть большее, чем им показывают. Где же сокрыта тайна? И кто владеет ключом от потайного ларца?

Где только ни пытаются отыскать это сокровище! Одни люди часами возносят молитвы к небесам. Другие уносятся на другой край земного шара, в индийский ашрам или миссионерскую поездку на Карибы. Очень мало кому приходит в голову, что искомое — под самым носом, в повседневном быту и повседневной деятельности. И то сказать: какие духовные богатства можно обрести, отправляясь в продуктовый магазин за покупками? Или зубная боль: разве она откроет врата в лучшую жизнь?

По тому, что уже имеешь, не тоскуешь. А между тем мудрецы, которым и впрямь удалось приблизиться к духовности, учат: красный крестик, указывающий на место клада, мы часто не видим лишь потому, что на нем стоим. Чтобы добыть клад, не нужно уезжать в долгую экспедицию, покупать дорогое снаряжение, вырабатывать сложные навыки и искать особую компанию. Нужно лишь желание представить, что у нас уже есть все необходимое. А недостает лишь одного: согласия быть там, где мы находимся.

Много лет назад один старый и мудрый священник пригласил меня выступить в своей церкви в Алабаме. «О чем мне говорить?» — спросила я его. Последовал ответ: «О том, что спасает вашу жизнь сейчас». Словно одним махом руки он смел с запылившегося стола привычный и старомодный фарфор. От меня не требовалось говорить «правильных» вещей, которые верны для каждого. От меня не требовалось высказываться богословским языком в русле традиционного учения церкви. Мне нужно было разобраться, в чем состоит моя нынешняя реальная опора в жизни и как я соприкасаюсь с ней, а затем, быть может, помочь и слушателям разобраться.

Сейчас я бы ответила на эти вопросы иначе, чем тогда, — здесь и красота вопроса, поставленного священником! — но принцип остался прежним. Сейчас спасительным якорем в моей жизни является убежденность: духовное богатство неотъемлемо от опыта физического и телесного. Я придаю особое значение самым обычным земным действиям. Никакого оскомину набившего разграничения между секулярным и сакральным, физическим и духовным, телесным и душевным.

Речь идет о том, чтобы в большей степени стать человеком, увидеть, что путь к Богу лежит через реальную жизнь в реальном мире.

Каждая глава книги, которую вы держите в руках, дает гипотетический ответ на вопрос, давно заданный мне этим священником. Если можно так выразиться, мы совершаем определенные «практики», усилия, которые требуют вовлеченности не только души, но и тела. Каждая из них усиливает глубину нашей жизни. Каждая предполагает: делать что-то не менее важно, чем читать, думать или разговаривать об этом. Ибо не вечно же изучать меню: надо и приниматься за трапезу! Главы не выстроены в четкой последовательности и не предназначены для буквального исполнения. Не могу обещать и зримых результатов. Но может быть, то, о чем я напишу, поможет вам обрести некую мудрость благодаря телу.

В мире, перенасыщенном информацией, действия тела способны приносить большую радость. Печь хлеб, заниматься любовью, вскапывать грядку, кормить собаку, готовить ужин для гостей — все это не требует ни развернутых комментариев, ни сложного богословия. Достаточно лишь желания: желания наклоняться, прикасаться, рыхлить, суетиться. Большинство из этих действий сами по себе столь приятны, что нет необходимости называть их еще и сакральными. А между тем они меняют жизнь: иногда — раз и навсегда, иногда — мало-помалу, как вода камень точит. В мире, где вера выхолащивается в мировоззрение, телесные действия напомнят, что вера есть образ жизни.

Некоторые из этих усилий — медитация, паломничество, пост и молитва — имеют почтенную родословную в истории религий. Другие столь повседневны, что их глубинный смысл легко недооценить: есть и купаться, петь и рождать... А между тем ни одна религия не выжила бы без них. И даже в наши дни сознательное возвращение к этим усилиям может спасти религии, которые находятся на излете.