Процесс возникновения Древнерусского государства не был простым и его рассмотрение усложняет состояние источников, часто не дающих ответы на ключевые вопросы. Государство не сразу приобретает завершенное политическое устройство и устойчивую форму, долгое время определенное значение имеют институты предшествующей эпохи, тем более что они формировались на протяжении веков, были освящены традицией. Источники свидетельствуют о том, что и после возникновения Древнерусского государства сохранялись племенные княжения (союзы союзов племен).

Некоторые исследователи полагают, что уже в племенных княжениях существовал зародышевый аппарат власти и постепенно формировалась княжеская, отделенная от племенной, сокровищница. Совершенно не согласен с этой точкой зрения украинский ученый Η. Φ. Котляр, справедливо указывающий, что резкое и окончательное отчуждение власти от народной массы является главным признаком государства. «Князь в подлинном значении этого термина, - развивает свою мысль Η. Φ. Котляр, - появится в восточнославянском обществе лишь тогда, когда начнет рождаться государственность».

Темушев Степан - Образование Древнерусского государства

М.: Квадрига, 2014. 208 с. + карты

Исторические исследования

ISBN 978-5-91791-133-5

Темушев Степан - Образование Древнерусского государства - Содержание

Введение

Раздел 1. Письменные и археологические источники по проблеме возникновения Древнерусского государства

1.1. Древнерусские источники о «начале Русской земли»

1.2. Западноевропейские источники о политическом развитии восточных славян в XI в

1.3. Византийские источники о деятельности русов в IX в

1.4. Арабо-персидские авторы о восточных славянах и русах

1.5. Ситуация в Восточной Европе накануне создания Древнерусского государства по данным археологии

Раздел 2. Генезис государственности в восточнославянском регионе

2.1. Историография проблемы

2.2. Понятие государства и его генезис в славянском регионе

2.3. Восточная Европа в IX в.: этническая ситуация и геополитическое положение

2.4. Первые предгосударственные образовании восточных славян

2.5. Образование Древнерусского государства

2.6. Норманны и «русь»

Заключение

Источники и литература

Темушев Степан - Образование Древнерусского государства - Введение

В работе анализируются источники и рассматриваются современные точки зрения по проблеме генезиса государственности восточных славян. Книга состоит из двух разделов. Первый раздел охватывает весь комплекс письменных и археологических источников по проблеме генезиса восточнославянского государства. Во втором разделе даются теоретические аспекты понятия государства, причины и пути его возникновения. Ряд проблем - роль скандинавского элемента, гипотезы существования «северной конфедерации племен» и «Русского каганата» - рассматриваются на широком фоне международных отношений раннесредневекового периода. Древнерусское государство являлось истоком формирования нескольких этнополитических образований, в том числе Российского государства. В рамках Древнерусского государства - Киевской Руси - происходило оформление древнерусской народности, ставшей основой для современных трех восточнославянских народов - российского, украинского и белорусского. В связи с этим изучение проблем генезиса и эволюции Древнерусского государства имеет непреходящее значение. Автор ориентировался на студентов исторических факультетов вузов, ученых, специализирующихся на истории Восточнославянского региона, а также всех интересующихся историей. Целью работы является расширение и углубление знаний по истории создания Древнерусского государства в общеевропейском контексте, изучение общей геополитической обстановки в Восточной Европе накануне и в ходе формирования государственности восточных славян с критическим отношением ко всему комплексу имеющихся в распоряжении исследователей источников. 6 Образование Древнерусского государства Наиболее концентрированно понимание проблемы генезиса Древнерусского государства сводится к следующему.

Появление государства восточных славян с центром в Киеве явилось результатом длительного процесса социально-экономического и политического развития. У восточных славян к середине IX в. уже сформировались первые предгосударственные образования, информацию о которых дают источники различного происхождения. Так, арабские авторы упоминают некие Куявию, Славию и Артанию (Арсанию). Первую исследователи уверенно отождествляют с областью вокруг Киева в среднем течении Днепра. Правитель этой области называется высоким тюркским титулом «каган». «Русский (Киевский) каганат» в 30-60-х гг. IX в. предпринимает значительные внешнеполитические акции. Сохранились известия о посольстве в Византию и далее к германскому императору, а также о нападениях на византийские владения, в том числе в 860 г. - на столицу империи Константинополь (в 866 г. согласно древнерусским летописям). Исследователи предполагают, что под Славней скрывается область на севере Руси, где позднее возникнет Новгородская земля - регион, расположенный на пересечении важных торговых путей (относительно нового пути «из варяг в греки» и древнего Великого Волжского пути). О расположении Артании единого мнения в науке не существует: это может быть регион будущей Ростовской земли, Волынь, Тмутаракань или Черниговщина. Основной источник наших сведений о первых веках истории древней Руси - Повесть временных лет - связывает первый поход русов на Царьград (ошибочно 866 г.) с именами скандинавов- варягов Аскольда и аира. Скандинавы появляются на севере Восточной бвропы даже раньше славян. Этот регион интересовал скандинавов прежде всего в связи с проходящими через него важными торговыми путями (Великий Волжский путь), связывающими Северную Европу с богатейшими рынками Востока, некоторые скандинавы оказываются во главе восточнославянских межплеменных объединений. Летопись сообщает о приглашении славяно-финской конфедерацией на княжение в оовгород (в то время еще не существовавший) варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Произошло это, если верить летописцу, в 862 г.

Тогда же проникают в Киев и Аскольд и столица полянского союза племен становится центром древнерусского государства, в состав которого вошли все восточнославянские «племена», а также некоторые финно-угорские и балтские народы. Датой возникновения Древнерусского государства традиционно называют 882 г. В этом году Олег, принявший после смерти Рюрика (879 г.) верховную власть в северной конфедерации племен, овладел ключевыми пунктами вдоль нового торгового пути «из варяг в греки» и хитростью захватил власть в Киеве, убив Аскольда и Дира. Путь «из варяг в греки», связывавший Византию с Северной Европой, приобрел в конце IX в. важное значение, поскольку движение русских купцов по Волге и Дону в Каспийское море и далее на Ближний Восток перекрыла Хазария. Хазарский каганат - уникальное государство на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье, в котором в качестве официальной религии был принят иудаизм - распространял свое влияние на территорию ряда восточнославянских племен, которые были завоеваны Олегом. В 907 г. киевский князь осуществил удачный поход на Константинополь. Вероятно, основной его целью было добиться льготных условий для торговли русских купцов. Заключенный в 911 г. русско-византийский договор разрешал им беспошлинную торговлю. Согласно летописи Олег правил только в качестве регента при малолетнем сыне Рюрика Игоре. Игорь и становится главой молодого государства после смерти в 912 г. Олега. Древнерусское государство первоначально было очень непрочным образованием, его расцвет наблюдается в конце X - первой половине XI в. но и позднее сохраняется ряд специфических черт в обществе пополитическом и социальноэкономическом развитии восточнославя ского государства, расколовшегося в период политической раздробленности на есколько самостоятельных земель. Поступательное развитие древнерусских земель прервало монгольское нашествие, оказавшее значительое влияние на дальнейшую судьбу Восточнославякского региона.