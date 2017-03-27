Среди Евангельских верующих всегда бытовало глубокие убеждение, что широкое знание Библии — неотъемлемая часть общего образования. То, чему человек учится дома или при церкви, должно быть закреплено академическими занятиями, чтобы молодой верующий мог утвердиться в вере. Для этой цели многие христианские просветительные учреждения со шали библейские курсы, которые обязан пройти каждый поступающий в них студент.

Обзор Библии ложится в основу всякого её изучения. Студент, желающий понять какую-то одну часть или доктрину Библии, должен знать, чему она учит в целом. Каждая книга — часть целого и может постигаться только в связи с полным течением Божественного откровения, которое начинается книгой Бытия и оканчивается книгой Откровения.

Суть Нового Завета постижима лучше всего с помощью знаний о мире, в котором этот Завет появился впервые. Литературный, политический, общественный, экономический и религиозный фон I века представляет собою контекст откровения Бога в Иисусе Христе. Термины, которыми пользовались апостолы и их помощники, были взяты из обыденной жизни их времени и были хорошо знакомы каждому прохожему на улицах Александрии, Антиохии или Рима. По мере того, как эти термины становятся понятными современному читателю, содержание Нового Завета становится всё более ясным.

Толкование Нового Завета, тем не менее, зависит не только от знания древности. Его предписания обязательны не потому, что современная цивилизация случайно повторяет культуру греко-римского мира, а потому, что отношение человека к Богу всегда одинаково, и потому, что вечный Бог неизменен в Своем отношении к человеку. Жизненность Слова Божьего не зависит от случайного сходства двух эр. Его вечное качество превосходит местные условия пространства, времени и общества. Для правильно понявшего значение слов Писания эти слова навсегда останутся истинными и никогда не будут отвергнуты, как отжившие мнения погибшей цивилизации. Они и сегодня всё ещё передают жаждущим душам грешником живое Евангелие вечного Бога.

В этой книге Новозаветные Писания представлены на фоне окружающей их обстановки и в таком порядке, что читатель может легко увидеть их главную мысль. Цель книги не в том, чтобы заменить возможные откровения ученика мнением автора, но скорее в том, чтобы представить самые главные факты, чтобы с их помощью читатель мог сам понимать Библию. Подобно эфиопскому евнуху, которому кто-го должен был разъясни и» Писания, современный студент нуждается в помощнике, который помог бы ему разобраться в возникающих перед ним сложностях.