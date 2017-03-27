Тенни - Мир Нового Завета
Среди Евангельских верующих всегда бытовало глубокие убеждение, что широкое знание Библии — неотъемлемая часть общего образования. То, чему человек учится дома или при церкви, должно быть закреплено академическими занятиями, чтобы молодой верующий мог утвердиться в вере. Для этой цели многие христианские просветительные учреждения со шали библейские курсы, которые обязан пройти каждый поступающий в них студент.
Обзор Библии ложится в основу всякого её изучения. Студент, желающий понять какую-то одну часть или доктрину Библии, должен знать, чему она учит в целом. Каждая книга — часть целого и может постигаться только в связи с полным течением Божественного откровения, которое начинается книгой Бытия и оканчивается книгой Откровения.
Суть Нового Завета постижима лучше всего с помощью знаний о мире, в котором этот Завет появился впервые. Литературный, политический, общественный, экономический и религиозный фон I века представляет собою контекст откровения Бога в Иисусе Христе. Термины, которыми пользовались апостолы и их помощники, были взяты из обыденной жизни их времени и были хорошо знакомы каждому прохожему на улицах Александрии, Антиохии или Рима. По мере того, как эти термины становятся понятными современному читателю, содержание Нового Завета становится всё более ясным.
Толкование Нового Завета, тем не менее, зависит не только от знания древности. Его предписания обязательны не потому, что современная цивилизация случайно повторяет культуру греко-римского мира, а потому, что отношение человека к Богу всегда одинаково, и потому, что вечный Бог неизменен в Своем отношении к человеку. Жизненность Слова Божьего не зависит от случайного сходства двух эр. Его вечное качество превосходит местные условия пространства, времени и общества. Для правильно понявшего значение слов Писания эти слова навсегда останутся истинными и никогда не будут отвергнуты, как отжившие мнения погибшей цивилизации. Они и сегодня всё ещё передают жаждущим душам грешником живое Евангелие вечного Бога.
В этой книге Новозаветные Писания представлены на фоне окружающей их обстановки и в таком порядке, что читатель может легко увидеть их главную мысль. Цель книги не в том, чтобы заменить возможные откровения ученика мнением автора, но скорее в том, чтобы представить самые главные факты, чтобы с их помощью читатель мог сам понимать Библию. Подобно эфиопскому евнуху, которому кто-го должен был разъясни и» Писания, современный студент нуждается в помощнике, который помог бы ему разобраться в возникающих перед ним сложностях.
Меррил Тенни - Мир Нового Завета
Библейская кафедра
Меррил Тенни - Мир Нового Завета - Содержание
Предисловие
Список иллюстраций
Список карт
Список таблиц
Часть первая: МИР НОВОГО ЗABETА
1.Политический мир
- Римская империя
- Провинциальное правительство
- Эллинистические царства
- Еврейское государство
2.Общественный и экономический мир
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ МИР
- Еврейское общество
- Языческое общество
- Культурные достижения
- Нравственные устои
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР
- Земледелие
- Индустрия
- Финансыч
- Транспорт и передвижение
3.Религиозный мир
- Греко-римский Пантеон
- Поклонение императору
- Религии таинств
- Оккультные поклонения
- Философии
4.Иудаизм
- Происхождение
- Богословие
- Храм
- Синагога
- Священный год
- Система просвещения
- Литература
- Секты иудаизма
- Рассеяние
Часть вторая: ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЖИЗНИ ХРИСТА - Период зарождения: 6 г. до н.э. — 29 г. н.э.
5.Новый Завет: Название и содержание
- Название
- Содержание
6.Евангелия как литературные произведения
- Проблема синоптических Евангелий
- Предлагаемое решение
7.Евангелие от Матфея
- Происхождение
- Время и место
- Содержание
- План
- Наиболее важные моменты
- Личности
- Особые черты
8.Евангелие от Марка
- Происхождение
- Время и место
- Содержание
- План
- Наиболее важные моменты
- Личности
9.Евангелие от Луки
- Происхождение
- Автор
- Время и место
- Содержание
- План
- Наиболее важные моменты
- Личности
10.Евангелие от Иоанна
- Происхождение
- Автор
- Время и место
- Содержание
- План
- Наиболее важные моменты
- Назначение
- Личности
11.Жизнь Иисуса Христа
- Светские источники информации
- Периоды жизни Иисуса
- География во время Иисуса
- Учение Иисуса
Часть третья: ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ - Период распространения: 29 г. н.э. — 60 г. н.э.
12.Учреждение церкви: Деяния Апостолов 1:1 — 8:3
- История: Деяния Апостолов
- Основание: Деяния Апостолов 1:1 — 8:3
- Первое рассеяние
13.Переходный период: Деяния Апостолов 8:4 — 11:18
- Проповедь в Самарии
- Эфиопский евнух
- Обращение Павла
- Проповедь Петра
14.Языческая церковь и служение Апостола Павла: Деяния Апостолов 11:19 — 15:35
- Церковь в Антиохии
- Миссия к язычникам
- Иерусалимский собор
- Литература протеста
- Послание Иакова
- Послание к Галатам
15.Программа АпостолаПавла
- Миссионерское путешествие в Малую азию
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ПОСЛАНИЯ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
- 1-е Послание к Фессалоннкийцам
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2-е Послание к Фессалоннкийцам
- Миссионерское путешествие в Ахайю
- Миссионерское путешествие в Асию
-
ПЕРЕПИСКА С КОРИНФЯНАМИ
- Общий фон
- Потерянное послание
- 1-е Послание к Коринфянам
- 2-е Послание к Коринфянам
- Последнее посещение Коринфа
- Миссионерские планы на будущее
- Послание к Римлянам
- Завершение миссии
16.Заключение Апостола Павла: Деяния Апостолов 21:17 — 28:31 —
- Иерусалим
- Послания
- Послание к Филимону
- Послание к Ефесянам
- Послание к Колоссянам
- Послание к Филиппинцам
- Последствия тюремного заключения Апостола Павла
- Часть четвёртая: ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ЦЕРКВИ - Период консолидации
17.Учрежденная церковь: Пасторские послания
- Общий фон
- 1-е Послание к Тимофею
- Послание к Титу
- 2-е Послание к Тимофею
- Оценка
18.Страдающая церковь: 1-е Послание Петра
- Общий фон
- Автор
- План
- Содержание
- Оценка
19.Разрыв с иудаизмом: Послание к Евреям
- Обший фон
- Автор
- Время
- План
- Содержание
- Оценка
20.Опасность ересей
- Послания Иоанна
21.Ожидающая церковь: Откровение
- Общий фон
- Толкования
- Содержание
- План
- Оценка
Часть пятая: КАНОН И ТККСТ НОВОГО ЗАВЕТА
22.Канон Новою Завета
23.Текст и передача Новою Завета
Приложения
Меррил Тенни - Мир Нового Завета - Римская империя
Когда писался Новый Завет, весь цивилизованный мир, за исключением малоизвестных государств Дальнего Востока, находился во владении Рима. От Атлантического океана на западе до реки Евфрат и Красного моря на востоке, и от Роны и Дуная, Черного моря и Кавказских гор на севере до Сахары на юге простиралась одна необъятная империя, находящаяся в сущности под диктаторской властью императора, которого Новый Завет называет как «царем» (1 Петра 2:17), так и «Августом» (Луки 2:1).
Римская империя получила своё название от столицы Италии, первоначального поселения, разросшегося в Римское государство. Основанное в 753-м г. до н.э., оно было вначале союзом небольших селений вблизи Рима и управлялось царем. Приблизительно к началу V века до н.э. оно достигло уровня прочной политической организации с республиканской системой управления. После вступления в союз с окружающими областями и ведения ряда войн с этрусками на севере и другими племенами на юге к 265-му г. до н.э. Рим полностью завладел Апеннинским полуостровом. Захваченные народы были обязаны по договору хранить мир и постепенно перешли во владение Рима.
В последующие два столетия Рим вёл ожесточенную борьбу с Карфагеном — главной морской силой западного Средиземноморья. Когда-то Карфаген был финикийской колонией, но после того, как Александр сверг там власть метрополии, колония была вынуждена действовать независимо. Следуя образцу финикийцев, она превратилась в богатую и могучую державу. Её корабли обеспечивали торговлю всего Средиземноморья. Цивилизация Карфагена была по характеру восточной, его общество было олигархией, охраняемой наемной армией, а во главе стоял самодержавный правитель. Расширяясь, Рим столкнулся со сторожевыми попами Карфагенской империи. Помимо того, что обе цивили шиш были чужды одна другой по расовому происхождению и в политическом отношении — им просто стало тесно на одной и той же территории — одна должна была уступить другой. Войны между ними прекратились в 146-м г. до н.э., когда римский полководец Сципион Эмилиан захватил город Карфаген и сравнял его с землей. Таким образом Рим завладел Испанией и Северной Африкой. В то же самое время Македония была сделана Римской провинцией, а после разорения Коринфа в том же году (146-й г. до н.э.) Ахаия тоже попала во власть Рима. В 133-м г. до н.э. царь Пергама Атталий III умер и завещал свои владения Риму. Из них они создали провинцию Асию. Войны в восточных районах Малой Азии продолжались до тех пор пока, Помпей не окончил захват Понта и Кавказа. В 63-м г. до н.э. он сделал Сирию провинцией и присоединил Иудею. Между 58-м и 57-м г. до н.э. Цезарь вёл свои знаменитые войны в Галлии и сделал её частью Римского государства. Таким образом за 500 лет почти непрерывных войн Рим разросся из неизвестного поселения на берегу Тибра в правящую мировую империю.
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