Протоиерей Владимир Аракелович Тер-Аракельянц – Сад Эпикура или Эдем Творца? Антиномия эпикуреизма и христианства в европейской философии

Эпикур – один из самых таинственных мыслителей в истории философии. Споры о существе его учения не прекращаются в течение более чем двух тысяч лет. Обычно эпикурейская традиция связывается с отрицанием креационизма, провиденциализма, бессмертия души и посмертного воздаяния. Но удивительно не то, что он отрицал, а то, что утверждал. Так, влияние Эпикура на развитие естествознания, секулярной морали, философии религии в мышлении Нового времени, как полагает М.М.Шахнович, «можно сравнить с влиянием Аристотеля на средневековую христианскую теологию. Эпоха Просвещения называется также «Новым эпикуреизмом».

В этой связи, по мнению Д. Дидро, нет более непонятой и более оклеветанной философской системы, чем система Эпикура. Критики называли его свиньей (Августин, Enarrat. psalmi, 73, 25, Лютер и др.), ученики же почитали как бога. Разбираясь в причинах критического отношения к эпикуреизму, следует принять во внимание то обстоятельство, что в этических максимах Эпикура фактически находили свое оправдание распущенная жизнь с культом эгоизма и вседозволенности. Такую жизнь в целом можно было описать в трех словах: «есть, пить и совокупляться». Исходя именно из этих предпосылок, в обыденном понимании доктрины эпикуреизма, получая самое широкое распространение как в древнем, так и современном мире, пользовались популярностью даже далеко за пределами философского сообщества.

Несмотря на то что философия Эпикура имела более возвышенный характер, тем не менее, эпикуреизм стал известен как доктрина, призывающая человека следовать именно этому пути. А потому, в противостоянии эпикурейским идеям его критики чаще всего использовали эти всем известные аргументы. С античных времен Сад Эпикура описывался как логово порока, хотя последователи и даже некоторые из оппонентов его видели в нем человека высокой нравственности. М.М. Шахнович замечает: «Эпикур писал, что можно довольствоваться малым, но его выставляли защитником развращенности и обжорства. Его провозглашали «открытым атеистом», но он утверждал существование богов.

Его отрицание Провидения служило основанием критики христианства, но некоторые современные ученые рассматривают его как христианина до Христа. Он призывал к изучению природы, но включается в число противников науки6. Его последователи заявляют, что он великий философ, оригинальный мыслитель, рационалист и оптимист; его оппоненты описывают его как невежду, слабого компилятора, мистика и пессимиста. Поистине, трудно найти другое философское учение, вызывающее столь противоречивые упоминания и резкие реакции». Как критика, так и апология эпикуреизма со времен его возникновения никогда не прекращались. Впрочем, и для того, и для другого были основания.

Так, критика в адрес эпикуреизма была лишь следствием собственной нетерпимости и категоричности в суждениях Эпикура. История философии свидетельствует, что его полемике было характерно неприязненно-враждебное отношение к своим предшественникам (тем более проходившее на фоне фанатичной веры в себя, в единую спасительность своего учения и опознанной им истины) и отсутствие теоретического интереса и широкого философского образования. И то, и другое, по мнению критиков, делало Эпикура неспособным к пониманию чужой мысли. Исходя из этих предпосылок, Эпикур был беспощаден в критике всех философов, в том числе и своих учителей и, если те не разделяли его взглядов и убеждений, не питал к ним ни малейшего уважения.

Понятно, что и последние отвечали ему взаимностью. Но все-таки неизбежно возникает вопрос, что вызывало такое единодушное критическое настроение философов как античного, так и христианского мира, как в древности, так и доныне? Почему нет в истории человеческой мысли философа, учение и сама личность которого вызывали бы столь постоянную, многовековую критику? Почему в XVII в. общая оценка его философии, не без юмора переложенная известным историком философии И. Бруккером, такова: «Каин был человек злой, сие известно: следовательно, исповедовал и учил Епикуреизму; но кого, когда и как, сие никто сказать не в состоянии». Почему в XVIII в. с Эпикуром и Лукрецием воюют как с живыми авторы различных полемических сочинений?

Ответ на эти вопросы очевиден для любого, кто хотя бы поверхностно знаком с идеями Эпикура. Это прежде всего атеистические тенденции его теологии и вытекающие отсюда метафизические и этические взгляды, порождающие секулярный образ жизни и соответствующее ему мировоззрение. Еще в древности логика религиозных взглядов в учении Эпикура была чутко уловлена многочисленными богословски и государственно мыслящими представителями общества. Позже это проявится со всею очевидностью и, как замечает один из авторов в XVIII в., резко отрицательно относившийся к эпикуреизму, «ясно, что атеист должен быть худшим из подданных, что его принципы опрокидывают троны государей и подрывают основания правительства и общества, от которых столь зависит счастье человечества, потому нельзя представить большего нарушителя общественного мира, или большего врага государя и страны, чем убежденный атеист, который рьяно проповедует свои разрушительные мнения».

Протоиерей Владимир Аракелович Тер-Аракельянц – Сад Эпикура или Эдем Творца? - Антиномия эпикуреизма и христианства в европейской философии

Издательство – «СКНЦ ВШ ЮФУ»

Ростов-на-Дону – 2015 г. / 468 с.

ISBN 978-5-87872-747-1

Протоиерей Владимир Аракелович Тер-Аракельянц – Сад Эпикура или Эдем Творца? Антиномия эпикуреизма и христианства в европейской философии – Содержание

Предисловие

Введение

Обоснование актуальности темы критического анализа эпикуреизма

Характеристика эпохи эллинизма и школа Эпикура

Глава I. Критика эпикуреизма в античной философии

1.1. Цицерон

1.2. Сенека

1.3. Эпиктет

1.4. Плутарх

1.5. Филон Александрийский и Иосиф Флавий

Глава II. Критика натуралистических основ эпикуреизма по поэме Лукреция «О природе вещей»

2.1. Освобождение и страх смерти

2.2. О наслаждении и его принципах

2.3. Борьба за независимость человека от природы и, одновременно, за растворение его в круговороте природы

2.4. О причинах «бесстрашия» перед смертью и возможности суицида

Глава III. Святые Отцы и учителя ранней Церкви против Эпикура

3.1. Критика оснований эпикурейского учения об удовольствии

3.2. Скрытая полемика апостола Павла с Эпикуром

3.3. Критическая оценка эпикуреизма в христианской патристической мысли. Проблема тела и «жизнь по плоти» (блаж. Августин)

3.4. Религиозность в христианском гносисе и «религии разума»

Глава IV. Литературно-религиозная полемика между эпикуреизмом и христианством в первые века христианской истории...

4.1. О причинах столкновения между христианством, эпикуреизмом и язычеством

4.2. «Октавий» Минуция Феликса против эпикурейца Фронтона

4.3. Эпикуреизм Лукиана Самосатского и его отношение к христианству

4.4. Эпикуреизм Цельса и Ориген

Глава V. Критика эпикуреизма в европейской философской традиции

5.1. Средние века

5.2. Возрождение

5.3. Новое время

Глава VI. Критика эпикуреизма в отечественной философской традиции XV-XX вв

6.1. Отношение к эпикуреизму в XV-XVI1 вв

6.2. Отношение к эпикуреизму в XVII1-XX вв

6.3. Русская богословская и религиозно-философская мысль и эпикуреизм

Глава VII. Критика общефилософских положений Эпикура, лежащих в основе его этики

7.1. Об атомах и их движении

7.2. О Боге, богопочитании, религии и Промысле Божьем

7.3. Устранение целесообразности в мире и случай

7.4. О существующем в мире зле и способах борьбы с ним

7.5. О посмертной участи человека

Глава VIII. Критика этических воззрений Эпикура и анализ эпикурейского понимания высшего блага

8.1. Место личности

8.2. Об удовольствии, эгоизме и идолослужении

8.3. Отношение удовольствия, добродетели и справедливости

8.4. Семейные, дружеские и государственные отношения в учении о добродетели

8.5. Учение об удовольствии тела как основании понимания блага духовного

8.6. Разочарование в жизни и надломленность волевой энергии

8.7. Соотношение удовольствия и страдания в учении об атараксии

8.8. Об идеале нравственности, нравственном законе и о совести....

8.9. Основные признаки эпикурейского типа религиозно-этического мировоззрения

8.10. О конечной цели нравственных стремлений в эпикурейском типе религиозно-этического мировоззрения

Заключение

Примечания

Литература