Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Армения библейская - земля неведомая

Армения - географический след Едемского сада и горы Божией, где Господь «заповедал благословение и жизнь на веки»

Когда ещё не было на земле никаких стран и народов, на ней волей Божией затеплился огонёк жизни - Едемский сад, который Господь насадил для человека, созданного Им в качестве видимого образа Своего.

«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, - читаем мы в Книге Бытия; - и поместил там человека, которого создал.(...). Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр):она протекает пред Ассириею. Четвёртая река Ефрат».(Быт 2: 8, 10-14)

Несмотря на то, что сказанное здесь имеет духовное значение, оно одновременно сообщает нам опорную «географию» Едемского сада, ибо если орошающая его река разделялась на четыре рукава после выхода из него, то, естественно, эту потерянную райскую «реку» следует искать у истоков её рукавов, из которых нам известны только два, а именно: Тигр и Ефрат. Оба берут своё начало в северной части Араратского нагорья, довольно близко друг от друга, к западу и юго-западу от Араратской долины, и потом, пройдя тысячи километров, вливаются в Персидский залив. Естественно, что истоки остальных двух рукавов, составляющих дельту райской реки, должны были быть где-то поблизости.

Поскольку речь здесь идёт о горной местности, неудивительно, что пророк Иезекииль Едем отождествляет с «горой Божией».

«Ты находился в Едеме, в саду Божием, (...), - говорит он, - ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней» (Иез 28: 13-14).

Итак, горой Божией является гора Едема.

А поскольку Едем «географически» связан с Араратским нагорьем, то отсюда следует вывод, что оно и является горой Божией, тем более, что нагорье сплошь состоит из вулканических пород, которые пророк метафорически назвал «огнистыми камнями»,

Однако, несмотря на такую однозначность, в дошедшем до нас тексте Библии святая гора Божия имеет другое название, - Сион, и даже два: также Синай, - причём относятся они к двум разным холмам, расположенным в разных географических точках и не имеющим никакого отношения ни к Араратскому нагорью, ни к сообщениям первых глав книги Бытия о местонахождении рая.Уже этот факт безошибочно показывает, что названия эти представляют собой поздние вкрапления в библейский текст, сделанные с целью отвлечения человека от Араратского нагорья и переориентации его то в Палестину, то на Синайский полуостров, заметая, таким образом, все следы, ведущие к Правде и Дому Божиему или, по крайней мере, лишая его чёткого представления о них.

Итак, мы имеем дело именно с подменой названия и места горы Божией. Но когда же она произошла? - Трудно ответить на этот вопрос. Здесь ясно только то, что подмена произошла в далёкой древности, когда Священное Писание попало в руки некоего народа, который, судя по этимологии этих новых названий, происходил с востока, точнее, пришёл из Китая или соседних с ним областей, так как новые названия горы имеют тюркско-китайское происхождение. Как я писала в «Загадочном Арарате», на Востоке и на Западе Китай называют China, Thin, Thinai, Sinai, Zinistan, Chin, Sin. Этот ряд имён связан также с тюрксим этнонимом ashinа- asina, сокральное значение которого гора (священная), а мифологическое - волк. Сократив последний звук а, мы получаем имя горы Shinai, или Si на. Что же касается значения корня Sin, то независимо от разных толкований его учёными Китая, в китайской философии он прежде всего связывается с понятием природы и пола,4 что уже само по себе противостоит понятию духа.

Нужно заметить также, что имя Sin носит и аккадско-вавилонский бог Луны, который известен ещё и как Sinai, Suen или /иен ( он же шумерский Nanna или Nannar). Это тот, кто, согласно месопотамской мифологии, провозгласил себя «богом мудрости» (En-Zu), «абсолоютным правителем» и «царём Вселенной», 5 подобно Ваалу (Вавилону). Его имя присоединяли к себе аккадские цари, видимо, проявляя таким образом свою приверженность этому богу.

Таково значение тюркско-китайских названий Сион/Синай, которые пришли, чтобы заменить собой название Арарат в Библии, подменив одновременно и духовное значение Слова Божиего на материальное.

Но так как появление тюркско-китайских племён на исторической арене Передней Азии, согласно современным данным, произошло гораздо позже того времени, когда пророчествовали библейские пророки, то присутствие этих названий в книгах пророков, скорее всего, связано с поздней «корректировкой» текста, в результате которой Арарат как гора Божия, фактически, оказался вычеркнутым из Библии.

Однако описания горы Божией, оставшиеся в тексте, выдают происшедший подлог.Чтобы убедиться в этом, сравним характеристики Сиона, Синая и Араратского Едема. Рассмотрим, например, следующий фрагмент из книги Исхода, в котором нет ни слова о Сионе, и речь однозначно идёт об Едеме на Араратском нагорье-. «..Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!» (Исх.15: 17)

А что создали руки Божии, если не Едем? Что Господь сделал жилищем для Себя, если не Едем? Что, если не Едем, является святилищем Божиим? Какая гора, если не гора Едема, является «горой достояния» Его? Куда, если не в Едем, должен Создатель ввести Свой народ?

Без сомнения, речь в вышеприведённом фрагменте идёт об Едеме, а следовательно, об Араратском нагорье.

И тем не менее, начиная со второй книги Пдрств, Писание это самое место называет Сионом и связывает с горами Сионскими в Палестине, хотя впервые название Сион появилось ещё во Второзаконии, но всего один раз и как уже слишком очевидная поздняя вставка, уточняющая, что под горой, известной как Сион, подразумевается гора Ермон:

«(...) за Иорданом к востоку солнца, - читаем мы в нём, - начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Ариона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фасги». (Вт: 4: 47-49)

Но фрагмент этот интересен не только отождествлением Сиона с Ермоном. Он ещё и выдаёт произошедшую территориальную подмену горы Божией. И вот, как.

Обратим внимание на то, что гора Сион, которая иначе называется Ермон, локализуется здесь «за Иорданом к востоку солнца», в то время как на территории современного Израиля она находится на западе от реки Иордан. Возникает вопрос: имеем ли мы дело с ошибкой в тексте или речь идёт о другом месте? Из сказанного ясно, что речь здесь идёт о другом месте. Как мы увидим ниже, название Иордан является определением реки Евфрат как реки судной. Получается, что приведённый фрагмент относится не к горе Сион, а к горе Арарат, которая находится как раз к востоку от течения реки Евфрат. Но, видимо, те, кто вносили «поправки» в текст Священного Писания, не слишком задумывались над деталями, надеясь, что никому не придёт в голову обратить на них внимание, или же сами их не замечали. Число таких нестыковок, разоблачающих вмешательство человека в текст Слова Божиего и его «корректировку», так велико, что сосчитать его очень трудно.

Но, как я уже сказала, начиная со второй книги Царств, название Сион полностью заменяет название Арарат, и именно с фрагмента, рассказывающего о взятии царём Давидом крепости Иевусеев Сион.

«Давид взял крепость Сион: это - город Давидов», (2 Цв 5: 7), - читаем мы в ней.

Но посмотрим, что же это за крепость, которую взял Возлюбленный Богом, ибо Давид означает возлюбленный. Город Давида - это Иерусалим. Но если «возлюбленный» Богом - это Иисус Христос (Мф 3: 17), тогда речь может идти лишь об Иерусалиме Небесном.

Давид сам толкует горы Сионские как место, куда сходит «роса Ермонская» и где Господь «заповедал благословение и жизнь на веки». (Ис 132: 3)

Но опять зададим себе вопрос: а где «заповедал Господь благословение и жизнь на веки», если не в насаженном Им райском саду на Араратском нагорье? Это значит, что гора и крепость Сион просто заменяют гору Арарат и Иерусалим небесный, как рукотворное заменяет на земле нерукотворное, а человеческое - Божественное.

Далее, в Книге Юдифи «высоты Сиона» названы домом Божиим.

«святаго дома Твоего, высоты Сиона и дома наследия сынов Твоих», (Юд 9: 13) - читаем мы в ней.

Но не райский ли сад является «домом» Господа, в котором Он прогуливается «во время прохлады дня» (Быт 3: 8) и «домом наследия сынов Божиих», куда они вернутся в конце времён, как блудные сыновья?

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Армения библейская - земля неведомая

Буэнос-Айрес 2021 Эл. изд-во “Credo”, 106 с.

ISBN 978-987-47632-3-5

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Армения библейская - земля неведомая

Предисловие 1

Предисловие 2

1.Армения – географический след Едемского сада и горы Божией, где Господь «заповедал благословение и жизнь на веки»

2. Hayr (Отец) как основа понятия «ариец» и связанные с ним топонимы и этнонимы Армянского/Араратского нагорья

3. Характеристика Армянского/Араратского нагорья

4. Армянское/Араратское нагорье и падшие ангелы, или стражи

5. Армянское/Араратское нагорье – земля Ноя

6. Вавилонское столпотворение как восстание Хама

7. Армянское Предание о Хайке. Вавилон как антитеза Армянского/Араратского нагорь

8. Ур халдейский – страна арамейская. Авраам

9. Гора Моисея – Гора Божия Арарат

10. Армагеддон «в земле северной при реке Евфрате»

11. Трон Господа на горе Арарат. «На земле, как на небе» (Корень спасётся)

Эпилог

Приложение: Христос в Палестине