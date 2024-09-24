Тер-Григорян-Демьянюк - Человек и животный мир - Библейские наблюдения

Книга посвящена текстологическому анализу известного фрагмента 8:19-23 из Послания к Римлянам апостола Павла, в котором говорится о субстанциональной связи между человеком и животными, что, в свою очередь, позволяет разоблачить несвойственные Святому Духу сообщения, внесенные в библейский текст в угоду человеческой плоти.

Введение

Фарисействующие Церкви

«Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!",

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю

Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот

день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?

не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда

объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,

делающие беззаконие». (Мф 7: 21-23)

Коротко об истории вопроса

Человек на нашей планете живёт в окружении множества представителей самых разных видов животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, как Сам Господь посреди Своего творения. И несмотря на видимое отличие человека от прочих тварей Божиих, есть нечто субстанциональное, которое их объединяет. И проявляется оно в том, что они размножаются так же, как и человек, так же, как и человек, любят своих детёнышей и заботятся о них. Внимательный наблюдатель видит, что им, так же, как и человеку (и даже, может быть, в большей степени) присущи любовь и благодарность за проявленное к ним доброе отношение или за оказание им помощи, а также беспредельная преданность любимому существу и даже способность к самопожертвованию ради него, о чём есть множество свидетельств. И это при том, что они так же, как и человек, любят жизнь и чувствуют отвращение к смерти; так же, как и человек, испытывают физическую боль, когда ранят их плоть или когда их убивают; и душевную, - когда у них отнимают или убивают их детёнышей или когда их предаёт человек, которому они всецело доверяли, видя в нём не кого иного, как Самого Бога. И это естественно, ведь он и был создан как образ Божий, каковым и видится ими. Наконец, надо заметить, что те из них, которых человек пренебрежительно называет хищниками, настолько же хищники, насколько он сам, ведь он тоже убивает, чтобы питаться плотью убитой твари Божией.

При таком сходстве человек, который более всего дорожит своей жизнью, ни во что не ставит жизнь прочих живых существ. Думая, что они созданы лишь для удовлетворения его нужд, он, даже не моргнув глазом, охотится на них, массово убивает их в бойнях, чтобы питаться их плотью, использовать их шерсть и кожу для создания себе одежды и обуви; экспериментирует на них лекарства, создаваемые для его собственного оздоровления; использует их в цирках и зоопарках для своего развлечения..., тогда как подобное отношение к себе самому считает преступлением.

«Не убивай», - говорит Господь сынам Своим (Исх 20: 13) Почему же человек убивает? Почему он относится к прочим созданиям Божиим с такой уничтожающей их во всех отношениях жестокостью, лишая их самого ценного их достояния - жизни и свободы? Скажете, потому что он был создан по образу и подобию Святого Творца? Да, но Святой Творец дарит жизнь, а не отнимает её: Он – Дух животворящий, исполненный любовью к Своему творению и заботящийся о жизни и благоденствии каждого его представителя. И по сути своей то же должен был бы делать и человек как Его образ и подобие. Но вот человек, сея смерть и ужас вокруг себя, представляет собой полную Его противоположность.

Приcлушавшись когда-то к слову нечистого Змея, а не к Слову Святого Творца, он уподобился тому, к чьему слову прислушался, и, будучи предназначен быть образом Божиим, стал образом Его противника. Он стал духовным чудовищем, положившим начало той трагедии, которая погрузила как его самого, так и всю прочую тварь, созданную Богом для жизни и радости, в кошмар массовой резни, убийств и предательств, ибо всё, что рождается на земле, неся в себе перспективу жизни и счастья, вскоре сталкивается с царящей на ней чудовищной жестокостью, которая сводит на нет все ожидания родившегося, будь то человек или животное. Именно поэтому Иисус, пришедший во враждебный Ему мир, говорит:

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.» (1 Ин 2: 15)

И тем не менее, погружённый в иллюзию своего величия, человек мира сего как будто не осознаёт всего этого и, держа в заложниках себе всю прочую Божию тварь, остаётся совершенно равнодушным к её страданиям, продолжая при этом абсурдно считать себя образом и подобием Святого Творца.

Говоря «человек», я, конечно же, имею в виду доминирующий его образ. Однако лучшие люди планеты всегда отличались сострадательным отношением к населяющим её другим живым существам и неизменно задавались вопросом: каково место животных, птиц, рыб и пресмыкающихся в творении и правомерно ли убивать эти живые души, рассматривая их как пищу, данную человеку свыше?

Таким вопросом задавались и многие христианские богословы, однако выводы их нечётки и неоднозначны. Приведу пример одного из них – Эндрю Линзея, известного оксфордского теолога, автора многих книг в защиту животных. Глубоко сочувствуя страданиям всех тварей Божиих, он занялся исследованием того, как относится к этому вопросу христианское богословие. Результатом его изысканий стал написанный им труд «Богословие о животных», 1 который я бы назвала антологией богословских взглядов на данный вопрос, ибо он охватывает труды наиболее значимых (в основном западных, католических и протестантских) теологов и древних философов, принятых Церковью. Но чёткого ответа на вопрос автор его так и не нашёл.

Неоднозначны и взгляды на него православных богословов и исследователей, хотя в последнее время как будто появилась тенденция более гуманного отношения к животным, которые даже называются «братьями нашими меньшими».2. И тем не менее мы и здесь не находим чёткого ответа на заданный вопрос. По признанию известного православного богослова А.И. Осипова, «вопрос этот пока не исследован Церковью, да и, - как он думает, - нет в этом необходимости, так как важен только человек, и Церковь должна заниматься лишь исследованием того, что касается человека, а не животных, не имеющих никакого значения». 3 Делая такое заявление, он даже не замечает, что создает жестокий образ Бога, Который этим, как он говорит, «не имеющим никакого значения» существам дал те же чувства и ощущения, что и человеку. К тому же он забывает, что Бог не создаёт ничего незначительного: у Него всё взаимосвязано, всё важно и исполнено смысла. Кто этого не понимает, не знает Бога.

Глухой и немой относительно этого вопроса остаётся Армянская церковь, которая, равно как и остальные Церкви, воспринимая священный текст главным образом буквально, в отличие от прочих, однако, узаконила такой анахронизм как чисто языческое жертвоприношение животных в так называемом обряде «матах», неприемлемом с точки зрения Священного Писания, проповедующего святость и совершенство. Впрочем, от крови живых тварей Божиих не свободны и остальные Церкви, так как ни одна из них не осуждает убийство живых душ в угоду чреву человеческому, и представители всех этих Церквей сами, подобно язычникам, с удовольствием едят плоть убитых животных, птиц и рыб и не видят в этом ничего предосудительного. В итоге получается, что все Церкви в одинаковой степени глухи к страданиям созданий Божиих и все являются соучастницами убийства созданных Богом душ .

В чём же причина этого? А причина в том, что все церковные конфессии объединены принятой всеми ими неверной исходной позицией, которая заключается в неукоснительной вере в подлинность, фактически, навязанного им толкования 1-6 стихов 9-ой главы Бытия как разрешение употреблять мясо в пищу, - будто всякая живая тварь на то и была создана, чтобы быть съедена. Все эти конфессии, несмотря на утверждаемое ими различие между ними, едины в своей убеждённости в том, что Бог, хотя и дал сначала человеку и животным только растительную пищу (Быт 1: 29-30), якобы, потом, в послепотопные «времена» Ноя, поменял своё первоначальное слово и позволил человеку есть мясо прочих Своих тварей (Быт 9: 1-6). Именно такое толкование вышеназванного стиха, принятое всеми ими (как заколдованными) на веру, и приводит их в смущение, мешая им твёрдо определиться в данном вопросе, почему и труды их состоят из одних вопросов, без какого-либо чёткого ответа на них.

Однако чёткий ответ не только есть, но ещё и, как мы увидим ниже, очевиден, хотя Церкви упорно не хотят замечать этого. Кроме того, он ещё и лежит в основе Самого Слова Божиего о человеке и его роли в творении, о чём я говорила в других моих трудах и буду ещё говорить здесь. Но найти его можно лишь при комплексном рассмотрении текстов всего Священного Писания, а не комментируя его отдельные книги или фрагменты, потому что библейская правда похожа на великую мозаику, камушки которой разбросаны по всем книгам Священного Писания, и восстановить её можно, лишь собрав и объединив эти камушки по смылу.

Как я уже отметила, вопрос этот рассматривала и я во многих моих трудах, но конкретно посвятила ему три из них. Это прежде всего книжица «Библейские корни вегетарианства», опубликованная в 2012-ом году электронным образом в моём сборнике «Таинство Святой Троицы». Затем я коснулась его в главе «О «матахе», практикуемом в Армянской церкви» моей книги «Болезни земной Церкви, или вопреки учению Иисуса Христа», посвящённой всем христианским конфессиям, которую я опубликовала таким же электронным образом в 2015-м году. И, наконец, я вновь вернулась к данной теме в главе «Противоречия в Завете Ноя относительно пищи человека, проявленные в околобиблейском апокрифе «Книга Юбилеев» моей трёхъязычной книги «Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокрифах. Кто внёс их в священный текст?», изданной в 2022 году. 4

Несмотря на то, что в них я в общих чертах ответила на заданный вопрос, тем не менее вижу необходимость более расширенного и углублённого его представления.

Начну с самóй точки преткновения, - с разбора текста, в котором человеку, якобы, позволяется есть мясо прочих тварей Божиих.

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Примечания и ссылки:

1Andrew Linzey, Animal Theology, опубликованный в University of Illinois 1-го янаваря 1995 года

2 См., например, статью Куденрского Христофора Анатольевича «Отношение к животным в провославном богословии», опубликованную в № 9 (113) «Молодого учёного» в мае 2016 года.

3 См. https://www.youtube.com/watch?v=gTup5qTzPlM Какая посмертная участь ждет животных?

4 См. их в моём сайте: www.criteriocristiano.com.ar

О чём на самом деле говорится в 1-6 стихах 9-ой главы Бытия, которые все Церкви толкуют как разрешение есть мясо животных?

Итак, все земные Церкви считают, что вначале Бог дал человеку лишь растительную пищу, а после Потопа, – во времена Ноя, - изменил Своё Слово и разрешил ему питаться мясом живых существ. Поэтому представляющее их духовенство. не только не осуждает мясоедение, но и само ест мясо.

Однако, даже не касаясь пока текстов, а только исходя из вышеприведённой убеждённости Церквей, следует заметить, что уже само утверждение, что Господь изменил Своё Слово, противоречит Его неизменной сути и неизменности Его Слова, о которых сообщают нам пророки и апостолы, - например, апостол Иаков, назвавший Его «Отцом светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены » (Иак 1: 17), или пророк Исайя, процитировавший Слова Господа о неизменности Его Слова: «Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное ». (Ис 45: 23)

Итак, Первый вывод, который мы можем сделать уже из этого, - тот, что лжива сама мысль об изменении Господом Своего Слова, ибо Он не экспериментатор, который путём экспериментов ищет истину, а - Сама эта Истина, (Иер 10: 10),- мысль, которую Он повторил, придя на землю во плоти Иисуса Христа, сказав: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14: 6), а также в Своей молитве Отцу: «Слово Твое есть истина.» (Ин 17: 17). А Истина не имеет альтернативы, она Одна и находится в Слове Божием , из чего следует второй вывод, заключающийся в том, что текст завета послепотопных «времён» Ноя в связи с неизменностью творящего Слова Божиего никак не может отличаться по сути от того, который был дан с самого начала Адаму.

Это логические выводы, исходящие из Слов Божиих, с которыми разумный человек не может не согласиться. Как же так получилось, что толкователи не приняли это во внимание? Ведь факт этот свидетельствует о том, что существующее богословие, во-первых, не ищет связи между разбросанными в разных местах сообщениями и, во-вторых, угождает и служит более собственной плоти, чем Господу, напоминая тем самым семена из притчи Иисуса о Сеятеле, посеянные у дороги или в терновнике (Мф 13:4,7, 18-19, 22). Объяснение этому одно из двух: или богословы оказались неспособны охватить смысл Слова Божиего, или плотские интересы мира окончательно затмили их разум и совесть.

А теперь сравним и проанализируем сами тексты первой и девятой глав Бытия о пище, данной Богом человеку и прочей живой твари Божией, которые, как увидим, только подтверждают эти выводы.

Первый текст гласит:

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.» (Быт 1: 29-30)

Этот текст абсолютно ясен и не вызывает никакого сомнения. Как человеку, так и прочим живым душам, в пищу дана растительность, то есть то, что произрастает и сеет семя, но не названо «живой душой». О плоти и крови здесь, естественно, и речи нет, ибо их до грехопадения и не было, а была одна лишь голая душа, созданная для вечности и ожидающая нетленных одежд. 1 Но завет этот остаётся тем же и после грехопадения Адама, когда на человека, - и вместе с ним, как увидим ниже, и на всё живое, - были надеты тленные «кожаные одежды» из плоти и крови. Тогда Господь вновь подчеркнул неизменность Своего Слова, сказав: « и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт 3: 17-19), то есть пища остаётся той же, но из-за оскудения земли становится труднодобываемой.

Теперь сравним вышеприведённый текст Бытия 1: 29-30 с текстом 9-ой главы, относящимся к так называемым «ноевским временам», в котором, якобы, Господь разрешает человеку употребять в пищу мясо:

«все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее за всякого зверя,2 взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт 9: 3-6)

Как видим, в этом тексте, действительно, есть новые указания, которых не было в предыдущем. Первая фраза его, на которую и опирается существующее богословие, игнорируя продолжение, гласит: «все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Ясно, что она может показаться двусмысленной и, вероятнее всего, по той причине, что была внесена или «скорректирована» человеком, ибо что может двигаться и жить? Естественно, что произрастающие растения и весь животный мир, включая также человека. Имеется ли в виду здесь и то, и другое? Ответ в продолжении текста, который заключает в себе прямой и недвусмысленный запрет употреблять в пищу мясо живых душ, ибо в нём особо подчёркивается: «только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте», из чего следует, что «всё движущееся» относится лишь к зелени травной («как зелень травную даю вам все»), то есть ко всему растущему и сеющему семя, но не к живым душам, ибо чтобы съесть мясо тварей Божиих, надо убить их, пролить их кровь, в которой жизнь и которая связана с мясом (плотью) нерасторжимой связью, как земля и небо.

Поразительно, как можно из этого ясного и однозначного запрета есть мясо делать совершенно противоположный вывод! – А Церкви это делают. Причём ни одна из них не затрудняет себя объяснением этой фразы, которая на самом деле говорит: не ешьте плоти, в которой кровь, то есть не убивайте живые души. И только извращённое, зациклившееся на мясоедении сознание может понимать запрещение есть кровь как позволение есть мясо, то есть как позволение убивать живые души или как отделение крови от плоти и поедание одной плоти, которое опять-таки возможно лишь при убийстве живых существ, через пролитие их крови .

Итак, Господь впервые заговорил о запрете питаться плотью с кровью её в послепотопное время. Почему? Мы знаем, что в раю не было мясоедения. Оно появилось позже, в мире падшего Адама, который вновь ослушался Слов Отца Своего, и земля растлилась до такой степени, что Господь решил уничтожить всё живое, послав на землю Потоп. Этот факт Священное Писание подчёркивает во многих местах. Вот некоторые из них:

«Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.

И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.» (Быт 6: 11-13)

Сообщение о том, что всякая плоть извратила свой путь на земле означает, что вместе с человеком и все прочие живые души вышли из подчинения Слову Божиему, в результате чего, по замечанию Сираха, «всякая плоть, от человека до скота» оказалась вовлечена в «смерть, убийство, ссору, меч, бедствия, голод, и удары», сокрушающие «беззаконных; и потоп был для них.» (Сир 40: 8-10).

Но что конкретно послужило причиной растления земли и в чём оно состояло? «Корректоры» Священного Писания постарались скрыть это, чтобы не разоблачились их лживые толкования, внесённые в его тексты. Однако объять необъятное невозможно, ибо то и дело всплывает или какой-нибудь незамеченный ранее библейский фрагмент, или древний апокриф, в котором мы видим следы подлинного текста, соответствующего логике любви, святости и совершенства Создателя, каковым является, например, следующее апокрифическое сообщение

«Ибо за эти три вины пришел на землю потоп, именно — за любодеяние, которым стражи вопреки предписаниям их закона блудили с дочерьми человеческими и взяли себе жен из всех, которые им понравились: они положили начало нечистоте. И их сыны, Нефилимы и все другие стали разногласить друг с другом, и один пожирал другого : исполин убивал Нефила, и Нефил убивал Елъйо, и Елъйо сынов человеческих, и один человек другого. И каждый был [...], чтобы делать неправду и проливать неповинную кровь ; и земля наполнилась нечестием. И за ними последовали все дикие звери, и птицы, и что движется, и что ходит по земле; и пролилось много крови на земле . И все помышление и стремление людей было пустое и злое. И Господь истребил все с поверхности земли; за лукавство их дел и за кровь, которую они пролили на земле, Он истребил все.» (Книга Юбилеев 7) 3

В испанском переводе этого отрывка уточняется, что все, - животные, птицы, пресмыкающиеся и люди - «начали взаимно пожирать друг друга» 4

Итак,, сказано, что допотопные времена ознаменовались тем, что все стали проливать кровь живых душ и питаться кровью и плотью друг друга – как человек, так и животные.

То же самое сообщает нам книга Еноха:

«исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их», и «они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь . Тогда сетовала земля на нечестивых» (Книга Еноха 2: 12-13) 5

Вывод, который мы можем сделать отсюда, состоит в том, что одним из нечестий, совершаемых в допотопные времена, за которые был послан людям всемирный потоп, являлось именно всеобщее кровопролитие и взаимное поедание всех живых существ. В виду этого становится ясно, что в послепотопные времена, в новом уже мире не только не разрешалось, но, наоборот, именно запрещалось питаться мясом живых существ, ибо разрешение означало бы, что Потоп был послан напрасно.

Единственный, кто, как известно, спасся, это был Ной, которого апостол Пётр назвал «проповедником правды» (2Пётр 2: 5), то есть проповедником Слова Божиего, которое и есть Правда, против царствующего на растленной земле лживого и смертоносного слова Змея, ибо на лжи ничего не создаётся, а только разрушается.

Отсюда нам становятся понятны и следующие слова Книги Бытия о Ное: «он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли , которую проклял Господь [Бог]». (Быт 5: 29)

Ясно, что Ной предназначен был утешить землю именно после описанных нечистот, то есть поставить конец любодеяниям, раздорам и всеобщему кровопролитию и мясоедству. По притче он представлял собой образ Божий, а это значит, что должен был сделать это посредством установления власти Слова Божиего над всем творением, ибо лишь оно способно «возделать землю», оказавшуюся под проклятием, хотя первое, что обычно понимают читатели Библии под словами «при возделывании земли», - это их буквальный смысл. Между тем, как мы увидим ниже, речь здесь идёт о совершенствовании души человека, то есть о той цели, из-за которой Адам и Ева были изгнаны из рая, ибо сказано: «выслал Господь Адама из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят», что следует понимать, как выслал на укрощение слепленной из праха земного души, подобно тому как укрощаются животные, или подобно тому, как скульптор постепенно преобразует камень в мыслимый образ, ибо возделанная земля – это земля разумная, гармоничная, подчинённая законам Божиим, а невозделанная – это как бы обезглавленная, не имеющая объединяющей идеи и поэтому дикая и полная раздоров. Именно так, согласно апокрифическому Евангелию от Филиппа, и объясняет возделывание земли Иисус Христос, подчёркивая духовность власти человека: « Господство человека, - говорит Он, - не открыто, но скрыто. Поэтому он господин над животными, которые сильнее его и больше размером, как это видно на глаз и как это на самом деле, и вместе с тем это он, кто даёт им пропитание. Но если человек отделяется от них, они убивают друг друга, они кусают друг друга. И они пожирали друг друга, ибо не находили пищи. Но теперь они нашли пищу, ибо человек возделал землю ». (Ап. Ев. от Филиппа 58).6

Так и было в допотопные времена:... 7 отсутствовал Человек, ибо, отвернувшись от Слова Создателя, он стал носителем образа врага Его, диавола, симолизируемого библейским Змеем. Иными словами, отсутствовало объединяющее всех начало, вследствие чего сильные стали убивать и пожирать слабых, то есть плоть стала разрушать саму себя, и в мире воцарилась смерть. Так что когда Христос говорит о животных (а подспудно и о душах человеческих), что « теперь они нашли пищу, ибо человек возделал землю», то имеет в виду Своё духовное влияние на души, Своё присутствие, как присутствие Слова Правды Божией, то есть присутствие истинного Человека, истинной главы тела, обеспечивающей как пропитание самого тела (творения), так и любовь и гармонию в нём, ибо, как свидетельствует Священное Писание, «Бог есть любовь» (1 Ин 4: 8) и всё, созданное Им, рождено и скреплено любовью.8

Так что утешение при возделывании земли Ноем указывает на смену духовной власти над творением: от власти лжи к власти Правды Божией, которую проповедывал Ной, а в жизни земли - к вмешательству в неё Слова Божиего, проявившегося впервые после потопа в лице Авраама и его семени, Иисуса Христа.

Итак, мы проанализировали ключевой текст, толкуемый Церквями как разрешение употреблять мясо в пищу и выяснили, что толкование это насквозь лживо и прямо противоположно Слову Божиему, ибо на самом деле здесь Господь вновь утверждает сказанное Им в самом начале Адаму и добавляет лишь запрет на ставшее привычным в допотопные времена (впрочем, как и ныне) пролитие крови живых существ и употребление их плоти и крови в качестве пищи себе, предупреждая одновременно о верной гибели, ожидающей тех, кто не подчинится этому завету, ибо убивающий живую душу сам умирает .

Так что по большому счёту толкование фрагмента как разрешение Богом питаться мясом живых существ не только неверно и лишено логики, но ещё и содержит в себе скрытую цель: силой обмана восстановить «допотопные времена» или продлить их, не допустив прозрения и очеловечения человека, что является прямым свидетельством отсутствия влияния Слова Божиего не только в мире, но даже в самих Церквях, создавших свои собственные лжезаконы свидетельствующие о всё ещё присутствии в Церквях того, в чём Иисус Христос обвинял книжников и фарисеев.

Ясно, что такое алогичное или злоумышленное толкование основано на желании угодить извращённой плоти человека и оставить его её рабом, поэтому ясно также, что наущено оно противником Божиим - Князем мира сего, диаволом, или библейским Змеем.

Так что фрагмент 9-ой главы Бытия истолкован извращённо под полным влиянием того «покрывала безумия», которое висит не только над человечеством, но и над Церквями, читающими Слово Божие и не понимающими его, или не желающими понимать .

Но, как я писала в моём труде «Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокрифах. Кто внёс их в священный текст?», есть и другие, прямо противоположные тексты, требующие святости от человека и созвучные логике Слова Божиего и свидетельству пророков. Таковые сохранились во многих, так называемых апокрифах, таких, например, как Оракулы Сивиллы, Книга Юбилеев, Евангелие от ессеев и др. В апокрифической Книге Юбилеев, например, такой текст то ли выскользнул из внимания «корректоров» Слова Божиего, то ли был оставлен ими из страха, но при этом «дополнен» ещё и искажённым текстом, который «залепил» его наподобие того, как пшеничные зёрна «залепляются» обильным лесом плевел, стремящихся задушить их, и которые при этом первыми бросаются в глаза. Так и здесь: искажённый текст всегда подаётся первым – чисто психологический приём, концентрирующий внимание именно на нём.

Логически соответствующий Святому Слову совершенного Бога этот текст, скрываемый или пренебрегаемый, или искажённо толкуемый Церквями из-за святости заключённой в нём мысли, гласит:

«И это свидетельство предписано им, дабы и вы соблюдали это во все дни, чтобы вам никогда не есть крови зверей (...). И человек, который ест кровь дикого зверя, и скота, и птиц, пока стоит земля, будет истреблен на земле — он и его семя. И Он повелел сынам Израиля не есть крови, дабы они и их семя существовали пред Господом, Богом нашим, всегда. И для сего закона нет конца времени; вечно они должны соблюдать его вместе с потомками, чтобы непрерывно кровию (то есть душою, или нравственной жертвой) за вас испрашивалось прощение пред жертвенником; ежедневно, утром и вечером, должно испрашивать у Господа прощение за них, чтобы они соблюдали это и не были истреблены.» (Кн. Юбилеев 6) 9

Ясно, что, чтобы съесть кровь, надо прежде убить её носителя. А так как носителем жизни на земле является кровь, то Священное Писание, говоря об убийстве, определяет его как пролитие крови. Отсюда « не проливать крови » и «не есть крови» означает не убивать живой души, или не есть ничьей жизни, не есть никакого мяса, объявшего душу, ибо это смертный грех.

Лишь в одном случае убийство животных не наказывается: это когда они сами нападают на человека, угрожая его жизни. Об этом, согласно Евангелию от ессеев, сказал Иисус Христос в ответ на заданный Ему вопрос:

«-Что же мне делать, Учитель, если я увижу, как дикий зверь терзает брата моего в лесу? Должен ли я позволить брату моему погибнуть или убить дикого зверя? Не преступлю ли я закон в этом случае?

И Иисус ответил: (...)убивая дикого зверя, чтобы спасти жизнь своего брата, ты не преступаешь закон. Ибо истинно говорю вам, человек более велик, чем зверь. Но если кто убивает зверя без причины, когда зверь не нападает на него, а из-за желания убить или ради мяса его или ради шкуры его или ради клыков его, то совершает он зло, ибо сам превращается в дикого зверя. И конец его будет таким же, как конец диких зверей ». (Евангелие от ессеев)10

О том, что Господь наказывает за съедение мяса Его тварей, есть и прямые старозаветные свидетельства. Самое впечатляющее из них связано с Египетским Исходом израильтян. Когда во время 40-летнего их блуждания по пустыне, питаемые лишь манной небесной (Исх 16: 13-15), они возроптали, тоскуя по мясу (Исх 16: 2-3), тогда возмущённый Господь сказал им: будете есть мясо; так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? хорошо нам было в Египте, - то и даст вам Господь мясо, и будете есть [мясо]: не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней, но целый месяц [будете есть], пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа, Который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта? (Числ 11: 18-20) И затем послал им перепелов, но «мясо их еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ» (Числа 11: 31-34). 11

Так Господь показал конец тех, кто хочет питаться жизнью живых существ.

О том, что Господу отрадна лишь растительная пища, свидетельствует и рассказ о Данииле и его собратьях, которые яствам с царского стола предпочли исключительно растительную пищу (Дан 1: 1-16)

Об этом же свидетельствует прямое указание Господа пророку, желавшему говорить с Ним. Он сказал ему тогда: «...станешь питаться только от полевых цветов и не вкушать мяса, (...), и Я приду и буду говорить с тобою.» (3 Ездр 9: 23-26)

Есть и другие подобные указания, свидетельствующие о том, что Господу угодно, чтобы человек питался лишь растительной пищей и ни в коему случае – мясной. Как говорит Соломон, «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть».(Притчи Сол. 15, 17)

Мы видим указания подобного содержания и в Третьей книге патриарха Еноха, где говорится:

«148. Ненавистна рука, держащая дротик,149. который пронзает мягкую плоть оленя и зайца150. Но водяная лилия сияет на лице151.того, кто щадит жизнь.» (3-я кн.Еноха гл. 15: 148-151) 12

А также в Оракулах Сивиллы, слова которой свидетельствуют о том, что всякое массовое истребление животных ради употребления их в качестве пищи, по сути является жертвопринрошением Гермесу (сатане) и идолам,и совершающие егоне остануьтся без наказания.

«Тогда Он (Бог), - пишет она, - не будет испытывать сострадания к враждебным людям, которые посвящают себя принесению в жертву стада ягнят, овец и мычащих быков, больших телят с золотыми рогами, неодушевленному Гермесу и каменным богам.» (Сибилла стр. 332-333, Книга V), 13 ибо убиенное не может быть принесено в жертву Тому, Кто есть Жизнь и творит только живое (то же касается и убивающих в бойнях).

Итак, абсолютно явный запрет Священного Писания убивать и поедать животных, птиц и пр. понят Церквями с точностью наоборот. И этому есть две взаимосвязанные причины. Первая и главная из них – это служение не святости, а плоти, которая, вкусив мяса, не хочет отказываться от него и старается всячески оправдать его употребление в пищу. Вторая причина, связанная с первой, - это неверное толкование и явное искажение законов Божиих. Последнее ярко проявляется в книге Левит, целиком посвящённой заповедям Божиим и поведению человека.

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1.«Риз спасения» (Ис 61: 10)

2. Здесь в перевода вместо предлога «за» стоит предлог «от», который, как мы увидим ниже, связан со вмешательством в текст человека, внесшего в него свои коррективы, согласно своим представлениям, противоречащим логике Слова Божиего, ибо Господь взыскивает лишь с человека, ибо ему одному Он дал власть над всеми тварями, а не им над человеком. Поэтому я заменила ошибочный предлог «от» на согласный со Словом Божиим предлог «за».

3. Книга Юбилеев. См. Библиотеку Якова Кротова. Ветхозаветные апокрифы: http://krotov.info/library/bible/comm3/vz_apokr1.htm

LIBRO DE LOS JUBILEOS (Parte I de IV) Traducción de la versión etiópica - http://antepasadosnuestros.blogspot.com.ar/2010/07/el-libro-de-los-jubileos-parte-i-de-iv.html 4. «Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente, creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. (L. de los Jubileos 5: 2) -

6. Апокрифическое Евпангелие от Филиппа - Русская апокрифическая студия Библиотека Наг-Хаммади: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/ev-phil.shtml

7. И продолжается до сих пор, ибо под Потопом по внутреннему смыслу подразумеваются апокалиптические времена. Дело в том, что всё Священное Писание разными способами, пользуясь даже примером исторических событий, говорит всегда об одном и том же: о грехопадении человека, его жизни в смертном теневом мире и его выходе оттуда в вечный мир Божий

8. См. в первой главе моей книги «Каков библейский Бог и каково Его творение. два райских древа», оп. в 2019 году.Эл.изд.“Credo”, Б-А

9. См. пос. 3 к \той главе. О подлинном смысле библейских жертвоприношений см. ниже.

10. Евангелие от Ессеев (Евангелие мира) См Библиотеку Гумер Евангелие от ессеев - Перевод c арамейского Э. Б. Шекли; русское изд., С. Богачкина, А. Журавлёв

11. Значение и смысл Египетского исхода также искажены церковными толкователями. См. об этом в соответствующих главах моих трудов «Шесть дней творения и Седьмой День» или «Армения библейская – земля неведомая».

12. «148. Odiosa es la mano del que maneja el dardo,149. Que atraviesa la blanda carne del ciervo y la liebre,150. Pero el lirio de agua brilla en el rostro151.De aquél que perdona la vida». (Cap 15: 148-151) http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc

13. «El (Dios) no sentirá entonces ninguna compasión por los hombres hostiles, que se dedican a sacrificar rebaños de corderos, ovejas y toros mugientes, de terneros grandes de cuernos áureos, para los inánimes Hermes y los pétreos dioses». - Oraculos sibilinos p. 332-333, Libro V․ - del Apocrifos del AT por A,.Diez Macho, Tomo III.

3.Левит и разоблачающие его пророки.

Книга Левит, будучи целиком посвящена Законам Божиим, возможно, именно поэтому является одной из наиболее искажённых человеком книг Старого Завета, в которых святые заповеди Божии заменены нечистыми и кровожадными заповедями, разоблачаемыми прежде всего библейскими пророками, а также полным отсутствием в них святости.

Мои наблюдения над её текстом привели меня к выводу, что есть два главных типа искажений в нём. Один из них связан с не всегда адекватным пониманием переводимого текста, в результате которого переводчик как бы вслепую следует принятым толкованием его, из века в век вводящим читателя в заблуждение. А второй тип искажений, как я также неоднократно подчёркивала в своих трудах, - это намеренная ложь, внесённая в текст по внушению Князя мира сего и мешающая точно сориентироваться в Слове Божием.

Искажения эти, как правило, или полностью заменяют подлинный текст, или сдабривают его подложными толкованиями представленными в виде состряпанного к нему «соуса», выдаваемого за Слово Божие. В последних моих трудах я привела немало таких примеров, сегодня же покажу механизм сдабривания подлинного текста подлогами, который ясно наблюдается в тексте книги Левит. В ней

человеческие толкования, внесённые в Слово Божие, почти полностью подменили смысл текста. Рассмотрим сначала механизм такой подмены в разоблачаемых пророками законах, касающихся пищи человеческой, а потом – в законах, касающихся жертвоприношений и всесожжений.

а) Левит о мясоедении

и когда вы умножаете моления ваши,

Я не слышу: ваши руки полны крови ».

(Ис 1: 15)

Обратим внимание на фрагмент, описанный в 10-14 строфах 17-ой главы Левита, в которых подлинный текст Слова Божиего представляют только строфы 10-12, запрещающие есть кровь всякой живой души. В них говорится:

«10. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, 11. потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника,1 чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает; 12. потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови.» (Лев 17: 10-12)

Во фразе: «Если кто (...)между вами, будет есть какую-нибудь кровь» ключевыми являются слова «какую-нибудь кровь», которые означает любую кровь, без каких-либо ограничений или оговорок, то есть съедающий чью бы то ни было кровь будет истреблён из Народа Божиего. Иначе говоря, таковой останется вне стен Иерусалима Небесного, что равносильно тому, что остаться вне Жизни. Затем объясняется причина такого наказания: «потому что душа тела в крови», или жизнь тела в крови. А поскольку, как я уже отмечала, чтобы съесть кровь, надо сначала убить тело, то есть пролить его кровь, то запрет на съедение крови равнозначен запрету на поедание плоти, в которой живая душа, или в которой кровь, ибо тело и кровь (душа) так крепко связаны между собой, что разъединить их может лишь смерть.

Стих 12-ый только ещё раз подтверждает запрет проливать кровь и съедать жизнь какой-либо твари Божией.

Итак, приведённый фрагмент целиком соответствует завету о пище, который был дан людям после Потопа.

Но вот сразу за ним следует сообщение, которое, противореча ему, делит животных, птиц и пр. на тех, которых можно съедать, и которых нельзя.

«13 Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть , то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею ».

Получается, что вопреки Слову Божиему животных всё-таки можно есть, (как говорится, если очень хочется, то ...), но лишь определённых, то есть можно лишать жизни животных, птиц и пр., но выборочно. Такая оговорка, в корне отрицающая Слово Божие, сразу же напоминает нам диавольское «нет, не умрёте» (Быт 3: 4), сказанное в ответ на слова Божии Адаму: «смертью умрёшь», (Быт 2: 17), - то есть на Божие нельзя - диавольское можно, но выборочно.

Мало того, здесь ещё и требуется проливать кровь, давая ей вытечь и затем покрыть её землёй, чтобы съесть обескровленное тело, что, фактически, означает убить живую душу, да ещё и кровопусканием - самой жестокой и мучительной смертью, которая даже лежит в основе приготовления иудейского так называекмого кошерного мяса. Но так или иначе это значит лишать жизни. И если Жизнь есть Сам Босподь, Который даёт жизнь Своим тварям, то лишать последних жизни равновильно стремлению изгнать Бога из Его творения.

Не вызывает сомнения, что этот стих представляет собой или прямое наущение диавола, или по крайней мере мысленные потуги жестоковыйного плотского человека, стремящегося понять сказанное Богом, которое на самом деле совершенно чуждо ему и непонятно, как непонятна и чужда ему сама мысль о любви, святости и совершенстве, постоянно подвергающимся насмешкам как с его стороны, так и в мире вообще. Однако, чтобы придать этим потугам вид подлинного Слова Божиего, толкователь оставляет без изменения следующую, совершенно противоположную 13-ой строфе 14-ую строфу, которая гласит: «14 ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его; потому Я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его: всякий, кто будет есть ее, истребится.», и которая вновь представляет собой подлинное Слово Божие, однако оставленное здесь как бы в подтверждение того, что её следует понимать, согласно толкованию 13-ой строфы, делящей животных и птиц на тех, кого можно есть, и на тех, кого нельзя есть, а запрет «не ешьте крови ни из какого тела» относить только к запрету на кровь, а не на мясо.

Эта дикая смесь правды и лжи является как свидетельством вмешательства человека в текст, так и проявлением его полного безумия, которое обнаруживается также в том, что подобные «корректоры» библейского текста, вводя в него свои толкования и выдавая их за Слово Божие, очень часто противоречат сами себе. Вот ещё два противоречащих друг другу фрагмента, на этот раз из 11-ой главы.

Обратим внимание, что 41-44-ая строфы этой главы предписывают не есть никаких пресмыкающихся животных и насекомых:

«Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его; всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны; не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми, ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо Я - Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.»

Как это видно, в данном фрагменте запрет касается всех типов пресмыкающихся и подтверждается словами Божиими: «ибо Я - Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.»

Но вот они противоречат 21-23 строфам той же главы, где говорится: «из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле; сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас»

Итак, если в верхнем фрагменте был запрет на поедание всех видов пресмыкающихся, то здесь получается, что из тех же пресмыкающихся каках-то можно есть, а каких-то нет.

В итоге вопреки отличающемуся всегда ясностью, краткостью и неизменностью Слову Божиему, запрет на пролитие крови и поедание какой бы то ни было крови (жизни) подаётся в книге Левит с длинными оговорками, делящими животных на съедобных и несъедобных, которые нацелены, во-первых, на угождение плоти человека, и, во-вторых, на дезориентацию и запутывание его в этом вопросе, ибо даны они вопреки святости Слов Божиих, переданных нам пророками и, фактически, как мы видели, связывающими мясоедство со смертностью человека. Об этом же говорит, например, следующее гневно-иронизирующее Слово Господа, данное нам черз пророка Исайю: «Но вот какое веселье и радость! Убивают волов и режут овец; едят мясо, и пьют вино... не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрёте» ( Ис. 22: 13-14). Причём это сообщение пророка касается не только пищи человека, но и требуемых от него жертвоприношений и всесожжений, к рассмотрению которых мы сейчас перейдём.

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1. О значении этого «назначения для жертвенника» см. ниже, во второй части главы, касающейся жертвоприношений и всесожжений, а также в главе «Живая душа».

б) Левит о жертвоприношениях и всесожжениях

«Написал Я ему важные законы Мои,но они сочтены им как бы чужие.

В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны о ни».

(Осия 8: 12-13)

«(...) всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо; ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве ».(Иерем 7: 21-22)

С первых же строк книги Левит перед нами предстаёт чудовищная картина жесточайших убийств живых душ: разделки тела животных и птиц, пролития их крови, окропления ею алтарей и возложения разделанных частей на алтрь для всесожжения, - что, как мы видели и увидим ещё, является смертным грехом. И тем не менее дым от их сожжения представляется здесь как «благоухание приятное Господу».

« И воззвал Господь к Моисею, - читаем мы в ней, - и сказал ему из скинии собрания, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока; пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом; и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения - и приобретет он благоволение, во очищение грехов его; и заколет тельца пред Господом; сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания; и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части; сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова; и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике; а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.» (Лев 1: 1-9)

По прочтении этих совершенно безумных строк, которые кажутся написанными безжалостным мясником, сразу же возникает вопрос: О каком Господе идёт речь, который, с одной стороны, создаёт живые души, а с другой, наслаждается, когда их убивают? Кому на самом деле приводится такая жертва? Ведь подобная жестокость в отношении тварей Божиих никак не может быть присуща их Создателю, Святому Духу Божиему, содержателю Жизни. Она, скорее, присуща претендующему на роль Господа врагу его, Князю мира сего, нечистому духу, «господствующему. – по словам апостола, - в воздухе» и «действующему ныне в сынах противления». (Еф 2: 2)

Тот же вопрос возникает и при чтении продолжения текста:

«Если жертва всесожжения его [Господу] из мелкого скота, из овец, или из коз, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, [и пусть возложит руку на голову ее,] и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон; и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник всё и сожжет на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.» (Лев 1: 10-13)

Дальше в том же духе, но уже относительно жертвоприношения и всесожжения птиц:

«Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц, или из молодых голубей; священник принесет ее к жертвеннику, и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника; зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел; и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу».(Лев 1: 14-17)

Создаётся впечатление, что здесь описан какой-то зловещий ритуал, основанный на ненависти ко всему живому, с которого снимают кожу, рассекают его на части, у горлицы сворачивают голову, отделяют зоб с перьями, надламливают в крыльях и сжигают, неизменно представляя дым сожжения как «благоухание, приятное Господу», - заметим: тому Господу, одним из главнейших законов Которого является: «Не убивай». (Исх 20: 13) Причём сопровождаются эти зловещие картины постоянным подчёркиванием святости Творца, Который говорит: «святы будьте, ибо свят Я Господь Бог ваш» (Лев 11: 44-45; 19: 2; 20: 7, 26), хотя, как мы видим, всё святое изгнано из этих «заповедей», которые требуют, фактически, совершения зла, причём приписывая его Святому Господу. Целью такого требования может быть только стремление к тому, чтобы человек потерял всякое представление о святости или разуверился в ней. Однако истинное значение заповедей Божиих сохранилось в других книгах Священного Писания, в частности, в книгах пророков, в письмах апостолов а также в боговдохновенных текстах некоторых апокрифов. Мы видим его, например, в книге пророка Исайи, в которой Господь устами пророка, как бы отвечая на требование Левита закалывать жертвенных животных, даёт запрет на закалывание кого бы то ни было, называя это равнозначным убийству человека, акцией против Жизни вообще:

« Заколающий вола , - передаёт пророк Слово Господа, - то же, что убивающий человека ; приносящий агнца в жертву - то же, что задушающий пса; приносящий семидал - то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] - то же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне » (Ис 66, 3-4).

Абсолютно ясно, что закалывание животных неугодно Богу как чисто языческое действие, и что, когда Бог даёт человеку заповедь « Не убий», она касается не только убийства человека, но и убийства всякого живого существа, всякого животного, всякой птицы и т.д., ибо убийство - это лишение живых душ жизни, которая дана была им Самим Богом. Посему всякое убийство - это восстание против Бога, Который в связи с этим запрет на него повторяет устами всех Своих пророков. Одним из них является, например, Осия, устами которого Он говорит:

««Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны о ни; ныне Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их: они возвратятся в Египет.». (Осия 8, 12-13)

Невозможно сказать яснее. Сам Господь устами пророка свидетельствует о том, что законы, данные Им, заменены заповедями чужого, которые ведут человека обратно в Египет, или «в страну тени смертной». (Пс 106: 14; Ис 9: 2), откуда закрыт вход в Небесый Иерусалим. 1

То же самое Он с горькой иронией повторяет устами пророка Иеремии, говоря:

«(...) всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо; ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве ». (Иерем 7, 21-22).

Если Господь не давал им завета о всесожжении и жертве, то кто же их внёс в книгу Левит? - Ясно, что это сделали те, кто не хотел отпускать сынов Божиих из «Египта», из «страны тени смертной», или из временного мира в вечный свет мира Божиего.

Приведённые и другие похожие свидетельства пророков являются прямым указанием на то, что заповеди Книги Левит, данные сынам Божиим после их вывода из земли Египтской,. искажены и не соответствуют заповедям Творца. Более того, как об этом можно сделать вывод из вышеприведённых слов пророка Исайи и как о том же свидетельствет апостол Павел, подобные жертвоприношения, являются ничем иным, как «служением бесам».

«Посмотрите на Израиля по плоти: - говорит апостол, - те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую ; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской ” (1Кор 10: 18-21). И в другом месте:

«Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, - то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее» (1 Кор 10: 28).

Кровавые жертвоприношения представляет как жертвоприношения бесам и пророчица Сивилла, устами которой Господь вновь подчёркивает полную нелепость и зловещую суть ритуалов, лишающих жизни Его тварей, называя эти ритуалы «обрядом жестоким и гибельным», да ещё и - верх абсурдности – совершаемым во имя... Его:

«...ибо когда совершают жертвоприношения на своих алтарях, - говорит Сивилла, - разливают кровь для своих богов, сжигают мясо и кости, полные сути (мозга), и возжигают светильники - для Меня, тогда как Я Сам есть Тот, Кто даёт свет. Смертные, опьянённые всуе бесполезными идолами, они делают мне возлияния вина как если бы Я был жаждущим богом. Не нуждаюсь Я ни в ваших жертвоприношениях, ни в ваших возлияниях , ни в проклятом жире, ни в омерзительной крови, - в этом обряде жестоком и гибельном, совершаемом для духов уже умерших царей и тиранов, выдаваемых за существа небесные.Человек – есть Мой образ, наделённый справедливым умом. Приготовь для него стол чистый и бескровный, изобилующий добром, и дай хлеб голодному, питьё жаждущему и одежду нагому: выдели всё это чистыми руками от того, что ты приобрёл своими собственными усилиями.» (Книга 8-я, стр. 357) 2

Если кому-то придёт в голову возразить святым словам пророчицы, сославшись на то, что источник считается апокрифическим, то таковые могут сравнить её слова со словами псалма Давида, устами которого Господь выражает ту же мысль, говоря:

"Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною; не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои , и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня". (Пс 49: 7-15) 3

Та же пророчица Сивилла во многих других местах своих «Оракулов» настаивает на том, что Богу благоприятны именно бескровные жертвы:

«Откажись от своих прежних ритуалов, - увещевает она, - и очисть себя от их крови, ибо Он не смягчается твоими молениями и, будучи вечен, не обращает внимания на твои бренные жертвоприношения, вознеси Ему святое восхваление, исшедшее из разумных уст, и постигни, кто Он, - и тогда увидишь создателя». (Книга 8-я, стр. 355).4

Так пророчица показывает, что буквальное понимание востребованных жертвоприношений свидетельствует лишь о незнании Творца, Который, будучи Сам Духом Святым, требует лишь духовных жертвоприношений, а именно: «святого восхваления, исшедшего из разумных уст», а не кровопролития невинных душ. Поэтому, говоря о сынах Божиих, Сивилла затрагивает и тему ненужности храмов и алтарей из камней:

«Они откажутся от всяческих храмов и алтарей, - пишет она, - бессмысленных сооружений из немых камней, запятнанных кровью животных и жертвоприношением четвероногих; лишь направят свой взор к великой славе единственного Бога...» (4-я Книга, стр. 314) 5

Что подразумевает пророчица под «великой славой единственного Бога»? - Ясно, что речь здесь идёт о том самом «нерукотворном храме», который упомянул Иисус Христос (Мк 14:58, Ин 2:21), имея в виду созданную Богом по образу и подобию Его душу человека, «наделённую, - как подчеркивает Сивилла, - справедливым умом». Именно она является тем самым храмом, внутри которого должны совершаться жертвы и всесожжения, имеющие целью очищение и освящение человека. К этому же нерукотворному храму относится и «дом духовный, священство святое», которое, по словам апостола Петра, мы должны «как духовные камни устроять из себя (...), чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом » (1 Пётр 2: 5).

Иными словами, человек должен понять, что храмом Божиим является он сам, и поэтому он должен ежедневно очищать и освящать себя во имя Господа.

Ту же мысль выражает и апостол Павел, говоря:

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы.» (1 Кор 3: 16-17).

Отсюда следует вывод, что в «стране смертной тени», в которой мы до сих пор живём (ибо умираем) и которая равно называется Египтом, Вавилоном, Ханааном и пр., каменные храмы и алтари явились заменой живой души, созданной Богом. Поэтому сыны Божии, как согласно Сивилле, так и согласно апостолам Нового Завета, требуемые всесожжения на самом деле должны совершать в своей душе, очищая её от нечистых помыслов и желаний животной плоти. Только такой дым, именно духовный, является «благоуханием, приятным Господу», а не бессмысленный дым жестокого всесожжения невинных существ.

Из сказанного ясно, что написанное в книге Левит по большей части принадлежит не Богу, а человеку, который, будучи неспособен вникнуть в смысл притч Божиих, всё переводит на плотский уровень, фактически, оправдывая пролитие крови, то есть убийство живых душ, чем растлевает себя и себе подобных вместо того, чтобы преобразовываться духовно и нравственно. В итоге он оказывается частью той смертоносной машины, зловещую суть которой даже сам не представляет. Руководствуясь ложными заповедями, он начинает действовать, как убийца, хотя и не сознавая этого и считая своё поведенние естественным, почему и Господь перестал отвечать на его просьбы. Устами пророка Исайи Он объясняет причину Своего молчания: «когда вы умножаете моления ваши, - говорит Он, -Я не слышу: ваши руки полны крови ». (Ис 1: 15)

Таким образом Он ещё раз подчёркивает, что не принимает пролитие какой бы то ни было крови. Как Он Сам же замечает, человек трансформировался, став «дикой отраслью чужой лозы» (Иер 2: 21), «забывшей Бога спасения своего» в «увеселительных садах», которые сам развёл, насадив «черенки от чужой лозы.» (Ис 17: 10), то есть от чужого, смертоносного диавольского духа, действующего в его плоти. Поэтому пророк Осия называет эти кровавые жертвоприношения «похоронным хлебом», говоря о них: «неугодны Ему будут жертвы их; они будут для них, как хлеб похоронный: все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их - для души их, а в дом Господень он не войдет » (Осия 9, 4). – То есть те, кто будут есть этот «хлеб», останутся в Египте, или в «стране смертной тени», - и в вечный мир Божий не войдут.

Представленные наблюдения показывают также, какую именно жертву хочет Господь, когда говорит относительно крови: «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». (Лев 17: 11)

Если жизнь тела находится в крови, то её пролитие на алтарь ради очищения человека следует понимать как желание Господа, чтобы человек жизнь свою посвятил Ему и сделал это через сожжение нечистых требований его души, а не через физическое кровопролитие. Он как бы говорит ему: убей в себе животное и уподобься Духу Моему.

Но люди, думающие по плоти и далёкие от Бога, Который есть Дух, воспринимают эти слова буквально, то есть как требование убийств животных, окрапления алтаря их кровью и сожжения их на алтаре. При этом они, не связывая сказанное в книге Левит со Словами Божиими, высказанными в других местах и книгах - и, естественно, не делая из них выводов, - не понимают, что кровь (душа), предназначенная для жертвенников, не предполагает убийства живой души, а требует, как было отмечено, посвящения Ему жизни человека через пожертвования душевно-нравственного характера, означающие отказ от тех вещественно-материальных лжеблаг (в том числе от мясоедения), к которым земной человек привязан телом и душой, ибо интерес к ним означает, что человек рассматривает всё творение как предназначенное для служения ему. А это уничтожает в нём всякую духовность, наличие которой, наоборот, свидетельствует о том, что он видит себя самого в служении творению Божиему. Лишённый же духовности, он лишает себя и самой жизни, которую представляет и содержит в Себе Творец, Святой Дух Божий.

Знаменательно, что о том, что именно так, бескровно, следует понимать посвящаемую Богу жертву, свидетельствует и сам Левий в апокрифическом Завещании 12 патриархов, которое, к счастью, хотя бы в этом вопросе осталось нетронутым: «И подносят они Богу, - говорит он относительно жертвоприношений сынов Божиих, - ароматы благоуханные, жертву мысленную и незапятнанную кровью » (Завещание Левия, 3, 6) 6

Заметим, что это тот Левий , кому был дан закон священства (Левит), касающийся служения Божиего и жертвоприношений. А теперь сравним «ароматы благоуханные мысленной, незапятнанной кровью жертвы», о которых говорит Левий, с «благоуханием, приятным Богу», разносящимся от сожжения убитых живых душ в книге Левит. Сравнение это вновь ясно показывает, что текст книги Левит был искажён и в лучшем случае, вследствие непонимания аллегорического языка священных текстов.

Ярким примером и доказательством того, что в жертвоприношениях животных скрыта аллегория, являются, например, следующие слова Господа, приведённые устами пророка Иезекииля:

«Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока; каждое утро приноси его». (Иез 46: 13)

Я уже писала о значении этих слов в других моих трудах, например, в 3-ей главе моей книги «Библейские корни вегетарианства», откуда привожу следующий отрывок лишь с немногими изменениями:

«Совершенно очевидно, что никто не может приносить Господу во всесожжение каждый день по одному однолетнему агнцу без порока. И вот по какой причине. В году 365 дней. Это значит, что у послушного Богу человека 365 дней в году должен оказываться однолетний агнец и к тому же без порока. Но это невозможно, даже если отбросить строгую периодичность размножения животных и неодинаковую состоятельность людей. Отсюда исходит прямой вывод, что когда Бог просит животных жертв, это касается не кровопролития, а «возделывания» живой (животной) души человеческой через сожжение в ней разных нечистых и высокомерных требований его плоти, то есть через отказ от них, - так, чтобы каждое утро человек встречал Бога непорочным и чистым, как однолетний агнец, ибо агнец является символом чистоты и смиренности, а это, в глазах Божиих, есть самое ценное, что может быть у человека. Следовательно, истинная жертва и истинное всесожжение заключаются в подавлении стихийных плотских инстинктов, то есть в символическом «закалывании» животного в себе, в мысленной жертве, которая должна повторяться ежедневно, чтобы человек мог стать, наконец, совершенным, как совершенен его Создатель. (Мф 5: 48; Лев 19: 2) А о том, почему Господь, говоря о жертвоприношениях, использует аллегории, связанные с животными, мы более подробно поговорим ниже, в основной части этой книги.

Итак, непоследовательность и алогичность, замечаемые в тексте книги Левит (как, впрочем, и в тексте всего Священного Писания) позволяют нам понять, где говорит Бог, а где – человек, ибо составители подлогов, следуя указаниям своей плоти, невольно создают в тексте разные нестыковки, например, утверждением, с одной стороны, святости Бога, а с другой – приписыванием Ему чисто сатанинской жестокости по отношению к созданным Им же и Им же оживлённым душам. Это прямое свидетельтство неразличения «толкователями» Бога от диавола, которое , кстати, отмечают и пророки (например, Ос 2: 16) и которое может заметить всякий внимательный читатель Священных текстов, тем более, что искажённые законы книги Левит, лицемерие священников, выдающих за Слово Божие собственные толкования, внесённые в текст Священного Писания, разоблачает, как мы видели, Сам Господь устами Своих пророков .

Кроме того, относительно происхождения этих искажений мы находим интересное пояснение, связанное с Моисеем, сохранившееся в апокрифическом Евангелии от ессеев.

«Позволь мне, Господи, - обращается к Богу Моисей, - дать им другие законы, чтобы не погибли они. Если они не могут быть с тобой, Господи, пусть же не будут они против тебя, чтобы могли они поддержать себя, и когда время придет и созреют они для слов твоих, раскрой для них свои законы». И с этой целью разбил Моисей два куска камня, на которых были начертаны десять заповедей и вместо них дал десять раз по десять. Из этих десять раз по десять книжники и фарисеи сделали сто раз по десять заповедей. И они возложили невыносимую ношу на ваши плечи, такую, какую они сами не в силах вынести. Ибо чем ближе заповеди к Богу, тем меньше их нужно нам. И чем дальше они от Бога, тем больше их нужно нам. Поэтому законы фарисеев и книжников неисчислимы » (Еванг от ессеев) 7

Как видим, процитированный отрывок Евангелия от ессеев проявляет всю многоэтажность изменений, введённых в Слово Божие. Так что мы не ошибёмся, если закалывание животных со всеми его деталями отнесём к привнесениям книжников и фарисеев, которым следуют и представители Церквей, называющих себя христианскими.

Таким образом, каноническая Книга Левит, узаконивающая пролитие крови живых существ, как по непонятости языка Божиего, так и из-за внесённых в неё толкований книжников и фарисеев, в её нынешнем виде оказывается чуждой Богу, - и тем не менее она принята всеми земными Церквями как подлинное Слово Божие, тогда как некоторые апокрифы, или фрагменты из них, которые по выраженной в них и несвойственной человеку святости мысли представляют собой именно Слово Божие, оказались чужими для Церквей. Поэтому зафиксированные ныне законы книги Левит можно назвать, скорее, законами закабаления человека, заменяющими истину жесточайшими механизированными ритуалами, забивающими своей бессмысленной жестокостью всякое проявление его мыслительных способностей, и, фактически, путём обмана оставляющими его «в Египте», то есть в плену временного мира.

Убедившись в том, что любое убийство животных, вкупе с мясоедением противны Господу, равно как и убийство человека, отметим, что в конечном итоге все связанные с убийствами искажения в тексте обусловлены установленным в богословии всех конфессий неверным толкованием понятия «душа» Поэтому сейчас перейдём к рассмотрению главного вопроса этой книги: что такое душа и почему , говоря о жертвоприношениях, Господь использует именно животные образы?

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1.Относительно искажения значения Египетсого исхода см. в соответствующих главах моих трудов «Шесть дней творения и Седьмой День» и «Армения библейская – земля неведомая».

2. “Oraculos sibilinos” - Apocrifos del AT por A.Diez Macho, Tomo III Libro VIII, p. 312

3. Это всего лишь один пример, показывающий, что среди так называемых апокрифов мы нередко можем найти тексты, не менее боговдохновенные, чем в книгах канонических. Поэтому они достойны того, чтобы к ним присмотреться более внимательно.

4. “Oraculos sibilinos” см. Пункт 2 , кн. 8, стр.. 355

5. Там же Кн. 4, стр. 314

7. Евангелие от Ессеев (Евангелие мира) Библиотека Гумер. Перевод c арамейского Э. Б. Шекли; русское изд., С. Богачкина, А. Журавлёв

Человек и животный мир

Пролог

О связи природы животных, птиц, пресмыкающихсч и рыб

с природой человека.

Животных принято противопоставлять человеку как существ неразумных, живущих рядом с ним на земле. Ярким примером такого противопоставления является, например, вышеприведённое и, можно сказать, молчаливо паринятое всеми, мнение о животных православного богослова Осипова, который их жизнь считает «не имеющей никакого значения».

Но посмотрим, что же говорит о них Священное Писание?

В дошедшем до нас его тексте, на первый взгляд, довольно скудны сведения, относительно животных, птиц, пресмыкающихся и рыб. И тем не менее мы находим в нём некоторые намёки, касающиеся их сути и значения в творении, а точнее, связанные непосредственно с человеком. Самым ярким примером таких «намёков» являются следующие известные слова апостола Павла, указывающие на некую мистическую связь природы человека с природой других живых существ, рассмотрению которой и посвящена эта книга.

«Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,- сообщает нам апостол, - потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». (Рим 8: 19-23)

О чём здесь говорит апостол?

Он сообщает нам весьма важные вещи относительно всех видов твари Божией и связи их поведения с поведением человека, подтверждение чему мы так или иначе находим как в Старом и Новом Заветах, так и в некоторых апокрифических писаниях, отвергнутых Церковью то ли из нежелания углубляться в изучение их целинных материалов, то ли вследствие внутренней несвободы или нерадивости церковников, ограничивающихся почти всегда мнением известных авторитетов Церкви и отказывающихся от самостоятельного кропотливого и целостного (а не фрагментарного) изучения самого Слова Божиего. Какие же это вещи?

Как мы видим, сказанное апостолом по большому счёту касается взаимоотношения двух субъектов: человека и остальной Божией твари. Свидетельство его мы разделим на несколько пунктов, на каждом из которых в дальнейшем остановимся отдельно.

Слова «Тварь покорилась суете не добровольно, а по воле покорившего её» «намекают» на то, что грехопадение Адама, ввергло в «рабство тлению» и «суету» не только его самого, но и всю прочую тварь Божию, - всех животных, птиц, пресмыкающихся и рыб (а также растительный мир), из чего выходит, во-первых, что ранее тварь, как и человек, была свободна от суеты, и, во-вторых, что она находится в полной зависимости от человека, отражая его поведение, как в зеркале. “Знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем,

Слова « и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, «намекают», пожалуй, на единственное отличие человека от прочей твари Божией, состоящее в наличии у человека «начатка духа

«Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих (...) в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (...) ожидая усыновления, искупления тела нашего». Слова «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» «намекают» на определённую осознанность тварью её связи с состоянием человека. Слова «в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» «намекают» на то, что с освобождением человека от «рабства тлению» свобождена будет и вся тварь – животные, птицы, пресмыкающиеся и рыбы – от этого же «рабства тлению», и не просто освобождена, а освобождена «в свободу славы детей Божиих». А это значит, что как она составила часть бесславия человека, так и составит часть его славы, то есть тварь в определённом смысле составляет часть самого человека, его образа и плоти.

Эти, я бы сказала, всеобъемлющие по своему значению слова апостола Павла, несмотря на их важность, не осмыслены в достаточной степени. И, хотя они широко известны, тем не менее, кажется, никто до сих пор не подверг их глубокому смысловому анализу, и, видимо, потому что они, относящиеся по общему представлению только к животным, расцениваются как малозначные.

Но, как я уже отметила, на самом деле, значение их всеобъемлющее и равно откровениям Божиим. Поэтому я решила провести такой анализ, чтобы понять содержащийся в них библейский смысл. Именно раскрытию его и посвящена настоящая книга.

Но прежде, чем обратиться к каждому из отмеченных выше пунктов более подробно, посмотрим, что вообще Священное Писание говорит о природе человека и природе животных, птиц, пресмыкающихся и рыб.

I.Человек

Живая душа.

Известно, что, как человека, так и животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, Священное Писание называет одинаково - «живыми душами». И уже один этот факт свидетельствует о том, что природа их одна и та же. – Это «живая душа». Так Господь прежде всего называет созданного Им человека.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, - читаем мы во второй главе Бытия, - и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. » (Быт 2: 7)

Так же он определяет созданных из воды пресмыкающихся, рыб и птиц. Вода по большому счёту вместе с выделенной из неё землёй как материя творения символизирует Слово Божие.

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.» (Быт 1: 20-21)

Подобным же образом Он определяет и созданных из земли скотов, гадов и зверей:

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.» (Быт 1: 24)

Мы видим, что все созданные Богом животные были названы «живыми душами», и везде, во всех подобных случаях греческая Септуагинта использует одно и то же слово Ψυχή, которое, судя по его значениею, указывает на некую форму, обладающую психомоторными качествами, начиная с чувств и ощущний и кончая памятью и способностью мыслить. Это очень важно отметить, ибо в Библии, переведённой на разные языки, зачастую видим свободные переводы непонятых фрагментаов, то есть переводы, согласно разумению переводчика. Так и со словом Ψυχή: то оно переводится как дух, то как дыхание, то как душа. При этом переводчики, видимо, не дают себе отчёта в том, что эти три слова представляют собой разные понятия и что Господь , творящий Словом, не мог использовать одно и то же слово для разных вещей и понятий. Отсюда видно, как важно переводчику Священного Писания приступать к работе, лишь проделав глубокий сравнительный анализ его текстов и их существующих переводов, а также используемой в них лексики, К сожалению, так делается не всегда и не везде.

Итак, что же представляет собой эта «живая душа» и как её понимает христианское богословие.

Общепринятое представление о душе

в богословиях христианских религий

1 всех христианских конфессиях, к сожалению, опирающихся больше на видимое творение и буквальный смысл сообщения, чем на невидимое и скрытую в сообщении аллегорию, является отождествление «души» с «духом» или с «дыханием жизни», которое Господь «вдунул в лице» человека, вследствие чего душа и ассоциируется с духом и видимым физическим телом. Однако по сути из священного текста следует лишь то, что под «живой душой» имеется в виду оживлённая, то есть дышащая первоматерия творения. В нём даже нет упомингания о духе, который определяется словом πνευ̃μα. Вместо него мы видим слово Πνοη, которое означает «ветер», «дуновение», «дыхание». πνοὴν никак нельзя понимать как дух. К тому же дух не создаётся, а порождается. Так что факт создания души, наоборот, свидетельствует о том, что душа материальна и представляет собой живой, мыслящий сосуд человека. ψυχὴν εἰς ἄνθρωπος ὁ ἐγένετο καὶ ζωῆς, , πνοὴν αὐτοῦ πρόσωπον τὸ εἰς ἐνεφύσησεν καὶ γῆς τῆς ἀπὸ χοῦν ἄνθρωπον τὸν θεὸς ὁ ἔπλασεν Несмотря на то, что среди богословов и церковников существуют примеры разного толкования понятия «душа», общепринятым из них вовсех христианских конфессиях, к сожалению, опирающихся больше на видимое творение и буквальный смысл сообщения, чем на невидимое и скрытую в сообщении аллегорию, является отождествление «души» с «духом» или с «дыханием жизни», которое Господь «вдунул в лице» человека, вследствие чего душа и ассоциируется с духом и видимым физическим телом. Однако по сути из священного текста следует лишь то, что под «живой душой» имеется в виду оживлённая, то есть дышащая первоматерия творения. В нём даже нет упомингания о духе, который определяется словомВместо него мы видим словокоторое означаетветер», «дуновение», «дыхание ζῶσαν. «καὶ » (Быт 2։ 7) , лишний раз подчёркивая таким образом, что речь идёт о разных понятиях иникак нельзя понимать как дух. К тому жеТак что факт создания души, наоборот, свидетельствует о том, что душа материальна и представляет собой живой, мыслящий сосуд человека.

Но, как увидим ниже, так же абсурдно, отождествляя душу с духом, тем не менее воспринимать её как видимое физическое тело человека, лишь оживлённое «душой» как «духом». Между тем именно так её понимают земные Церкви.

Вот, например, как объясняет душу Католическая Церковь.

«Душа — это дух, который не имеет материальной субстанции, подобно той, из которой состоит тело. Дух нельзя ни увидеть, ни потрогать. И вместе с телом, которое он, фактически, оживляет, представляет человеческое существо (…) Катехизис учит, что душа — это бессмертный дух… она нематериальна и не имеет протяженности (...) и внутренне зависит от тела .». 2

Ясно, что под телом здесь имеется в виду видимое физическое тело человека.

Возникновение подобного толкования, возможно, обязано отцу Церкви Иоанну Дамаскину (675-753), который утверждает, что « душа была создана вместе с телом , - и добавляет: - а не так, как пустословил Ориген(185-253),, будто сначала была сотворена душа, а потом тело». 3

Заявление Иоанна Дамаскина, как видим, основано именно на взгляде на душу как на дух.

Фактически, так же объясняет душу и Православная Церковь. Поддерживая Иоанна Дамаскина, она продолжает его мысль следующим образом:

«Святые Отцы на основании Библии учат, что душа и тело не являются чуждыми элементами, соединенными в индивидууме лишь на какое-то время , но даны одновременно и навсегда в самом акте творения: душа "обручена" телу и неразлучна с ним. Только совокупность души и тела является полноценной личностью-ипостасью: ни душа, ни тело сами по себе таковой не являются : "Ибо что есть человек, если не состоящее из души и тела разумное живое существо? - говорит святой Иустин Философ». 4

Из этого утверждения ясно, что святые отцы мыслят, ориентируясь на внешнее, видимое тело человека, игнорируя вместе с тем существование так называемого «внутреннего человека», или «душевного тела», о которых говорит апостол Павел и которое они путают с внешним физическим телом. Поэтому и воскресение мёртвых они понимают как воскресение того же физического тела, которое было плодом плоти его смертных родителей. Ниже привожу высказывание православного иеромонаха Серафима (Роуза) как классический пример человеческого мышления, не поднимающегося выше плотского уровня и исходящего не из невидимого творения, а из видимого. (Кол 1: 16)

«...истинно будет, будет воскресение мертвых, - утверждает иеромонах Серафим (Роуз). - Но, говоря о воскресении, мы представляем себе воскресение тел. Ибо воскресение есть вторичное воздвижение упавшего; души же, будучи бессмертными, каким образом воскреснут? Ибо, если смерть определяют как отделение души от тела, то воскресение есть, конечно, вторичное соединение души и тела, и вторичное воздвижение разрешившегося и умершего живого существа. Итак, само тело, истлевающее и разрешающееся, оно само воскреснет нетленным. Ибо Тот, Кто в начале произвел его из праха земли, может снова воскресить его, после того, как оно опять, по изречению Творца, разрешилось и возвратилось назад в землю, из которой (sic) было взято...» 5

Размышление это можно сравнить разве только с размышлением недоумевающего Никодима, не понявшего слов Христа о рождении свыше и воспринявшего всё на плотском уровне: «как может человек родиться, будучи стар, - спрашивал он? - неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» (Ин 3: 4)

И тем не менее таково общепринятое богословское представление о душе, хотя, например, апостол Андрей, - от которого, как утверждает Русская Православная Церковь, она ведёт своё апостольское начало, - проповедовал совершенно противоположный взгляд на происхождение души и тела. Он говорил:

«Если вы полагаете, что соединение души и тела и есть душа, так что по их разделении не существует ничего, вы думаете как звери и должны считаться дикими зверями». (Мученичество ап. Андрея 56 (6)).6 Тот же апостол Андрей объясняет такой взгляд следующим образом:

«Всё же это происходит от необученной души, заблудившейся в природе и удерживающей залоги заблуждения».(Мученичество ап. Андрея 47 (15)) 7

Говоря о необученности души, заблудившейся в природе, апостол имеет в виду отсутствие духовности и ориентировку на грубую природу, иначе говоря, невозделанность души/земли, не осознающей разницу между видимым и невидимым телами человека и опирающейся всегда на видимое физическое тело, или видимую физическую природу.

Удивительно, конечно, что Русская Апостольская Православная Церковь не задумывается над словами своего же апостола. Впрочем, по вышеуказанным причинам отношения Церквей к источникам, не попавшим в сборник Библии (так называемым апокрифам), подобное игнорирование слов апостола становится понятным, хотя и неприемлемым.

Однако следует отметить, что и среди отцов церкви и богословов есть такие, кто придерживается иной точки зрения, сходной с вышеприведёнными словами апостола Андрея. Согласно им, душа представляет собой вид тончайшей, духовной материи, недоступной смертным глазам. Например, как отмечают те же православные источники, согласно «преподобному Кассиану Римлянину (Ioannes Cassianus; Ioannes Massiliensis) (ок 360-435), это утверждают величайшие угодники Божии христианского Египта, ученики великих Антония abba Antonio, Макария abba Macario, de Egipto Пахомия», которые, в частности, говорили:

«Хотя мы называем некоторые существа духовными, каковы ангелы, архангелы и прочие силы, также самая душа наша, или, конечно, этот тонкий воздух; однако никак не должно признавать их бестелесными. Ибо они имеют свойственное себе тело, в котором содержатся (пребывают), хотя много тончайшее, нежели мы. Они суть тела, по изречению Апостола, который говорит так: «И телеса небесная, и телеса земная» (1 Кор. 15, 40); и опять: «Сеется тело душевное, возстает тело духовное» (1 Кор. 15, 44). Из этих слов Апостола вытекает ясное заключение, что ничего нет бестелесного, кроме единого Бога, и что, следовательно, только Он может проникать во все духовные и разумные существа, потому что един Он весь всюду и во всех находится, так что Он видит и провидит помышления и внутренние движения человеков, все тайны духа (ума)….» 8

Если посмотреть на указанные различия во взглядах с логической точки зрения, то мы увидим, что этот последний взгляд более логичен, хотя бы потому что он не противоречит факту создания души, тогда как предыдущий, наоборот, противоречит ему и поэтому лишён библейской логики.

Итак, мы в самых общих чертах обрисовали общепринятый взгляд богословий на душу. А теперь сами задумаемся над тем, что же говорит о ней библейский текст, а также некоторые околобиблейские апокрифы, которые по логике своей созвучны

каноническим текстам Священного Писания.

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1.Я писала об этом в главе «О теле воскресения» моей книги «Болезни земной Церкви или вопреки учению Иисуса Христа», изданной электронным образом в Буэнос-Айресе на русском и испанском языках в 2015-ом году. Здесь же я постараюсь обратиться к понятию «душа» более адресно и подробно.

2.“El alma es un espíritu que no tiene sustancia material como el cuerpo; no puede verse ni tocarse. Y junto con el cuerpo que efectivamente es lo que lo anima, constituye al ser humano… El catecismo enseña que el alma es un espíritu inmortal… es inmaterial y no tiene cantidad de extensión” Alma: significado, definición en el catolicismo: http://religioncatolicaromana.blogspot.com.ar/2013/01/alma-significado-definicion-en-el.html

(…) No es extenso, corpóreo, y es esencialmente e intrínsecamente dependiente del cuerpo. (…) »(Enciclopedia católica. en cuerpo y alma ”http://religioncatolicaromana.blogspot.com.ar/2013/01/alma-significado-definicion-en-el.html

3.Библия о душе и теле. «Нагая» душа и «кожаные одежды»

Несмотря на то, что вышеприведённое сообщение учеников великих Антония, Макария и Пахомия осталось как бы в тени, пренебрежённым, мы видели, что библейская логика подтверждает именно их объяснение души, разоблачая одновременно утверждение Иоанна Дамаскина и всех его последователей. Но, кроме указанного логического подтверждения, есть и другие доказательства правоты учеников великих Антония, Макария и Пахомия.

Например, и прежде всего, обратим внимание на тот факт, что, согласно Библии, созданная из земли живая душа Адама, пока она находилась в раю, была «нагой». (Быт 2: 25) Но после его грехопадения и связанного с ним проклятия, опустившегося на всю землю (Быт 3: 17), для Адама были сшиты и временно надеты на него так называемые «кожаные одежды», после чего он был изгнан из рая, то есть из вечного мира. и уже не мог вернуться обратно до скончания возникшего в связи с его грехопадением временного мира. А теперь поразмышляем над тем, что же представляют собой эти «кожаные одежды», не позволяющие ему возвратиться в рай?

Исторически мыслящие богословы всех конфессий, понимая их буквально, то есть не иначе как набедренники первобытных дикарей, не обращают на них никакого внимания. Между тем достаточно подумать над тем, каковы были последствия их появления на Адаме, чтобы убедиться в ошибочности такого понимания. А последствия были следующими: во-первых, находясь в них, Адам стал тленным, то есть смертным, поэтому и не мог вернуться в мир вечный, ибо, как говорит апостол, «тление не наследует нетления». Во-вторых, под «тленным» он подразумевает «кровь и плоть», которые, согласно ему, «не могут наследовать Царствия Божиего». (1 Кор 15: 50) Следовательно, «кожаные одежды», загородившие ему возврат в рай, по логике Библии соответствуют плоти и крови, то есть внешнему физическому телу человека. Поэтому тот же апостол утверждает, что «водворясь в теле, мы устранены от Господа» (2 Кор 5: 6) Отсюда понятно, что только «смерть» этих «кожаных одежд», или видимого тела человека, может проявить его «нагую» душу и вновь открыть его глазам рай, а некоторым даже вход в него. Это показал нам впервые Христос, Который, как говорится, «смертью смерть попрал» (См. Тропарь Пасхи). Именно Он стал Первым, кто воскрес из мёртвых. Вот, как, согласно одному из апокрифических евангелий, Сам Христос говорит, фактически, о «кожаных одеждах»:

«Когда вы обнажитесь и не застыдитесь, и возьмёте ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда (вы увидите) сына Того, Кто жив, и вы не будете бояться» (Еванг. От Фомы, 42),1- то есть, когда рухнет преграда, которой является видимое физическое тело, тогда вновь обнажится душа, избавившись от оков смерти, и перед её глазами предстанут рай и Господь.

Итак, ясно, что под «кожаными одеждами» подразумевается не что иное, как видимое физическое тело человека, объявшее его душевное тело, как футляр. А это значит, что душа и временное, видимое тело его не могли быть созданы одновременно и не могли быть неразлучны, как принято думать, тем более, что, по свидетельству пророков и апостолов, душе предстояло одеться в новое, «вечное тело» (2 Кор 5: 1-2), в нетленные «ризы спасения», или «одежду правды» (Ис 61: 10), - и что самое главное, - не имеющую ни крови, ни плоти временного тела, которые не могут наследовать Царствия Божиего, ни ещё многого другого, о чём я говорила в другом месте и ещё буду говорить здесь, то есть наше физическое тело никак не может быть телом воскресения, ибо воскресает не оно, а именно душа, выходя из временного, смертного тела, как из сковавшего её гроба.

Кстати, именно так, - «гробом», - Господь называет наше видимое тело, говоря устами пророка Исайи о ставшем враждебным Ему народе Своём, который, по его словам, «сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него; который говорит: "остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя"» (Ис 65: 3-5)

То же имеет в виду и Христос, согласно евангелисту Матфею, когда уподобляет внешнее тело человека «украшенным гробам»:

«Горе вам, книжники и фарисеи, - говорит Он, - лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф 23: 27)

Так что получается, что наше физическое видимое тело – это гроб для души, надетый на неё как смертельный футляр.

Поэтому, когда в час смерти Христа завеса в храме, отделяющая святилище от Святаго-святых (Исх 26: 33) «раздралась надвое, сверху донизу», отверзлись многие «гробы» и воскресли святые (Мф 27: 51-52), ибо завеса и гробы в этом смысле синонимчны: и та, и другие являются препятствием к проявлению души, или внутреннего невидимого человека, который становится виден лишь при их разрушении (2 Кор 4: 16-18) То есть «гроб» и «завеса» в данном случае символизироуют внешнюю плоть человека. Апостол Павел так и называет «завесу», заграждающую человеку путь в рай Божий, «плотью», сказав о входе в рай, который «Он (Христос) вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою », (Евр 10: 20) которая, раздравшись, надвое, сверху вниз, обнажила Его истинное тело, а именно, тело Его души, бывшей до этого заложницей плоти. Иными словами, смертью плоти Своей Христос попрал саму смерть, содержащую Его живую душу в плену.

Это же тело, (или «кожаные одежды»), появившееся вследствие проклятия земли (Быт 3: 17), Иов назвает «храминой из брения, основание которой прах» (Иов 4: 19), то есть тем, что разрушается, а Апостол Павел - «внешним человеком», то есть видимым и смертным, в то время как душу представляет как «человека внутреннего» (2 Кор 4: 16), то есть невидимого и вечного, ибо само творение, как увидим ниже, состоит из мира невидимого, ангельского, или вечного, и мира видимого временного. (Кол 1: 16) Душа – это то «семя», или, по словам Христа, то «пшеничное зерно», которое брошенное в землю, как в гроб, всходит потом из неё полной благодатью. (Ин 12: 24)

Всё приведённое здесь свидетельствует о том, что в данном вопросе не Иоанн Дамаскин был прав, а именно Ориген, которого он обвинил в «пустословии» за его утверждение, что сначала была создана душа человека, а потом его тело. Библия же подтверждает именно этот взгляд на душу, отрицая общепринятые богословами постулаты относительно того, что душа – это дух в неразделимом единстве с видимым физическим телом человека и что воскресает именно физическое тело человека.

Мы увидели, что душа не может быть «духом», ибо она материальна, однако она не есть также наше видимое физическое тело, так как создана не из земли (материи) проклятия, из которой были сшиты её «кожаные одежды», а из совсем другой, благословенной, первозданной, тончайшей земли (материи), ставшей невидимой для смертных глаз человека. А это значит, что существует два понятия «земли» (материи). Поэтому сейчас перейдём к рассмотрению обоих этих понятий: «земли» души и «земли» «кожаных одежд». Одно благословенно и вечно, а другое подвержено проклятию и временно.

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1. Евангелие от Фомы – Апокрифы древних христиан.- Гностические апокрифы из Наг-Хаммади, часть II : http://www.krotov.info/acts/01/joseph/apok_28.html

4.Ангельская природа «души», или благословенная первозданная «земля» и цель творения. Адам в раю

Сообщения о природе души мы находим в начале первых двух глав книги Бытия.

Как я писала ранее в других моих трудах, первая глава Бытия целиком представляет собой «Содержание» всего творения: сначала мира невидимого, или ангельского, и потом мира видимого, временного, о наличии которых нам сообщает апостол Павел, говоря: “веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое” (Евр 11: 3). Подробный же рассказ о каждом пункте этого «Содержания» начинается с четвёртой строки второй главы Бытия и тянется длиной во всё Священное Писание. Так вот, в первых строках первой главы Бытия говорится.

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.» (Быт 1: 1-2)

Этому, относящемуся к миру невидимому, краткому сообщению о создании неба и земли, приведённому в первой главе до упоминания дней творения , соответствует следующее его расширение во второй главе, фактически, рассказывающее о создании человека как ангела, (ибо упомянутый в первой главе, то есть в «Содержании» творения, шестой день как день создания человека относится к человеку, уже состоявшемуся как образ и подобие Божие):

«Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю , и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». (Быт 2: 4-7)

Главное, что мы отсюда узнаём, - это то, что прежде всего того, что должно было быть сотворено, Бог создал человека как «живую душу», и создал его из «праха земного», то есть из первоматерии, возникшей из воды и пропитанной паром, который «поднимался с земли и орошал все лице земли», иначе говоря, в основе творения были Слово и Дух Божии.

Но когда мы говорим «человек», мы воспринимаем его как отдельную единицу творения: будто взял Господь кусок земли и слепил из него человека. На самом же деле не из куска земли Господь слепил человека, а сформировал из всей земли. На это указывают слова «лице земли» и «лице человека». Такое акцентирование «лица» (πρόσωπον) в отношении земли и в отношении человека является прямым намёком на то, что, говоря о создании «земли», Господь имеет в виду создание «живой души» как основы для всего творения, названного словом «Человек» (Адам). Подтверждение этому мы находим в следующих словах Сираха, также относящихся к сотворению неба и земли:

«И потом воззрел Господь на землю и наполнил ее Своими благами. Душа всего живущего покрыла лице ее (...) (Сир 16: 30-31), 1 - то есть «земля» ожила, так же, как ожила душа Адама, когда Господь «вдунул в лице его дыхание жизни». Так что слова Сираха, фактически, повторяют вышеприведённое сообщение Бытия и одновременно объясняют его, ибо понятие «душа всего живущего», предполагает единую и неделимую душу. А в Священном Писании по большому счёту говорится именно об одном единственном творении Божием, имеющем целью самовоплощение Бога-Духа (Быт 1: 26-27), которое начинается с создания «души всего живущего», названного словом Адам (человек) – имя, которое Создатель предусмотрел для Себя в воплощении, - и осуществляется поэтапно, по мере «возделывания» этой единственной живой мыслящей души/земли - сосуда человеческого .

Цель этого «возделывания» в преобразовании «живой души» Адама в «дух животворящий». Её раскрывает нам апостол Павел, говоря:

«Есть тело душевное и тело духовное. Так и написано: «первый человек Адам стал душею живущею»; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба » (1 Кор 15: 43-47)

Здесь «тело душевное» большинством богословов понимается как видимое внешнее тело человека. Это ошибка, свидетельствующая об указанной в предыдущих главах нечёткости существующего представления о душе. «Тело же духовное» как тело последнего Адама, или Господа прямо связано с тем, что ещё «Господь Бог не посылал дождя на землю», который должен быть послан в будущем. Под «дождём», согласно пророку Осии, имеется в виду Святой Дух Божий, или Дух Правды Божией, Который «придёт к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю», (Ос 6: 3), и тогда она в полной мере даст свои плоды, но это произойдёт в конце творения и об этом речь впереди, в отдельной главе, посвящённой «духовному телу».

предназначено «обновляться в познании по образу Создавшего его». («живой душе», или, точнее, «душе всего живущего», которая, с одной стороны, может быть понята как живой материал, из которого лепится всякая живая душа, то есть живая душа всех бесчисленных тварей Божиих, или как мать-прародительница всего живого, а с другой стороны, - как состав самого человека, ибо истинное понятие «Человек» охватывает всё творение, - небо и землю - подобно тому, как Бог содержит в Себе всю бесконечность того, что творит, или подобно Вселенскому Океану, с которым связаны все источники , реки, ручейки, озёра и моря земли, которых он питает и которые без связи с ним просто высыхают. А пока ясно то, что весь путь творения от первого до шестого дня включительно лежит между первым и последним Адамом и представляет собой процесс «возделывания земли», то есть души человеческой, которой, по словам того же апостола,. ( Кол 3:10 ), чтобы из «живой души» преобразиться в дух животворящий, или в образ и подобие Бога. Но сейчас речь о человеке (Адаме) какили, точнее,которая, с одной стороны, может быть понята как живой материал, из которого лепится всякая живая душа, то есть живая душа всех бесчисленных тварей Божиих, или как мать-прародительница всего живого, а с другой стороны, - как состав самого человека, ибо истинное понятие «Человек» охватывает всё творение, - небо и землю - подобно тому, как Бог содержит в Себе всю бесконечность того, что творит, или подобно Вселенскому Океану, с которым связаны все источники , реки, ручейки, озёра и моря земли, которых он питает и которые без связи с ним просто высыхают.

Исходя из сказанного становится ясно, что понятие «человек» относится к сознанию «живой души» человека, имеющему перспективу стать сознанием божественным , в котором понятия неба и земли соответствуют понятиям Бога и человека, ибо небо было создано как образ Бога, а земля – как подобие Его. Их взаимосвязь крестообразна: небо, посредством лучей своих проникая в землю, живит её, а земля, как в зеркале, отражает небо. В этом смысле они подобны мужу и жене, или голове и телу. Как я показала это в моём обширном труде «Шесть дней творения и Седьмой День», согласно сведениям некоторых древних апокрифов, подтверждаемых, впрочем, логически связанными с ними данными из библейского текста, значение «имени» Адам указывает именно на всеобъемлющий крест как суть творения, горизонтальная ось которого представляет собой всё материальное творение Божие, а именно: живую душу, или Славу Его, то есть ту основу, которая объемлет в себе в воплощении все мыслимые образы, созданные и создаваемые Всевышним Отцом, - или иначе, Его дом, храм, тело., а вертикальная ось, пронизывающая («дождём» или лучами) всё творение и скрепляющая его в единый организм, олицетворяет Самого Творца, - Святого Духа Божиего, имеющего в себе Вечную Жизнь. Привожу с незначительными изменениями следующий отрывок из вышеуказанной моей книги, объясняющий значение этого креста, лежащего в имени Адам:

«Мы видели в имени Адам единство двух пересекающихся осей: духовной и материальной, охватывающих всё творение под аллегорией восток-запад, север-юг. Их значение наиболее чётко отражено в санскритском слове aur-dam, которое объясняется как прадом, или пражилище. На наш вопрос, чей же это дом, отвечает само слово, состоящее из двух корней. Первый корень «aur» означает Отец Небесный (от араратского hair, сохранившегося в этом значении в армянском языке, с которым связаны и международные понятия дух, воздух и прежде всего международное понятие aero. Этот же корень сохранился во многих языках в том же или близких значениях, например, в испанском aire(воздух) , греческом ahr (воздух) армянском hur (огонь) и пр.) 2 А второй корень «dam» означает дом, жилище (отсюда же и русское «дом», армянское «тун», греческое domos, латинское Domus и пр.), то есть всё слово должно было означать дом, жилище, храм, плоть, или сосуд Отца небесного, Который есть Дух. (...) Знаменательно также, что в древнеперсидском языке слово Адам понималось как местоимение «Я», * библейский смысл которого – «Я – единственный, кто существует», или «Я – Бог воплощённый», или «Я вечный Иафет/Яхве, Святой Дух, или Творец, живущий в «щатре» Сима (Адама, человека)». 3

Поэтому когда апостол Иуда Фома призывает всех сынов Божиих «установить символ креста в душах своих» (Деяния Иуды Фомы апостола, Второе деяние), 4 то имеет в виду именно этот животворящий крест, - конечную цель творения, которая состоит в «браке» между человеком и Богом, осуществлённом посредством Святого Духа Божиего, - духа Истины, Любви и мира. Поэтому же Тибетское евангелие (- сборник, в котором рядом со лживыми человеческими измышлениями, не соответствующими понятию святости, встречаются и фрагменты поистине боговдохновенных сообщений) в соответствии с вышеприведёнными словами Сираха о «душе всего живущего», «живую душу» называет «вселенской душой» (5: 15), то есть душой Вседержителя, которая должна проявиться в человеке как Слово Истины . И как раз первенцем этого проявления стал Иисус Христос, в Котором, согласно тому же Тибетскому евангелию, «обитала душа вселенной», то есть душа, пронизанная Духом Святым, о Котором в нём же сказано: « Вечный Судия, Вечный Дух создал (автор - «Сам и для Себя» – ср. Кол 1: 16) душу единственной и неделимой в мире; она одна, сотворенная, содержит и живит все ».«Существует же только Он единый, который хочет и творит; Он существует от вечности, бытию Его нет конца, Ему нет ничего подобного ни в небесах, ни на земле». (Тибетское еванг.5: 15-16) 5

Слова «единственной и неделимой в мире» лишний раз указывают на то, что «живая душа» человека и «живые души» животных имеют в основе одну и ту же живую субстанцию, которая есть единственное творение Бога, одна единственная живая, мыслящая душа, - сосуд человеческий, который всё, - а именно: всех животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, а также всю растительность, - содержит в себе и живит, создавая Едемский сад духовных блаженств, неотделимый от Человека, главы его.. 6 Иначе говоря, этот сад и есть храм, или тело Господа, поэтому всё в нём связано с Самим Господом, главой его. Как говорится в псалме,

«Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во храме Его все возвещает о Его славе». (Пс 28: 9)

И если эта «живая душа» всё содержит в себе и живит, следовательно, в ней не может быть смерти, и, предназначенная для вечности, она так же вечна, как вечны Слово и Слава Божии, которые в принципе представляют собой одно и то же, а именно: живое тело Бога, или тот же Храм Его, пронизанный Святым Божиим Духом, куда на языке аллегории, как в Едемский сад, был помещен человек, «чтобы возделывать его и хранить его». (Быт 2: 15)

Я уже отмечала, что под словами «возделывать его и хранить его» имеется в виду не обработка земли в её прямом смысле, как это обычно понимается (по-Каиновски), а духовное (по-Авелевски) «возделывание» первозданной души, имеющее целью постепенную трансформацию её в Образ и Подобие Божие. Поэтому как «душа» человек предстаёт перед нами именно во второй главе Бытия, в связи с созданием Господом неба и земли, в то время как в первой главе, то есть в «содержании» творения, он как «живая душа» вообще не упоминается. «Живыми душами» там называется только прочая тварь - животные, птицы, пресмыкающиеся, рыбы, - и создание их предшествует созданию Человека, ибо до шестого дня творения сам человек представляет собой лишь один из видов этих животных, 7 сознанию которого, однако, предназначенно исполниться сознанием Бога.

Следующие слова Господа, связанные с созданием животных, подразумевают как раз животную основу Адама:

«Сказал Господь Бог: «не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт 2: 18)

Поскольку мир был создан на основе соответствий, о чём я писала в своё время, 8 то мы можем сказать, что за процитированными словами скрывается следующий смысл: Не хорошо голове быть одной, без тела, или не хорошо небу быть одному без земли, или не хорошо мужу быть одному без жены, то есть оставаться без подобия своего, или, иными словами, без «помощника», реализующего все мысленные намерения головы, неба, мужа. И именно для того, чтобы разрешить эту проблему, далее говорится в Бытии:

«Господь Бог образовал из земли (то есть из живой вселенской души, представляющей собой первозданного человека) всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку (то есть проявил их ему в образах), чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт 2: 19-20)

Отсюда следует, что, создавая животных с тем, чтобы Адам мог среди них найти себе «соответственного помощника», Бог, таким образом, подчёркивает животную же основу самого Адама. Этим, фактически, показом его животной сути было поставлено начало «возделыванию» его земли/души, или начало самопознания Адама через образы животных, из которых состояла его душа. Поэтому предложение дать название созданным Богом тварям было первым шагом к развитию его сознания, состоящим в оценке сути каждого из них, ибо обнажённая душа – это обнажённая суть, как Адама, так и каждой составляющей её твари, которая также не может быть одета, то есть, давая имена всем созданным тварям, Адам, фактически, определял их суть и значение в творении, или в его вселенской душе. Так, всякое имя в Библии указывает на суть его носителя. Именно по сути Господь переименовывал Аврама в Авраама, Сару - Сарру, Иакова – в Израиля, и так же по сути Он повелел назвать рождённого Девой Еммануилом (Ис 7: 14) Иначе говоря, человек должен был, во-первых, оценить и назвать, или охарактеризовать все мысленные и животные качества своей души, представленные воплощёнными в живые образы, с тем, чтобы научиться отличать по качествам каждого из составляющих его субъектов, и, во-вторых, подыскать среди этих животных соответствующего себе «помощника». Однако Адам, имея в себе начаток образа Отца Небесного, не нашёл среди них всеобъемлющего «помощника», ибо подобно тому, как Всевышний Отец , Который называется также «Отцом духов» (Евр 12: 9), или «Богом духов всякой плоти», (Чис 16: 22; 27: 16) содержащихся в Нём, возлюбил и избрал Себе в «помощники» (Супругу) одного лишь Премудрого и Святого Духа, - единственного, Который в абсолютной чистоте и точности отражает каждую Его Мысль, образуя часть Святой Троицы, или единства Отца, Сына и Святаго Духа, (или Сына – образа Божиего, возникшего вследствие брачного союза Неба и Земли, осуществлённого посредством Святого Духа), - так же и Адаму нужен был помощник, составляющий его всеобъемлющую суть, то есть подобие его образа как главы всего творения в его единстве. Иначе говоря, Адаму, как образу небес нужен был, соответственно, образ земли, или подобие его. Этой землёй, или этим помощником стала Ева, сотворённая из его же ребра, то есть из его духовной твердыни, символизирующей всю горизонтальную линию Адамова креста, а не отдельных её представителей, и объемлющая в себе, как и он, всё творение. Со временем она вновь составит с ним единство, но уже осознанное духовное единство. Вот, как Бытие рассказывает о её сотворении:

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть ». (Быт 2: 21-24) 9

Слова «это кость от костей моих и плоть от плоти моей» означают: это моё подобие , а слова «и будут [два] одна плоть» пророчествуют единство двух во плоти: Духа Божиего и Человека, неба и земли как мужа и жены.

Итак, Ева, - подобие Адама, горизонтальная составляющая его креста, как Мать всего живущего объемлющая в себе всё творение, стала «помощницей» Адама в осуществлении его идей. Ранее составляющая часть Адама, теперь она была отделена от него, как земля от неба, ради самопознания Адама, или познания им состава творения, означенного единством Неба и Земли. Именно такое осознание творения – единство двух, скреплённое посредством святости третьего, - лежало в идее создания человека, которому была дана свобода воли, подобная абсолютной свободе Воли Божией, и было предназначено стать образом и подобием Бога с соответствующей властью над творением как над самим собой.

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» Быт 8:17 «Плодитесь и размножайтесь, - сказал Господь Адаму и Еве, благословив их, - и наполняйте землю, и 9:1,7 (Быт 1: 28).

Обычно эти слова понимаются богословами буквально - как благословение брака земного, то есть относящегося к «кожаным одеждам». Однако они были сказаны Адаму в раю, когда у него ещё не было смертной плоти, чтобы рождать смертных детей, а, следовательно, относились к духовному развитию и предполагали размножение через святой «брак» с Богом, единственно при котором в человеке проявляется Бог, тем более, что всякая власть осуществляется духом, а не плотью, и благоденствие подвластных зависит от того, какой, или, точнее, чей дух живёт в человеке, предназначенном быть сосудом для одного лишь Святого Божиего Духа, о чём ясно говорится в пророчестве Ноя: «да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых», (Быт 9: 27) 10 потому что, если в «шатрах» (или душах) человеческих живёт дух жизни Иафет (Вечный, Он же Яхве, он же Святой Божий Дух, Носитель Правды, или Творец), - то Он, кроме прочего, делает их потенциально способнымы воспринимать все субъекты творения в единстве, как нечто, составляющее их собственную суть, или исходящее из них. Именно с этим связано и понятие о неделании зла и ненанесении вреда никому, ибо ни один человек в здравом уме не наносит вред своему телу, а холит его и бережёт. Умение понимать это аналогично умению понимать следующие слова апостола Павла, относящиеся к членам тела человеческого.

«Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: "я не принадлежу к телу, потому что я не рука", то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: "я не принадлежу к телу, потому что я не глаз", то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: "ты мне не надобна"; или также голова ногам: "вы мне не нужны". (...) Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь – члены». (1Кор 12: 14-21, 26-27)

Точно так же всё творение является душевным телом Адама, состоящим из множества важных для его жизнедеятельности органов, вследствие чего всякий вред, наносимый какой-либо живой душе, - будь то человек или животное, - равносилен повреждению какого-либо органа человеческого тела, например, почек, печени, сердца и пр.. Так что «обладание», или «владычество» человека над прочей тварью обусловлено именно этим единством в нём всей твари. Оно подобно власти головы над телом и проявляется лишь в связывающем их единстве взаимопонимания и любви, всегда зависящем от головы. Именно поэтому, по словам апостола, «всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим» (Иак 3: 7), - добавлю: как естеством отеческим. В этом смысле интересно сообщение, которое мы находим в апокрифическом Евангелии от псевдо-Матфея, передающее нам следующие слова младенца Христа: «надлежит всем диким зверям сделаться ручными передо мной». (Евангелие псевдо-Матфея, XVIII),11 а также рассказ о том, как во время бегства Марии с младенцем Христом и Иосифом в Египет, «львы сопровождали их вместе с быками, ослами и вьючными животными и не причиняли никакого зла, оставаясь кроткими среди овец и баранов, которых Иосиф и Мария взяли с собой из Иудеи. Они шли между волками и не ощущали никакого страха, и ни с кем не случилось никакой беды.» (Евангелие псевдо-Матфея, XIX) 12

Этой же любовью и естеством отеческим обусловлены и слова Господа, произнесённые устами Давида: «Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною». (Пс 49: 10-11) – Он знает их всех наперечёт, как отец или мать знают своих детей, чья боль отдаётся в их теле такой же болью.

Поэтому знание собственной природы способствует порождению в человеке как милосердия, так и чувства ответственности за всё творение, как за самого себя, позволяя ему сказать, как это сделал Иисус: «Я в Отце и Отец во Мне», (Ин 14: 10)

И, естественно, как тело зависит от головы, так и «душа всего живущего» - от населяющего её духа. Если головой человека руководит Дух Любви и Жизни, то единоличное, животное сознание его трансформируется во вселенское сознание образа и подобия Божиего, и тело его погружается в Жизнь и Любовь во вселенском их значении. Именно степень осознания этого и определяет отношение человека к окружающему миру – к прочим людям, к животным и растительности, - которое является показателем, как уровня его духовного развития, так и его отношения к Богу и к самому себе. В мире такого человека «земля»/«душа» уже возделана и всё, составляющее её живёт в сознании Божиего милосердия, правды, справедливости для всех, - как для людей, так и для всякой твари, - ибо Ева тогда вновь образует единство с Адамом, так что двое составляют одну плоть. Иначе говоря, одну плоть составляют Бог (Дух) и человек (плоть). Тогда по соответствию и в каждом отдельном человеке отражается весь Адам, или Бог.

Итак, главный вывод из всего сказанного в том, что природой, или душевным телом человека является не единоличная душа, а «душа всего живущего», то есть та матрица, из которой слеплены все живые души, и, следовательно, любое повреждение составляющих эту вселенскую душу субъектов должно наносить смертельный ущерб самой душе человеческой. Поэтому жизнь и вечность её зависят лишь от святости обитающего в ней духа и от осознания этого человеком, ибо как говорит Соломон, «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, 14 ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. 15 Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: 16 нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием». (Прем 1: 13-16)

Вот именно об этом смертоносном «союзе» и его последствиях мы и поговорим в следующей главе, посвящённой телу падения Адама.

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ἀπο , на мой взгляд, предпочтительнее, так как он более ясен. 1.Фраза заканчивается следующим образом: « и в нее все возвратится». (Сир 16: 30-31) Богословы и исследователи понимают её как смерть, тогда как смысл здесь как раз противоположный, так как возвратится всё в неё, то есть в живую материю из мёртвой, в конце творения, когда душа будет освобождена от оков смерти. В подстрочнике на самом деле говорится: «И на ней прибежище (спасение) их.» Такой перевод многозначного слова στροφή , на мой взгляд, предпочтительнее, так как он более ясен.

2.См. главу «Hayr (Отец) как основа понятия «ариец» и связанные с ним топонимы и этнонимы Армянского/Араратского нагорья.» моего труда «Армения библейская – земля неведомая».

3. Аппеляция на слова Ноя (Быт 9: 27) См. главу «Загадка сыновей Ноя» моего труда «Шесть дней творения и Седьмой День». Там же см. примечания.

4. Евангелие от Фомы – Апокрифы древних христиан.- Гностические апокрифы из Наг-Хаммади, часть II : http://www.krotov.info/acts/01/joseph/apok_28.html

6. См. главу «Едем» из моей книги «Шесть дней творения и Седьмой день»

7. В этом смысле очень знаменательна 17-ая глава Первой книги Еноха, которая целиком посвящена рассказу о сотворении мира через животные образы, в котором человек выступает как «белый телец». - Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001 - http://krotov.info/libr_min/from_1/0008.html

8. См. в моей книге «Таинство Святой Троицы» в статье «О таинстве Святой Троицы или в чём смысл христианской морали».

9. Согласно логике вышеприведённого, тут же, по соответствию, у всех животных, птиц, пресмыкающихся и рыб должна была появиться и появилась своя пара, ибо в конечном итоге все они отражают творящую основу основ.

10. См. в главе «Загадка сыновей Ноя» моего труда «Шесть дней творения и Седьмой День».

11-12. Евангелие псевдо-Матфея. - Апокрифические сказания о Христе. Вып. 1. Книга Марии Девы. Спб., 1912. С. 57-145.) http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_35.html

5.«Земля» или «тело» падения. Временный мир

Душевное, или ангельское тело Адама, которое по сути содержит в себе и живит душевные тела всех живущих, после его падения, как я уже отмечала, оказалось в смертельном плену покрывшего его нового, грубого физического тела, или «кожаных одежд», явившихся в результате проклятия, которому Адам подверг себя, ослушавшись Слова Творца и последовав слову твари, исшедшей из его собственных недр, но исполненной духа протиления Богу.

Почему так произошло?

Создав душу человеческую, Господь, как уже было сказано, дал ей свободную волю , подобную Своей

«От начала, - читаем мы в Книге Сираха. - сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду: на что хочешь, прострешь руку твою. Пред человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему.» (Сир 15: 14-17)

Этот же факт отмечен и во Второзаконии, где Господь говорит человеку:

«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,» (Вт 30: 19) - То есть, дав человеку свободную волю, Он поставил его перед выбором. В Книге Бытия этот предложенный Богом выбор представлен в аллегорической форме, в виде двух райских дерев: Древа Жизни как Древа Неба, или Духа Божиего, и Древа познания добра и зла как Древа Земли/Души человеческой, или духов материи. 1 Если «брак» человека с первым связан с Жизнью и Вечностью, то «брак» со вторым производит смерть. Представляя собой Древо Жизни, Бог говорит Адаму:

«от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт 2: 16-17), - то есть «не питайся» духами живой материи, ибо «смертью умрешь».

Адам же , исполненный дарами Бога, но не осознающий причин своего блаженного бытия, - ибо сознание его ещё не было «возделано» и находилось в зачаточном состоянии, - вопреки предупреждению Бога, прислушался именно к голосу, исходившему из Древа познания добра и зла, - голосу самости, говорившему с ним в образе Змея, «самого хитрого из зверей полевых», который Слову Бога « смертью умрёшь » противопоставил своё слово, сказав:

« нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.» (Быт 3: 4-5)

Таким образом, Змей противопоставил своё слово Слову Святого Творца, фактически, обвинив Его во лжи. И Адам прислушался именно к слову Змея, то есть, не понимая того, избрал дух несогласия с Творцом, а значит, дух разрушения и смерти. Это тот же дух, который в эпизоде с Ноем называется Хамом и которого апостол Павел именует « Князем мира сего, господствующим в воздухе, духом , действующим в сынах противления». (Еф 2: 2) Он, согласно апокрифическому Откровению Седраха, - «дух незримый», который «подобен дыму, подступает к людским сердцам, уча их всякому греху», и который иначе называется « диаволом – художником неправды » (Откров. Седраха, 5), 2 потому что противостоит Святому и Премудрому Духу, или вечному Иафету/Яхве, - «художнику правды». (Притчи 8: 24-(30)31) 3

Так, сделав неверный выбор, рассыпался человек в сознании своём на составляющие его и оказался в «созданном» Хамом Ханаане (или «стране» Каина). Потомки же его, не отдавая себе в этом отчёта, стали жить как сыны Хама, совершая, согласно Тайной книге альбигойцев, «желание диавола, отца своего, вплоть до скончания этого века», потому что вместо того, чтобы «порождать» от Бога, они стали «порождать» от диавола, который, как говорится в той же книге, «изливает в них яд свой и желание, «порождающее сыновей змея и сыновей диавола, вплоть до скончания этого века». (Тайная книга альбигойцев, 5), 4 то есть сыновей плоти.

Именно по этой причине спасённых Богом апостолы называют не сыновьями Его, а «усыновлёнными» Им.

Получается, что причиной проклятия всей «земли», то есть вселенского тела Адама стал его «брак» со Змеем, ибо именно после этого Господь сказал ему: «проклята земля за тебя» (Быт 3: 17), которая, по словам пророка Исайи, оказалась под «покрывалом» (Ис 25: 7) нечистого духа, то есть вне рая и, согласно Бытию, одетой в смертоносные «одежды кожаные» (Быт 3: 21) из крови и плоти.

Зная уже суть и состав Адама, мы понимаем, почему его поступок привёл не только к проклятию человека, но и проклятию всей земли (вселенной), также ставшей временной. А заключалось это проклятие в том, что Адам с Евой, по словам апостола Павла, «заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь», (Рим 1: 25) В итоге они «славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». (Рим 1: 23), 5 то есть прислушавшись к слову Змея, они заменили им Творца, уподобившись образам твари, ибо с тех пор потерявший Бога падший человек стал путать Змея с Творцом,6 и будет делать это до скончания этого «века», пока не установится Царство Божие на земле. Об этом свидетельствует пророк Осия, приводя следующие многозначные слова Господа:

«И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали". И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их.» (Ос 2: 16-17)

Таким образом, Господь говорит нам, что придёт час, когда человек осознаёт, наконец, что мир, в который он попал, согрешив против Творца, является продуктом не Бога, а смертоносной лжи. Отвергнув Святое Слово Творца, Адам, фактически, разрушил творение, привнеся в него смерть, ибо вопреки лживому заверению Змея, он, как и предупреждал его Бог, «смертью умер», повлекши за собой во временный мир всю Вселенную. Всё творение Божие было узурпировано «покрывшим» его нечистым духом, противостоящим Святости Господа, и поэтому всё оказалось проклятым разрушением и смертью, - всё, что составляло «землю-душу Адама, а райский сад превратился в «пустыню». 7

Известно, что всякое слово обладает свойством творить - как доброе, так и злое. Однако единственное Слово, которое творит действительное и вечное добро, содержа в себе жизнь и вечность, - это слово Творца, Святого Духа Божиего, Которое есть Слово Правды – истинной основы всего, обеспечивающей жизнь, всеобщую справедливость, и любовь в творении. Поэтому Господь и предупредил Адама, что непослушание Его Слову повлечёт за собой разрушение творения.

Так и случилось: в основанном на лжи мире падшего Адама всё иллюзорно и разрушительно. И всё, что в нём рождается, рождается для смерти, ибо . единственная живая, мыслящая душа, - сосуд человеческий, который содержит в себе всё – всех людей, животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, а также всю растительность, - уже не живит их, как раньше, а, наоборот, мертвит. Соответственно, каждый земной человек отражает падшего Адама, нося его образ (1 Кор 15: 49), как «падшая» земля отражает «падшее» небо, или падшее тело – падшую голову..

Итак, своим падением Адам, фактически, перевернул мир Божий с ног на голову, ибо руководить всем стала видимая плоть, а не невидимый Святой Дух Божий, вследствие чего человек, будучи подчинён своему животному началу, стал воспринимать себя по-животному, а именно, в противостоянии с остальными живыми душами и, таким образом спровоцировал хаос в творении, которое стало походить на обезглавленное тело. Власть же над тварью, данную Богом Адаму, которая делает его, фактически, ответственным за её жизнь, падший человек приписал себе как право делать с остальной тварью всё, что ему вздумается: убивать, съедать, подвергать мучениям, издеваться и пр., в результате чего, отражая человека, почти все живые души также принялись кусать и поедать друг друга.

Так, не осознавая того, он принял образ настоящего чудовища, которое, находясь во враждебном противлении истинному Богу, всё строит на основе разрушения твари Божией и, поедая собственную плоть, думает, что ест чужую, причём мясоедство своё даже пытается оправдать «научно», не понимая при этом, что, поедая мёртвое (убитое), он мертвит (убивает) свою собственную душу и что именно поэтому всё, что он творит и рождает, подвержено разрушению и смерти, иначе говоря, временно, а не имея жизни в себе, - мертво в глазах Бога. Подразумевая именно эту мёртвость, Христос обозначил истинного Бога, сказав: «Бог не есть Бог мертвых, но живых».(Мф 22: 32) Он сказал так, зная, что на земле под Богом понимается «архитектор» мира сего, - диавол, называемый также «художником неправды». Подчёркивая тот факт, что смертный человек, фактически, мёртв, ибо рождается для смерти, Он на просьбу ученика похоронить умершего отца прежде, чем пойти за Ним, ответил: «иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. » (Мф 8: 22) Тем самым Он показал, что миром лжи и насилия правит не Бог, а лжец, выдающий мёртвое за живое и «гроб» - за душу , сынам же Божиим следует , переориентировав своё сознание, всегда и вопреки всему идти за живым, то есть за имеющим жизнь в Себе Святым Божиим Духом.

В первые времена после возникновения прóклятого мира полное отсутствие Слова Божиего в творении привело к уже отмеченному во Введении растлению всей земли, вследствие чего Господь послал на неё Всемирный потоп, уничтожив всё и всех 8 за исключением праведного Ноя с его семейством и, естественно, составляющей неотъемлемую часть его как Человека «каждой твари по паре», которых Он объединил в спасительном Ковчеге, символизирующем вселенскую душу Адама . А после потопа устами Ноя повторил своё прежнее предупреждение Адаму уже посредством иной притчи, в которой, однако, Он как назидание и пророчество перед началом нового мира впервые заговорил о Святом Духе Божием - Иафете (Яхве), вечном Творце, - Том Самом, Который Один является источником Жизни, - трижды благословив Его союз с Симом и трижды прокляв союз Сима с Хамом в лице Ханаана (Каина), порождения этого союза, сказав: «проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.» (Быт 9: 25,26,27), - то есть проклято подчинение Сима духу собственногй плоти, препятствующему его союзу со Святым Духом Божиим. Он проклял его, ибо союз этот узурпирован и итог его смертоносен, поскольку, как я уже отмечала, Сим был предназначен только для союза со Святым Духом - Иафетом (Яхве)․ 9 Но Сим (Адам) вновь совершил ту же ошибку, войдя в союз именно с Хамом – духом плоти своей, а не с предназначенным ему Иафетом/Яхве – Святым Духом Божиим, как он делает это и по сей день. Союз этот пророк Исайя назвал « союзом со смертью » (Ис 28: 14-16), а сам мир, спровоцированный им (тот же Ханаан), – « страной тени смертной » (Ис 9: 2; Мф 4: 16), в которой до сих пор, не сознавая того, живёт человечество, - фактически, в стране, где высшая вдасть принадлежит разрушителям и убийцам, какой и является библейский Ханаан (Каин), 10 то есть в мире, где каждая живая душа, будучи подверженной разрушению и смерти, сама производит разрушения и убивает живые души. И делает это потому что порождает в ней, как уже было сказано, не Дух Божий, а враг Божий, - безумный, нечистый дух, угнездившийся во временных «кожаных одеждах», распространяющих и размножающих смерть, а не жизнь. Именно поэтому, разделяя миры этих двух духов, Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин 18: 36) и был убит на земле «художника неправды», как Авель был убит Каином.

Таким образом, именно человек становится ответствененным за разлад и смерть в творении, которые ощущает на себе вся тварь (включая и самого человека), мучающаяся в тисках «кожаных одежд», или своего единоличного временного тела, фактически, управляющего его существованием.

Тем не менее, как я уже отметила, подавляющее большинство богословов не отличает это видимое тело от невидимого тела души, то есть не отличает «гроб», в котором оказалась «живая душа», от самой «живой души», и свои умозаключения строит всегда, опираясь на видимую землю и игнорируя землю невидимую, то есть по сути, как и раньше, ориентируясь на слово Змея, перевернувшего мир и все понятия в нём, и подчинившего его материи, а не Слову Творца.

Характеризуя случившуюся в творении трагедию, пророк Ездра пишет о входах (рождениях) в мир падшего Адама:

«12 И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда», тогда как входы в мир Божий, «пространны, безопасны, и приносят плод бессмертия.» (3-я Ездры 7: 12-13) Вместе с тем он указывает на необходимость в создавшихся условиях прохождения человека через эту «тесноту», «исполненную бедствий», потому что, как он говорит, «если входящие, которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они не могут получить, что уготовано» (3-я Ездры 7: 14), то есть они не могут получить вечное, не пройдя через смерть. Это, фактически, то же, о чём говорил Христос в следующей притче:

«если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу 11 свою погубит ее; а ненавидящий душу 12 свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.» (Ин 12: 24-25),. Это значит, что, если любишь своё временное, смертное тело так, что ради него можешь пожертвовать многим, то теряешь скрытую в нём вечную душу свою, оставаясь навек со смертью, то есть деля участь свою с участью смерти, конец которой, как известно, в «геенне огненной». (Отк 20: 10)

Продолжая затем свою мысль и обращаясь к человеку, пророк Ездра задаёт ему полный укоризны риторический вопрос:

«Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что мятешься, когда смертен? 16 Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, а принял то, что в настоящем?» (3-я Ездры 7, 15-16), - то есть зачем ты проявил нетерпение и захотел получить всё и сразу, не будучи к этому подготовлен, то есть тогда, когда земля/душа твоя ещё не была возделана? Это обращение к Адаму, образу неба, допустившему туда Змея, представляющего собой образ диавола, которому, благодаря ему, удалось «взойти на небо, выше звёзд Божиих вознести престол свой, и сесть на горе в сонме богов, на краю севера, взойти на высоты облачные и быть подобным Всевышнему» (Ис 14: 13-14), став, фактически, Князем «мироправителей тьмы века сего» (Еф 6: 12), называемым также «Отцом лжи» (Ин 8: 44), заменившим жизнь творения смертью.

Таким образом, появление смерти, или смертоносного тела в творении обязано лжи, разделившей в сознании человека единство всех его составляющих , которые оказались теперь в противостоянии друг другу, почему и лжецов Священное Писание называет сынами Змея, или Дьявола, «художника неправды», или , по словам Соломона, «нечестивцами», которые «привлекли» (смерть) и руками и словами», «сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием». (Прем 1: 16)

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1.См. об этом также в моей книге «Каков библейский Бог и каково Его творение. Два райских древа».

2.Откровение Седраха. – Русская апокрифическая студия. Библиотека Наг-Хаммади.- Перевод выполнен по первому изданию текста в книге M.R.James. Apocrypha anecdota. V.I. Cambridge, 1893 - http://apokrif.fullweb.ru/apocryph2/ap_sedrax.shtml

3. Иафет и Яхве представляют собой лингвистические деривации одного и того же определения «вечный». – См. главу «Загадка сыновей Ноя» в моей книге «Шесть дней творения и Седьмой День».

Главное, что её отличиет от библенйских апокрифов, это явное дуалистическое мировоззрение, представляющее библейские факты в искажённом, как в кривом зеркале, виде. И поэтому её можно было бы сразу же исключить из числа боговдохновенных книг, если бы не некоторые интересные проблески истины, которые в ней тоже наблюдаются. А проблески эти надо собирать отовсюду, как драгоценные камни, даже если они находятся в куче мусора.

А относительно брака см. мою статью «Святость брака и святость семьи, согласно Слову Божиему и Церкви» в моей кииге «Болезни земной церкви или вопреки учению Иисуса Христа».

5. Отсюда и происхождение тотемов.Впрочем, это отдельная тема.

6. Ярким примером этого является земной обычай (то есть обычай «страны смертной тени») связывать происхождение властей земных с рептилиями (так назваевыми рептилоидами) как свидетельство их «божественного» происхождения, а также характеризующее их определение «голубая кровь», носители которой, как считается на земле, относятся к высшей человеческой расе.

7. Это чисто сравнительное понятие, а не географическое.

8. Суть допотопного человека ярко выражена в образах рептилий того времени (динозавров и пр.), погибших во время потопа.

9. См., например, мой труд «Шесть дней творенипя И Седьмой День» в главе «Загадка сыновей Ноя».

10. Ханаан в Библии имеет и другие названия, например, также относящийся к сынам Хама Вавилон и др. К сожалению, современное представление о Ханаане не имеет ничего общего с библейским его значением. См. Мою статью «Ханаан».

11-12. Иначе говоря, кому конфортен плен души в кожаных одеждах, тот потеряет её, а кому невыносимо такое её состояние, то есть кто ненавидит кожаные одежды, сохранит душу.

6.Конец временного мира

Но мир сей с его смертной плотью, возникший в результате упомянутого союза со смертью, на то и временен, что его ожидает конец, который был описан многими пророками, но чётче всего – апостолом Иоанном, из «Откровения» которого мы узнаём, что, если первое пришествие Христа на землю ознаменовалось тем, что диавол был сброшен с неба на землю, а на небе воцарился Христос (Отк 12: 9-12), то второе пришествие Христа ознаменуется изгнанием диавола уже с земли, которое произойдёт в два этапа.

Первый этап соответствует шестому дню творения , когда проявится праведный человек. Это день второго пришествия Иисуса Христа, когда, по словам псалмопевца, Он придёт, чтобы « господствовать среди врагов Своих ». (Пс 110: 2) Но накануне этого, согласно апостолу Иоанну, «дракон, змий древний, который есть диавол и сатана», со дня падения Адама мучивший всё тварение, явится во плоти как Антихрист, при котором на земле, по словам Христа, «будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет». (Мф 24: 21) Но откровенная уже власть его продлится недолго, и вскоре, со вторым приходом Христа он окажется «скован на тысячу лет» и, низвергнутый в бездну, заключен в ней с положенной над ним печатью, «дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». (Отк 20: 1-3)

Тогда же начнётся первый Суд над язычниками, о котором Господь сказал ещё устами пророка Исайи:

«И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное Свое действие.» (Ис 28: 17-21)

В это же время произойдёт и первое воскресение, которое будет воскресением лишь праведников, убитых за свидетельство Иисуса, ибо им предстоит править миром вместе с Иисусом Христом.

«И увидел я престолы и сидящих на них, , - читаем мы в том же Откровении Иоанна, - которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. 6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.» (Откр 20: 4-6)

И хотя эти воскресшие праведники, как следует из этих слов, уже не увидят более смерти, последняя пока сохранится для остального человечества, так как её исчезновение связано со смертью самого диавола, предстоящей уже после Тысячелетнего царствия Христа на земле.

И тем не менее мир очень изменится и станет походить на рай. Согласно пророкам, люди, животные, птицы, пресмыкающиеся , рыбы вздохнут с великим облегчением, ибо на земле установится справедливость для всех, и дни, как человека, так и прочей твари, управляемые праведниками, станут безопасны и полны любви и радости. Не будет на земле ни болезней, ни старения, и каждая тварь, когда настанет её час покинуть землю, отойдёт в мир вечный по насыщению долгой жизнью на земле.

Характеризуя этих праведных правителей, Господь устами пророка Исайи говорит, что «будет препоясанием их чресл правда, и препоясанием бедер – истина» (Ис 11: 5), а устами пророка Осии отмечает масштабные изменения, которые произойдут в творении:

«И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю». (Ос 2: 18-21)

Фактически, здесь Он говорит о свершении предречённого брака Сима с Иафетом, или человека с Богом, который означает одновременно брак земли (Евы) и неба (Адама), которые «услышат» друг друга, и на земле прекратится всякое истребление живых душ и установится безопасный для всех мир. В результате этого союза, или брака, грубо говоря, изменится «воздух», которым дышат все живые души, как человек, так и животные, птицы, пресмыкающиеся и рыбы. Так что, если раньше всякая живая душа «вдыхала» смертоносный воздух господствовавшего в нём нечистого духа убийцы, то теперь она начнёт «дышать» уже господствующим в воздухе Святым Божиим Духом Любви и Жизни и исполнится святостью, ибо Святой Дух, «подобно облаку, покроет землю» (Сир 24: 3), и «благословение» (Божие) «как река, и, как потоп, напоит сушу». (Сир 39: 28) Это будет тот «поздний дождь», о котором говорил пророк Осия (6: 3) и который наполнит землю «познанием славы Господа, как воды наполняют море». (Авв 2: 14) В это время, по словам псалмопевца, «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес; и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой; правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои» (Пс 84: 11-14), ибо это будет мир восстановленного Адама, в котором Ева вновь соединится с ним, а земля – с небом, наполнившись, таким образом, неисчислимых благ. Это будет время, о котором говорил Давид: «Господь царствует: да радуется земля» (Пс 96, 1), - то есть да радуются человек и все, кто им живёт, - животные, птицы, пресмыкающиеся и рыбы, а также весь растительный и даже минеральный мир, который отмечал в своём пророчестве ещё Иов, говоря человеку будущего:

« с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время.» (Иов 5: 23-26)

Это значит, что ни страдания, ни слёзы более не коснутся твари и, хотя ещё смертная, будет жить она долгие годы.

«Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, - дополняет пророк Исайя, имея в виду это же время; - ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем», (Ис 65: 20), 1 потому что Господь и воскресшие праведники будут пасти язычников «жезлом железным» закона Божиего, (Отк 2: 27), и те не смогут больше вредить кому или чему бы то ни было.

Изменится, соответственно, и жизнь животных. Об этом можно судить из многих сообщений пророков. Вот, например, что говорит об этом тот же пророк Исайя:

«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. (Ис 11: 6-9)

Это значит, что Адам осознает смысл своего господства над всей тварью, которая когда-то отразила испорченность его души, а теперь отразит её святость.

Фактически, то же самое мы читаем в пророчествах Сивиллы, которая пишет:

«Волки и ягнята в горах будут вместе есть траву, леопарды будут пастись вместе с козами, медведи будут укрываться с телятами, которые живут на пастбище, а плотоядный лев будет есть солому на яслях, как корова, а дети, даже самые маленькие, будут водить их на поводке, потому что Он ( авт. - Господь воплощённый в Адаме/Христе) умиротворит зверей на земле. Змеи с аспидами будут спать рядом с тварями и не причинят им вреда, ибо рука Божия будет на них». (Oraculos sibilinos, ст. 312) 2

Описанная пророками безопасная жизнь твари, кроме уже сказанного, фактически, свидетельствует о том, что человек в правление Христа перестанет убивать и поедать мясо животных и, соответственно, отразив его, перестанут это делать и животные . Подчинившись Слову Божиему, все они будут питаться исключительно растительной пищей, что и обеспечит всеобщую безопасность.

Так. восстановленный Адам умиротворит в Себе всю тварь, и она, как в зеркале, отразит его духовный облик, вследствие чего всё в мире будет связано друг с другом любовью, а преступное семя – отделено и лишено возможности вредить.

И как жила земля на протяжении пяти дней творения под властью нечистого духа во вражде и убийствах, так и проживёт «1000» лет 3 под властью Духа Святого в любви и мире.

В результате чётко обозначится разница между правлениями этих двух духов, а также между порождаемыми ими семенами, которые будут разделены, согласно своей сути, то есть в зависимости от того, порождением зла или добра является каждое из них, ибо ни семя зла может трансформироваться в семя добра, ни семя добра – в семя зла.

Второй, заключительный этап конца мира сего начнётся по окончании тысячелетнего правления Христа на земле, «ибо, - как говорит апостол Павел, - Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - смерть, потому что все покорил под ноги Его». (1 Кор 15: 22-23)

А случится это после того, как породивший её «диавол», будучи освобождён из темницы, сделает последнюю попытку взять верх над Господом, но будет «ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». (Отк 20: 7-10) А это означает его конец и, соответственно конец смерти и подчинённого ей мира, о чём пророчествовали почти все пророки. Так, предвидя её конец, пророк Исайя писал, что Господь «уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь». (Ис 25: 7-8)

Ясно, что здесь имеется в виду исчезновение «покрывала» смерти над человеком, или покрывших его тленных «кожаных одежд».

Конец смерти предвидел и пророк Осия, воскликнувший с ликованием: « "поглощена смерть победою". "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? " (Ос 13: 14)

То же повторил и апостол Павел, отметив, что произойдёт это, «когда (...) тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: "поглощена смерть победою". "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? " (1 Кор 15: 54-55) А свершится это в час последнего Страшного Суда, во время которого состоится второе воскресение уже всех умерших со дня падения Адама – одних к вечной жизни, а других – к вечному мучению.

Таким образом Иисус Христос завершит все Свои дела на небе и на земле/душе, которая уже будет полностью «возделана».

«А затем конец». – заключает апостол Павел, - это когда Христос, как предсказывали пророки и апостолы, - «предаст Царство Богу и Отцу, (и) упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». (...) Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем .» (1Кор 15: 24-28)

Так восстанием Правды, триумфально завершится творение Бога, - «Художника Правды», и в творении утвердится Жизнь, не имеющая конца, ибо проявится Человек как образ и подобдие Божие, то есть как Бог, заключающий в Себе всё, что существует.

Конец мира сего ознаменуется концом его неба и его земли, находящихся под «покрывалом» смерти. Они «убегут от лица» воцарившегося Всевышнего, ибо «им там не найдётся больше места» ( Отк 20: 11) , и будут заменены они « Новым Небом (Святым Духом) и Новой Землёй (Святой душой)» (Отк 21: 1; см. также Ис 65: 17 и примечание № ... к этой главе), в мире которых ни «смерти уже не будет» (Отк 21: 4), ни ночи, (Отк 22: 5) , ибо настанет Седьмой, вечный День творения Божиего как вечное сияние, исходящее от Отца Небесного.

А это значит, что всё обретёт неразлагающееся духовное тело, о котором мы поговорим в следующей главе.

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1. Правда, здесь пророк рассказ свой связывает с Ноным Небом и Новой землёй, путая (или это сделали книжники, которые, «скорректиров» текст, внесли в него свои толкования, или переводчики, не вникшие в суть древнего текста) тысячелетнее Царствие Христа (когда смерть ещё будет существовать), с Новым Небом и Новой землёй (где её уже не будет). (Отк 21: 4)

2. “Oraculos sibilinos”, Libro III p. 312 - Apocrifos del AT por A.Diez Macho, Tomo III. Перевод с испанского автора: “Los lobos y los corderos en los montes juntos comerán el pasto, los leopardos se alimentarán junto con los cabritos, los osos se albergarán con los terneros que viven de los pastos y el carnívoro león comerá paja en el pesebre como la vaca, y los niños, aun los más pequeños, los llevarán atados, pues hará inocuas a las fieras sobre la tierra. Las serpientes, junto con los áspides, dormirán con las criaturas y no les harán daño, pues la mano de Dios estará sobre ellas”.

3. Сколько на самом деле означают эти «1000» лет, мы не знаем, ибо божествененое летоисчисление, как это видно из текстов, не совпадает с летоисчислением человеческим. (См. Об этом в соответствующей главе моего труда «Шесть дней творения и Седьмой день»). Однако с уверенностью можно сказать, что продлится Тысячелетнее царствие Христа один библейский день, а именно: шестой, так как День Седьмой знаменует уже конец творения и установление в нём вечности. Можно предположить, что по длительности он будет соответствовать одной шестой части длительности всех дней творения.

7.Духовное тело, - тело воскресения, или Седьмого дня.

Как уже было отмечено, означенные «Новое Небо и Новая Земля» имеют прямое отношение к вечности и новому духовному телу души, восставшей из тления и уже полностью «обновленной по образу Создавшего её» (Кол 3: 10), то есть прямо относится к человеку, ставшему совершенным образом и подобием Отца своего Небесного и представляющему собой Святой Дух в Святой душе, как об этом пророчествовал Ной, благословляя союз Сима с Иафетом. Это новое тело будет надето на восставшую из тления душу как «белая одежда» (Отк 3: 5; и др.), которую пророк Исайя называет «одеждой правды» или «ризой спасения» (Ис 61: 10) и в которой проявится, наконец, вся слава Божия , то есть человек станет Богом и не будет уже нуждаться ни в каком управлении, потому что «будет Бог все во всем». (1 Кор 15: 28) Это означает, что всё то, что он, как Бог, содержит в себе, сольётся с Богом как часть Его.

При этом, вопреки убеждениям многих богословов, о которых я говорила выше, духовное тело, или тело воскресшуй души, будет очень сильно отличаться от тела смертного человека. Но, как говорит апостол Павел, «как мы носили образ перстного (авт. - через «кожаные одежды»), будем носить и образ небесного» (авт. - через «нетленные одежды»). (1 Кор 15: 49)

Каковы же отличия духовного тела от тела «кожаных одежд»?

Первое отличие - это отсутствие в нём плоти и крови , ибо, как я уже неоднократно повторяла, по утверждению апостола Павла, «плоть (σὰρξ) и кровь не могут наследовать Царствия Божия и тление не наследует нетления» (1 Кор 15: 50) , так что «мёртвые воскресают нетленными» (1 Кор 15: 52-53), то есть без каких-либо тленных элементов. Однако нетленность и духовность не означают бесплотность вообще, ибо душа, как я уже говорила, - это вид особо тонкой плоти и как таковая, она осязаема. Мы это видим, когда Иисус, явившийся апостолам после Своего воскресения, - по всей вероятности, как нагая душа, - сначала не был ими узнан, так как они приняли его за дух, почему Он и сказал им: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти (σὰρξ) и костей не имеет, как видите у Меня.» (Лк 24: 39) Этот факт свидетельствует также о том, что, кроме осязаемости, воскресшая душа сохраняет на себе все раны, нанесённые смертным «кожаным одеждам». Об этом же свидетельствуют и следующие Его слова: «ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф 5: 29)

Впрочем, возможно, исчезнут и они, когда человек «омоет одежды свои и убелит их кровью Агнца». (Отк 7: 14) Именно об этом времени Господь говорит сынам Своим устами пророка Исайи: «Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис 1: 18), и продолжив устами апостола Павла: «потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.» (Евр 8: 12; 10: 17)

Но возвращаясь к воскресшей «живой душе» Иисуса Хреста, заметим, что смертным человеком она может быть осязаема лишь по особой воле Божией, как по особой Его воле Христос преобразился на горе перед Своими учениками, и они увидели то, чего смертными глазами видеть не могли. (Мф 17: 2)

Второе отличие духовного тела души состоит в том, что у него не будет чрева, а значит и необходимости материальной пищи для него .

«Пища для чрева, - говорит апостол, - и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.» (1 Кор 6: 13)

На это косвенно указывает и одно сообщение, почти потерянное среди противоположных ему сообщений, о том, что ещё до распятия Христа когда апостолы предложили Ему поесть, Он сказал им в ответ, фактически, намекая им на грядущую духовную пищу: «У Меня есть пища, которой вы не знаете. (...) Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.» (Ин 4: 31-34)

До этого момента всё ясно и естественно, так как находится в логическом русле со всеми вышепредставленными и непредставленными здесь библейскими свидетельствами.

Но вот, согласно Евангелию от Луки, получается, что, якобы, и восскресший Иисус нуждался в физической пище и ел её, ибо там говорится, что, когда Он впервые после Своего воскресения явился апостолам, то «сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними». (Лк 24: 41-43)

Как видим, это сообщение противоречит как логике всех представленных здесь сообщений Священного Писания, так и словам апостола Павла, ибо вопреки его заявлению об отсутствии чрева у воскресшей души, получается, что Христос даже после Своего воскресения обладал чревом, так как оно утверждает, что Он ел физическую пищу, которая, между тем необходима лишь для поддержания жизни временного тела.

Чем же объяснить такое противоречие? Конечно же, тем, что в Енвангелие

от Луки закралось лживое сообщение, представляющее собой внесённое в священный текст толкование смертного человека, для которого духовная суть Слова Божиего просто непостижима, так как он мыслит и понимает всё, как видит, то есть в буквальном смысле, как, например, он понимал и понимает до сих пор в буквальном смысле понятие «стада» Авеля или Авраама, тогда как стада эти представляли собой их духовную паству, то есть тех, кто питался их духовным словом.

Именно вследствие такого плотского мышления, свойственного почти всем людям и неспособного понять Слово Духа, Иисус, говоря о понятиях духовных, всегда предварял или заканчивал Свои слова выражением, подобным следующему: «Кто может вместить, да вместит», ибо за буквально-историческим пониманием лежит намеренная ложь, внушаемая человеку господствующим в воздухе нечистым духом, называемым Князем мира сего, стремящимся сбить человека с духовного пути, то есть с пути жизни, и навсегда погрузить его в рабство смертной плоти. Между тем, как я писала с самого начала этой книги, слово Творца неизменно, свято и во всём подчинено высочайшей логике . Отсутствие даже одного из этих трёх моментов уже говорит об искажённости священного текста, обязанной вмешательству в него человека. Так что,естественно, что логика Слова Божиего, сама жизнь и смерть Иисуса Христа и всё учение Священного Писания свидетельствуют о том, что подлинным является сообщение апостола Павла, ибо физическая пища питает и поддерживает жизнь лишь временного тела, которое, переварив её, выбрасывает вон из организма. Духовная же пища не выбрасывается, но, бесконечно рассширяя возможности человекобога, обогащает калейдоскоп его совершенств в их бесчисленных оттенках.

Так какова же эта нетленная пища?

В Откровении Иоанна есть такие строки:

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов». (Отк 22: 1-2)

Судя по этому свидетельству, насыщаться новое тело человека будет водою жизни, светлой, как кристалл, исходящей от престола Бога и Агнца, а питаться - плодами Древа Жизни, то есть плодами святости, ибо Древо Жизни символизирует именно Святость, тем белее, что несколько выше Дух Божий устами апостола прямо говорит об этом: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (Отк 2: 7) Следует обратить внимание, что апостол, как здесь, так и в нижеприведённой цитате, подчёркивает, что так говорит Дух:

«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.» (Отк 22: 17)

. Именно эту «воду» имеет в виду Иисус Христос, когда в беседе с самаритянкой противопоставляет её земной воде, сказав ей: «всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». (Ин 4: 13-14)

Ясно, что «воду» эту нельзя понимать в буквальном смысле, ибо сказанное духом всегда аллегорично. А означает она Слово Божие.

Все приведённые фрагменты, фактически, указывают нам также на состав нового, духовного тела человека, в основе которого «вода» как плоть и «Дух» как Бог, ибо в другом месте Иисус отмечает: «кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.» (Ин 3: 5-7)

Смысл сказанного относится как к телу, рождённому от Слова и Духа Божиего, так и к «земле», зеркально отражающей небо, во исполнение молитвы «да будет на земле, как на небе», или да будет бесконечно и во всём исполняться воля Святого Духа Божия. Поэтому становится ясно, что пищу Жизни нетленного человека составляют именно Слово и Дух Божии, о чём говорят нам и вышеприведённые слова воскресшего Христа: «Моя пища есть творить волю (духа) Пославшего Меня и совершить дело (слово) Его.» (Ин 4: 31-34), а также Его реплика на восклицание женщины в Его адрес: « блаженно чрево , носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!», на что Он ответил: « блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.» (Лк 11: 27-28)

Таким ответом Христос подчеркнул смысловое соответствие между чревом и Словом Божиим, из чего мы можем сделать вывод, что Слово заменит и чрево, и пищу так что духовное тело будет насыщаться духовными истинами, для которых чрево не нужно, как не нужно оно для питающегося Словом Божиим, ибо именно оно и есть та «сокровенная манна», которую вкусят все победившие мир сей (Отк 2: 17)

В этом и смысл евхаристии. Когда Христос предлагает в качестве пищи Свою плоть и кровь, то имеет в виду именно Слово и Дух Божии. Это то, что вкушали, например, царь Давид и пророк Иеремия, и о чём свидетельствовали следующими своими словами: «Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.» (Пс 118: 103) «Слово Твоё оживляет меня». ( Пс 118: 50) «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня» (Пс 118: 93) или «Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». (Иер 15: 16) К сожалению, эти слова Иисуса Церкви понимают буквально, не умея вместе с тем объяснить их, ибо буквальное понимание их не только абсурдно, но и безумно.

Третье отличие духовного тела в том, что оно будет бесполым, подобно телу ангельскому . Это видно из многих мест Священного Писания и из слов Самого Христа, Который сказал:

«Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах». (Мф 22: 30; Лк 20: 34-36) - то есть пребывают в девственности, на высочайшее значение которой намекают пророки, цари, апостолы и Сам Христос и которое исходит из самого учения Старого и Нового Заветов, ибо девственность составляет неизменную часть духовного понятия о чистоте и святости, свободных от плотских страстей и утех. Об этом же свидетельствует начало вышеприведённых слов Христа «Заблуждаетесь, не зная Писаний», которые, фактически, косвенно подчёркивают, что всё Писание основано на чистоте и девственности и что именно их хочет и ждёт Бог от человека, о чём Он и прямо говорит ему, согласно греческому апокалипсису пророка Ездры:

«Ты дай Мне нерушимое сокровище без порока, жемчужину девственности, оплот человека». 2

И говорит Он так, потому что, как мы видели, целью создания человека был его неосквернённый брак с Богом, Который на протяжении всех Священных Писаний не уставал повторять это, например, устами пророка Осии:

«Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды». (Ос 14, 9)

А ответ на вопрос, каков этот брак, красной нитью проходит через всё Священное Писание. Вот, например, как Господь объясняет его устами пророка Иеремии:

«вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.» (Иер 31: 31-33)

Упомянутая здесь «внутренность» касается души человека, которая должна быть так же чиста и совершенна, как Сам Бог и Его Слово. В достижении такого совершенства души человека и заключается вся цель творения. А достигается она, как я уже отметила, отказом от страстей и утех плоти, о чём и следующие слова Христа:

«не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.» (Мф 19: 11-12)

Это значит, что человек, стремящийся к совершенству, должен оскопить себя ради достижения Царствия Божиего, то есть, по словам апостола Павла, «распять плоть со страстями и похотями». (Гал 5: 24), ибо царство это девственно, и царствовать в нём будут девственные души. Отсюда становится ясно, что имеет в виду пророк Исайя, когда говорит: «Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. » (Ис 54: 1-3)

Или Соломон: «Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем.» (Прем. Солом 3: 13-14)

Согласно «Откровению» Иоанна, «жребий» этот - правление миром вместе со Христом после Его второго пришествия. Удостоятся его «те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим». (Отк 14: 4-5)

Именно в результате подобного непорочного брака и был рождён Иисус Христос.

Подробно я писала об этом в главе «Плодитесь и размножайтесь» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой День»; в статье «Мог ли Христос быть женатым и иметь потомство? (Отвечая на «Код да Винчи»)» из моего сборника «Таинство Святой Троицы», а также в моём труде «Таинство Девы Марии Богородицы»

Четвёртое отличие. Несмотря на свою осязаемость духовное тело обладает способностью проходить через стены и вообще через любые преграды , которые для него просто не существуют. Мы видим это, когда Иисус вдруг появляется среди апостолов, сидящих в помещении за закрытыми дверями (Ин 20: 19-20 и далее)

И, наконец, Пятое отличие духовного тела в том, что оно не подвержено земной гравитации, как об этом свидетельствует вознесение воскресшего Христа прямо на глазах у апостолов. (Лк 24: 51)

Все эти отличия указывают на ангельскую природу духовного тела и на напрасность церковного поклонения мощам умерших, свойственного логике «кожаных одежд», которые были надеты на душу до этого, и по сути представляющего собой поклонение «гробам» язычниками, не постигшими смысла Слова Божиего.

О том же, как выглядит тело Ангелов Божиих, мы можем судить, во-первых, из Откровения Иоанна, откуда мы узнаём, что каждый обладатель духовного тела «на челе своём», как на «белом камне», будет «носить имя Господа» (Отк 22: 4) - как одно из бесчисленных Его определений, отражающих присущие Ему разнообразные свойства или качества, - «которого никто не знает, кроме того, кто получает.» (Отк 2: 17) и которое будет свидетельствовать о неповторимости каждой личности.

Во-вторых, мы можем составить об этом теле некоторое представление по описанию, оставленному видевшим его патриархом Енохом, которое мы находим в его не так давно найденной, так называемой Третьей книге:

«И после сего, - читаем мы в ней, - я был вознесён к небесам и видел сынов небесных сфер, в славе передвигающихся по пламени огня. Одежды их были белоснежны, и лица их были, как прозрачный янтарь. (гл.21:1-6) (...) Они проходили сквозь языки пламени, посредством лёгкого движения, подобно рыбам, скользящим по волнам». (3-я кн.Еноха, гл 21: 47-50) 3

Возможно, что именно с этим телом связан символ рыбы, которая, согласно Евангелиям, занимает столько места в Жизни Христа на земле, тесно переплетая историю с притчей, но понимаемой, к сожалению, всегда в буквальном смысле.

Вышеприведённое свидетельство патриарха Еноха согласуется с тем образом, который Христос ещё до Своего распятия показал апостолам, преобразившись на горе, когда лицо Его «просияло как солнце, а одежды сделались белыми, как свет». (Мф 17: 2)

Таково, согласно Священному Писанию, вечное тело носителя Славы Божией– Человекобога, а, следовательно, и всего, что Он содержит в себе и живит. Это новое тело, или эти новые одежды Его будут из той духовной твердын – Слова Божиего, - которая не разрушается и на которой всё держится.

Преображение души человека равно преображению всей земли. Питаемая Праведным Духом, по выражению того же пророка Исайи, она станет «как напоённый водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают» (Ис 58: 11 и 65: 25), иначе говоря, в прямом и переносном смыслах новая земля явится погружённой в вечное цветение, какой её видели пророки в своих видениях и побывавший на небесах апостол Пётр, который так её описал:

«И показал мне Господь обширное место вне мира сего, которое все сияло светом, и воздух там пронизывали солнечные лучи, и сама земля цвела неувядающими цветами и была полна пряностей и растений, превосходно цветущих и не увядающих и дающих благословенные плоды. Столь сильным был аромат цветов, что он доносился оттуда даже до нас.» (Откровенипе Петра ХIV: 15-16 ) 4

Ясно, что «неувядающие цветы» Земли/Души принадлежат Вечному Дню Божиему, который описывали почти все пророки, но яснее всех его описал апостол Иоанн в 21-ой и начале 22-ой глав своего «Откровения».

Таким образом, мы рассмотрели три тела человека, так или иначе упомянутые в Священном Писании. Но обратим внимание на то, что в действительности тело одно, и это обнаженная душа, сотворенная Богом, а остальные два – это ее «одежды»: сначала «кожаные одежды», сделавшие ее смертной, а потом - «белые одежды спасения», которые являются одеждами вечной жизни, или Седьмого Дня. И эти одежды имеют отношение к сознанию человека, формирующимися в зависимости от его «брака» или с Хамом, или с Иафетом. В первом случае, то есть в случае го «брака» с Хамом, оно эгоистично и является сознанием зла, а во втором случае, то есть в случае его «брака» с Иафетом, оно альтруистично и является сознанием добра. Первому свойственно плотское мышление, а второму – духовное.

Закончив рассмотрение человека, перейдём к животному миру. И поскольку, как мы уже заметили, последний тесно связан с человеком (почему мне и пришлось уже так или иначе упоминать о нём), то его рассмотрение, скорее, будет соответствовать выводам, сделанным на основе уже сказанного о человеке.

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1. Говоря «Да распространит Бог Иафета и да вселится он в шатры Сима» (Быт 9: 27), Он имел в виду установление Святого Духа (Вечного) в душе человека. Подробнее см. об этом в главе «Загадка сыновей Ноя» мой книги «Шесть дней творения и Седьмой День», а также в моём труде «Библейский кдюч к сути Богочелдовека и Земли Божией, или ещё раз о пророчестве Ноя»

2. Авторский перевод фрагмента из греческого Апокалипсиса Ездры в издании: Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos… A.Piñero. EDAF Madrid-Buenos Aires – 2007, стр. 145: “Dame tú el tesoro sin corrupción e inviolable, la joya de la virginidad, la muralla de los hombres”.

3. «Y después de estas cosas fui transferido.Ascendiendo lejos hasta los cielos..Vi los Hijos de las esferas celestiales,.Caminando gloriosamente sobre llamas de fuego. Sus vestiduras eran de blanco puro, Sus rostros eran ámbar transparente.» (Cap.21: 1-6) «Ellos pasaron a través de la Catarata de Llama, Desplazándose con un fácil movimiento, los peces se deslizan a través del oleaje». (Cap.21:48-50) – – Tercer libro de Enoc. Apócrifo de origen desconocido. (3-я Кн. Еноха, (3 Енох.) малоизученный текст, сохранившийся в ср.-век. лат. переводе. Издан в 1928). См. http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc

II. Животный мир

(Выводы и обобщения)

Познакомившись с тем, что представляет собой Человек и как соотносится с ним прочая тварь Божия, обратимся теперь к вышеприведённым словам апостола Павла, которые, фактически, выглядят как выводы из всего вышесказанного о человеке.

Вывод первый : Падение Адама привело к аналогичному падению и всей прочей твари

«Тварь покорилась суете не добровольно, а по воле покорившего её»

Так, апостол прямо говорит о том, что причиной смертности и связанного с ней зла в животных, птицах, пресмыкающихся, рыбах и пр., которому они подвержены и которое совершают и сами, являются не они сами, как многие думают, а человек как единственный Властелин всех, единственный носитель и распространитель зла.

Зная уже о внутренней связи живой твари с человеком, мы понимаем, что данное сообщение апостола касается грехопадения Адама, вовлекшего в «рабство тлению» и «суету» не только себя самого, но и всю прочую тварь Божию, - всех животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, а также всех людей и весь растительный мир, составляющие часть его души всех живущих. Отсюда становится ясно и то, что до его грехопадения вся тварь, включая и человека, была свободна от этого «рабства тлению», то есть была свободна от смерти, тем более, что об этом свидетельствуют и уже приведённые здесь слова Соломона о том, что «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал всё для бытия. , и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. 15 Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: 16 нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием». (Прем 1: 13-16)

Таким образом, автором смерти явилась ложь, угнездившаяся в нечестивых душах, которая и стала смертоносной, проявившись в подлежащих тлению «кожаных одеждах», или «одеждах неправды», ибо как человек был «наг» до своего грехопадения, так, естественно, были «наги» и все животные, птицы, пресмыкающиеся и рыбы. Эта «нагота», то есть свобода от упомянутых одежд, указывает на их ангельсткую природу, о которой, кроме уже приведённых здесь фактов, есть ещё и достаточно свидетельств, особенно в так называемых апокрифах. Например, в Апокалипсисе Варуха, где на вопрос пророка (видевшего в своих видениях ангелов, быков и агнцев запряжёнными в колесницу Луны): «кто эти быки и агнцы?», сопровождающий его Ангел ответил: «И они тоже ангелы». (Апокалипсис Варуха, 9),1 - то есть «живые души».

Но самым ярким свидетельством ангельской природы животных являются определения искусившего Адама Змея, с одной стороны, по словам Господа, как «самого хитрого из всех полевых зверей », а с другой стороны, - ангела. С последним определением его мы сталкиваемся, когда Господь, обращается к Змею/дьяволу в лице одержимого им царя Тирского. Дело в том, что, говоря о человеке, Господь не имеет в виду его внешний облик, то есть то, что видят в нём люди, а смотрит всегда на суть его, то есть на обитающего в нём духа, определяющего его личность, ибо не временная, дряхлеющая плоть важна для него, а именно обитающая в ней личность. Так, очертив весь путь Змея (диавола) со дня его создания до дня его гибели в геенне огненной, Он прямо называет его ангелом, а точнее: херувимом.

«Ты печать совершенства,- говорит Он ему, - полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет тебя во веки» (Иез 28: 11-19).

Итак, Змея Господь назвывает и «полевым зверем» и «херувимом», чем показывает нам, что за любым животным скрывается свой ангел (как и за агнцем – Ангел Божий). Но в случае Змея – это диавол, виновник смерти, вошедшей в творение, ибо, как мы уже знаем, вместе с Адамом автоматически оказалось проклятым, одетым в смертоносные «кожаные одежды» и изгнанным из рая всё, что составляет его «душу всего живущего».

В Священном Писании этот факт всеобщего падения отразился, - правда, без объяснения связей, - в приводимых уже мною сообщениях о том, что «(...) земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. (...) ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». (Быт 6: 11-12)

Повторю, что под «землёй» подразумевается её двойное значение: и буквальное, и как «душа всего живущего», то есть душа Адама. Это краткое библейское сообщение в более расширенном варианте мы находим в апокрифической Книге Юбилеев, где читаем:

«неправда усилилась на земле и всякая плоть извратила свой путь, от людей до скота, и до зверей, и до птиц, и до всего, что ходит по земле. Все извратили свой путь и свой порядок, и начали пожирать друг друга . И неправда усилилась на земле, и все помышления разума сынов человеческих сделались столь злыми во всякое время», (Книга юбилеев, 5) 2

И это при том, что всё было создано для нетления, включая и весь растительный мир, который также подвергся гниению и смерти, о чём красочно свидетельствуют пророки. Например, пророк Иеремия, который, вопрошая Бога: «Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях - сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее», (Иер 12: 4) напрямую связывает тленность растений и животных с нечестием людей.

В апокрифическом «Мученичестве апостола Андрея, 47» всё это, - этот мир сует, где всякое приобретение лишено смысла, где «никто не постоянен, но всё переменчиво, вплоть до нравов человеческих», ибо всё временно и покорено смерти, - связывается с «необученностью (авт.- невозделанностью) души человека, заблудившейся в природе и удерживающей залоги заблуждения», 3 иначе говоря, связывается с материализацией сознания человека, заблудившегося в собственной природе, представляющей собой невозделанную пока духом землю/душу. Именно необходимость её «возделывания», как показывает Господь, и стала причиной появления временного мира. Так и сказано в Бытии: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.» (Быт 3: 23)

Но это ещё не всё. Падение человека отразилось на прочей твари ещё и тем, что последняя была лишена речи, - вероятнее всего, в назидание того, что когда говорит Создатель, тварь должна молчать, а не противоречить Ему, как это сделал библейский Змей, ибо Правда и Справедливость только у Творца, всё объемлющего в Себе, а не в слове отдельной твари, не умеющей мыслить дальше своих личных чувств, представлений, интересов и выгод .

«В тот день, когда Адам вышел из рая, - сообщает нам апокрифическая Книга Юбилеев, - заключились уста всех зверей, и скота, и птиц, и того, что ходит (ногами), и того, что движется, так что они не могли более говорить, ибо до сего все они говорили между собою одними устами 4 и одним языком. И Он изгнал из сада Едем всякую плоть, которая была в саду Едем; и рассеялась всякая плоть по своим породам и видам в места, которые для них были созданы (удобны)». (Книга юбилеев, гл.3).5

Хотя факт этот доносит до нас источник, относящийся к апокрифам, подтверждение его мы находим также в канонических книгах Библии. Косвенно о том, что до грехопадения Адама, - то есть до его отказа от Слова и Царствия Божиего в угоду слову и царствию Змея, или в угоду самости своей, - вся тварь говорила на одном и том же языке, и все, - человек и животные, птицы, пресмыкающиеся и рыбы - понимали друг друга, свидетельствуют, например, библейские фрагменты разговора Змея с Евой (Быт 3: 1-5), а также упрёк Валаамовой ослицы, уста которой Господь в тот час отверз. (Числ 22: 27-30) К тому же, как бы это ни выглядело фантастически для земного человека, факт существования речи у животных подтверждает и логика «живой души» как таковой, ибо речь, представляющая собой естественное выражение мысли, является свойством живой мыслящей души, и не важно, кому она принадлежит. К тому же о её наличии в первозданные времена мы можем судить по очень говорящим звуковым оттенкам животных, с помощью которых они общаются со своими хозяевами, проявляя своё отношение к происходящему с ними, и которые известны любому тесно общающемуся с ними человеку.

Но главный итог грехопадения Адама – это, конечно, смерть, которая в подсознании как человека, так и всех животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, представляется ужаснейшей несправедливостью, ведь в их живых душах заложено точно такое же понятие Жизни, как и у человека, и которое абсолютным образом исключает смерть. Поэтому у всех живых душ мы наблюдаем совершенно одинаковое отношение к ней: и человек, и любое животное, любая птица, любое пресмыкающееся, любая рыба и даже любое насекомое перед лицом смерти в равной мере испытывают ужас и отвращение. Этот очевидный факт подчеркивает и апокрифическая книга Иосифа-плотника, в которой говорится:

«Великий ужас и жестокая тоска овладевают всякой плотью в день кончины – мужи это или жены, звери полевые или лесные, ползают ли они по земле или летают по воздуху. Все твари, сущие под небом и в которых есть дыхание жизни, бывают поражены ужасом, великим страхом и крайним отвращением, когда души покидают тела их». 6

И это не удивительно, ибо «живая душа» каждой твари так сращена с умирающей плотью, что всякое ранение плоти причиняет душе боль и страдания, пораждая одновременно и страх, и подспудное желание вырваться из оков плоти и из зловещего преступного мира, в котором, одетые в отделяющую их от Бога плоть, как люди, так и животные, птицы и пр находятся в круговерти убийств, болей и страхов, что и подчёркивает апостол в следующей своей фразе, которая соответствует второму выводу, сделанному из его слов:

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2.См. Книга Юбилеев: Введ. и рус. пер. проф. прот. А. Смирнова: 2-й вып. апокрифов Ветхого Завета. — Казань, 1895. Или http://krotov.info/library/bible/comm3/vz_apokr1.htm

4. Это были уста Адама - «души всех живущих»

5.См. посылку 1

6. Книга Иосифа-плотника. - См. Апокрифические сказания о Христе. Вып. III, Книга Иосифа Плотинка. Спб., 1914

Вывод второй .Человек – такое же животное, как и все остальные. Единственное его отличие от прочих – это предназначенность ношения Духа Божиего.

2. Знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем.

Эти слова апостола, говорящие о полной схожести мучений человека и прочей твари, связаны с общей с животными природой человека, то есть с его душой всех живущих, которая некогда живила все содержащиеся в ней души, а сейчас мертвит, провоцируя всевозможные мучения, как в себе, так и в них.

О животной основе души всех живущих, включая согрешившего человека, я уже достаточно говорила в предыдущей части. Но вот она подчёркивается, и в Старом, и в Новом Заветах Библии. Например, о ней прямо свидетельствует Екклезиаст, говоря:

«Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все - суета ! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух 1 животных сходит ли вниз, в землю?» (Еккл 3: 18-21)

Что касается последнего вопроса, то, исходя из слов апостола Павла, мы можем сказать с уверенностью, что дух животных однозначно идёт туда же, куда идёт дух сынов человеческих, ибо животное, будучи подчиненным человеку, не имеет собственного духа, но повинуется духу человеческому.

Относительно «общего дыхания у всех», ясно, что оно восходит к дыханию Божиему, которым Он оживил Адама, или созданную Им душу всех живущих. Но, не проникнутая пока Святым Духом Божиим, последняя представляет собой такое же животное, как и все прочие твари Божии. Поэтому одна и та же участь человека и животных лишает человека всякого преимущества перед ними.

Косвенно мысль о животной основе человека впервые выразил ещё патриарх Енох, пересказав весь процесс творения от начала до конца в образах животных. Человек в этом рассказе предстаёт как «белый телец» (См. Книга Еноха, глава 17),2 - животная основа, из которой, по библейской логике, должен быть «слеплен» человек в его истинном значении, то есть как образ и подобие Божие.

Тот же факт патриарх отметил и прямо, сказав:

«Люди никоим образом не отличаются от других живых существ, разве только природой живущего в них духа (...); но оживляет их всех один и тот же принцип жизни» (3 Кн. Еноха. 14: 10), 3 - то есть оживляет их одна и та же человеческая «душа всех живущих», в которую Господь вдунул дыхание жизни.

Говоря же об отличии человека и животных, которое состоит в «природе живущего в них духа», Енох имеет в виду одного из тех двух духов, которые в библейской притче о Ное выступают в качестве его сыновей, а именно: Иафета, Святого Духа Божиего (или добра), и Хама, нечистого духа сотворённой Богом живой плоти (или зла), ибо человек (Сим/Адам) проявляется как Бог и Царь лишь тогда, когда Хам, дух плоти, полностью подчинён Иафету. Тогда благоденствует и тварь, ибо, не обладая «начатком духа» Божиего, как человек, она подчиняется

духу, живущему в человеке. Когда же творение подчинено духу Хама, то в нём утверждается смерть, а человек остаётся на уровне смертного животного.

Одним словом, каков человек, таковы и все прочие животные создания.

О животной сути «невозделанной» ещё земли/души человека очень ярко свидетельствует и «хлев», который Христос избрал как место для Своего рождения на земле, показав тем самым, что спустился Он не в мир людей в подлинном смысле этого слова, а в мир животных, которыми являются даже те, что считают себя людьми, поскольку истинный человек – это понятие духовное, всеобъемлющее и альтруистическое, связанное с осознанием единства творения, а не плотское, основанное на единоличных интересах каждой плоти. Когда Марии, матери Христа, пришло время родить, никто из людей не открыл ей своей двери. Приют она нашла лишь среди животных. Считающий же себя человеком, но, будучи на самом деле животным, царствующим среди подобных себе животных, как бы сказал Христу и матери Его: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». (Ис 65: 6) Иными словами, Христос спустился в мир «невозделанной» пока души./земли человека для того, чтобы продолжить работу по её «возделыванию», начатую впервые ещё Авраамом после всемирного потопа.

То, что исконное понятие «человек» не определяется его внешним видом, отмечается и в апокрифическом Евангелии от Филиппа, в котором мы читаем:

«Есть много животных в мире, имеющих форму человека» (Еванг. От Филиппа 119) 4

Как правило, последние - это те, кто свою свободную волю подчинили временной плоти и даже пытаются «научно» обосновать естественность такого подчинения, проявляя тем самым факт того, что их животное начало доминирует над духовным, в то время как человек как таковой, как мы видели, определяется исключительно по живущему в нём духу.

Фактически, на то же самое указывает и апостол Павел, когда упрекает сынов Божиих в том, что они унизили образ человеческий тем, что «славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся » (Рим 1: 23) , - то есть, сами того не сознавая, они остались образами животных, так и не достигнув истинного образа человеческого, потому что раздробили свою природу, предпочтя ее Духу Божьему, или отделили ее от Духа Божиего, так что природа, потеряв свою целостность, стала смертоносной.

Итак, человек как «живая душа», по природе своей ничем не отличается от животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, имея те же характеристики, что и они. Утверждая это, как мы видели, в согласии с библейской логикой, апостол Павел даёт нам понять, что всякий вред, который человек наносит твари, прежде всего он наносит самому себе, тем самым свидетельствуя одновременно о своём невежественном состоянии, схожем с безумием.

Говоря же об отличии человека от прочей твари, апостол вслед за патриархом Енохом ясно показал, что оно состоит в «начатке духа» Божиего, которого у животных нет, почему они и подчиняются духу человека. «Начаток же духа» Божиего в человеке чаще всего выражается присутствием в нём совести и свободной воли, которые являются признаком его божественного происхождения и божественной власти, данной ему в перспективе и всегда исходящей из потенциальной всеобъемлемости его любви к творению и святости мысли, ибо он был предназначен стать воплощением Святого Духа Отца творения. А от того, как он воспользуется этой предназначенностью, или какому из двух вышеназванных духов, - Иафету или Хаму, - последует, зависит как его участь, так и участь всего творения, ибо власть, соответственно, также бывает двух видов: власть любви и жизни, и власть зла и смерти. «Начаток духа» Божиего в этом смысле указывает на человека, осознающего или способного осознать, что его душа, которая является душой всего живущего, изначально являлась не просто одной из живых душ, а той основой, которая включает в себя всю ткань жизни творения и требует, чтобы составляющие её субъекты и объекты были связаны между собой нерасторжимыми узами взаимной любви. Только после падения Адама она разделилась в себе, став просто одной из животных душ, руководствующихся плотью.

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1.Здесь, конечно же, имеется в виду душа, а не дух, ибо, согласно апостолу Павлу, только человек имеет в себе начаток духа.

2.Первую книгу Еноха см.здесь: Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001 - http://krotov.info/libr_min/from_1/0008.html

3. Перевод на русский автора. «.Los hombres de ninguna manera difieren de otras criaturas vivientes, salvo solamente en la naturaleza de sus espíritus; para algunos ellos son inferiores, pero para otros superiores; pero el mismo principio de vida los anima a todos.» (3-er libro de Enoc Cap 14: 10) Tercer libro de Enoc (Apócrifo de origen desconocido) http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc

Вывод третий : Тварь обладает разумом и мыслительными способностями, а также знанием своей связи с человеком и, как и человек, живёт надеждой.

«Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих (...) в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (...) ожидая усыновления, искупления тела нашего».

Вывод этот исходит из двух предыдущих сообщений апостола, ибо первое, на что здесь надо обратить внимание, - это трижды подчёркнутые апостолом слова надежды: с надеждою, в надежде и ожидая, которые ясно свидетельствуют об осознанности ( даже если она подсознательна) тварью своей зависимости от человека, что в свою очередь является также прямым указанием на её мыслительные способности, на которые, впрочем, указывает, как мы видели, само слово душа, указывающее на живой сосуд, характеризующийся наличием в нём психики и разума.

Забыв или не зная вообще, что природа у людей и животных одна и та же, мы привыкли думать о последних с пренебрежением, лишая их какого бы то ни было разума, а всё похожее на него - приписывать животным инстинктам. Между тем такой взгляд на них прежде всего говорит о нашей собственной неразумности и близорукости, когда, даже обладая речью, мы свидетельствуем о себе, что являемся несостоявшимися «человеками», иногда и в чём-то даже уровнем своим ниже прочих живых душ. На это намекает, например, патриарх Иов, устами Господа, Который, увещевая неразумного человека, говорит ему:

«И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские.

Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». (Иов 12: 7-10)

Фактически, о том же говорит пророк Исайя, приводя полные сожаления слова Господа:

«Вол знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет». (Ис 1: 3)

Что хотят сказать этим Иов и пророк Исайя? А хотят сказать они следующее:

- человек, посмотри вокруг: всё творение исполнено разума, лишь ты один не видишь этого, будучи зациклен на самом себе и думая , что ты один им обладаешь, когда на самом деле, преступив Слово Божие, ты отделил себя от творения и таким образом лишился разума, которому могут научить тебя даже те, кем ты пренебрегаешь. –

Одним словом, они говорят о присутствии разума у животных, ожидающих от человека проявления его как Господа всех, который, освободившись от «рабства тлению», и их освободит от него. Наличие этого внутреннего сознательного или подсознательного убеждения животных отмечено во многих отвергнутых Церквями апокрифах, например, в Легенде об Абгаре, где говорится даже, что « люди и твари верят в Бога, который был человеком ». 1

Но Церкви, вошедшие в компромисс с миром, просто не готовы осознать и принять наличие у животных веры в Бога, хотя в апокрифах этому есть много свидетельств. И человек - в подавляющем большинстве тех, кто так себя называет, - остаётся глух и нем, даже когда видит подтверждение этого подсознательного ожидания животных, например в том, что нередко дикие животные, враждующие с человеком, в тяжёлую для них минуту приходят за помощью к человеку же, надеясь, что в нём проснётся, наконец, некогда предавший их отец и позаботится о них.

Наблюдения за животными только подтверждают верность слов пророков и апостолов, свидетельствующих о наличии у всех животных, птиц, пресмыкающихся и рыб мышления и памяти, вопреки убеждённости многих в обратном, - а именно тех, кто бессловесность животных принимает за отсутствие у них разума. Именно эта убеждённость, основанная на неосведомлённости человека, приводит к тому, что он удивляется, когда сталкивается с очевидным проявлением их ума, благодарности и прочих, как принято думать, только человеческих качеств, но которые на самом деле являются качествами любой живой души как части «души всех живущих». Ярче всего эти качества живой души проявляются (для видящих, конечно) когда человек и животное смотрят в глаза друг другу, молча свидетельствуя друг о друге или упрёком, выраженным в глазах животных за плохое отношение к ним человека, за полное отсутствие в нём «человечности», или, наоборот, любовью и беспредельной преданностью человеку за его доброе отношение к ним, то есть за проявление в нём ожидаемого ими заботливого «отца» всех и убежища для каждой созданной Им живой души.

Отмеченные слепота и жестокосердие человека исходят, как уже было упомянуто, из его полного невежества относительно первозданной сути своей, которая показывает, что человек и животные не противостоят друг другу, как он думает, а соединены друг с другом, как голова и части тела, или как Небо и всё живущее на земле. И если голова преступна, каким стал первозданный Адам после грехопадения, то преступны и они, отражая её и выполняя все её намерения. Равным образом, если голова освобождается от рабства тлению, как Христос, или Адам восстановленный, то от того же рабства тлению освобождается и они. Мы же, как говорит апостол Павел, «как мы носили образ перстного (авт.- то есть преступного), будем носить и образ Небесного (авт. – то есть Святого)» (1 кор 15: 49). Соответственно, освобождение человека от тления приведёт и к освобождению от тления твари, составляющей содержимое души человеческой как «души всех живущих».

О том, что всех животных, птиц, пресмыкающихся и рыб ожидает освобождение от «рабства тлению», свидетельствует не только апостол Павел. В Старом и Новом Заветах Библии есть множество косвенных указаний на это. К таковым относятся, например, те, что требуют обязательного участия животных в праздновании сынами Божиими Седьмого Дня творения:

«А день седьмой - суббота Господу, Богу твоему,- читаем мы в Книге Исхода: - не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой , ни пришлец, который в жилищах твоих» (Исх 20: 10; Вт 5: 14) или

«Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец». (Исх 23: 12)

Уже само замечание об участии твари в праздновании Седьмого Дня творения ясно говорит и о её участии в благах этого Дня, то есть её участии в вечной жизни. Впрочем, об этом прямо свидетельствуют апокрифические «Деяния апостола Филиппа», где последний говорит волу:

« Не вреди человеку и ступай с хозяином своим, да служи ему. Исцелит и тебя Господь, и его таким целением, что никогда страдать тебе не придется.» (Деяния Филиппа 10) 2

Но, - главное, - об этом говорит Сам Христос в Своей молитве Отцу:

«Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную » (Ин 17: 1-2).

Итак, ясно, что не только человеку предназначена вечная жизнь, но и «всякой плоти», которая будет вместе с человеком прославлять Творца. Об этом же мы читаем в Деянии седьмом Деяний Иуды-апостола (138), где говорится:

«и прославится имя Твоё нами и животными бессловесными»,. 3

А следующие строки Откровения Иоанна звучат как заключительный аккорд этого свидетельства:

«И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них (то есть человек, животные пресмыкающиеся, птицы и рыбы) , слышал я, говорило : Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь». (Откр 5: 13-14) –

Здесь мы видим не только свидетельство о спасении животных, но и о возвращении им отнятой у них прежде речи.

Что же касается слов апостола Павла «ожидая усыновления, искупления тела нашего», отметим, что они относятся именно к человеческой душе, то есть «душе всех живущих», от искупления которой зависит и жизнь всего творения. А душа человеческая, или душа всех живущих, искупляется лишь смертью надетого на неё смертного тела, или натянутой на неё временной плоти («кожаных одежд»). Эта временная плоть, рождённая временной же плотью, не имеет никакого отношения к жизни и к её Творцу, Который не участвует в её порождении. Следовательно, рождённые плотью являются сынами плоти, а не Господа. Они лишь могут быть усыновлены через смерть этой самой плоти, причём смерти во имя Господа, то есть отдав смертное смерти, чтобы возродиться от Духа Божиего, ибо как сказал Иисус, «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.» (Ин 3: 5-7), - то есть родиться от «брака» внутреннего человека, или ангела, с Богом.

Только это рождение свыше приведёт человека, а вместе с ним и всю прочую тварь Божию, - как мы видели, представляющую собой воплощённые образы всего богатства души человеческой, - к освобождению от стесняющих её уз, когда, по словам апостола: «сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих», ибо мы уже видели, что освобождение животного мира связано с освобождением человека, потому что спасённая душа всех живущих не может содержать в себе ничего тленного , Поэтому когда, по выражению пророка Варуха, человек «снимет с себя одежду плача и озлобления и оденется в благолепие славы от Бога навеки, (...) или в «одежду правды от Бога, возложив на голову венец славы Вечного» (Варух 5: 1-2) , или когда, согласно Паралипоменону, «слава Господня наполнит дом Божий». (2Пар 5: 14), - то есть Адама, тогда и тварь будет «освобождена от тления в свободу славы детей Божиих», то есть станет частью этой самой Славы, состоящей из преображённых душ, как людей, так и всех животных. Преображение же это, по словам того же апостола Павла, не оставит в них ничего из того, что было тленно: ни крови, ни смертной плоти (1 Кор 15: 50), ни «живота», требующего физической пищи, которого уже не будет, ни пола, служащего для воспроизведения смертных тел. (1 Кор 6: 13), ибо смертное предназначено не для жизни, а для смерти, 4 которая просто вновь обнажит их некогда нагие души, чтобы они могли преобразиться вместе с человеком, став частью покрывшей его Славы Божией. А это значит, что в Царствии Божием рядом с проявившимся человеком будут жить и изменившиеся представители животного мира, так как во всём человеке вместе с составляющими его проявится Бог, как сказано: «будет Бог все и во всем» (1 Кор 15: 28), И человек, и животные тогда будут, как святые ангелы.

Так что, пренебрежительно и обесценивающе относясь к животным, человек не даёт себе отчёта в том, что на самом деле по недомыслию своему он пренебрегает собой, своей сутью и обесценивает прежде всего самого себя, обесценивая этим также Святого Творца. И это, согласно «Книге тайн» Еноха, в полной мере проявится на Суде Божием над ним:

«Господь сделал человека властелином всех благ, - читаем мы в ней, - и не судит душ животных из-за человека, а судит души человеческие из-за душ животных в великом эоне. 5 Ибо Он предназначил человеку особое место, и как сочтены все души человеческие, таким же образом сочтены и души животных, так чтобы ни одна из этих созданных Богом душ не могла погибнуть до дня Великого Суда. И все души животных обвиняют человека в том, что он плохой пастырь, который плохо относится к душам животных, плохо относится к своей собственной душе». (Книга тайн Еноха 15: 5-9) 6

Мы можем представить, как тогда проявится весь кошмар и ужас жестокости человека по отношению к животным, птицам и прочим живым созданиям, который выльется в проявившийся кошмар и ужас его собственного отношения к самому себе, свидетельствующего о факте его безумия. Суть этого безумия раскрывается во многих апокрифах, например, в Евангелии от ессеев, пренебрежённом Церквями именно вследствие несвойственной последним святости, которая одна могла породить выраженные в нём следующие мысли:

«истинно говорю вам, - читаем мы в нём, - кто убивает - убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей - ест тела смерти. Ибо в крови его каждая капля их крови превращается в яд, в его дыхании их дыхание превращается в зловоние, в его плоти их плоть - в гнойные раны, в его костях их кости - в известь, в его внутренностях их внутренности - в гнилье, в его глазах их глаза - в пелену, в его ушах уши их - в серную пробку. И смерть их станет его смертью. Ибо только через служение вашему Отцу Небесному ваши долги семи лет прощаются за семь дней. (...) Не убивайте и не питайтесь плотью невинной жертвы своей, чтобы не стать вам рабами Сатаны. Ибо это путь страданий, и ведет он к смерти. Но исполняйте волю Бога, чтобы ангелы его могли служить вам на пути жизни. Итак, повинуйтесь словам Бога: "Взгляните, я дал вам все травы, несущие зерно, которые по всей земле, и все деревья, несущие плоды, дабы принимали вы в пищу. И каждому зверю земному и каждой птице парящей и всему, что ползет по земле и в чем есть дыхание жизни, дал я все травы зеленые в пищу. (...)Но плоть и кровь вы не должны есть. И, конечно, потребую я кровь вашу струящуюся, вашу кровь, в которой душа; потребую я за 7 всех убитых зверей и души всех убитых людей» (Евангелие от ессеев).8

Смысл, исходящий из логики всего отрывка, а также всего приведённого здесь, следующий: Я потребую вашу кровь как за кровь убитых вами людей, так и за кровь убитых вами животных, птиц, пресмыкающихся и рыб. Подтверждением такого воздаяния, кроме всего приведённого во введении к этой книге, являются, например, и слова Господа, произнесённые устами пророка Аввакума, из которых ясно, что настанет день возмездия человеку за все его злодеяния, в том числе и за убийство животных: «Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой». (Авв 2: 17), ибо кровь животных, как мы видели, есть кровь того, кто их объединяет в себе, то есть является частью всеобъемлющей крови «Человеческой», подобно тому как холодные и горячие, пресные и солёные воды озёр, морей, океанов, рек, ручейков. источнитков во всём своём разнообразии представляют собой воды объединяющего их единого Океана.

Однако воздаяние будет не только за убийство животных, но и за их эксплуатацию. Об этом можно сделать вывод из следующих слов Господа, произнесённых устами пророка Захарии: «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных» (Зах 8, 10), которые показывают, что день такого возмездия непременно настанет. И это будет День Суда Божиего.

Заботящихся же о животных Бог называет блаженными, говоря устами пророка: «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла» (Ис 32, 20), ибо забота о них – признак праведности человека, всегда исходящей из любви к Богу и Его творению и являющейся проявлением его разума. Поэтому и Соломон говорит в своих Притчах: «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (Притч 12, 10).

Именно праведность и любовь, выраженные в Слове, безошибочно определяют его как боговдохновенное. Ими и выделяются сыны Божии среди прочих. Об этом свидетельствует и завещание, которое оставил Завулон своим сынам, согласно апокрифическому Завещанию двенадцати патриархов:

« Ныне, дети мои, завещаю вам хранить заповеди Господа, и творить милость ближнему, и добросердечными быть не только к людям, но и к бессловесным животным . 2. За это и благословил меня Господь, и когда занемогли все братья мои, оставался я здоров; ибо знал Господь помыслы каждого». (Завещ.12 патр. Завулон, V, 1-2) 9

Таким образом, как, согласно Христу, сочтены все волосы на голове сынов Божиих (Мф 10: 30), так и сочтены все души животных, птиц, пресмыкающихся и рыб, которые не могут погибнуть. И как волос на голове человека не подлежит суду, так и не пождлежат суду животные, птицы, пресмыкающиеся и рыбы, ибо Суд будет лишь над «главой», из-за которой все они извратили свой путь не по своей воле, а именно по воле властвующего над ними человека, который, будучи предназначен быть добрым Пастырем для них, не только оставил их на произвол судьбы, но и сам в безумии своём стал убивать их и питаться их плотью, превратив их жизнь в кошмар, в котором, отражая человека, и они сами потерялись, начав, соответственно, в свою очередь убивать и поедать друг друга, ибо злое дыхание, объявшее землю, наполнило и их сосуды.

Вместе с тем следует отметить, что не все животные созданы Богом, ибо те из них, которые представляют собой образы зла в падшем человеке, являются созданиями самого зла (Хама) и, будучи лишены одобрения Божиего, исчезнут, как и само зло. Такой вывод можно сделать из следующих слов Соломона, относящихся к язычникам, то есть к сынам Ханаана: «они почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех. Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божия и благословения Его.» (Прем.Сол. 15:18-19)

:Но сыны Ханаана почитают их, видя в них собственные образы, выражающие их суть.

Можно понять, что сказанное включает в себя и тех допотопных животных, которые исчезли с лица земли, хотя присутствуют ещё (и будут присутствовать до Последнего Суда) носители их образов, которыми они ностальгически заполняют все современные творения человека, например, магазины детских игрушек, дизайн современных легковых машин, разные строения, самым впечатляющим из которых является Зал аудиенций Ватикана, представляющий собой откровенный образ рептилии 10 и многое другое. Во всём чувствуется подспудная тенденция возродить то, что было уничтожено Богом, и проявляется ясное свидетельство обострившейся борьбы мира сего с Богом и Его Святостью, или говоря библейским языком, борьба Хама против Иафета/Яхве.

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. 1. Легенда об Авгаре Е.Н.Мещерская . М.: Наука, 1984. С. 185-203. Памятник конца IV - начала V века. В интернете см.. В Библиотеке Якова Кротова.

2. Деяния Филиппа см. в интернете в Библиотеке Якова Кротова. http://krotov.info/acts/05/3/filip.htm

4. Отсюда мы можем понять, почему Слово Божие отвергает всякие изображения того, что на небе, на земле, под землёй и в воде; - а именно потому что земные образы не представляют истинный образ ни тела человека, ни тела какой-либо иной твари, в то вреимя как изображения их, сделанные на земле, вводя человека в заблуждение, держат его сознание в кругу земных представлений, или смертных элементов временного мира, ведь человек даже представить себе не может жизнь без крови, грубой плоти, без живота и пола, присутствующих в полном комплекте во всех созданных им изображениях святых и пр.,людей и животных.

5. Слово «эон», несвойственное для Священного Писания, послужило поводом для отнесения этого источника к гностическим апокрифам, то есть являющимся плодом человеческого мышления, лишённого боговдохновенности, или святости. Но надо заметить, что именно святость лежит в основе данного сообщения, потому что человеческая мысль, полная пренебрежения к животным, была бы не в состоянии высказать подобное. И надо заметить также, что, какова бы ни была лексика апокрифа , важна мысль, которую он выражает. А она свята, и, согласно ей, под эоном подразумевается Царствие Божие.

6. Фрагмент приведён из испанского перевода Книги тайн патрарха Еноха, так как он более полный. В сокращённом русском варианте этот фрагмент отсутствует. “El Señor ha hecho, pues, al hombre dueño de todos sus bienes y no juzga ni un alma de las bestias a causa del hombre, sino que juzga a las almas humanas a causa del alma de las bestias en el gran eón. Pues el hombre le ha sido deparado un lugar especial, y de la misma manera que todas las almas humanas están contadas, asimismo las de las bestias, sin que pueda perecer ni una de estas almas creadas por el Señor hasta el día del gran juicio. Y todas las almas de las bestias acusan al hombre que mal las apacienta. Quien se porta mal con el alma de las bestias, se porta mal con su propia alma” (2 Henoc, o Libro de los secretos de Henoc 15: 5-9) Fuente: A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento , en 5 vols. publicados. Libro de los secretos de Henoc (2 Hen [eslavo]), trad. por A. de Santos Otero, en el vol. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 161-202. La letra cursiva, que se observa en el presente documento, refleja un texto propio, típico, diferente de la redacción larga que se ofrece como Henoc 2.

7. Здесь надо сказать, что последняя фраза не понята переводчиком и поэтому бессвязна и сумбурна. Для завершения мысли необходим предлог «за», который пропущен вследствие непонимания или неприятия смысла текста, причём подобное мы видим во всех переводах на разные языки.

8. Текст Евангелия от ессеев см. в интернете в библиотеке Гумер. Перевод c арамейского Э. Б. Шекли; русское изд., С. Богачкина, А. Журавлёв

9. Завещание Завулона см. В апокрифическом «Завещании двенадцати патриархов». - Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001 http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_01.html

10.См., например, здесь: https://historia-arte.com/articulos/la-serpiente-escondida-en-el-vaticano

Эпилог

Конечно же, живя, по словам пророка, в «стране смертной тени», где святость не в почёте, мы не можем сами ничего в ней изменить, но мы можем понять взаимосвязь вещей и изменить самих себя. Например, мы можем понять ту взаимосвязь, которая лежит в следующих словах Пифагора: „До тех пор, пока люди будут массово продолжать убивать животных, они будут убивать и друг друга. Тот, кто сеет семена убийства и боли, не пожнет радость и любовь.“

Ясно, что такому пониманию должна была научить человека Церковь...