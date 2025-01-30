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Терлецкий - Трудности перевода Библии

Ярослав Терлецкий - Трудности перевода Библии - Заметки об интересных словах, оттенках языка оригинала
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
1. В начале
В начале сотворил Бог небо и землю. Быт. 1:1
Первые слова Библии «в начале» можно рассмотреть не только как хронологическое обозначение времени, а как указание на индивидуальность, то есть - Христа. Ведь древнееврейское слово «берешит» буквально переводится как: начало, первинка, первенец. А наш Христос как мы знаем - Первенец, Начало всех начал. В Нём сказано Бог сотворил всё: потому что в Нем было сотворено всё на небесах и на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начала ли, власти ли, — всё чрез Него и для Него сотворено. (Кол 1:16) Перевод Еп. Кассиана Древние толкователи поэтому так буквально и толковали этот текст:
Ориген:
«Что есть начало всего, если не Господь наш и Спаситель всех (1 Тим. 4:10) Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари (Кол. 1:15)? Итак, в этом Начале, то есть в Своем Слове, сотворил Бог небо и землю. Так же и евангелист Иоанн говорит в первых стихах своего Евангелия: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть (Ин. 1:1-3). Здесь не идет речь о каком-то временном начале; но говорится, что небо и земля и все сотворенное создано «в Начале», то есть в Спасителе».
Блж. Иероним Стридонский:
«В еврейском тексте написано bresith (יתִׁ ְּבֵראש) (что Акила перевёл «во главе»), а не (בןב), чему соответствует «в сыне». Поэтому данное выражение может быть принято как относящееся ко Христу скорее по смыслу, нежели в соответствии с буквальным переводом. Дважды даётся удостоверение в том, что Христос – Творец неба и земли: как в самом начале Книги Бытия, которая является главой всех книг, так и в начале Евангелия от Иоанна. Поэтому и в Псалтири (Пс. 39:8) Он говорит о Самом Себе: «Во главе книги написано обо Мне», то есть в начале Книги Бытия. И в Евангелии: «Всё через Него возникло, и без Него ничто не возникло» (Ин. 1:3). Также и то следует знать, что у евреев эта книга называется bresith. У них есть такой обычай, чтобы давать имена книгам по их первым словам». То есть Христа можно видеть уже первых словах Библии.

Ярослав Терлецкий - Трудности перевода Библии - Заметки об интересных словах, оттенках языка оригинала

«Читать Библию не в оригинале, все равно что смотреть чёрно-белый телевизор». – Б.в.д. – 487 с.

Ярослав Терлецкий - Трудности перевода Библии – Содержание

  • 1. В начале Быт. 1:1
  • 2. Когда была сотворена земля? Быт. 1:1
  • 3. Что означают слова «носился над водой»? Быт.1:2
  • 4. Фраза «сказал Боги»? Быт. 1:26
  • 5. Человек и земля Быт.2:7
  • 6. Почему Адам и Ева не умерли сразу после
  • грехопадения? Быт. 2:17
  • 7. Мужчина и женщина Быт. 2:22-23
  • 8. Наказание Евы Быт. 3:16
  • 9. Настоящий мужчина! Быт. 3:20
  • 10. Песни как критерий нравственности Быт. 4:23-24
  • 11. Памятник Божьему долготерпению! Быт. 5:27
  • 12. Кто такие сыны Божии? Быт. 6:1-7
  • 13. Грех строителей Вавилонской башни. Быт. 11:4
  • 14. Почему радуга имеет такую форму? Быт. 9:12-13
  • 15. Сарра Быт.12:5
  • 16. Еврей Быт. 14:13
  • 17. Упала при виде возлюбленного? Быт. 24:64.
  • 18. Сто монет? Быт. 33:19
  • 19. Фамарь – Тамара? 38 глава
  • 20. Гадал ли Иосиф на чаше? Быт. 44:5
  • 21. Сон льва Быт. 49:9
  • 22. Откуда у Моисея рога? Исх. 34:29
  • 23. «Свершение» или «невеста»? Чис. 7:1
  • 24. Всего одна буква, одна йота Чис. 13:17
  • 25. В чем был грех Моисея? Чис. 20:8-12
  • 26. Что означает фраза "не вари козленка в молоке матери его"? Втор. 14:21. Исход 23:19.
  • 27. Кем был Валаам? Иис. Нав. 24:9
  • 28. Голиаф и его чешуйчатая броня 1. Цар. 17:4
  • 29. Носил себя на руках 1 Цар. 21:13
  • 30. Как Иоав убил Авенира? 2 Цар. 3:27
  • 31. Водяная труба 2 Цар. 5:8
  • 32. Почему Давид приказал так жестоко относится к хромым и слепым? 2 Цар. 5:6-8
  • 33. Жестокость Давида 2 Цар. 12:31
  • 34. Царственное священство 2 Цар.18:18, 1 Пет. 2:9
  • 35. Сколько же на самом деле было стойл для коней у Соломона? 3 Цар. 4:26
  • 36. За что Бог наказал Асу 2 Пар.16:12.
  • 37. Артаксеркс или другой царь? Есф. 3:7
  • 38. Благослови Бога и умри? Иов. 2:9
  • 39. Праведник успеет Пс. 1:3
  • 40. Почтите Сына! Пс. 2:12
  • 41. Долина тени смертной Псал. 22:4
  • 42. Трапеза ввиду врагов Пс. 22:5
  • 43. Излилось сердце Пс. 44:2-3
  • 44. Прещение Пс. 75:6
  • 45. Куда и как летим? Пс. 89:10.
  • 46. Псалом 118 – жемчужина мировой поэзии!
  • 47. Потеку путем заповедей Пс. 118:32
  • 48. Что имел в виду псалмопевец, говоря: «Я стал, как мех в дыму»? Пс. 118:83
  • 49. Возлюбленному всё дается во сне. Пс.126:2
  • 50. Хвалите Господа с танцами? Пс. 149:3
  • 51. Всегда ли "быть дружелюбным" хорошо? Пр.18:24
  • 52. Дофамин Пр. 23:15-16
  • 53. Имя Бога всуе Прит. 30:9
  • 54. Горные мыши и паук? Пр. 30:24-28
  • 55. Суета сует Еккл. 1:2
  • 56. Чудо Рождества! Ис. 7:14
  • 57. Чудный Советник! Ис. 9:6
  • 58. Князь мира Ис. 9:6
  • 59. Ночное приведение и лешие Ис. 34:13-15
  • 60. Глас вопиющего в пустыне! Ис. 40:3
  • 61. Имя Бога Ис. 41:4
  • 62. Какой "мир" имеется ввиду? Ис.53:5
  • 63. Как выглядит наша праведность перед Богом Ис.64:6
  • 64. Бог всегда бодрствует Иер. 1:11-12
  • 65. Отчаяние Иеремии Иер. 20:7
  • 66. Акростих в книге «Плач Иеремии».
  • 67. От собственного сердца Иез. 13:2
  • 68. Церковные хранилища Зах. 11:13
  • 69. Разве Господь позволяет разводиться? Мал. 2:16.
  • 70. Происхождение Мф.1:1
  • 71. Иосиф и повивальные бабки 1:18-20
  • 72. Волхвы или маги? Мф. 2 гл.
  • 73. Нашли ребенка или младенца? Мф. 2:11
  • 74. Почему Иоанн Креститель называет так фарисеев? Мф. 3:7
  • 75. Что является плодом? Мф. 3:8
  • 76. Воскрешая камни Мф. 3:9
  • 77. Что такое крещение огнем? Мф. 3:11.
  • 78. Для чего крестился Иисус Мф. 3:15.
  • 79. Крещение Мф. 3:16
  • 80. Поднимут тебя Мф. 4:6.
  • 81. Параллели между Мф. 5:1-12 и Ис. 61:1-11
  • 82. Заповеди блаженств, или причем тут макароны? Мф.5: 2-14
  • 83. Милостыня или праведность? Мф. 6:1
  • 84. Что нужно искать? Мф. 6:33
  • 85. Причем тут Евхаристия? Мф. 7:6
  • 86. Просите и дано будет вам Мф. 7:7
  • 87. Брать или не брать посох. Мф. 10:9-10
  • 88. Мудрость змеи и простота голубя. Мф. 10:16
  • 89. Бросил меч Мф.10:34
  • 90. Что говорили о Христе! Мф. 11:19.
  • 91. Оправдание Премудрости Мф. 11:19
  • 92. Придите ко Христу! Мф. 11:28-30
  • 93. Почему Христос ответил так женщине? Мф. 15:27
  • 94. Отойди от меня сатана Мф. 16:23
  • 95. Слушайте Иисуса Мф. 17:5
  • 96. Согрешит брат напротив Mф. 18:15
  • 97. Пророки – младенцы Мф. 21:14-17
  • 98. Распутья дорог Мф. 22:9
  • 99. Актер – лицемер Мф. 23:13
  • 100. Игра слов с комаром и верблюдом Мф.23:24
  • 101. Каких болезней? Мф. 24:8
  • 102. Пословицы и поговорки Мф. 24:28
  • 103. Как умер Иуда? Мф. 27:5
  • 104. Хламида алая Мф.27:28
  • 105. Придет Господь и все святые с Ним Мф. 27:51-53
  • 106. Два разных «научите»! Мф. 28:19-20
  • 107. В какую Благую Весть призывал верить Христос? Мк. 1:15
  • 108. Голос Петра. Мк. 1:16.
  • 109. Калька с греческого Мк. 4:12
  • 110. Закрыл рот Мк. 4:39
  • 111. Профессия Иисуса Мк. 6:3
  • 112. Комментарий Апостола Петра на слова Христа Мк. 7:19
  • 113. Воспитание детей — это долг отцов Мк. 10:13-14
  • 114. Почему Иисус проклял смоковницу? Мк. 11:13
  • 115. «Вера Бога»? Или «Вера Богу?» Мк. 11:23
  • 116. Род прошел, а конец все еще не наступил? Мк. 13:3
  • 117. Синергия Божьего промысла и нашей свободной воли. Мк.14.10
  • 118. Ведите Христа «осторожно»? Мк. 14:44
  • 119. Асфальтовое основание Лук.1:4
  • 120. Благоволение во всех? Лук. 2:14
  • 121. Знамение оспариваемое. Лук. 2:34
  • 122. Что такое "лето благоприятное"? Лук. 4:19
  • 123. Добрые ловцы! Лук. 5:10
  • 124. Вырывай тернии Лук.8:14
  • 125. До какого элемента одежды Христа, дотронулась женщина? Лук. 8:42-48
  • 126. Следовать за Христом нужно каждый день! Лук. 9:23
  • 127. Как Христос воспитывал в учениках целеустремленность! Лук.10:4
  • 128. Почему, мы встречаем трудности в служении Богу? Лук. 10:18
  • 129. Нужно малое или одно Лук.10:41-42
  • 130. Наглый друг и лицемерный хозяин. Лук.11.8
  • 131. Не заботьтесь Лук.12:29-31
  • 132. Пиршествовал светло? Лк 16:19
  • 133. Царство Божие где? Лук. 17:21
  • 134. Игольное ушко Лук. 18:24-25
  • 135. Серебро в рост Лук. 19:23
  • 136. Что значит "сеять как пшеницу"? Лук. 22:31-32
  • 137. В начале было Слово! Иоан. 1:1.
  • 138. Скиния Бога с человеками! Иоан. 1:14
  • 139. Единородный Бог. Иоан 1:18
  • 140. Вино или сок? Иоан.2:10
  • 141. Чудеса — знаки. Иоан.2:11
  • 142. Свыше или снова? Иоан. 3:3-4
  • 143. Дух и ветер Иоан. 3:8
  • 144. На суд не приходит? Иоан.5:24
  • 145. Насыщение пяти тысяч и Евхаристия Иоан. 6:23
  • 146. Я есмь Иоан. 8:58
  • 147. Насмешка Иудеев Иоан.10:24
  • 148. Пойдем и умрем с кем? Иоан. 11:16
  • 149. Кто ослепил глаза, и ожесточил сердца народу? Иоан.12:40
  • 150. Знаки препинания. Иоан 14:1-3
  • 151. Дух Святой — Утешитель? Иоан 14:16
  • 152. О каком грехе обличит Дух Святой? Иоан. 16:8-11
  • 153. Дух Святой- третья Личность Божества! Иоан. 16
  • 154. Интересная надпись Иоан. 19:19-22
  • 155. Любишь ли ты? Иоан.21:15-17
  • 156. Чтобы вы уверовали? Иоан. 20:31
  • 157. Свидетель и мученик Деян. 1:8-9
  • 158. В чем суть насмешки иудеев над Апостолами? Деян.2:13
  • 159. Родовые муки смерти Деян. 2:24
  • 160. Мудрое решение Деян.6:5.
  • 161. Обращение Савла! Деян.954
  • 162. "Пришли на память"? Неужели Бог что-то не помнит? Деян. 10:4
  • 163. Апостол Павел совершал литургию? Деян.13:2
  • 164. Павел — крошка? Деян. 13:12
  • 165. Немалое огорчение. Деян.15:39
  • 166. Кто такой «суеслов»? Деян. 17:18
  • 167. От простого существования к полноценной жизни Деян.17:28
  • 168. Богиня Диопет? Деян. 19:35.
  • 169. О христианском пути Деян. 24:22
  • 170. Иаков призывает радоваться? Иак. 1:1.
  • 171. Кто такой человек с двоящимися мыслями?
  • 172. Доверься Христу! 1 Петр.1:15-16
  • 173. Крещение — обещание или просьба? 1Петр.3:21-22
  • 174. Покрывало любви 1Петр.4:8
  • 175. Горнило искушения 1Петр.4:12
  • 176. К чему нужно прилагать старание? 2 Петρ. 1:5
  • 177. «Свободный вход» в Царство Господа 2 Петр.1:11
  • 178. Более верное откровение! 2 Петр. 1:18-19
  • 179. Дела будут «обнаружены»? 2 Петр. 3:10
  • 180. Общение с Христом или христианами 1 Иоан.1:7
  • 181. Не будьте «ловушкой» к погибели! 1 Иоан.2:10
  • 182. Что такое «гордость житейская?» 1 Иоан. 2:16
  • 183. Рожденный от Бога не грешит? 1Иоан.5:18
  • 184. Два «Рождённых» от Бога. 1Иоан. 5:18
  • 185. Два разных отношения ко злу. 1Иоан.5:18-19
  • 186. Милость и елей Иуд.1:2
  • 187. Переданная вера Иуд.1:3
  • 188. Что значит "страхом спасайте"? Иуд.1:23
  • 189. Подводные рифы и пятна Иуд. 2
  • 190. За негодность преданы негодному Рим. 1:28
  • 191. Что значит "святотатствовать"? Рим.2:22
  • 192. Грех, как промах. Рим. 5:12
  • 193. Неразумный работник. Рим.6:23
  • 194. Не по плоти, но по духу… Рим. 8:1
  • 195. Конец Закона – Христос Рим. 10:4
  • 196. Что значит думать по мере веры? Рим. 12:3
  • 197. О повиновении властям Рим.13:1
  • 198. Раскошная и изнеженная Рим. 16:12
  • 199. Слово о Христе! 1. Кор. 1:18
  • 200. «Ступеньки» Божьей благодати. 1 Кор. 1:27-2
  • 201. Домостроитель — это строитель или управляющий домом? 1. Кор. 4:1
  • 202. Позорище 1 Кор. 4:9
  • 203. Взаимосвязь текстов. 1Кор.6:1
  • 204. О каком знании говорит Апостол 1 Кор.8:3
  • 205. Волосы и господство 1 Кор. 11:10
  • 206. Кто такие "искусные"? 1 Кор. 11:19
  • 207. Сие есть Тело Моё, за вас ломимое 1 Кор. 11:24
  • 208. Любовь не упадет 1 Кор. 13:8
  • 209. "Тусклое стекло". 1 Кор. 13:12
  • 210. Попустительство? 1 Кор. 14:37-38
  • 211. Апостол Павел — ребенок, родившийся раньше срока? 1Koр.15:8
  • 212. Помазание и благоухание 2 Кор.2:14-16
  • 213. Не повреждаем Слово Божье. 2 Кор.2:17
  • 214. Почему А. Павел использует двойной образ одежды и дома? 2 Кор.5:1-5
  • 215. Бог или бог? 2 Кор. 4:3–4
  • 216. «Легкость» и «Тяжесть». 2Кор.4:17
  • 217. Парная упряжка 2 Кор. 6:14
  • 218. Уклонившись от простоты во Христе. 2 Кор.11:3
  • 219. Апостол Павел «грабил» церкви? 2 Кор.11:8
  • 220. Прельщенные галаты Гал.3:1
  • 221. Откуда произошло слово - "искупление"? Гал. 4:4–5
  • 222. Педагог и учитель Гал. 3:24-26.
  • 223. Эмоциональная реакция Гал.5:12
  • 224. Две разных ноши Гал. 6:2-5
  • 225. Большими буквами Гал.6:11
  • 226. Благодать и мир Еф. 1:2
  • 227. Святы и непорочны в любви? Еф.1:4-5
  • 228. К какому званию мы призваны? Еф.4:1
  • 229. Для совершения святых Еф.4:11-12
  • 230. Лукавство игроков в кости Еф.4:14
  • 231. О каком дне искупления говорит Апостол Павел? Еф. 4:30
  • 232. «Страдания — мегафон Божий». Еф.4:18-19
  • 233. Бог против юмора? Еф. 5:4
  • 234. Щит веры Еф.6:16
  • 235. Епископ и Дьякон Фил. 1:1
  • 236. Наши заслуги без Христа Фил.3.8
  • 237. Берегитесь псов Фил.3:8
  • 238. Гражданство христианина Фил. 3:20
  • 239. Первородный Кол. 1:15
  • 240. Что такое философия и пустое обольщение по преданию человеческому Кол. 2:8?
  • 241. Богатый или бедный "хозяин". Кол.3:16
  • 242. Выкупайте время! Кол.4.:5
  • 243. Как иметь в словах соль? Кол. 4:6
  • 244. О каком сосуде идет речь? 1Фес.4:3-7
  • 245. В высоту и в глубину Фес.4:7
  • 246. Спящие 1 Фес. 4:13-14
  • 247. Все ли нужно пробовать? 1 Фес.5:21
  • 248. Предание и Писание 2 Фес.2:15
  • 249. Цель — любовь! 1Тим.1:5
  • 250. Около острова «Веры». 1Тим.1:18-19
  • 251. Одной жены муж? 1 Тим. 3:2
  • 252. Епископ должен быть - целомудрен! 1Тим. 3:2
  • 253. Священники рукапологали Тимофея? 1 Тим.4:14
  • 254. Вникай в учение 1 Тим. 4:16
  • 255. Пример почтения 1Тим. 5:4
  • 256. Двойная честь 1 Тим. 5:17
  • 257. Спортивная борьба 2 Тим.2:5
  • 258. "Отсекай" всё чуждое учению Христа 2 Tим.2:15
  • 259. Рак, который поедает 2 Тим.2:17
  • 260. Что такое «юношеские похоти»? 2. Тим. 2:22
  • 261. Отрезвели от сети дьявола 2 Тим.2:26
  • 262. Чесать языком 2 Тим.4:3
  • 263. О каком подвиге писал Апостол Павел? 2Тим. 4:7
  • 264. Союз «и». Тит. 2:13
  • 265. "Негодный" - стал годен. Фил. 1:10-11
  • 266. Полнота откровения в Сыне! Евр.1:1-2
  • 267. Духами или ветрами Евр. 1:7-8
  • 268. Не проплыть Евр.2:1
  • 269. Толиком спасении Евр. 2:3
  • 270. Искры любви Евр.10:24
  • 271. Слепая вера? Евр. 11:1-2
  • 272. Христос - Тот, кто начал и завершил. Евр. 12:2
  • 273. Неспособность покаяться Евр.12:16-17
  • 274. Злые Пастыри Откр. 2:2.
  • 275. Любовь Божья ободряет в страданиях Откр. 1:5-6
  • 276. "Извергну тебя из уст Моих". Откр.3:16.
  • 277. Как стучит Христос? Откр. 3:20
  • 278. Грехи высотой до неба Откр.18:5
  • 279. Как переводится слово «Аллилуйя»? Откр. 19:6
  • 280. Почему на небо не попадут боязливые? Откр. 21:8
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 30.01.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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