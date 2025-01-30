Терлецкий - Трудности перевода Библии
1. В начале
В начале сотворил Бог небо и землю. Быт. 1:1
Первые слова Библии «в начале» можно рассмотреть не только как хронологическое обозначение времени, а как указание на индивидуальность, то есть - Христа. Ведь древнееврейское слово «берешит» буквально переводится как: начало, первинка, первенец. А наш Христос как мы знаем - Первенец, Начало всех начал. В Нём сказано Бог сотворил всё: потому что в Нем было сотворено всё на небесах и на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начала ли, власти ли, — всё чрез Него и для Него сотворено. (Кол 1:16) Перевод Еп. Кассиана Древние толкователи поэтому так буквально и толковали этот текст:
Ориген:
«Что есть начало всего, если не Господь наш и Спаситель всех (1 Тим. 4:10) Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари (Кол. 1:15)? Итак, в этом Начале, то есть в Своем Слове, сотворил Бог небо и землю. Так же и евангелист Иоанн говорит в первых стихах своего Евангелия: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть (Ин. 1:1-3). Здесь не идет речь о каком-то временном начале; но говорится, что небо и земля и все сотворенное создано «в Начале», то есть в Спасителе».
Блж. Иероним Стридонский:
«В еврейском тексте написано bresith (יתִׁ ְּבֵראש) (что Акила перевёл «во главе»), а не (בןב), чему соответствует «в сыне». Поэтому данное выражение может быть принято как относящееся ко Христу скорее по смыслу, нежели в соответствии с буквальным переводом. Дважды даётся удостоверение в том, что Христос – Творец неба и земли: как в самом начале Книги Бытия, которая является главой всех книг, так и в начале Евангелия от Иоанна. Поэтому и в Псалтири (Пс. 39:8) Он говорит о Самом Себе: «Во главе книги написано обо Мне», то есть в начале Книги Бытия. И в Евангелии: «Всё через Него возникло, и без Него ничто не возникло» (Ин. 1:3). Также и то следует знать, что у евреев эта книга называется bresith. У них есть такой обычай, чтобы давать имена книгам по их первым словам». То есть Христа можно видеть уже первых словах Библии.
Ярослав Терлецкий - Трудности перевода Библии - Заметки об интересных словах, оттенках языка оригинала
«Читать Библию не в оригинале, все равно что смотреть чёрно-белый телевизор». – Б.в.д. – 487 с.
Ярослав Терлецкий - Трудности перевода Библии – Содержание
- 1. В начале Быт. 1:1
- 2. Когда была сотворена земля? Быт. 1:1
- 3. Что означают слова «носился над водой»? Быт.1:2
- 4. Фраза «сказал Боги»? Быт. 1:26
- 5. Человек и земля Быт.2:7
- 6. Почему Адам и Ева не умерли сразу после
- грехопадения? Быт. 2:17
- 7. Мужчина и женщина Быт. 2:22-23
- 8. Наказание Евы Быт. 3:16
- 9. Настоящий мужчина! Быт. 3:20
- 10. Песни как критерий нравственности Быт. 4:23-24
- 11. Памятник Божьему долготерпению! Быт. 5:27
- 12. Кто такие сыны Божии? Быт. 6:1-7
- 13. Грех строителей Вавилонской башни. Быт. 11:4
- 14. Почему радуга имеет такую форму? Быт. 9:12-13
- 15. Сарра Быт.12:5
- 16. Еврей Быт. 14:13
- 17. Упала при виде возлюбленного? Быт. 24:64.
- 18. Сто монет? Быт. 33:19
- 19. Фамарь – Тамара? 38 глава
- 20. Гадал ли Иосиф на чаше? Быт. 44:5
- 21. Сон льва Быт. 49:9
- 22. Откуда у Моисея рога? Исх. 34:29
- 23. «Свершение» или «невеста»? Чис. 7:1
- 24. Всего одна буква, одна йота Чис. 13:17
- 25. В чем был грех Моисея? Чис. 20:8-12
- 26. Что означает фраза "не вари козленка в молоке матери его"? Втор. 14:21. Исход 23:19.
- 27. Кем был Валаам? Иис. Нав. 24:9
- 28. Голиаф и его чешуйчатая броня 1. Цар. 17:4
- 29. Носил себя на руках 1 Цар. 21:13
- 30. Как Иоав убил Авенира? 2 Цар. 3:27
- 31. Водяная труба 2 Цар. 5:8
- 32. Почему Давид приказал так жестоко относится к хромым и слепым? 2 Цар. 5:6-8
- 33. Жестокость Давида 2 Цар. 12:31
- 34. Царственное священство 2 Цар.18:18, 1 Пет. 2:9
- 35. Сколько же на самом деле было стойл для коней у Соломона? 3 Цар. 4:26
- 36. За что Бог наказал Асу 2 Пар.16:12.
- 37. Артаксеркс или другой царь? Есф. 3:7
- 38. Благослови Бога и умри? Иов. 2:9
- 39. Праведник успеет Пс. 1:3
- 40. Почтите Сына! Пс. 2:12
- 41. Долина тени смертной Псал. 22:4
- 42. Трапеза ввиду врагов Пс. 22:5
- 43. Излилось сердце Пс. 44:2-3
- 44. Прещение Пс. 75:6
- 45. Куда и как летим? Пс. 89:10.
- 46. Псалом 118 – жемчужина мировой поэзии!
- 47. Потеку путем заповедей Пс. 118:32
- 48. Что имел в виду псалмопевец, говоря: «Я стал, как мех в дыму»? Пс. 118:83
- 49. Возлюбленному всё дается во сне. Пс.126:2
- 50. Хвалите Господа с танцами? Пс. 149:3
- 51. Всегда ли "быть дружелюбным" хорошо? Пр.18:24
- 52. Дофамин Пр. 23:15-16
- 53. Имя Бога всуе Прит. 30:9
- 54. Горные мыши и паук? Пр. 30:24-28
- 55. Суета сует Еккл. 1:2
- 56. Чудо Рождества! Ис. 7:14
- 57. Чудный Советник! Ис. 9:6
- 58. Князь мира Ис. 9:6
- 59. Ночное приведение и лешие Ис. 34:13-15
- 60. Глас вопиющего в пустыне! Ис. 40:3
- 61. Имя Бога Ис. 41:4
- 62. Какой "мир" имеется ввиду? Ис.53:5
- 63. Как выглядит наша праведность перед Богом Ис.64:6
- 64. Бог всегда бодрствует Иер. 1:11-12
- 65. Отчаяние Иеремии Иер. 20:7
- 66. Акростих в книге «Плач Иеремии».
- 67. От собственного сердца Иез. 13:2
- 68. Церковные хранилища Зах. 11:13
- 69. Разве Господь позволяет разводиться? Мал. 2:16.
- 70. Происхождение Мф.1:1
- 71. Иосиф и повивальные бабки 1:18-20
- 72. Волхвы или маги? Мф. 2 гл.
- 73. Нашли ребенка или младенца? Мф. 2:11
- 74. Почему Иоанн Креститель называет так фарисеев? Мф. 3:7
- 75. Что является плодом? Мф. 3:8
- 76. Воскрешая камни Мф. 3:9
- 77. Что такое крещение огнем? Мф. 3:11.
- 78. Для чего крестился Иисус Мф. 3:15.
- 79. Крещение Мф. 3:16
- 80. Поднимут тебя Мф. 4:6.
- 81. Параллели между Мф. 5:1-12 и Ис. 61:1-11
- 82. Заповеди блаженств, или причем тут макароны? Мф.5: 2-14
- 83. Милостыня или праведность? Мф. 6:1
- 84. Что нужно искать? Мф. 6:33
- 85. Причем тут Евхаристия? Мф. 7:6
- 86. Просите и дано будет вам Мф. 7:7
- 87. Брать или не брать посох. Мф. 10:9-10
- 88. Мудрость змеи и простота голубя. Мф. 10:16
- 89. Бросил меч Мф.10:34
- 90. Что говорили о Христе! Мф. 11:19.
- 91. Оправдание Премудрости Мф. 11:19
- 92. Придите ко Христу! Мф. 11:28-30
- 93. Почему Христос ответил так женщине? Мф. 15:27
- 94. Отойди от меня сатана Мф. 16:23
- 95. Слушайте Иисуса Мф. 17:5
- 96. Согрешит брат напротив Mф. 18:15
- 97. Пророки – младенцы Мф. 21:14-17
- 98. Распутья дорог Мф. 22:9
- 99. Актер – лицемер Мф. 23:13
- 100. Игра слов с комаром и верблюдом Мф.23:24
- 101. Каких болезней? Мф. 24:8
- 102. Пословицы и поговорки Мф. 24:28
- 103. Как умер Иуда? Мф. 27:5
- 104. Хламида алая Мф.27:28
- 105. Придет Господь и все святые с Ним Мф. 27:51-53
- 106. Два разных «научите»! Мф. 28:19-20
- 107. В какую Благую Весть призывал верить Христос? Мк. 1:15
- 108. Голос Петра. Мк. 1:16.
- 109. Калька с греческого Мк. 4:12
- 110. Закрыл рот Мк. 4:39
- 111. Профессия Иисуса Мк. 6:3
- 112. Комментарий Апостола Петра на слова Христа Мк. 7:19
- 113. Воспитание детей — это долг отцов Мк. 10:13-14
- 114. Почему Иисус проклял смоковницу? Мк. 11:13
- 115. «Вера Бога»? Или «Вера Богу?» Мк. 11:23
- 116. Род прошел, а конец все еще не наступил? Мк. 13:3
- 117. Синергия Божьего промысла и нашей свободной воли. Мк.14.10
- 118. Ведите Христа «осторожно»? Мк. 14:44
- 119. Асфальтовое основание Лук.1:4
- 120. Благоволение во всех? Лук. 2:14
- 121. Знамение оспариваемое. Лук. 2:34
- 122. Что такое "лето благоприятное"? Лук. 4:19
- 123. Добрые ловцы! Лук. 5:10
- 124. Вырывай тернии Лук.8:14
- 125. До какого элемента одежды Христа, дотронулась женщина? Лук. 8:42-48
- 126. Следовать за Христом нужно каждый день! Лук. 9:23
- 127. Как Христос воспитывал в учениках целеустремленность! Лук.10:4
- 128. Почему, мы встречаем трудности в служении Богу? Лук. 10:18
- 129. Нужно малое или одно Лук.10:41-42
- 130. Наглый друг и лицемерный хозяин. Лук.11.8
- 131. Не заботьтесь Лук.12:29-31
- 132. Пиршествовал светло? Лк 16:19
- 133. Царство Божие где? Лук. 17:21
- 134. Игольное ушко Лук. 18:24-25
- 135. Серебро в рост Лук. 19:23
- 136. Что значит "сеять как пшеницу"? Лук. 22:31-32
- 137. В начале было Слово! Иоан. 1:1.
- 138. Скиния Бога с человеками! Иоан. 1:14
- 139. Единородный Бог. Иоан 1:18
- 140. Вино или сок? Иоан.2:10
- 141. Чудеса — знаки. Иоан.2:11
- 142. Свыше или снова? Иоан. 3:3-4
- 143. Дух и ветер Иоан. 3:8
- 144. На суд не приходит? Иоан.5:24
- 145. Насыщение пяти тысяч и Евхаристия Иоан. 6:23
- 146. Я есмь Иоан. 8:58
- 147. Насмешка Иудеев Иоан.10:24
- 148. Пойдем и умрем с кем? Иоан. 11:16
- 149. Кто ослепил глаза, и ожесточил сердца народу? Иоан.12:40
- 150. Знаки препинания. Иоан 14:1-3
- 151. Дух Святой — Утешитель? Иоан 14:16
- 152. О каком грехе обличит Дух Святой? Иоан. 16:8-11
- 153. Дух Святой- третья Личность Божества! Иоан. 16
- 154. Интересная надпись Иоан. 19:19-22
- 155. Любишь ли ты? Иоан.21:15-17
- 156. Чтобы вы уверовали? Иоан. 20:31
- 157. Свидетель и мученик Деян. 1:8-9
- 158. В чем суть насмешки иудеев над Апостолами? Деян.2:13
- 159. Родовые муки смерти Деян. 2:24
- 160. Мудрое решение Деян.6:5.
- 161. Обращение Савла! Деян.954
- 162. "Пришли на память"? Неужели Бог что-то не помнит? Деян. 10:4
- 163. Апостол Павел совершал литургию? Деян.13:2
- 164. Павел — крошка? Деян. 13:12
- 165. Немалое огорчение. Деян.15:39
- 166. Кто такой «суеслов»? Деян. 17:18
- 167. От простого существования к полноценной жизни Деян.17:28
- 168. Богиня Диопет? Деян. 19:35.
- 169. О христианском пути Деян. 24:22
- 170. Иаков призывает радоваться? Иак. 1:1.
- 171. Кто такой человек с двоящимися мыслями?
- 172. Доверься Христу! 1 Петр.1:15-16
- 173. Крещение — обещание или просьба? 1Петр.3:21-22
- 174. Покрывало любви 1Петр.4:8
- 175. Горнило искушения 1Петр.4:12
- 176. К чему нужно прилагать старание? 2 Петρ. 1:5
- 177. «Свободный вход» в Царство Господа 2 Петр.1:11
- 178. Более верное откровение! 2 Петр. 1:18-19
- 179. Дела будут «обнаружены»? 2 Петр. 3:10
- 180. Общение с Христом или христианами 1 Иоан.1:7
- 181. Не будьте «ловушкой» к погибели! 1 Иоан.2:10
- 182. Что такое «гордость житейская?» 1 Иоан. 2:16
- 183. Рожденный от Бога не грешит? 1Иоан.5:18
- 184. Два «Рождённых» от Бога. 1Иоан. 5:18
- 185. Два разных отношения ко злу. 1Иоан.5:18-19
- 186. Милость и елей Иуд.1:2
- 187. Переданная вера Иуд.1:3
- 188. Что значит "страхом спасайте"? Иуд.1:23
- 189. Подводные рифы и пятна Иуд. 2
- 190. За негодность преданы негодному Рим. 1:28
- 191. Что значит "святотатствовать"? Рим.2:22
- 192. Грех, как промах. Рим. 5:12
- 193. Неразумный работник. Рим.6:23
- 194. Не по плоти, но по духу… Рим. 8:1
- 195. Конец Закона – Христос Рим. 10:4
- 196. Что значит думать по мере веры? Рим. 12:3
- 197. О повиновении властям Рим.13:1
- 198. Раскошная и изнеженная Рим. 16:12
- 199. Слово о Христе! 1. Кор. 1:18
- 200. «Ступеньки» Божьей благодати. 1 Кор. 1:27-2
- 201. Домостроитель — это строитель или управляющий домом? 1. Кор. 4:1
- 202. Позорище 1 Кор. 4:9
- 203. Взаимосвязь текстов. 1Кор.6:1
- 204. О каком знании говорит Апостол 1 Кор.8:3
- 205. Волосы и господство 1 Кор. 11:10
- 206. Кто такие "искусные"? 1 Кор. 11:19
- 207. Сие есть Тело Моё, за вас ломимое 1 Кор. 11:24
- 208. Любовь не упадет 1 Кор. 13:8
- 209. "Тусклое стекло". 1 Кор. 13:12
- 210. Попустительство? 1 Кор. 14:37-38
- 211. Апостол Павел — ребенок, родившийся раньше срока? 1Koр.15:8
- 212. Помазание и благоухание 2 Кор.2:14-16
- 213. Не повреждаем Слово Божье. 2 Кор.2:17
- 214. Почему А. Павел использует двойной образ одежды и дома? 2 Кор.5:1-5
- 215. Бог или бог? 2 Кор. 4:3–4
- 216. «Легкость» и «Тяжесть». 2Кор.4:17
- 217. Парная упряжка 2 Кор. 6:14
- 218. Уклонившись от простоты во Христе. 2 Кор.11:3
- 219. Апостол Павел «грабил» церкви? 2 Кор.11:8
- 220. Прельщенные галаты Гал.3:1
- 221. Откуда произошло слово - "искупление"? Гал. 4:4–5
- 222. Педагог и учитель Гал. 3:24-26.
- 223. Эмоциональная реакция Гал.5:12
- 224. Две разных ноши Гал. 6:2-5
- 225. Большими буквами Гал.6:11
- 226. Благодать и мир Еф. 1:2
- 227. Святы и непорочны в любви? Еф.1:4-5
- 228. К какому званию мы призваны? Еф.4:1
- 229. Для совершения святых Еф.4:11-12
- 230. Лукавство игроков в кости Еф.4:14
- 231. О каком дне искупления говорит Апостол Павел? Еф. 4:30
- 232. «Страдания — мегафон Божий». Еф.4:18-19
- 233. Бог против юмора? Еф. 5:4
- 234. Щит веры Еф.6:16
- 235. Епископ и Дьякон Фил. 1:1
- 236. Наши заслуги без Христа Фил.3.8
- 237. Берегитесь псов Фил.3:8
- 238. Гражданство христианина Фил. 3:20
- 239. Первородный Кол. 1:15
- 240. Что такое философия и пустое обольщение по преданию человеческому Кол. 2:8?
- 241. Богатый или бедный "хозяин". Кол.3:16
- 242. Выкупайте время! Кол.4.:5
- 243. Как иметь в словах соль? Кол. 4:6
- 244. О каком сосуде идет речь? 1Фес.4:3-7
- 245. В высоту и в глубину Фес.4:7
- 246. Спящие 1 Фес. 4:13-14
- 247. Все ли нужно пробовать? 1 Фес.5:21
- 248. Предание и Писание 2 Фес.2:15
- 249. Цель — любовь! 1Тим.1:5
- 250. Около острова «Веры». 1Тим.1:18-19
- 251. Одной жены муж? 1 Тим. 3:2
- 252. Епископ должен быть - целомудрен! 1Тим. 3:2
- 253. Священники рукапологали Тимофея? 1 Тим.4:14
- 254. Вникай в учение 1 Тим. 4:16
- 255. Пример почтения 1Тим. 5:4
- 256. Двойная честь 1 Тим. 5:17
- 257. Спортивная борьба 2 Тим.2:5
- 258. "Отсекай" всё чуждое учению Христа 2 Tим.2:15
- 259. Рак, который поедает 2 Тим.2:17
- 260. Что такое «юношеские похоти»? 2. Тим. 2:22
- 261. Отрезвели от сети дьявола 2 Тим.2:26
- 262. Чесать языком 2 Тим.4:3
- 263. О каком подвиге писал Апостол Павел? 2Тим. 4:7
- 264. Союз «и». Тит. 2:13
- 265. "Негодный" - стал годен. Фил. 1:10-11
- 266. Полнота откровения в Сыне! Евр.1:1-2
- 267. Духами или ветрами Евр. 1:7-8
- 268. Не проплыть Евр.2:1
- 269. Толиком спасении Евр. 2:3
- 270. Искры любви Евр.10:24
- 271. Слепая вера? Евр. 11:1-2
- 272. Христос - Тот, кто начал и завершил. Евр. 12:2
- 273. Неспособность покаяться Евр.12:16-17
- 274. Злые Пастыри Откр. 2:2.
- 275. Любовь Божья ободряет в страданиях Откр. 1:5-6
- 276. "Извергну тебя из уст Моих". Откр.3:16.
- 277. Как стучит Христос? Откр. 3:20
- 278. Грехи высотой до неба Откр.18:5
- 279. Как переводится слово «Аллилуйя»? Откр. 19:6
- 280. Почему на небо не попадут боязливые? Откр. 21:8
Большое спасибо!