1. В начале

В начале сотворил Бог небо и землю. Быт. 1:1

Первые слова Библии «в начале» можно рассмотреть не только как хронологическое обозначение времени, а как указание на индивидуальность, то есть - Христа. Ведь древнееврейское слово «берешит» буквально переводится как: начало, первинка, первенец. А наш Христос как мы знаем - Первенец, Начало всех начал. В Нём сказано Бог сотворил всё: потому что в Нем было сотворено всё на небесах и на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начала ли, власти ли, — всё чрез Него и для Него сотворено. (Кол 1:16) Перевод Еп. Кассиана Древние толкователи поэтому так буквально и толковали этот текст:

Ориген:

«Что есть начало всего, если не Господь наш и Спаситель всех (1 Тим. 4:10) Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари (Кол. 1:15)? Итак, в этом Начале, то есть в Своем Слове, сотворил Бог небо и землю. Так же и евангелист Иоанн говорит в первых стихах своего Евангелия: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть (Ин. 1:1-3). Здесь не идет речь о каком-то временном начале; но говорится, что небо и земля и все сотворенное создано «в Начале», то есть в Спасителе».

Блж. Иероним Стридонский:

«В еврейском тексте написано bresith (יתִׁ ְּבֵראש) (что Акила перевёл «во главе»), а не (בןב), чему соответствует «в сыне». Поэтому данное выражение может быть принято как относящееся ко Христу скорее по смыслу, нежели в соответствии с буквальным переводом. Дважды даётся удостоверение в том, что Христос – Творец неба и земли: как в самом начале Книги Бытия, которая является главой всех книг, так и в начале Евангелия от Иоанна. Поэтому и в Псалтири (Пс. 39:8) Он говорит о Самом Себе: «Во главе книги написано обо Мне», то есть в начале Книги Бытия. И в Евангелии: «Всё через Него возникло, и без Него ничто не возникло» (Ин. 1:3). Также и то следует знать, что у евреев эта книга называется bresith. У них есть такой обычай, чтобы давать имена книгам по их первым словам». То есть Христа можно видеть уже первых словах Библии.

Ярослав Терлецкий - Трудности перевода Библии - Заметки об интересных словах, оттенках языка оригинала

«Читать Библию не в оригинале, все равно что смотреть чёрно-белый телевизор». – Б.в.д. – 487 с.

Ярослав Терлецкий - Трудности перевода Библии – Содержание