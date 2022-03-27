Эта книга рассматривает весьма узкий круг тем, и предназначена она для очень узкого круга людей. Автор постоянно возвращается к одному и тому же: любящий нас Бог неизреченно близок к нам, близок внутренне, сердечно. Каждому христианину через искупительный подвиг Господа Иисуса Христа Духом Святым отверст путь к внутреннему богообщению. Но прохождение этого пути требует полного самоотвержения и непрестанной молитвы и представляет собой крест.

Эти истины выражены настолько прямо и бескомпромиссно, что у современного человека могут вызвать оторопь. Современный человек не в состоянии воспринимать такие вещи. Я даже не говорю о том, что библейскому возвещению о напряжённой и всеохватывающей жизни с Богом сегодня многое препятствует. Осложняет положение и то, что в самом христианстве многие духовные понятия воспринимаются искажённо. Скажем, в нынешнем православии одни люди под словами «крест», «молитва», «самоотвержение» понимают внешнеаскетические вещи («изнуряй плоть свою гладом и бдением»; добродетели суть «пост, бдение, спание на голой земле» и т.д.), а другие, искренно испробовав все эти «добродетели» на себе, слов о кресте и слышать уже не могут. Сегодняшние протестанты в массе своей плохо знают свою же традицию и, ознакомившись с предлагаемыми текстами, скорее всего, не примут автора за «своего». А люди просто интересующиеся, прочитав несколько страниц, воскликнут: «Архаика и изуверство!» — и отбросят книгу.

Но кто по-настоящему ищет Бога, кто прошёл круги расцерковления (в православии или в католицизме) или пресытился поверхностностью (в неопротестантизме), но не перестал жаждать жизни с Господом Иисусом Христом — тот не сможет не «влюбиться» в эту книгу. Читать её можно с любого места, а можно по темам — как кому придётся. Читать понемногу (это тексты такой концентрации, что много и не получится), с молитвой — и тогда ищущему христианину откроется многое, что его утешит, ободрит и вразумит.

Принадлежат впервые опубликованные на русском языке в этой книге письма перу Герхарда Терстёгена (1697-1769) — немецкого мистика, поэта, пиетиста, последнего великого представителя и «подытоживателя» исконной западноцерковной аскетической традиции. Подробная биография Терстегена изложена мной в предисловии к главному его труду «Путь истины». В настоящем издании я решил отказаться от её дублирования. Вместо этого, читателю предлагается нечто гораздо более интересное — аутентичное «Жизнеописание блаженнопочившего Герхарда Терстегена», предпосланное второму тому его немецких писем, вышедшему в свет в 1775 году. Историческая достоверность и надёжность этого источника, составленного через несколько лет после смерти Терстегена, безусловно принимается всеми исследователями его жизни и творчества. В терстегеноведении этот документ именуется «Старым жизнеописанием» («Alte Lebensbe- schreibung»). Помимо собственно биографии нашего героя здесь представлено множество интересных исторических сведений, превосходно передающих духовную атмосферу той эпохи. Составителем «Старого жизнеописания» считается один из близких друзей Терстегена Якоб Энгельберт Тешемахер (1711-1782), органист и органный мастер из Эльберфельда. Основой «Жизнеописания» послужили ещё свежие воспоминания ближайших друзей Терстегена, а также письма последнего, особенно его переписка с некоей знатной голландской дамой Марией д’Орвиль.

«Старое жизнеописание» переведено мною целиком (современные неакадемические немецкие издания приводят его в сокращении) и снабжено множеством поясняющих примечаний; соответственно, сноски оригинала вносились непосредственно в текст, чтобы не было путаницы. Публикация «Жизнеописания», я надеюсь, заинтересует и научное сообщество: впервые в русский богословский и культурный оборот вводится один из значительных источников по истории Западной Церкви XVIII века.

Герхард Терстеген - Жизнеописание. Избранные письма

М.: Практика, 2022. — 512 с.

ISBN 978-5-89816-189-7

Герхард Терстеген - Жизнеописание. Избранные письма – Содержание

Предисловие

Благодарности

Жизнеописание блаженнопочившего Герхарда Терстегена